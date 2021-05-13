Кабмин дал отмашку на создание нового органа, который будет бороться с экономическими преступлениями - Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним: парламент не так давно принял закон о Бюро экономической безопасности, но для его запуска нужны были подзаконные акты.

На заседании правительства 12 мая приняли соответствующее постановление.

Бюро экономической безопасности будет напрямую подчиняться Кабмину. Интересно, что изначально в законопроекте о БЭБ предусматривалось его подчинение президенту, однако в процессе доработки документа этот момент переиграли.

БЭБ будет разбираться со всеми экономическими преступлениями, перебрав на себя полномочия налоговой милиции, отдела "К" СБУ, а также, частично, МВД.

Полномочия у нового органа - самые широкие: от аналитики до силовой части. Поэтому бизнес его уже боится.

Главный вопрос сейчас - кто возглавит новое ведомство. Конкурс на нового руководителя еще не объявлен, но, как стало известно "Стране" из своих источников, своих людей в БЭБ уже пытаются протолкнуть несколько групп влияния, в том числе, из МВД и СБУ, которых формально оттеснили от "хлебных" экономических преступлений.

"Страна" разбиралась как будет работать новое Бюро экономической безопасности и кто им будет руководить.

БЭБу дали добро

Вчера Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Согласно ему, БЭБ дополнит список центральных органов исполнительной власти, а координировать его работу будет правительство.

Ни кадровый состав, ни финансирование новой структуры в постановлении Кабмина не прописано. По этому постановлению Кабмин еще взял время на доработку, поэтому итоговый вариант может измениться. Но начало процессу запуска БЭБ уже положено.

"В самое ближайшее время должен быть объявлен конкурс на руководителя Бюро", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Мы уже подробно писали о БЭБ. Закон о новом Бюро экономической безопасности не так давно принял парламент.

Работа над проектом шла достаточно долго — он появился в парламенте еще в июле прошлого года.

Собственно, на запуск Бюро экономической безопасности наши власти подписались в Меморандуме с МВФ. Предполагалось, что БЭБ начнет работать с 1 января этого года, но, как видно, парламент немного не уложился в сроки. В сентябре проект прошел первое чтение, а в ноябре - второе. После чего его поставили на стоп и реанимировали как раз под начало работы миссии МВФ по украинскому кредиту.

На БЭБ настаивал также ЕС, это требование было подвязано к выделению Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

Главным камнем преткновения по БЭБ стали его полномочия. Были попытки оставить "в деле" по экономическим преступлениям СБУ, но в итоге это ведомстве все же оттеснили от "хлебной" темы.

Чем будет заниматься БЭБ

К БЭБ полностью перейдут все полномочия налоговой милиции, которая будет ликвидирована (сейчас она еще функционирует в составе недорасформированной Госфискальной службы).

То есть статьи Уголовного кодекса связанные с неуплатой налогов будет расследовать теперь БЭБ.

БЭБ, как и Налоговая милиция, может проводить поверхностные смотры, опрашивать фигурантов дела, проверять документы, проникать в помещение при преследовании преступника и т.д. Но не сможет останавливать транспортные средства (что позволено делать Налоговой милиции), использовать дубинки, наручники, слезоточивый газ, световые и звуковые гранаты, служебных собак.

От СБУ новому Бюро фактически передаются функции скандально известного отдела "К" — дела по нанесению ущерба с особо крупных размерах, преступления на госпредприятиях, экономическая организованная преступность и т.д. В закон об СБУ предусмотрено внесение изменений об упразднении подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

БЭБ "сядет" также на таможню, которой сейчас занимаются и Нацполиция, и СБУ, и налоговики. Бюро сможет вести дела по контрабанде, занижению таможенной стоимости (различные схемы), манипуляциям с НДС и прочее. Другие силовики, соответственно, эти функции потеряют.

От Нацполиции БЭБ достанутся дела по несанкционированной торговле, торговле фальсификатом, продаже товара без документов.

Но при этом экономические дела у Нацполиции полностью не забирают.

Полицейским оставляют ряд весьма "хлебных" экономических статей Уголовного кодекса. Например, ст. 203-2 — "занятие незаконным игорным бизнесом". Также Нацполиции сохранит за собой подследственность по подделке финансовых документов и банковских карт, "рейдерскую" статью о противоправном завладении имуществом предприятия, нарушения, связанные с металлоломом, все "нечиновничьи" должностные преступления и ряд других.

В законопроекте для Бюро экономической безопасности прописаны достаточно широкие полномочия.

