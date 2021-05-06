Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину превратился из абсолютно протокольной встречи в знаменательное событие. Хотя по факту ничего прорывного в ходе визита не произошло, кроме очередных слов поддержки и озабоченности. Даже на публичное предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом США Джо Байденом Блинкен ответил, что пока такой возможности нет. Хотя встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным активно готовится.



"Страна" спросила политологов о том, что означает визит Блинкена в Киев, и какие детали в протоколе встреч главы Госдепа важны для Украины. В частности, почему не было индивидуальной встречи с Разумковым и с Порошенко (хотя "порохоботы" затеяли кампанию о том, что такая встреча якобы была, выдавая за нее общую встречу американских гостей с лидерами фракций).

Константин Бондаренко, политолог:

"США еще во времена экс-президента Дональда Трампа потеряли живой интерес к Украине. А сейчас в Украине будет заложен некий новый пласт сотрудничества со Штатами. Украине снова предложат вернуться под протекторат США, как это было во времена Обамы. В этом и состоит главный смысл визита Блинкена.

Что касается главы парламента Дмитрия Разумкова: по статусу он должен встречаться с вице-президентом США. Если бы приехала Каммала Харис, она бы, наверное, провела бы отдельную встречу с Разумковым. А это такая, чисто протокольная встреча.

Визит Блинкена в Украине предворяет встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Блинкен первоначально побывал в Великобритании, чтобы согласовать их отношения. А потом соответственно решил побывать в Украине, которая является форпостом американской политики в Центральной и Восточной Европе. Цель – обозначить новое видение отношений Штатов с Украиной.

Обострение ситуации вокруг Украины привело к тому, что США реально пришлось обратить внимание на нас. И сейчас речь не идет о личной встрече Зеленского с Байденом. Но уровень министра иностранных дел, каковым, по сути, и является госсекретарь США, это как раз тот уровень, который Соединенные Штаты гарантировали Украине.

Главные детали в ходе визита – это заявления о необходимости реформы корпоративного управления. Соединенные Штаты хотят оставить за собой право контролировать процессы в государственных монополиях в Украине через наблюдательные советы: в “Укрзалізнице”, “Нафтогазе” и так далее. А также все, что связанно с коррупцией. Условно, если переводить на человеческий язык с дипломатического: вы сделали большую ошибку, что тронули Андрея Коболева (Экс-председатель правления НАК Нафтогаз Украины – Ред.).

Украина, на самом деле, не выбирает, в каком направлении идти. В 2014 году нам задали вектор, и мы по нему следуем. Шаг вправо, шаг влево – расстрел. Отсутствие субъектности Украины более чем очевидно, начиная с 2004 года".





Андрей Золотарев, политолог:



"Визит Блинкена демонстрирует, что будет главным элементом политики США в Украине в ближайшее время. Это противостояние заокеанского "чужого" с украинским "олигархическим хищником", которого американцы готовы выгонять, выдавливать всеми возможными методами и средствами. Команда Зеленского окажется перед дилеммой: "Определяйтесь, с кем вы, на чьей стороне".

Продолжать, как каждая предыдущая украинская власть – "одной ногой здесь, другой там", – уже не получится.



Интересно, что буквально вчера ряд порохоботов разгонял тезисы о том, что американцы поставили условие: мол, главы Офиса президента Андрея Ермака на встрече с Блинкеным не должно быть, поскольку, по их мнению, он российский шпион. Но видим результат – Ермак присутствует.



А вот отсутствие личной встречи Петра Порошенко с Блинкеным сигнализирует о том, что Петр Алексеевич в понимании США - отработанный материал: он свое дело сделал. Да, он будет рукопожатным, но ставку делать на него не будут: все помнят, из-за кого возникли неприятности у сына президента США Джо Байдена. Так или иначе, Петр Алексеевич причастен к этому, и Байден об этом прекрасно помнит.



Но Петр Порошенко стремится показать, что он персона номер один. Даже запустил свое фото с Блинкеным пятилетний давности. Но на снимке заметно, что седины у Блинкена меньше. Но важно было показать, что они встречались тет-а-тет. Хоть в это никто и не поверил.



Несостоявшаяся личная встреча Блинкена с Дмитрием Разумковым говорит лишь о том, что американцы еще присматриваются к нему. Они очень прагматичные люди. Судя по инсайдам, американцы видят в нем политическую фигуру.



