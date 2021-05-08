С 1 мая в Кривом Роге вступило в силу беспрецедентное решение: проезд в общественном транспорте стал бесплатным. Теперь на родине президента Украины Владимира Зеленского горожане с криворожской пропиской смогут ездить в автобусах, троллейбусах и трамваях, не рассчитываясь за поездки.



"Страна" разбиралась, кто теперь заплатит за проезд в общественном транспорте Кривого Рога, если не пассажиры. И планируют ли мэры других украинских городов перенимать этот опыт, позволяя жителям ездить "зайцами".

Бесплатно по прописке

Константин Павлов, мэр Кривого Рога, объяснил "Стране", почему решил сделать проезд в общественном транспорте бесплатным.



"Практически во всех странах мира коммунальный транспорт – дотационный. Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране, мы просто решили помочь криворожанам и сделали коммунальный транспорт абсолютно бесплатным", – говорит Павлов.



Решение вступило в силу с 1 мая. Таким образом городская власть расширила и без того одну из самых больших в Украине муниципальных программ социальной поддержки горожан. До этого правом бесплатного проезда уже пользовалась большая категория "льготников".



"Люди все чаще оказываются за чертой бедности. Много денег они тратят на медикаменты, лечение, питание. Поэтому мы решили хотя бы проезд в общественном транспорте сделать бесплатным, чтобы хоть немного облегчить жизнь криворожанам", – отмечает мэр.



До этого решения цены на проезд в Кривом Роге и так были чуть ли не самыми низкими по стране – 2,5 грн за один проезд. Такой тариф действовал для поездок на трамвае, троллейбусе и скоростном трамвае. А 4 грн стоил проезд в большегрузных автобусах, которые ходят по достаточно протяженным маршрутам – до 40 километров. При этом частные перевозчики (маршрутки) продолжат возить людей платно – в среднем по 7 грн.



Однако важно уточнить, что проезд станет бесплатным не для всех, кто зашел в общественный транспорт Кривого Рога – а только для обладателей т.н. карты криворожанина, которую городская власть бесплатно выдает всем жителям, прописанным в городе.



"Мы ввели так называемую карту криворожанина. Это персонифицированная карта, которая даёт право бесплатного проезда. Человеку не нужно возить с собой дополнительные документы, удостоверения личности. Он просто заходит в транспорт, прикладывает карту криворожанина к валидатору, получает бесплатный билет. А система передаёт онлайн-данные в центр электронных платежей. На основании этого отчета городской бюджет будет возмещать стоимость проезда коммунальному транспорту за конкретную поездку криворожанина. Это четкая адресная помощь", – уточняет Константин Павлов.



В прошлом году на дотации городскому транспорту из бюджета потратили около 600 млн грн. В этом году для этих целей заложено свыше 700 млн грн, с учетом повышения минимальной заработной платы, энергоносителей и стоимости запасных частей.



"Этой суммы нам будет достаточно для компенсации предприятиям общественного транспорта после введения бесплатного проезда для криворожан. Нужно понимать, что это – социальный проект. Рассматривать общественный транспорт в Украине как бизнес-проект – бесперспективно. Как и в странах Европы", – уверяет городской глава.

Польза для экологии и экономики

Кривой Рог – не новатор в плане бесплатного проезда в общественном транспорте. Эта практика необычна для Украины, однако в мире уже используется. Например, в столице Эстонии – Таллине.



Александр Кава, заместитель министра финансов и экс-заместитель министра инфраструктуры, такую инициативу поддерживает. Но при условии, что при этом будет улучшаться качество работы городского транспорта.



"Таллин — первый город в Европе, который сделал бесплатным общественный транспорт. Эффект был позитивным: бесплатный, комфортный и быстрый городской транспорт позволил избавиться от пробок. Люди быстрее перемещаются по городу, а это, соответственно, стимулирует экономическую активность", – отмечает эксперт.



Кава считает, что внедрение бесплатного проезда в общественном транспорте имеет много преимуществ.



Во-первых, по его мнению, это мотивирует граждан пересаживаться с личных авто на автобусы. В результате в городе меньше пробок, а воздух – чище. А во-вторых, бесплатный общественный транспорт в долгосрочной перспективе выгоден городской власти.



"Экономика от этого только выигрывает: люди меньше будут пользоваться личными автомобилями, которые создают пробки, загрязняют воздух и ухудшают экологическую ситуацию. А экологическая ситуация в Кривом Роге — одна из худших в стране. Кривой Рог – на топовых позициях среди самых загрязнённых городов мира", – напоминает Александр Кава.



По его словам, городской транспорт планово убыточен во всех развитых странах и частично или даже полностью дотируется из бюджета. А если проезд в транспорте будет бесплатным, это позволит городам хотя бы экономить на персонале.



"Кондукторы будут не нужны, если транспорт будет бесплатный. Соответственно, расходы на содержание транспортной системы уменьшатся", – анализирует Кава.



И добавляет, что сэкономленные средства городская власть может направить на развитие транспортной инфраструктуры.



"Насколько я знаю, Кривой Рог планирует приобрести в этом году довольно много новых трамваев для сокращения интервалов движения на городских маршрутах. Недавно город, используя кредит Европейского банка реконструкции и развития, приобрел 54 новых низкопольных троллейбуса, что позволило увеличить парк троллейбусов в городе в два раза", – уточнил Александр Кава.



