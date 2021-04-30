Пока вакцинация от коронавируса полным ходом идёт в Европе, Украина до сих пор сражается за каждую поставку вакцин и безнадежно отстает от других стран по количеству привитых граждан. По состоянию на 30 апреля, во всей 40-милионной Украине лишь 130 человек получили обе дозы прививки от коронавируса.

Недавно в Украине закончились дозы индийского “Covidshield”. Несколько дней назад прилетела партия вакцины “Pfizer”. Правда, пока только 117 тыс доз. Вторую партию, по словам главы Минздрава Максима Степанова, украинские власти ожидают получить к концу мая.

В Украине сейчас длится второй этап вакцинации от СOVID-19 – прививку получают маломобильные люди, пожилые граждане в домах пристарелых и их персонал, а так же сотрудники ГСЧС, полицейские и таможенники. При этом первый этап еще не завершился: медики, которых прививали в первую очередь, еще ждут вторую дозу вакцины. К последнему, пятому этапу, Украина перейдет еще не скоро. А ведь именно в него входит большая часть населения страны (18-59 лет). Когда эту категорию украинцев позовут на прививку, никто не знает.

"Страна" задалась вопросом: как в условиях дефицита вакцин обычный среднестатистический украинец может сделать прививку от коронавируса?

Для этого "Страна" проанализировала различные пути вакцинации (легальной и подпольной), доступные прямо сейчас, а также изучила опыт вакцинации в других странах.

Пункты вакцинации

Для налаживания массовой прививочной кампании правительство открыло в Украине более 2 тысяч пунктов вакцинации при медучреждениях. Так, в Киеве уже открыто 83 прививочных пункта.

Адреса и телефоны пунктов вакцинации можно найти на официальном портале Минздрава. Там же можно записаться в "лист ожидания" на прививку через государственное приложение "Дія". По крайней мере, именно такой способ рекомендует украинцам в интервью "Стране" Максим Степанов.

По его словам, чтобы гарантированно получить прививку, всем желающим следует записаться на вакцинацию через приложение "Дія".

"Желательно это сделать для того, чтобы мы смогли верифицировать человека и точно знали, что тот, кто хотел, получил свою дозу вакцины… Также записаться можно через горячую линию Министерства здравоохранения или через своего семейного врача. Аналогичным образом будет осуществляться запись в последующих этапах вакцинации", - сказал министр.

Сейчас в пунктах вакцинации начинают делать прививки украинцам в возрасте от 65 лет.

В мае, по словам Максима Степанова, очередь на вакцинацию дойдет до людей в возрасте 60+. Согласно госплану, люди от 18 до 59 лет будут привиты в Украине последними (на пятом этапе) – после медиков, военных, пожилых людей и прочих приоритетных категорий.

То есть по состоянию на сегодняшний день молодые люди возрастом от 18 лет, не принадлежащие к группам риска, в Украине не имеют легальной возможности получить дозу вакцины.

А вот пенсионеры – могут. По крайней мере, так говорят в МОЗ.

Журналисты “Страны” посетили правительственные пункты вакцинации и проверили, как на самом деле проходит вакцинация от COVID-19 в Киеве.

По легенде журналисты “Страны” хотят вакцинировать пожилого дедушку от COVID-19 любой из вакцин, которые есть на данный момент в Украине.

Как оказалось, сделать это далеко не просто. Не во всех пунктах, которые отмечены на карте как прививочные, есть вакцина. А некоторые из пунктов, указанные Минздравом, и вовсе не проводят и не планируют проводить вакцинацию от коронавируса.

Так, например, в амбулатории №1 Дарницкого района по улице Вербицкого 13Б нам заявили, что вакцины у них нет, и когда она появится, не знают. И вообще – прививать в этом пункте никто не собираются.