В свою очередь, визит Блинкена к предстоятелю ПЦУ Епифанию говорит о том, что США будут и дальше разыгрывать религиозную карту. И никого не волнует то, что это в глазах верующих выглядит как чисто политический проект.



Среди вопросов экономики, прежде всего, американцев будет интересовать энергетика и земля. Выполнение Украиной этого "домашнего задания" станет условием для дальнейшего кредитования. Не будет выполнено задание - не будет денег.



Не думаю, что стоит ожидать обострения на Востоке Украины. Встреча Джо Байдена и Владимира Путина готовится, а до этой встречи вряд ли будут какие-то радикальные действия".





Дмитрий Раимов, политтехнолог:



“Меня заинтересовал сам порядок встреч. Почему Блинкен встретился сначала с депутатами Верховной Рады, а не с президентом? Перед встречей с президентом (которому он, видимо, везет какие-то инструкции) Блинкен собирает информацию у всех глав фракций, в том числе оппозиционных. Это выглядит так, будто перед тем, чтобы наругать президента, посланник США выясняет, за что именно ругать. Мягко говоря, это проявление недоверия.



Также важны акценты, которые были сделаны на пресс-конференции. Блинкен подчеркнул необходимость встречи с общественными организациями, тем самым обозначив их значимость и степень влияния на внутреннюю политику Украины. Не исключено, что будут обсуждения некого нового политического проекта в Украине по типу “Голоса”. Но для этого украинским активистам необходима, в первую очередь, финансовая поддержка от Белого Дома и бизнеса, который ровняется на него.



Сам визит Блинкена в Украину на фоне долгого ожидания Зеленским звонка от Байдена – это некое признание. Мол, мы, США, признаем, что ты в этой стране – президент, и мы готовы с тобой разговаривать. Но произойдет ли какое-то политическое решение после приезда Блинкена – пока сложно сказать, исходя из первых заявлений и встреч. Все может проясниться в ближайшие несколько недель.



Встреча Зеленского и Байдена возможна, но только после того, как Байден встретится с Путиным. Чтобы “не спугнуть” таким образом главу Белого дома, Украина не вынесла острых вопросов на обсуждение (НАТО, оружие, вакцина).



Вот что важно. По итогам пресс-конференции мы не услышали конкретных заявлений по НАТО. Как и четких ответов и распоряжений по поводу “Северного Потока-2”. Да и президент Зеленский тоже почему-то эту тему не трогал, по крайней мере, публично. Не услышали мы и конкретного вопроса президента и, соответственно, ответа Блинкена по Донбассу – что будет дальше? Мы замораживаем конфликт, воюем – или что? Как минимум, хотелось бы получить публично эти месседжи. Но, я не исключаю того, что такие вопросы все же были заданы, просто ответы на них находятся за закрытыми дверями".





Вадим Карасев, политолог:



"Блинкен – карьерный дипломат, он не Трамп. Его визит происходит в строго дипломатическом регламенте: никаких ярких заявлений, все очень обтекаемо, протокольно и ритуально.



На счёт встречи с Разумковым могу сказать, что Блинкен – министр иностранных дел, он глава госдепартамента США. Поэтому в первую очередь он встретился с украинским главой МИДа Дмитрием Кулебой. Блинкен – не президент и не вице-президент. Он общается на уровне исполнительной власти. Вполне объяснимо и то, что Блинкен провел коллективную встречу с парламентскими фракциями. Отдельная встреча с Петром Порошенко была бы некорректной с дипломатической точки зрения. Так как Блинкен является главой исполнительной власти, нет смысла с подозрением относится к вопросу об отсутствии индивидуальных встреч Блинкена с Разумковым и с Порошенко. Ему по статусу не положено.



Я обратил внимание на информацию, что накануне встречи американская делегация поставила ультиматум на присутствие Ермака на встрече. Но в итоге он присутствовал, и все было нормально. Также не было полноценного брифинга после встречи, но опять же нет оснований для него: если бы встретились Зеленский и Байден – тогда брифинг бы состоялся, но по статусу Блинкен всего лишь глава Госдепа. В таком случае должен был быть брифинг Блинкена и Кулебы. Поэтому брифинг прошел в таком формате для того, чтобы не выходить за рамки протокола.