"Среди ключевых рисков, которые несет для бизнеса создание Бюро экономической безопасности - вопросы подследственности и полномочий. Деятельность БЭБ будет состоять из двух компонентов - оперативно-розыскной (силовой) и аналитической части. Но вопрос наличия в структуре БЭБ "штурмовых" подразделений для проведения "масок-шоу по-новому" по-сути так и остался неразрешенным. Закон не содержит исключительного перечня подразделений, которые могут создаваться в бюро (есть лишь формулировка "та інші підрозділи"). Это дает возможность создавать в ведомстве различные силовые подразделения физической защиты в будущем без дополнительных согласований с правительством. Кроме того, на БЭБ распространиться действие устава Нацполиции, а это значит, у них будет возможность применять физическое воздействие (силу), спецсредства и даже огнестрельное оружие. Перечень силовых полномочий по сравнению с налоговой милицией почти не изменился. К «аналитике» тоже есть вопросы. Сотрудники БЭБ получат доступ ко всевозможным государственным реестрам данных, включая доступ к банковской тайне, аналогичный тому, что имеет НАБУ, АМКУ, Фонд госимущества, Нацкомфинуслуг, Госфинмониторинг и др. Они будут обязаны передавать БЭБ всю информацию, которая может свидетельствовать о совершении экономических преступлений. При этом ответственность сотрудников Бюро за неправомерное распоряжение такой информацией предусмотрена лишь в общих фразах.

Отдельно стоит сказать о законодательной инфраструктуре, которая уже готовится для БЭБ. В феврале парламент принял в первом чтении проект закона № 3959-1, который предусматривает тюремный срок за уклонение от уплаты налогов, отмененную Януковичем еще в 2011 году, а также целый ряд новых уголовных статей, повышение штрафов и ужесточение ответственности за экономические преступления, расследованием которых как раз и должно будет заниматься БЭБ. Новая криминализация статей "контрабанда", "фиктивное банкротство", "неуплата налогов" и ряда других позволит снова "подвешивать" предпринимателей на крючок угрозы тюремного срока и делать их сговорчивее в общении с силовиками.

Если документ поддержат в целом, БЭБ получит возможности "дорисовывать" налоговые долги и, не дожидаясь обжалования, открывать по этому поводу уголовные дела, шантажировать предпринимателей признанием их деятельности фиктивной и так далее. Впрочем, вполне возможен и другой сценарий, по которому БЭБ превратится в "младшего брата" других правоохранительных органов, которому будут передавать на расследование "неликвидные" статьи, а самые "вкусные" постепенно через различные лазейки снова заберут в СБУ и Нацполицию", — говорит управляющий партнер АО "Радзиевский и партнеры" Юрий Радзиевский.

"Для компаний на самом деле важно не столько то, как будет называться новый орган, какой будет его структура и кто его возглавит, а то, не станет ли он кошмарить легальный бизнес. Важно, чтобы нова структура действительно была заточена на аналитическую работу с риск-ориентированным подходом в лучших традициях работы аналогичных международных бюро", — добавил Андрей Забловский.

Когда начнет работать Бюро

Хотя Кабмин дал отмашку на запуск БЭБ, на полноценный запуск Бюро и передачу ему всех функций по борьбе с экономическими преступлениями понадобится немало времени.

"На формирование новой структуры и ликвидацию старого аппарата в системе налоговой службы и других подразделений, которые расследуют экономические преступления в составе СБУ и Нацполиции, уйдет не меньше полугода. Еще минимум 2-3 месяца нужно будет на то, чтобы набрать штат в 4 тысячи человек (ориентировочный штат БЭБ, точные цифры Кабмин в своем постановлении не прописал - Ред.). И все должны прийти по конкурсу. Кроме того, нужно заложить месяц-два на политические торги вокруг создания конкурсной комиссии для избрания главы БЭБ да и для самой фигуры директора", - говорит Радзиевский.

Дело в том, что в первой редакции законопроекта о БЭБ предполагалось, что директора будет назначать президент, что противоречило Конституции.

"Соответственно, был понятен политический контекст: глава государства так или иначе берет на себя ответственность за защиту бизнеса, за инвестиционный климат. Юридически механизм несовершенный, но его можно было при желании правильно выписать под гаранта Конституции, чтобы не нарушать основной закон. Ко второму чтению редакцию изменили: теперь директора должен по результатам конкурса назначать Кабмин. Да и БЭБ создается, по сути, уже не как "чрезвычайный" орган, а как центральный орган исполнительной власти в структуре Кабмина. И политически Бюро должно будет выполнять те задачи, которые ставит правительству премьер (то есть это будет некий консенсус олигархических групп), - считает Радзиевский.