“Никто вакцину к нам везти не будет. Мы только формируем списки пожилых людей. Когда вакцина приедет — мы наберём, а человек возьмёт паспорт и поедет вакцинироваться в больницу аж на Красный хутор (Жилой массив на окраине Киева — Ред.). У нас вакцины нет”, — разводит руками медсестра в амбулатории.

О том, как пожилые люди должны самостоятельно приехать в другой конец города на прививку, никто не беспокоится.

А вот в амбулатории №2 Дарницкого района по улице Александра Мишуги 5, который также внесён на интерактивную карту как прививочный пункт, вакцинацию проводят. Точнее, проводили – пока была вакцина. Сейчас же сотрудники откровенно признаются, что пока людей нечем "колоть" – вакцина закончилась.

“Мы ждем со дня на день "Pfizer", а сейчас не вакцинируем никого, так как препараты закончились. Коллеги из Бородянки (город в Киевской области — Ред.) говорили, что у них уже есть вакцина”,— сообщила сотрудница амбулатории.

Также, по ее словам, препаратом “Pfizer” вакцинируют лишь маломобильные группы населения.

“Если дедушка ходячий, нужно записаться в список на вакцинацию через врача, с которым у вас декларация. Когда прийдет его очередь — вам позвонят и пригласят на вакцинацию”, — отмечает женщина.

Та же история и в поликлинике “Русановка” на улице Энтузиастов, 49.

“Вакцины нет, закончилась, и неизвестно, когда будет”, — ответила сотрудница регистратуры поликлиники "Стране".

При этом она признается, что среди пожилых людей много "отказников".

“Старшее поколение сложно уговорить вакцинироваться, большинство просто отказываются. Это целая проблема. С “Pfizer” отказов будет меньше, чем с CoviShield, но этой вакцины катастрофически мало”, — грустно вздыхает сотрудница амбулатории.

Так выглядит один из пунктов вакцинации в Киеве, фото: Страна

В порядке эксперимента корреспонденты "Страны" решили и сами попробовать записаться на вакцинацию от коронавируса. Хотя мы по возрасту относимся к последнему, пятому этапу вакцинации.

В поликлинике на Петра Запорожца 26, которая также отмечена на карте СНБО как прививочный пункт, вакцин в наличии нет. Но на рецепции всех желающих получить вакцину могут записать в очередь.

“Записываем в очередь на остатки. Бывает такое, что записано 25 людей, а приходит 10 или 5. Дозы остаются и мы перезваниваем тем, кто записывался ранее "на остатки”. Но “на остатки” не “Pfizer”, так как эта вакцина предназначена для маломобильных групп населения, а на альтернативные вакцины”, — отметили на рецепции поликлиники. Но сейчас даже остатками не вакцинируют никого - их просто нет.

Но даже, когда доступная вакцина ("Ковишилд") еще оставалась в пункте прививок, желающих вакцинироваться было очень мало.

“Люди боятся, было много остатков. Прививали ими молодёжь, так как люди пожилого возраста неохотно вакцинировались. Мы пытаемся как-то коммуницировать, но люди боятся. Как правило, отказываются от вакцинации с формулировкой, мол, некачественная вакцина”, — резюмировали в поликлинике.

Пока у украинцев нет опции купить вакцину в частных клиниках (и когда она появится, учитывая срывы поставок даже для правительств стран, неизвестно), простым гражданам ничего не остается, кроме как дожидаться своей очереди на государственную прививку.

Но для тех, кто не хочет ждать и располагает финансами, есть и другие способы.

Остатки по 100 долларов

В медицинских кругах ходят слухи, что в пунктах вакцинации предлагаются уколоть вне очереди неиспользованными остатками вакцины по 100 долларо за дозу.

“Был скандал по поводу того, что пару стационарных пунктов вакцинации за деньги по договоренности вакцинировали разных людей под видом так называемых “остаточных” доз вакцин. Брали $100 за вакцинацию остатками индийского CoviShield”, — считает Сергей Кравченко.

Министр Степанов говорит, что не слышал о подобных случаях.

