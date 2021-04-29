Верховная Рада конституционным большинством поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Национальной атомной энергогенерирующей компании “Энергоатом” Германа Галущенко на пост министра энергетики.

Событие нужно увязывать со сменой руководителя важным игроком энергосектора - Национальной акционерной компанией (НАК) “Нафтогаз”, где вместо многолетнего главы правления НАК Андрея Коболева теперь бывший и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко. Коболев, обладающий серьезной поддержкой на Западе, мог держаться более-менее независимо от Офиса президента (ОП).

Витренко же - ставленник Банковой, как и Галущенко.

При этом помимо Коболева потеряли свои должности и другие представители прозападного лобби, которых принято называть "соросятами".

Что означают такие резкие движения власти и что этим Зеленский хочет сказать американцам анализирует "Страна".

Распределение ролей

Прогноз "Страны" о собранных в нужном количестве голосах за Галущенко, подтвердил в четверг, 29 апреля, сессионный зал парламента. Кандидата на Минэнерго поддержали аж 305 народных избранников из разных фракций и депутатских групп, а также многие внефракционные - конституционное большинство с небольшим.

Против проголосовала почти единогласно только фракция “Европейской солидарности”. Во фракции “Голоса” часть депутатов воздержались, а часть были против.

Судя по составу проголосовавших, новый министр подошел главным группам влияния в энергетической сфере. И, в первую очередь, двум крупнейшим игрокам - Ахметову и Коломойскому. Когда Банковая дважды пыталась провести несогласованную кандидатуру Юрия Витренко на главу Минэнерго плюс первого вице-премьер-министра, не получилось собрать даже минимально необходимые 226 голосов. Тот довольствовался статусом исполняющего обязанности министра. А теперь отношение к этой должности прямо противоположное.

“Конституционное большинство за Галущенко, в которое вошли депутаты, представляющие интересы ключевых энергетических групп - это, прежде всего, сигнал, что кандидатура согласована с ними, что они готовы договариваться между собой и с властью об энергетике”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Назначение Галущенко, конечно, важно для Минэнерго, которое более года не имела полноправного руководителя.

Однако приходу нового министра придает еще большее значение случившаяся накануне рокировка в “Нафтогазе”. Уйдя из министерства, Витренко заменил на посту главы компании Андрея Коболева, проработавшего на этой должности семь лет.

Судя по всему, тот до обнародования решения Кабмина ничего не подозревал.

“Узнал из новостей. Комментировать не могу”, – написал Коболев на своей странице в Фейсбуке. Это близко к правде, потому что увольнение стало громом среди ясного неба и для его лобби внутри страны и за его пределами, называющего Коболева "передовиком реформ". Если бы слухи просочились, оно бы било во все колокола, как делает сейчас, называя решение в отношении Коболева незаконным и угрожая карами вроде потери очередных западных кредитов.

Витренко в новом раскладе будет козырной картой.

“Галущенко в управлении энергетикой будет играть техническую роль. Ключевая - у Витренко, который по указанию власти займется поиском оптимальной модели энергорынка, позволяющей удержать тарифы для населения. ОП явно озаботился этой темой”, - полагает политолог Бортник.

Вопрос только, готов ли Витренко решать подобную задачу хотя бы в отношении газа. Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в этом сомневается.

“Все его заявления до момента, как он начал претендовать на министерский портфель, сводились к тому, что цены должен устанавливать рынок, а государство не должно вмешиваться. Не сильно уверен, что он сумеет “переобуться”. Хотя снизить цены можно. Но сомневаюсь, что Витренко пойдет на изменение принципов ценообразования на газ нашей собственной добычи. Он прекрасно манипулирует цифрами. Мы это прекрасно увидели, когда он объяснял, почему газ надо продавать населению не по себестоимости, а гораздо дороже. Мол, потому что надо платить с чего-то субсидии”, - настаивает эксперт Землянский.

