На День Победы, 9 мая, жена экс-нардепа Сергея Лещенко, который входит в Набсовет "Укрзализныци", Анастасия Топольская (DJ Nastia) выступила в популярном ночном клубе в Москве на секс-позитивной вечеринке.

В принципе, для Украины не нова история, когда артисты ездят выступать в РФ. Многих украинских исполнителей (к примеру, Ани Лорак и Лободу) подвергали публичной травле за гастроли в стране-агрессоре и даже вносили на "Миротворец".



Однако в случае с Топольской – тишина. Нет осуждающей реакции от органов власти. А сам Сергей Лещенко, который, работая на Офис президента, регулярно разоблачает "агентов Кремля" в Украине, опубликовал заявление, в котором поддержал выступление жены в Москве.



"Страна" поговорила с представителями украинского шоу-бизнеса о выступлении Анастасии Топольской в Москве.

Игорь Лихута, музыкальный продюсер:

"За концерты в России травили многих украинских коллег – и Ани Лорак, и Таисию Повалий и многих других. Почему именно их – для меня загадка. Потому что есть категория артистов, которые до сих пор работают и в Украине, и в России. При этом других артистов обвиняют чуть ли не во всех грехах вселенских.



А в то же время на канале НТВ показывают сериал “Пес” (украинский детективный сериал – Ред.). Полтора года назад, в прайм-тайме, с сумасшедшим рейтингом на канале "Россия" прошел сериал "Крепостная". На СТС сейчас показывают “Папика” (украинский сериал производства студии “Квартал 95” – Ред.). И проблем никаких нет.



А мы – граждане Украины. Таисия Повалий – народная артистка Украины. У нас, кроме украинского паспорта, другого паспорта – нет. Но тем не менее государство Украина в 2014 году заклеймило нас как врагов народа и уже семь лет устраивает фейковую травлю. Были созданы фабрики троллей, ботов. Людей убедили, что мы уже давно переехали в Россию. Ко мне до сих пор иногда в магазине люди подходят и спрашивают: “А вы уже вернулись?”. А я говорю: “Мы живем здесь”. “А мы думали, что Вы в Москве". Семь лет людям вливали в уши, что мы враги. И переломить эти тенденции было невозможно. Мы получили запрет на профессию.



Я, честно говоря, не очень близко знаком с творчеством супруги Сергея Лещенко. И не могу сказать о ней ничего плохого и ничего хорошего. А то, что человек ездит в Москву и то, что травли против нее нет – во-первых, не забывайте, кто у нее супруг. У него есть, как мне кажется, определенные рычаги влияния.



А во-вторых, мне кажется, люди просто уже устали от всей этой травли артистов. Ну сколько можно? Сколько украинцев работает в России, не только в сфере шоу-бизнеса? Потому что у себя дома не могут найти работу. А артистам, получается, работать в России запрещено? При этом Россия – один из главных торговых партнеров Украины.



Не надо смотреть, кто куда ездит. Надо делать так, чтобы людям незачем было уезжать. Чтобы мир и работа были в Украине. А сейчас людей специально разделяют".





Андрей Данилко, украинский артист ("псевдоним – Верка Сердючка):

“Наверное, они не звезды, поэтому и тихо, нет скандала. Я не знаю просто, кто это (Анастасия Топольская и Сергей Лещенко – Ред.). Как комментировать тех, кого я не знаю?



В России очень много людей из Украины работает. Не только артисты. В гостиницах, домработницами. Я, правда, давно там не был. Если нас и приглашают, то выступления в основном за границей происходят. Чтобы не подставлять артистов, они празднуют в других местах. Тем более, сейчас с этим карантином, я не знаю, кто вообще туда ездит. Во-первых, это очень дорого, да и я не очень хочу ездить сейчас, занимаюсь здоровьем. Но если бывают приглашения, мы понимаем, у кого мы работаем. В основном это все равно люди из Украины. Или муж украинец, а она – русская, или наоборот".