"Я не могу сказать, верю ли я в то, что сотрудники пунктов вакцинации прививали кого-то за деньги. Но если осуществляется такое правонарушение, то есть соответствующие правоохранительные органы, которые должны реагировать на это заявление. Как минимум, МВД. Но должны быть неопровержимые факты по конкретному пункту вакцинации. Я буду являться лоббистом того, чтобы соответствующие люди понесли соответствующие наказание. Я изменил приказ по поводу использования остаточных доз, там достаточно четко написано, кто может их получить: это люди, которые попадают в первый или второй этап вакцинации, в том числе люди старше 80 лет", - прокомментировал Максим Степанов.

Подпольная вакцина

В тоже время, есть варианты и с подпольными прививками.

Еще в начале января "Страна" писала о том, что на базе одной из частных клиник Киева стартовала подпольная VIP-вакцинация препаратом "Pfizer" из Израиля. Цена одной дозы достигала 3 тысяч евро.

После нашей публикации СБУ начала расследование этого кейса, и на фоне резонанса в СМИ подпольная вакцинация на время приостановилась.

Однако с недавних пор, по данным "Страны", она возобновилась. Причем "колят" узкий круг избранных тем же израильским Pfizer’ом, контрабандой ввезенным в Украину. А замешан в процессе все тот же Роман Гольдман, "герой" нашей январской публикации. Сам он после трехмесячного молчания недавно опубликовал многозначительный пост.

Кроме Pfizer’а, теперь в Украине VIP-ам предлагают другие препараты на выбор – в частности, "Стране" известно о наличии на черном рынке вакцин Moderna и AstraZeneka. Но самый большой спрос традиционно на Pfizer.

"Продают вакцину по 766 долларов за дозу при условии, что найдутся шесть человек желающих. Это для того, чтобы использовать всю бутылочку (с января в ЕС официально одобрили по шесть доз вакцины Pfizer во флаконе вместо пяти – Ред.)", – комментирует источник "Страны" среди украинской бизнеса, которому на днях предлагали уколоться подпольным Pfizer’ом.

Председатель Национальной медицинской палаты, директор "Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко подтверждает, что на подпольном рынке представлен более широкий ассортимент вакцин, чем в январе. Правда, называет другие препараты.

По его словам, в Украине определенному кругу лиц доступен даже российский "Спутник", который официально украинская власть принципиально не закупает.

“Все начиналось с “Pfizer”. Также теперь идет полольная вакцинация Китайским “SinoVac”, “CoviShield”, так называемыми “отстаточными дозами”. Наши “делки” придумали каким-то образом их получать и начали их продавать. Слышал от некоторых наших политиков, что есть возможность заказать и привиться российским “Спутником” на нашей территории”, — рассказал "Стране" Сергей Кравченко.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что не знает о подпольной вакцинации ничего, кроме слухов. А даже если информация правдива, у МОЗ нет полномочий и возможностей эту деятельность пресекать.

"Это вопрос исключительно к правоохранительным органам, потому что если это вакцина, значит она как-то сюда попадает, и точно контрабандным путём. Следовательно, на границе есть какая-то "дырка", через которую иммунобиологические препараты приезжают в страну. А под видом иммунобиологического препарата можно завести все что угодно", – отметил Максим Степанов.

И добавил, что прививаться контрабандной вакциной может быть опасно для здоровья.

"Прививаться подпольно - максимально глупо, потому что люди не понимают, чем вакцинируются. Никто не знает, что им вкалывают, и как этот препарат был ввезен. У нас привоз вакцины Pfizer в Украину - серьёзная логистическая спецоперация. Производитель доставляет препарат с соблюдением всех температурных режимов. Затем контролируется весь процесс разгрузки самолёта, чтобы ничего не повредить. Ограничено количество палет с вакцинами, которые ставятся сверху и сбоку. Учитывается, какое должно быть расстояние между грузом, и как это перевозится в холодильной установке при минус 80 градусах. Это сделано для того, чтобы вакцина после транспортировки осталась вакциной, а не превратилась в водичку. Я не знаю, чем там колются люди. Где гарантия того, что это не Pfizer, который нужно было утилизировать из-за нарушения температурного режима? Не завидую тем, кто им укололся", - заявил "Стране" Максим Степанов.