Показательной данная встреча вряд ли станет. Тут друг дело – они очень педалировали тему корпоративного управления и отстранения Коболева. Казалось бы, цели встречи совсем другие: ситуация на Востоке, эскалация на границах Украины – это можно было бы обсудить. А во время пресс-конференции все свелось не только к дежурным фразам относительно поддержки в борьбе с российской агрессией, но и к проблемам коррупции и олигархов. А значит – удар будет по олигархам. Основной индикатор борьбы с коррупцией, как считает Блинкен, – это деолигархизация и ликвидация олигархов в Украине как класса.



В США предметно нацелились на то, чтобы пристально вникать, внимать и влиять на внутренние процессы в Украине: реформы, борьба с коррупцией, деолигархизация и сохранение наблюдательных советов в госкомпаниях вместе с принципами корпоративного управления".





Виталий Кулик, политолог:



"Украина является страной-клиентом США. Мы клиенты их помощи, клиенты в их вопросах безопасности, экономики, финансовом и технологическом секторе. Поэтому для Банковой сейчас наступают очень сложные времена. Ведь снятие с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" того же Андрея Коболева Банковая хотела объяснить его связями с олигархом Игорем Коломойским или ошибками корпоративного управления. Но забыла о том, что Коболев является клиентом Демократической партии США. Его деятельность на должности в НАКе как раз и была связана с его контактами с этой группой интересов. Поэтому пытаться объяснить это связями с Коломойским – смешно.



Все "воздушные замки", связанные с безопасностью, которые будут пытаться "продать" на Банковой, будут разбиваться о конкретизирующие вопросы той же Нуланд. Об управлении военно-промышленным комплексом, будущем "Мотор Січі" и танковых заводов, об отсутствии патронного завода, ориентированного на западные стандарты боеприпасов. Это все связано с нашей будущей возможной подачей заявки на вступление в НАТО. Нельзя будет отделаться только заявлениями о намерениях или общими фразами. Есть конкретные вопросы, на которые Банковая должна будет ответить.



Я думаю, что после этого визита возникнут большие проблемы в политических перспективах Андрея Ермака. Я не исключаю его отставку по итогу этого визита, потому что в неприятную ситуацию с США втянул Зеленского именно Ермак. Именно на нем ответственность за контакты с Руди Джулиани (адвокатом Трампа – Ред.), за историю с вагнеровцами, за странные договоренности с россиянами вокруг войны, мира и газа.



Я бы не сильно уделял внимание формальностям. Протокол в определённой мере при визите Блинкена был "похерен". Это не символический визит – это визит конкретики. Самые важные разговоры, заявления и тезисы будут озвучены офф-рекордс.



Что касается отсутствия встречи с Дмирием Разумковым существует, как по мне, недоработка. Я знаю, что представители команды Разумкова общались с окружением Нуланд и, может быть, просто нет смысла личной встречи. Но как по мне, с Разумковым необходимо индивидуально встречаться, поскольку он является новым центром формирования политики в стране, он рассматривается как самостоятельный игрок, с ним Госдепу необходимо было бы наладить более тесный диалог.



Виктория Нуланд и Энтони Блинкен знакомы с представителями экономической и политической элиты. У них организованы встречи с экспертным сообществом – как и с представителями "соросят", так и с теми, кто критикует их. Я сам вчера был на одной из таких Zoom-консультаций с представителем стаффа Нуланд. В принципе, так должен строится любой визит в другую страну политических деятелей для того, чтобы получить максимальной широкий спектр мнений на разные проблемы. А проблем достаточно: было заданы вопросы об энергетической политики страны, корпоративном управлении, войне и мире, вопросы безопасности, управлении ВПК (военно-промышленного комплекса – Ред.), управлении силовыми блоками и т.д.



Последнее время американская дипломатия систематически отходит от протокола и максимально активно ведёт себя в странах визита, поэтому показательности и значимости в визите Блинкена в Киев как таковом нет. Здесь нужно искать смысловые нагрузки, ведь дипломатия США очень практична. Они очень четко артикулируют, чего ждут от Киева и от украинских чиновников".