Полина Неня, журналист, издатель сайта BESTIN.UA, основательница ГО "Жінки UA":

"Прежде чем человека за что-то осуждать, надо понимать, за что. Я считаю, что осуждать можно за нарушение закона. А юридически Настя Топольская и другие артисты, гастролирующие по России, не нарушают закон Украины. И поэтому тут вопрос уже больше про мораль, отношения и позицию. Каждый человек имеет право на свою позицию: у кого-то - миротворческая, у кого-то - агрессивная.

В случае с Настей Топольской при том, что ее супруг является должностным лицом, она всегда себя максимально дистанцировала от политических вопросов.

Я считаю, что человек имеет право на такой выбор. Быть пацифистом, например, и в том числе выступать перед населением России. Это не значит, что они (россияне - Ред.) поддерживают политику своего президента и государства.

И в целом, люди уже настолько устали находиться в состоянии агрессии и войны. У меня тоже много друзей, которые живут сейчас в Москве. И общаясь с ними, я никак не нарушаю закон Украины. И в принципе, не должна задевать чувства людей тем, что я имею друзей или поклонников в другом государстве.

Так как размытая позиция у нашего государства и у политиков, точно так же нет четкой позиции и у граждан нашей страны. Люди могут поддержать что-то, если выражена конкретная позиция: “Мы за белое, или мы - против черного”. Надо четко озвучить общий вектор для народа, тогда будет понимание, как себя вести и как реагировать.

По поводу Насти Топольской - она всегда себя позиционировала как диджей открытых рамок. Она выступает в Европе, Америке, Бразилии - путешествует по всему миру. Когда человек в целом открыт и не обращает внимания на границы - ментальные или политические, - то как можно разделить мир на какие-то части? Она не едет выступать перед политиками, и она не выступает на концерте в честь дня Победы на канале «ОРТ». Она выступает в клубе, куда приходят те люди, которые знают ее как крутого украинского диджея. И это тоже будет вызывать больше уважения к нашей стране и людям в нашей стране.

Но я всегда даже своим детям говорю о том, что народ страны не может отвечать за политику, особенно, если глава - диктатор. И обвинять мы не можем простых людей. Люди устали от этого. Поэтому постепенно начинают смягчаться эти отношения.

Считаю, пусть как можно больше классных, талантливых людей из Украины по всему миру будет преподносить нашу культуру и увеличивать уважение к нашему государству в том числе. Если бы я была политиком, я бы наоборот - поощряла то, чтобы все больше в мире обожали и любили Украину за ее таланты, певцов, спортсменов и артистов".

Дмитрий Коляденко, хореограф, шоумен:

"Я вообще не понимаю наших украинских артистов, которые выступают в России с 2014 года. Мне лично предлагали два контракта на русских каналах. Мне звонили напрямую, приглашали меня и в одно шоу, и во второе – танцевальное, чтобы я был членом жюри. Я сказал, что это нереально и неуместно. В Украине идет война – никаких гастролей в России я давать не буду. Мне однозначно это неинтересно.



Я в шоке от того, как украинские артисты имеют моральное право выступать там (в РФ – Ред.) – у наших, считай, врагов. Они у нас забрали мой любимый Крым и мой любимый Донбасс оккупировали. А наши артисты едут и устраивают им вечеринки хорошего настроения: поют, танцуют, получают награды. Спокойненько приезжают в Украину: кушают, пьют, веселятся. Потом опять уезжают. Это какой-то п****ц.



В чем причина того, что поездка Топольской в Москву не вызвала скандал? Думаю, в том, что у нее муж "известный в известных кругах". Я думаю, что он ее оберегает, охраняет и не позволяет, чтобы обижали его жену.



У нее (Анастасии Топольской) муж занимается нашими украинскими ж/д вокзалами. Он же, получается, в правительстве. Он в руководстве нашей страны. Но как он позволил своей жене поехать и выступить в Москве? У меня вопросы тогда уже к Сергею Лещенко. Значит, надо, в первую очередь, снимать его с должности из-за жены. Увы, такая жизнь.



Если бы я был президентом, я бы сделал какие-то выводы. Но я думаю, что когда Владимир Александрович (Зеленский – Ред.) об этом узнает, он сделает выводы и уволит Сергея Лещенко.