Вакцинные туры в Беларусь

Учитывая проволочки с вакцинацией в Украине, особой популярностью пользуются так называемые “вакцинные туры” в другие страны. Их охотно покупают те, кто не готов ждать, пока наступит их очередь на официальную государственную вакцину.

Среди самых доступных и бюджетных вариантов – поездка за прививкой в соседнюю Беларусь. По данным "Страны", украинцы ездят туда ради дозы российского препарата "Спутник". Стоимость такого тура стартует от 800 грн.

“Есть коммерческие предложения по вакцинации в Турции, арабских странах. Например, можно "уколоться" AstraZeneca или Pfizer в Дубае. Точно также и в России, Беларуси никто не откажет иностранным гражданам в прививке”, — подтвердил Сергей Кравченко "Стране".

Один из украинцев рассказал "Стране", что действительно привился Pfizer в Дубае. "Получил две дозы и бесплатно. Но это не так просто - нужно иметь связи. Либо вид на жительство в ОАЭ. Все документы и сертификаты выдали вполне легально", - говорит он.

Степанов задается вопросом, как документально оформляются прививки российским "Спутником" в Беларуси.

"Если такие туры (за "Спутником" в Беларусь - Ред.) существуют, я бы посмотрел, как украинцы, которые привились "Спутником" в Беларуси, будут получать свидетельство о вакцинации, чтобы выехать в Европу или любую другую страну. Где они его будут брать? Все они должны получить соответствующие свидетельство от властей Беларуси. Интересно, как у них организован процесс. Потому что все люди, которых вакцинируют в Украине, есть в базе данных. И после того, как мы согласуем режим введения подтверждающих документов, например, иммунного паспорта, мы сможем предоставить подтверждения гражданам в электронном виде или в распечатанном. Что тогда будут делать те, кто получал вакцину "Спутник" в Беларуси? Не понимаю", – прокомментировал "Стране" прививочные туры глава МОЗ Максим Степанов.

Вакцинация. Израильский опыт

Израиль - одна из лидирующий стран по количеству привитых граждан. Уже более 55% израильтян получили обе дозы вакцины, по одной дозе получили 58%. Для сравнения: в Украине по состоянию на сегодня вакцину получил 1,69% населения. А двумя дозами привили всего 130 человек на всю страну.

Врач, работающая в одной из клиник Израиля, рассказала "Стране", как там устроена вакцинация.

"Когда в Израиле только появилась вакцина, по всем каналам коммуникации дали объявление, что все люди свыше 65 лет могут получить прививку. Один звонок в поликлинику, и желающих записывали в очередь. Сперва очереди были большие. В декабре хотела записать мужа на вакцинацию, и очередь была уже на февраль. Но буквально через неделю все стабилизировалось, наладились поставки. Прививки делали прямо в больницах. В итоге я позвонила, и мужу назначили конкретное время для вакцинации через 3 дня. Уже 31 декабря его вакцинировали", - рассказала "Стране" доктор.



В Израиле, как и в Украине, вакцинация проходит поэтапно, с разбивкой на приоритетные группы.

"Сначала вакцинировали медработников без очереди и лиц старше 65 лет, вскоре уже после 60, после 55 и 50. Так они сбрасывали по 5-10 лет. И сейчас уже провакцинировали свыше 55% населения двумя дозами. И молодежь тоже. Все, кто хотел, уже вакцинировался", - отметила медработница в разговоре со "Страной".

После первой прививки сразу назначают дату и точное время следующей. Интервал - 21 день.

