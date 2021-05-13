После "пожара" с ценами на подсолнечное масло и сахар в Украине, когда эти продукты за год подорожали на 60-65%, и на рынке началась настоящая паника, Минэкономики решило действовать на опережение.

Не успела Россия объявить об ограничении экспорта гречихи с июня по август этого года, как наше профильное министерство заявило, что ни дефицита гречки, ни ее подорожания в Украине не ожидается. Более того, в апреле, якобы, наблюдалась тенденция снижения цен на эту крупу - за месяц они просели на 0,4%, до 40,06 гривен на килограмм. Правда, по оперативным данным Минагрополитики картинка немного другая.

На 7 мая закупочные цены на гречку выросли, по сравнению с апрелем, на 3%. А снижение цен наблюдается лишь в нескольких областях (в Кировоградской - на 3%, в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской. Донецкой областях на 1%). Тем не менее, взрывного роста цен на гречку в Украине эксперты все же прогнозируют. Причина банальна - дорожать больше некуда.

"Гречка вышла уже на такие ценовые уровни, что многие украинцы от нее отказываются и заменяют другими крупами", - пояснил руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Впрочем, гречка на отечественном продуктовом рынке особой погоды не делает. Другие же продукты питания, несмотря на попытки властей сбить ценники (как мы уже писали, были договоренности Минэкономики с производителями сахара и подсолнечного масла, также в процесс активно включился АМКУ), продолжают дорожать.

По данным Госстата, в апреле цены на продукты подскочили, по сравнению с мартом, на 1,2%. Если сравнивать год к году, рост ценников — 9,4%. Причем, что показательно, на 10% растут ценники на те продукты, по которым чиновники договаривались с производителями. Подсолнечное масло в апреле прибавило еще 10% и стоит уже до 69 гривен за литр (при том, что цены на традиционно более дорогое оливковое масло начинаются от 75 гривен), сахар — 5%.

В итоге в наших магазинах все больше продуктов, которые стоят дороже, чем в Европе. Как показывает мониторинг Экономического дискуссионного клуба, в Польше таких позиций 8, в Венгрии - 7, в Испании - три, в Беларуси - 9, в России — 7. Перечень более дешевой, чем у нас еды в целом совпадает - это подсолнечное масло, сахар, хлеб, курятина, картофель. То есть, базовые продукты питания, которые есть в рационе каждой украинской семьи.

"Страна" разбиралась, как меняются ценники на еду в Украине и чего ждать дальше.

Что будет с ценами на гречку

Начнем с гречки, в стабильности цены на которую украинцев убеждают власти.

В начале мая российское правительство издало постановление о запрете экспорта гречихи и гречки с 5 июня по 31 августа этого года. Эти продукты внесли в список товаров, являющихся "жизненно важными для рынка Российской Федерации", и на которые распространяются меры по временному ограничению вывоза из страны. Главная причина запрета экспорта - подорожание гречки в России (она прибавила в цене 25,1% за год). Не в последнюю очередь ценники подскочили из-за активного экспорта - он составил, по данным на апрель, 220 тысяч тонн, тогда как, к примеру, за весь прошлый год - всего 79 тысяч тонн. Крупнейшие покупатели российской гречки - Китай (26,2 тысячи тонн), Латвия (14,3 тысячи тонн) и Украина (13,2 тысячи тонн).

Тем не менее, наши чиновники считают, что без российской гречки мы сможем обойтись. В Минэкономики заявили: потребности в крупе на этот год — 116 тысяч тонн. Запасов собственного производства на начало года было 97,6 тысяч плюс 10 тысяч тонн переходных остатков с предыдущего сезона. Кроме того, Украина уже импортировала 31,3 тысячи тонн, в том числе, 18,9 тысяч из России (тут цифры нашей и российской статистики расходятся, последняя показывает поставки на 5,7 тысяч тонн ниже).

Был также импорт из Беларуси (3,4 тысячи тонн и Казахстана - 9 тысяч тонн). Часть гречихи идет и в импорте зерновых культур. То есть, всего из-за границы поставили 46 тысяч тонн. Так что поводов для беспокойства, как считают в правительстве, нет - не будет ни дефицита, ни роста цен.

Интересно, что ценовую стабильность, как отметили в экономическом ведомстве, должны обеспечить государственные дотации, которые недавно Кабмин пообещал фермерам, выращивающим гречку — 3,5 тысяч гривен на каждый гектар посевов. Впрочем, пока деньги платить не начали, да и выделать их будут только под будущий урожай. К тому же, как отметил Олег Пендзин, не факт, что отечественные аграрии из-за дотаций начнут расширять площади под гречихой - культура достаточно дорогая в себестоимости и при этом менее рентабельная чем другие.