Получается, Анастасия Топольская не любит Украину. Она любит Россию. Тогда пусть она едет и выступает там по всем ночным клубам. Там много работы. Там очень обширный рынок шоу-бизнеса. На месте концертных организаций Украины я бы просто не приглашал ее больше на работу.



Я не знаю эту девочку, этого ди-джея. Наверное, она талантливая – раз она выступала там. Но я бы на ее концерты, диджей-сеты не пошел никогда. Потому что я уже знаю, что она выступала в России".

Оксана Билозир, украинская певица, народная артистка Украины:

"Это уже моральный климат, моральная ответственность внутри семьи. Если жена пренебрегает той позицией, которую занимает сегодня ее муж, то в таком случае она может себе это позволить. Это вопрос исключительно к ним.

Моя личная позиция – в России живет очень много украинцев. Есть украинские общины, есть украинцы, которые “по духу” являются украинцами, хотя они граждане России. Я не считаю категорическим запретом, к примеру, ездить в Россию давать концерты. Это даже хорошо. Единственное – нужно нести свою философию, свою идеологию. Если она украиноцентричная. А если это подыгрывание агрессору – тогда это преследуется по закону. Если звезды принимают участие в каких-то официальных мероприятиях российской власти, или выступают на временно оккупированных территориях – конечно, эти люди должны быть наказаны согласно нормам, которые утверждены Верховной Радой. Тем более сейчас, во время войны с Россией. Тогда это аморально по отношению к Украине.

Но когда творцы едут со своими концертами в Россию – извините, это рынок труда. Я не вижу в этом крамолы, потому что там также есть люди, с которыми нужно общаться. В том числе и с россиянами нужно общаться. И если в России звучит украинский культурный продукт – это хорошо. Но сейчас, увы, это невозможно. Я, например, не въездная в Россию.

А если ты едешь развлекать языком агрессора представителей страны-агрессора – это совсем другой вопрос. Но это моральный аспект каждого исполнителя. Здесь не может быть каких-то правовых моментов. Есть закон морали. И никакими юридическими нормами он не регулируется".

Владимир Бебешко, музыкальный продюсер:

"Такие ситуации происходят потому, что все дозволено. Хотите – ездите в Россию, хотите – не ездите. Хотите – устраивайте пьянки в гостинице во время локдауна, хотите – нет. Ничего за это не будет. Полная свобода. Анархия – мать порядка. А нет реакции представителей шоу-бизнеса, потому что Топольская – не из нашего цеха. Диджей – я вообще не понимаю, что это? Беру, кручу чужие песни.



Еще момент: в Россию так просто не пускают. Пускают в трех случаях: 1) Если ты гражданин России; 2) Если у тебя вид на жительство; 3) Если у тебя близкий родственник; 4) Или если у тебя справка, что у тебя редкая болезнь и ты приехал на лечение. Вот! А на каком основании Анастасию Топольскую пустили – я не понимаю. Вы не можете просто так сесть и поехать в Россию сейчас. Это я точно знаю, потому что друзья хотели недавно туда попасть. На границе четко спрашивают: “Цель вашего визита?”. Поэтому, очень бы хотелось знать, на каком основании Топольская въехала в Россию, если она гражданка Украины.



Что касается Лещенко, он должен отреагировать. Конечно, если Топольская ему жена, он должен сделать заявление. Как она въехала в Москву и почему она там? И вообще, у нас идет война. Как можно ездить в Россию выступать? Лещенко должен дать какие-то комментарии. Это твой близкий человек, практически родственник. Объясни: почему ты – чиновник, а твоя супруга ездит на “заработки” (будем называть это так) в Россию?



Если бы она (Анастасия Топольская – Ред.) нарушила закон, здесь уже должны включиться СБУ, органы власти. Но пока это исключительно ее личная моральная история. Захотела – поехала в Москву, захочет – переедет туда жить. Ее за это привлечь нельзя. Но для меня эта ситуация выглядит примерно так: "Я поехала поиграть в ночном клубе. А то, что я поехала в Москву – это моя личная позиция".