"Нам звонили буквально каждый день и предлагали сделать вторую дозу даже раньше. Как только делаешь первую дозу, за тобой резервируется вторая - никому другому ее не отдадут", - добавила врач.

К тому же, в Израиле каждому вакцинированному после двух доз на телефон приходит паспорт вакцинации в электронном виде.

"Как только я получила первую дозу, мне на телефон пришло сообщение с подтверждением вакцинации, даже с номером флакона, который мне укололи. Потом пришло приглашение на вакцинацию туда-то в такое-то время. После второй прививки пришло смс-подтверждение, что я вакцинирована. А через неделю можно было зайти на спецсайт больничной страховки и скачать личный паспорт вакцинации. Там информация на иврите и на английском: имя, фамилия, место, где вакцинировали, номер загранпаспорта и даты получения доз. Я скачала это себе на телефон, показывала, когда ехала за границу. Но сейчас паспорт вакцинации уже никаких привилегий не даёт. Можно на границе предъявить паспорт вакцинации, а если его нет, тогда отрицательный ПЦР", - утверждает медик.

В Израиле, в отличие от Украины, проблем с вакцинацией нет.

"В этом полная заслуга правительства - они просто вовремя закупили вакцину и грамотно организовали процесс. Ни разу не было такого, что есть желающие уколоться, а вакцины нет", - сообщила "Стране" израильский врач.

Украина – третья с конца

По словам экспертов, Украина с ее 1% вакцинированных граждан на втором году пандемии находится на третьем месте с конца по темпам вакцинации, отставая даже от своих ближайших соседей, не говоря уже об экономически развитых странах.

Для сравнения: в Сербии уже привили 22,45%; в соседней Польше - 21,35%. Даже в Молдове уже провакцинировали больше 3% жителей. Безусловный лидер по вакцинации в мире - Израиль, где обе дозы прививки получила большая половина населения страны.

“Нам далеко даже до Молдовы и Беларуси. До Польши вообще очень далеко. С другими странами, как Германия, Британия, США, Израиль, нас даже сравнивать смысла нет. Украина давно превратилась в страну третьего мира, и все процессы здесь соответствующие”, — заявил "Стране" Сергей Кравченко.

Также он отметил, что Украина опоздала с закупкой вакцины от остальных стран почти на целый год. А то количество доз, которое есть в Украине, не позволяет провести полноценную массовую вакцинацию.

“В Украину привезли 500 тысяч доз индийского “CoviShield”, почти столько же доз “AstraZeneca” южнокорейского производства, 215 тысяч доз “CoronaVac” и 117 тысяч доз “Pfizer”. Таким количеством вакцин с трудом можно провакцинировать 1% населения”, — сообщил эксперт.

Эксперт удивлён, почему центральная власть не создаёт условия для коммерческих поставок вакцины.

“В мире используют 13 вакцин от коронавируса. Я вам так скажу, все вакцины хорошие, власть украинская плохая. Почему украинские центральные власти запрещают местному самоуправлению вести прямые переговоры и закупки за счет бюджетов общины?”, — утверждает Сергей Кравченко.

У МОЗ на это есть универсальное объяснение: мол, ни о какой коммерческой вакцинации не может идти речи – во всем мире производители задерживают поставки вакциин. Так, из 3,9 млн доз по проплаченной Украиной контрактам наша страна получила лишь 1,2 млн (около 30% от положенного).

"Поэтому неудивительно, что в пунктах вакцинации нет вакцин", – комментирует "Стране" Максим Степанов.

В целом прогнозы насчёт вакцинации в нашей стране пока неутешительны. Судя по всему, Украина на вакцинацию как комплексное, системное явление может расчитывать не ранее 2022 года.

“Первый квартал текущего года заканчивается, а у нас все лишь 130 человек, которые иммунизированы второй дозой вакцины. С такими темпами, что нас ожидает к концу года?”, — рассуждает Сергей Кравченко.