Что же касается нынешних цен на гречку, то они остаются относительно стабильными. В Минэкономики заявили о снижении ценников за апрель на 0,4%. Данные Минагрополитики по закупочным ценам на начало мая показывают рост в среднем по стране на 3%, при этом есть небольшое снижение (на 1%-3%) по некоторым областям (Харьковская, Кировоградская, Запорожская и др).

Но, как говорит Олег Пенздин, стремительного подорожания гречки, скорее всего, не будет - ведь дорожать дальше уже фактически некуда. При среднем ценнике более чем в 40 гривен за килограмм, качественная отборная крупа продается и по 50-60 гривен. За такие деньги можно купить несколько килограмм другой крупы или даже итальянские макароны. Поэтому часть потребителей просто отказываются от слишком дорогой гречневой каши и переходят на более доступные.

Как "отрегулировали" цены на подсолнечное масло и сахар

Неоднозначная ситуация с подсолнечным маслом и сахаром, которые за последний год рекордно подорожали. Мы уже писали о договоренностях Минэкономики с производителями масла и сахара о сдерживании цен.

Как показывает последний отчет Госстата за апрель, пока эти договоренности так и не заработали. В апреле подсолнечное масло подорожало, по сравнению с мартом, еще на 10%. Средний разброс цен на подсолнечное масло в отечественной рознице - 60-69 гривен за литр, тогда как за 75 гривен уже можно купить подсолнечное масло. При этом, по данным мониторинга Экономического дискуссионного клуба, в Польше литр подсолнечного масла стоит почти на 23% дешевле, чем у нас (1,2 евро за литр), в Венгрии - на 4,7% (1,49 евро), в Испании - почти на 40% (0,94 евро), в России - на 12,1% (1,37 евро).

При этом в ряде перечисленных стран, скажем, в Испании и Польше, продается именно наше подсолнечное масло. И даже с учетом доставки оно получается дешевле, чем в отечественной рознице. Главная причина - более низкий НДС на продукты питания, чем в Украине. Но не только это. В большинстве европейских стран выше конкуренция на магазинных полках плюс государство, несмотря на отсутствие жесткого регулирования, все же посматривает на ценники.

Тогда как украинцам подсолнечное масло продолжают продавать по мировым ценам, а они сейчас зашкаливают. "И, несмотря не меморандумы, которые, по-сути, никого ни к чему не обязывают, если цены на растительные масла в мире и дальше будут расти, нам придется платить за подсолнечное масло еще дороже", — говорит Пендзин.

С сахаром, которые за последний год подорожал больше чем на 60%, а только за апрель прибавил в цене еще 5%, ситуация другая.

В мае в Украину пошел импортный сахар-сырец из тростника. На 5 мая было ввезено 26,2 тысячи тонн, всего же тарифная квота по беспошлинному импорту сырца в рамках ВТО 260 тысяч тонн. На сегодняшний день лицензии на импорт выданы на 170 тысяч тонн. Средняя стоимость сырца - 480 долларов за тонну, что дешевле, чем по свекловичному сахару (512 долларов). В Минэкономики подсчитали, что средняя себестоимость сахара из тростника составит порядка 22-23 гривен за килограмм уже с учетом логистики, то есть, в рознице он может появиться по 26-27 гривен. "Это позволит снизить средние цены на сахар в Украине. К июню они упадут в среднем на 3 гривны", — говорит глава Ассоциации поставщиков Украины Алексей Дорошенко.

Впрочем, пока закупочные цены от украинских сахарных заводов продолжают расти. По данным Минагрополитики, на 7 мая они увеличились, по сравнению с апрелем, на 2%.

Витаминный сезон

Подешеветь может не только сахар, но и овощи. Как рассказал нам руководитель "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев, уже идет тенденция снижения цен на многие тепличные овощи, в частности, огурцы, помидоры, редис. "Огурцы, которые еще недавно продавались по 30-40 гривен, на прошлой неделе упали в цене до 9-12 гривен, томаты предлагают по 20-22 гривны, молодую капусту и редис - по 10-15 гривен. Новый овощной сезон в этом году начнется немного позже обычного из-за затяжной весны, но в целом погода для урожая более благоприятная, чем в прошлом году, в частности, нет майских заморозков, много солнечных дней. Поэтому прогнозы по овощам пока самые благоприятные, и, если в июне не будет засухи, урожай будет хорошим", - говорит эксперт.