Руслан Бортник, политолог:



“Для меня очень показательной была встреча с представителями так называемого "гражданского общества". США всегда встречается с представителями "гражданского общества" в тех странах, в которых они не полностью доверяют элитам, находящимся у власти. Это демонстрация недоверия. Для меня было примечательно то, что больше всего времени отвели на встречу с правительством. Это может быть показателем того, что экономические вопросы и вопросы, связанные с НАК "Нафтогазом", находятся в приоритете этого визита.



Очевидно, что визит Блинкена носит ознакомительный характер, в том числе, является американской подготовкой ко встрече "Путин-Байден". Необходимо понять, что происходит в Украине, на что готовы украинские лидеры, насколько они контролируют ситуацию, насколько сильны их позиции в нашей стране.



Этот визит хоть и важен, но крайне переоценён в Украине. Блинкен – влиятельная фигура, но не решающая в американской системе координат, а в Украине его считают чуть ли не мессией. Власть и оппозиция думают, что “Блінкен прийде – порядок наведе”. И те, и другие очень разочаруются по итогам этого визита. У Блинкена сейчас нет задач, нет полномочий достигать каких-то стратегических целей или принимать стратегические решения. Вся шумиха, бутафория на этапе проведения визита демонстрирует незрелость наших политических элит.



О чем ещё говорит протокол встречи? США и сам Блинкен не уделили достаточное внимание украинскому парламенту. Это означает, что США воспринимают украинский парламент как вспомогательный инструмент для Офиса президента, не усматривая роли парламента как самодостаточного игрока. И то, что не произошла встреча с фигурой "номер 2" в стране, со спикером Дмитрием Разумковым, — это "звоночек" и маркер американской оценки влиятельности и суверенности украинского парламента.



Петр Порошенко и его команда пытаются показать свою "особенность" в глазах новой американской администрации, подчеркнуть свой привилегированный статус партнера по диалогу, свою возможность влиять, возможность опираться на своих американских "партнеров". Но мы чудесно понимаем, что для Байдена Петр Порошенко – сложная фигура. А любые интенсивные контакты будут "возбуждать" историю с пленками переговоров Порошенко с Байденым. Как призраки, которые играли "в минус" его политической предвыборной кампании. Поэтому думаю, что прямого диалога между новой американской властью и Порошенко не будет, или он будет очень ограничен. США сегодня показывают, что Петра Порошенка они не считают каким-либо особенным игроком.



Вместе с командой Блинкена и Нуланд приехала огромная туча людей. Пока мы смотрим на фокусников, которые машут руками, эта вся толпа ведет закулисные переговоры и встречи, что гораздо важнее публичного протокола. Знаков публичной поддержки команда Байдена не даёт – это может быть сильным сигналом для Зеленского в отношении усиления давления на Порошенко.



Практическими результатами встречи Бликена с сотрудниками посольства США в Киеве может стать назначение полноценного посла, которого в Украине долгое время нет. Для Блинкена важно понять, что сейчас происходит в посольстве, и провести собеседование с нынешним составом. Долгое отсутсвие руководителя обьясняет, почему встреча в посольстве так затянулась".

Андрей Мишин, политолог:

"Произошла смена дипломатической системы. При Трампе политика осуществлялась по принципу "зонтика" - сверху вниз. При Байдене произошло полное возвращение к традиционной политике Госдепа: вся коммуникация с Россией, Китаем, Северной Кореей, союзниками США в Азии происходит снизу. Только когда уже полностью оговорена площадка, происходят встречи на высшем уровне, и первые лица ставят свои подписи под соглашениями.

Я вижу визит Блинкена и Нуланд в Киев как инспекцию, которая должна способствовать трансформации неуклюжей и непонятной внешней и внутренней политики Киева, где очень много импровизаций и несистемных решений. То, что мы видим в контурах новой стратегии Госдепартамента в последние четыре месяца, похоже на своеобразные «качели», аттракцион, который у нас называется "американские горки", а в Америке - "русские горки": быстрая эскалация и деэскалация. И Украина не вписывается в этот формат "быстрого реагирования".

Сейчас идёт подготовка встречи лидеров Росси и США, а наш президент по инерции заявляет не совсем то, что нужно для Вашингтона. Данная инспекция должна усмирить переформатирование внутренней политики Зеленским.

Блинкен не встретился с Дмитрием Разумковым, так как американцы считают его человеком, который не вписывается в концепцию "американских горок". Ведь мы же не можем представить себе, что господин Разумков завтра начнет яростно критиковать Россию? Конечно же нет".