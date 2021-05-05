Во время недавнего визита в Польшу президент Владимир Зеленский подписал со своим польским коллегой Анджеем Дудой декларацию о европейской перспективе Украины. В документе говорится, в частности, о намерениях Украины подать заявку на членство в Европейском союзе (ЕС) после выполнения ряда условий, и в этом стремлении Киев может рассчитывать на поддержку Польши.

По замыслу Банковой, подобные декларации должны быть подписаны со всеми членами ЕС, что якобы облегчит продвижение к собственно членству в блоке.

Насколько такие планы реалистичны, разбиралась “Страна”.

Польша и Литва спешат на помощь

На сайте президента Украины сказано, что подписанная Зеленским и Дудой декларация закрепляет европейскую перспективу Украины “в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе”.

“Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев и согласились, что Республика Польша будет поддерживать Украину на этом пути”, – отмечено в документе.

Копенгагенские критерии - это требования к странам для вступления в ЕС, одобренные в 1993 году в Копенгагене Европейским советом - высшим органом Евросоюза, состоящим из руководителей государств-членов.

Согласно данным критериям, страна, претендующая на место в ЕС, должна признаваться демократической, обладать развитой рыночной экономикой, выразить готовность полностью интегрироваться в Евросоюз.

Важных моментов в истории с декларацией несколько. Обратим внимание, что это не первый документ такого рода, подписанный Зеленским с лидером одной из стран ЕС. В марте декларация с аналогичным названием была подписана с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Оба документа так и не были опубликованы, но, похоже, их содержание сводится к одному: страна, согласившаяся на декларацию, будет поддерживать заявку Украины на вступление в ЕС, когда придет время.

Банковая намерена собрать подписи и глав других государств-членов, памятуя, что решение о членстве в ЕС принимается консенсусом. Но о присоединении говорится вскользь, предлагается формулировка “европерспектива”, которая по идее должна успокоить страны, настроенные против расширения “клуба”.

Сама инициатива якобы принадлежит президенту Зеленскому. Во всяком случае так утверждал в интервью “Левому берегу” замглавы Офиса президента (ОП) Игорь Жовква, курирующий внешнюю политику. По его словам, идея родилась во время общения Зе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, посетившим Украину в начале марта. Жовква уверяет, что подписание деклараций не отменяет курс Киева на обновление Соглашения об ассоциации или “какие-то другие евроинтеграционные процессы”.

“То, что предложил президент - это отдельный трек”, - заявил замглавы ОП.

“Нам нужно двигаться по пути воплощения реформ, чтобы перевести нашу страну на европейские стандарты. Например, соглашение об ассоциации с ЕС выполнено примерно на 57%: есть над чем работать. А еще судебная реформа, борьба с коррупцией. И параллельно необходимо лоббировать поддержку среди государств-членов, за что абсолютно правильно взялся президент. Но евроинтеграция также должна быть понятной украинцам. Ведь когда-то всем нам придется голосовать за вступление в ЕС. Об этом мало кто говорит сейчас, но общество должно быть подготовлено к референдуму, хотя уже поддержка вступления достаточно высокая”, - сказала в комментарии "Стране" народный депутат от "Слуги народа", замглавы парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский союз Мария Мезенцева.

Расчет на раскол

Собеседник в дипломатических кругах предполагает, что следующими подписантами будут Латвия и Эстония, которые вместе с Литвой и Польшей принадлежат к сторонникам вступления Киева в ЕС и НАТО.

К слову, лидеры прибалтийских стран вместе с Зеленским присутствовали на торжествах по случаю 230-й годовщины принятия первой Конституции Польши. По мнению политолога Анатолия Октисюка, подписание Зеленским и Дудой декларации не случайно приурочили к этим событиям.

“Польша использует любую возможность, чтобы укрепить свой союз со странами Балтии и Украиной, в котором Варшава будет политико-экономическим центром. Продолжается оформление так называемой Новой Европы, которая должна стать барьером между Старой Европой, чей центр - Германия, и Россией. Украине светит место только в Новой Европе. Ее активность с подписанием деклараций вписывается в канву создания нового польскоцентричного союза”, - полагает эксперт.

В связи с этим логичен вопрос, найдет ли Киев поддержку за пределами этого неформального объединения.

Политолог Руслан Бортник сомневается, что число подписантов быстро увеличится.

“По моей информации из дипломатических кругов, после подписания декларации Литвой ряд других государств-членов ЕС получили сигналы из Германии, что не стоит подыгрывать Киеву с декларациями”, - утверждает эксперт.

При этом избранная ОП тактика может быть использована для внутриукраинской повестки.

“После вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС и получения “безвиза”, которые записывает на свой счет экс-президент Петр Порошенко, пиариться на теме ЕС сложно. Подписание же таких деклараций со всеми членами ЕС может затянуться и на три президентских срока. Будет о чем говорить вместо реальной интеграции”, - говорит политолог Бортник.

Он считает, что “юридической ценности” декларации не имеют.

“Документ не налагает никаких обязательств. Более того, подписывается с президентом или главой правительства, которые вряд ли будут при этих должностях, если дойдет дело до обсуждения реального вступления Украины в ЕС. И лидеры государств-членов будут решать, исходя из интересов страны в этот момент”, - полагает эксперт Бортник.

Однако источник в дипломатических кругах полагает, что в Европе к этому вопросу подходят серьезнее.

“Некоторые наши партнеры потому и не желают подписывать, потому что подпись можно будет предъявить. А преемственность власти в этих странах не пустой звук”, - комментирует источник.