Алексей Дорошенко прогнозирует, что уже в июня цены на овощи пойдут вниз и в целом будут относительно доступными.

Что же касается прошлогоднего урожая, то его фермеры пока не спешат распродавать со скидками. По данным Минагрополитики, за первую неделю мая подешевел только картофель — хозяйства снизили ценники на 2% (до 8,7 гривен за килограмм). В то же время капуста, по сравнению с апрелем, выросла в цене на 24% (до 5,79 гривен), морковь - на 8% (до 6,59 гривен), лук - на 7% (до 6,13 гривен). Правда, при этом тот же лук стоит сейчас на 41% дешевле, чем в прошлом году. "Некоторые фермеры на могут его продать и за 3-4 гривны, поэтому просто держат товар на складах, не хотят отдавать за бесценок. С такой ценой некоторые мелкие хозяйства в этом году могут пересмотреть свои планы по посевам лука", — говорит Хорев.

Распродажа яиц и молока и подорожание хлеба и мяса

Что же касается других продуктов - яиц, молока, мяса, хлеба, то тут "акций" от производителей пока не наблюдается. Яйца в апреле подешевели, но незначительно - всего на 0,6%. Учитывая, что за год они выросли в цене почти вдвое, такую "скидку" большинство украинцев даже не заметило.

"В дальнейшем яйца вряд ли будут существенно дешеветь, так как 60% в их себестоимости - это комбикорма, а кукуруза на мировом рынке дорожает. Плюс активизировался экспорт, то есть, производители смогут вывозить излишки продукции за границу и демпинговать им нет смысла", — пояснил Олег Пендзин.

Дорогое зерно будет поддерживать высокие цены также на хлеб, который за последний месяц подорожал на 1,3%, а за последний год - на 13%, макароны (за апрель подорожали на 1%, за год - на 7.9%), мясо (плюс 1,3% в апреле и 4,4% по году).

Молоко пока дешевеет - в апреле цены откатили на 0,5%, что связано с сезонным увеличением предложения сырья, - говорит Алексей Дорошенко. Но как будет развиваться ситуация в дальнейшем - пока непонятно, ведь качественного молочного сырья в Украине не так много.

Дороже, чем в Европе

Даже с учетом того, что цены на некоторые продукты в Украине стабилизировались, еду наши граждане покупают дороже, чем в Европе. Так, по данным мониторинга Экономического дискуссионного клуба (таблица с ценами ниже), в польских магазинах дешевле, чем в украинских можно приобрести хлеб, рис, молоко, сливочное масло, курятину, сахар, подсолнечное масло, картофель.

Причем, хлеб в Польше дешевле, чем у нас более чем на 20%, молоко - на 35%, сливочное масло - почти на треть, а картофель - на 33,1%. В среднем набор из 18 базовых продуктов (хлеб, молоко, мясо, овощи, сахар, яйца и др) в Украине стоит 25,3 евро, а в Польше — 24,78 евро, хотя зарплаты в той же Польше существенно выше, чем в Украине. "Мы подсчитали, что на среднюю зарплату украинец может купить чуть более тонны картофеля, а поляк - почти 5,4 тонн, по яблокам соотношение следующее — 616 килограмм у нас и более 2 тысяч - в Польше. И так по многим продуктам", — говорит Пендзин.

В Венгрии дешевле, чем в Украине стоит хлеб, мука, молоко, курятина, подсолнечное масло, сахар, соль, в Испании - рис, молоко, подсолнечное масло, в Белоруси - мука, молоко, говядина, свинина, яйца, сахар и др, в России — молоко, мясо, яйца, сахар, подсолнечное масло. Набор из базовых 18 продуктов в Белоруси обойдется на 16,6% дешевле, чем у нас, а в России — на 0,5% дороже. При этом на среднюю зарплату в Белоруси можно купить 19,4 таких продуктовых набора, в России 21,9, а в Украине - только 14,7.

Разные страны регулируют ценники по разному. Скажем, Европа - за счет низкого НДС на еду и субсидирования аграриев, Россия - за счет дотаций, экспортных ограничений, граничных цен.

В Украине же от госрегулирования цен на социальные продукты отказались, а рыночные механизмы так и не внедрили. Поэтому украинцы при достаточно скромных зарплатах вынуждены покупать продукты фактически по мировым ценам, а то и выше. А с учетом того, что мировые цены на аграрную продукцию в ближайшее время будут зашкаливать, рассчитывать на дешевую еду украинцам не приходится.