Экономист Михаил Кухар и вовсе называет решение криворожской власти "главной экономической новостью месяца в Украине", а возможно, и года. "В любом случае она точно войдет в новейшую экономиечскую историю страны, как дата запуска новой, революционной модели затрат/окупаемости бюджетных средств", – уточнил Кухар на своей странице в Facebook.



Однако мэры других украинских городов, опрошенные "Страной", утверждают, что бесплатный проезд в общественном транспорте влечет за собой больше проблем, чем возможностей.

"Бесплатный проезд – это фикция". Мнения мэров других городов

Мэры крупных городов Украины в комментариях "Стране" называют "криворожский кейс" популизмом. И утверждают, что не планируют перенимать этот опыт.



К примеру, Геннадий Труханов, мэр Одессы, рассказал "Стране", что в городе однажды уже пытались ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. Закончилось все плачевно.



"Мы не собираемся делать транспорт бесплатным. У нас уже был в Одессе печальный опыт, когда городская власть заигрывала перед избирателями и отменила плату за проезд. После чего начались сильные перебои с заработными платами - ушёл профессиональный водительский состав. Начались проблемы с финансированием текущего ремонта. Когда я принял хозяйство, ремонтная и транспортная база была разрушена, пришлось собирать ее заново", – вспоминает Труханов.



Кроме того, по словам мэра, все бесплатное так или иначе имеет свою цену.



"У всего бесплатного есть своя философия: когда люди пользуются чем-то бесплатно, они совершенно иначе относятся к этому сервису или услуге. Даже если они заплатят символические 2-3 гривны, отношение будет совершенно иным", – уверяет городской глава.



По его словам, некоторые категории граждан уже ездят в транспорте бесплатно.



"Около 3/4 пассажиров КП "Одесгорэлектротранс" пользуются электротранспортом бесплатно. Это в первую очередь пенсионеры. Сейчас действует разовый тариф в трамваях и троллейбусах – 5 грн, в маршрутках – 7 грн. Проездные в электротранспорте мы не поднимали с 2016 года, их стоимость рассчитана исходя из стоимости разовой поездки – 2 грн", – уточнил Труханов.



По его мнению, экономическая модель с бесплатным транспортом в городе – нежизнеспособна. Так или иначе, за проезд придется платить, только финансовая нагрузка ляжет на налогоплательщиков.



"Бесплатный проезд – это фикция. Поскольку затраты никуда не денутся: работу общественного транспорта надо обеспечивать, обновлять подвижной состав, платить зарплаты и т.д. Только в случае бесплатного проезда мы перекладываем финансовую нагрузку на бюджет, а бюджет – это и есть налоги горожан. Т.е. в любом случае люди заплатят за проезд. Только предприятие лишится выручки для решения оперативных задач, а администрирование и управление существенно усложнится", – отмечает Геннадий Труханов.



Он приводит несколько цифр: доходы от расчёта за проезд в 2020 году составили 143,6 млн грн, из них 137 млн грн – это доход от платных пассажиров. И это в условиях коронавируса: до пандемии выручка была на уровне 160-170 млн грн.



"Важно понимать, что эти доходы – "быстрые" деньги, в отличие от дотаций, которые нужно ждать месяцами", – уточняет мэр Одессы.



При этом дотация из бюджета (компенсация за льготников) в 2020 составила 521,6 млн грн. Общие затраты на транспорт в 2020 году составили 665,6 млн грн.



"Иными словами, без этих денег нам придется урезать ряд социальных программ, свернуть ремонты школ и детских садов, урезать расходы в медицинской сфере, что в итоге отрицательно скажется на жизни одесситов", – подытоживает Геннадий Труханов.



Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова, еще более категоричен. Он считает, что если направить бюджетные деньги на бесплатный проезд в общественном транспорте, развитие города остановится. А общественный транспорт и так дотационный.



"Здесь вопрос в балансе бюджета. Нам удалось снизить тарифы на отопление и горячую воду, в этом году мы заканчиваем много инфраструктурных проектов, например, строительство зоопарка. По транспорту мы сохранили все льготы, которые существовали испокон веков: для детей войны и пенсионеров проезд бесплатный", – говорит "Стране" Терехов.

По его словам, дотации из бюджета на льготный проезд в Харькове по году – 29 млн грн на наземный электротранспорт, и 84,755 млн грн – на метрополитен.



На сегодняшний день стоимость проезда в метро Харькова составляет 8 грн, на маршрутках – 6 грн. Частные перевозчики в зависимости от дальности маршрута могут брать до 10 грн за проезд.

Терехов уверяет, что за проезд в любом случае придется брать плату. А если нет – городская власть будет вынуждена урезать другие расходы из бюджета.



"В теории мы могли бы сделать проезд в общественном транспорте бесплатным, но тогда придется что-то другое делать платным. Главное – сохранить баланс бюджета. Если проезд станет бесплатным, нам придётся повышать тарифы, потому что тогда не будет денег дотировать тепловиков. Если повышать тарифы на воду, тогда не будет денег на дотации поставщикам. И так далее", – сообщает Игорь Терехов.

Поэтому в Харькове проезд в общественном транспорте оставят платным.

Константин Павлов заявления других мэров о популизме отметает. "Наша задача, облегчить жизнь криворожанам", - говорит Павлов.