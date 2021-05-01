На следующей неделе в Киеве ждут государственного секретаря США Энтони Блинкена.

По мнению экспертов “Страны”, этот визит пройдет с оглядкой на недавнюю эскалацию в отношениях с Россией, а также возможную встречу президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в начале лета.

Собственно, первые сообщения американских СМИ об этом визите как раз и появились с комментарием о том, что Блинкен едет в Киеве дабы "снизить волнение" Киева в свете возможной встречи лидеров Америки и РФ.

Однако уже после того, как стало известно о начале визита, появилась и другая тема, которая может стать одной из главных во время общения Блинкена в Киеве с представителями украинской власти (хотя и не факт, что этому в публичной плоскости уделят большое внимание).

Речь идет об увольнении из системы госуправления ряда видных представителей прозападного лобби (Коболева, Найема), за глаза называемых “соросята”, что уже вызвало резко негативную реакцию на Западе.

Что будет означать для Украины визит Блинкена и к каким последствия приведет, выясняла “Страна”.

Россия и План действий по членству в НАТО

В официальном сообщении Государственного департамента сказано, что визит Блинкена состоится 5-6 мая. Госсекретарь встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими представителями власти, делегатами гражданского общества.

О темах визита известно в самых общих чертах. Так, в частично опубликованном интервью американскому каналу CBS Блинкен, объявив о планах приехать в Киев, заговорил о концентрации российских войск у украинской границы, которое Москва объясняла учениями, а Киев и Запад считали “игрой мускулами” и даже подготовкой к вторжению.

Блинкен отметил определенную разрядку эскалации: часть сил Россия отвела. Однако истинные намерения российского руководства якобы неизвестны для американцев. “Я не могу сказать, что мы знаем намерения Путина. Есть много вещей, которые он может сделать, а какие нет”, - заявил Блинкен телеканалу.

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью “Радио Свобода” сообщил, что в числе главных вопросов на переговорах с госсекретарем будет безопасность.

Судя по заявлениям президента Владимира Зеленского, Киев считает условием своей безопасности - новые поставки оружия, финансовую помощь на ведение военных действий на востоке и главное - поддержку намерений Украины вступить в НАТО.

По мнению экс-нардепа Игоря Попова, который входил в группу Верховной Рады по межпарламентским связям с США, ключевым моментом будет вопрос предоставления Украине плана действий по получению членства в Североатлантическом альянсе (ПДЧ).

ПДЧ, теоретически, может быть предоставлено Украине уже на саммите стран-членов блока, запланированный на 14 июня в Брюсселе. Но Попов не уверен, что до этого дело дойдет.

“Тему ПДЧ для Украины могут просто заговорить. А вместо нее продвигать тему присоединения к числу главных союзников США вне НАТО (major non-NATO ally - Ред.) по типу Японии и Южной Кореи и других программ сотрудничества с Вашингтоном и Альянсом”, - полагает экс-нардеп Попов.

Напомним: недавно Зеленский загорелся идеей получения и обратился ко многим членам НАТО с просьбой помочь. Однако ответы его вряд ли обрадовали. В США ответили уклончиво, а в Германии вообще сказали, что вопрос на повестке дня не стоит.

Отметим, что как раз после саммита НАТО в Брюсселе и должна состояться, по идее, встреча Путина и Байдена. Но если Украине будет предоставлен ПДЧ, то эта встреча может и не состояться вовсе, а эскалация в отношения и России с Украиной, и России с Западом только усилится.

В целом, очевидно, тема движения Украины в НАТО на Западе воспринимается неоднозначно. И, вероятно, после визита Блинкена и станет в общих чертах понятно - может ли Украина рассчитывать на ПДЧ, либо вопрос снова отложат в долгий ящик.

В свою очередь Зеленский, как предполагает Игорь Попов, захочет получить больше информации о подготовки саммита Байден-Путин и услышать заверения, что интересы Украины будут защищены.