Также он отмечает, что с увольнением главы БЭБ тоже не все гладко. Кроме традиционных причин (смерть, переход на другую работу, приговор суда и т.д.), Кабмин может уволить директора, признав его работу неудовлетворительной. При этом критерии такой "неудовлетворительности" прописаны нечетко. Более того, нет четкой привязки, например, к годовому отчету, как у директора НАБУ (то есть по итогам отчета работу главы БЭБ могут признать неудовлетворительной, но это не ведет напрямую к увольнению, кроме того, причиной "неуда" может послужить что-то другое, не только отчет)", - приводит пример Радзиевский.

Кто будет командовать БЭБ

Конкурс на кресло главы БЭБ еще не объявлен, ожидается, что Кабмин сделает это в ближайшее время. Главу Бюро, по закону, назначает Кабмин по представлению премьер-министра, которое тот формирует по предложению конкурсной комиссии. В состав последней войдет три представителя от СНБО (читай от президента), три - от парламента (два человека, в сферу ведения которых входят вопросы налогообложения, один - по вопросам деятельности правоохранительных органов и оперативно-разыскной деятельности), три - от правительства.

Земля уже полнится слухами, кто может возглавить новый орган. Часто упоминают нынешнего главу ГФС (то есть органа, в который сейчас входит налоговая милиция) Вадима Мельника.

Еще в феврале он сам заявил, что готов идти на конкурс в БЭБ. "Да, я готов дальше идти на конкурс", - сказал он на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации, комментируя вопрос, будет ли он подаваться на должность главы Бюро экономической безопасности.

Вадим Мельник работал в налоговых органах еще во времена Януковича.

Позже он работал начальником следственного управления уголовных расследований в Министерстве доходов и сборов, заместителем начальника следственного управления финрасследований, возглавлял отдел планирования и мониторинга.

В 2016 году Мельник ушел в бизнес - стал соучредителем юридической компании "Правовая и экономическая Безопасность".

"Он принимал участие в работе над проектом о БЭБ, входил в авторский коллектив в статусе помощника-консультанта нардепа Максима Курячого (в авторском коллективе также были нардепы Нина Южанина, Максим Курячий, Руслан Лукьянчук и другие - Ред). Сейчас назначение Мельника лоббируют через Ермака. Мельник близок к Андрею Гмыре, которого называют теневым куратором "налоговой" темы на Банковой. Но пока точно неизвестно, какую должность Мельник в итоге получит и получит ли ее вообще", — рассказал нам источник, близкий к ОП.

У Мельника есть оппозиция внутри самой "Слуги народа", которую возглавляет нардеп Андрей Холодов - заместитель главы финансово-налогового Комитета Рады. Как раз сегодня он сообщил, что комитет признал работу Мельника во главе ГФС неудовлетворительной.

Кроме того, против Мельника работает тот факт, что он плоть от плоти старой системы налоговой милиции, на смену которой, по замыслу, должен прийти новый и "прогрессивный" БЭБ. Понятно, что в реальности прежние практики "кошмаривания" бизнеса, скорее всего, перекочуют в новую структуру. Но, по крайней мере, видимость обновления власти попытаются создать. А для этого во главе БЭБ могут поставить какого-то далекого от прежних налоговых структур человека.

"Например, это может быть депутат, политик, глава одного из Комитетов Рады. А вот его замами и руководителями профильных департаментов станут люди из системы подобные Мельнику. А также делегированные в новый орган представители СБУ и МВД, которые сейчас занимаются статьями УК, передаваемыми в БЭБ", - рассуждает источник близкий к ОП.

Собеседник "Страны" из числа прежних бывших работников фискальных органов обращает внимание, что в рамках одного органа окажется расследование как таможенных дел, так и налоговых.

"Известно, что большинство схем по уклонению от уплаты налогов связано с экспортно-импортными операциями. То, что расследование таможенных и налоговых преступлений передали в ведение одной структуры, создает возможность применить принцип "одного окна" - когда зайдя в БЭБ можно будет сразу порешать вопросы по всей цепочке. А ужесточение уголовной ответственности за неуплату налогов и криминализация контрабанды позволит быстро зачистить рынок от несистемных игроков и централизовать схемную активность", - говорит источник.