По всей видимости, украинская сторона также попытается договориться о встрече самого Зеленского с Байденом, у которого намечается турне по Европе этим летом. Об этом CNN сообщил источник в украинском правительстве.

Один из вариантов - визит американского лидера в Украину.

В телефонном разговоре с Байденом Зеленский пригласил того на первый саммит “Крымской платформы”, намеченный на 23 августа, и на торжества в честь 30-летия независимости. В интервью “Радио Свобода” посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что она сама, и МИД, и Офис президента работают над организацией визита Байдена.

Его приезд важен для Зеленского даже по внутриполитическим мотивам: в последний раз американский лидер приезжал в Украину в 2008 году, когда президентом был Виктор Ющенко. И если Байден приехал бы в Украину это бы дало своего рода "фору" Зеленского в его пиар-кампании против Порошенко, которой такой чести о времена своего правления не удостоился.

“Нафтогаз” раздора

Впрочем, пока непохоже, что новая американская администрация готова во всем идти навстречу Зеленскому. Скорее наоборот - число вопросов к Киеву у Вашингтона увеличивается.

В первую очередь речь идет о нашумевших перестановках в Национальной акционерной компании (НАК) “Нафтогаз”. Мы писали, что Запад и США, в частности, отрицательно отнеслись к неожиданной замене на должности председателя правления НАК Андрея Коболева на и.о.министра энергетики Юрия Витренко и разгону нынешнего состав набсовета. Одновременно лишились должностей также бывший министр финансов, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в Национальном депозитарии и народный депутат восьмого созыва Мустафа Найем в концерне “Укроборонпром”, также принадлежащие к прозападному лобби.

Реакция Госдепа и послов стран “большой семерки” по поводу увольнений была достаточно жесткой.

На переднем плане будет, конечно, ситуация в “Нафтогазе”. И ее наверняка Блинкен поднимет.

Правда, на Банковой пытаются найти аргументы, чтоб отбить претензии.

“По последним заявлениям Витренко видно, что над защитой уже подумали. Зайдут с антироссийской карты. Речь идет об очередном витке обострения отношений с “Газпромом”. Он перечислил ряд позиций, по которым, насколько я понимаю, будут снова обращаться в арбитражный суд - Крым, точки передачи транзитного российского газа европейским потребителям, доступ к среднеазиатскому газу”, - говорит Владимир Землянский.

Помимо "Нафтогаза" еще одна проблемная, с точки зрения американцев тема - суды.

Позиция Запада здесь известна: он продвигает судебную реформу, которая позволит взять под контроль судопроизводство через отбор кадров с участием так называемых "международных экспертов".

Дела, правда, идут ни шатко ни валко, несмотря на постоянные напоминания и критику. Вариант реформы, который предлагают украинские власти, не устраивает США.

Блинкен, вероятно, здесь выступит здесь тяжелой артиллерией.

Сложность для Банковой в том, что госсекретарь будет говорить и с прозападными "антикоррупционерами", а уж те расставят выгодные им, а не Зе-команде акценты.

Более того, теперь после назначения на пост замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая при президента Бараке Обаме курировала украинское направление в Госдепе и имеет обширные связи в Киеве, донести свою точку зрения Вашингтону представителям прозападного лобби будет еще легче, чем раньше.

Источник в дипломатических кругах говорит, что в целом настрой у американцев в свете последних событий с "Нафтогазом" не самый благоприятный для украинской власти.

"В Госдепе преобладает отношение к нынешней правящей команде в Украине как к группе ненадёжных, с точки зрения американцев, людей, аффилированных с Коломойским. Несмотря на старания Зеленского это отношение не сильно поменялось. И ситуация с Коболевым показательна. На Западе считают стратегически важным для себя контролировать крупнейшие украинские госкомпании через так называемые "независимые Набсоветы". Зеленский же, уволил, помимо воли Набсовета, Коболева, решил предъявить свои суверенные права на НАК. И Западу это очень не понравилось", - говорит источник.