В тоже время источник в правительстве говорит, что задача по жесткому регулированию тарифов на газ Витренко поставлена. "Это главная задача для власти - не допустить новых тарифных Майданов, которые сильно напугали Банковую в начале года. Там сделали выводы и теперь хотят регулировать ситуацию. Не знаю, будут ли понижать цены, хотя по годовым контрактам на газ теоретически такая возможность есть. Но главная задача - чтоб они больше не повышались. Особенно зимой на отопление", - говорит источник.

Он также добавляет, что помимо Витренко в НАК зайдут на ряд ключевых должностей близкие к Офису президента люди.

"Задачу сесть на потоки также никто не отменял", - считает источник.

Почему теряют должности "соросята"

Отметим, что "рыночное ценообразование" по газу и в целом на энергорынке (читай - рост тарифов) является одним из ключевых требований МВФ и Запада. Также как и "реформа корпоративного управления в госкомпаниях" (читай - передача их под контроль Запада через "независимые" набсоветы).

В случае с Коболевым как минимум один из этих пунктов был нарушен - главу НАК уволили без согласия Наблюдательного совета, а сам совет разогнали.

Если подтвердятся прогнозы о том, что новые руководители НАК будут регулировать вручную цены, то это будет нарушением и второго пункта.

Поэтому не удивительно, что комментарии от представителей Запада были весьма тревожными. Причем на довольно серьёзном уровне.

Высказался, например, Государственный департамент США. Спикер госсекретаря Нед Прайс написал в своем микроблоге в Твиттере, что “уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добропорядочности при назначении персонала энергетического сектора является ключевым фактором для поддержания доверия к приверженности Украины к реформам”.

В аналогичном ключе сделали заявления и послы "большой семерки" в Киеве.

Однако Банковая на Коболеве не остановилась. В один день с ним потерял место в набсовете Национального депозитария бывший министр финансов, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, также принадлежащий к прозападному лобби. А на следующий день попал под сокращение в концерне “Укроборонпром” еще один видный лоббист, народный депутат восьмого созыва Мустафа Найем, занимавший должность заместителя генерального директора по управлению активами. Он также не ожидал такого решения.

“После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным”, - написал Найем на своей странице в Фейсбуке.

Чем объясняется такая череда действий против прозападного лобби, которое с момента прихода к власти Зеленского чувствовало себя весьма вольготно.

“Украинская власть позволила себе демарш, сместив западноориентированного Коболева. Возможно, наши партнеры переусердствовали с требованиями к траншу МВФ. По всей видимости, Банковая посчитала, что сколько не выполняй, будут еще условия, а кредит не дадут. А значит, руки развязаны”, - комментирует политолог Бортник “Стране”.

Политолог Вадим Карасев также видит тенденцию. “Государство или, если хотите, власть усиливает влияние на разные структуры. Там не нужны агенты чужого влияния. Их меняют свои ставленники, подконтрольные люди”, - говорит эксперт.

Источник "Страны", близкий к Банковой, так характеризует мотивы последних кадровых решений.

"Во-первых, есть понятное желание власти взять ситуацию под свой контроль в ключевых госкомпаниях. НАК формирует внутреннюю цену на газ. У Зеленского еще зимой убедились насколько это важно. Кроме того, в набсовете НАКа сидели люди Порошенко. Кому они там нужны? Есть более надежные кадры. Во-вторых, ну какой тот же Мустафа Найем эффективный менеджер? Просто смешно. К тому же он явно не лоялен. По Сергею Лещенко немного другая ситуация - он закрывает большой круг информационных вопросов в интересах Офиса, а также дружен с Витренко. Ну а в-третьих, и в главных, власть показывает Западу и, особенно, американцам, что у нее сильные позиции. И потому выкручивать руки требованиями вроде отдать суды под внешнее управление она не даст. К тому же из-за хорошей конъюнктуры на мировых рынках сильной потребности в кредитах МВФ пока нет", - говорит источник.

К слову, на фоне увольнения Коболева и Найема оживились разговоры о том, что следующим может быть глава НАБУ Артем Сытник - один из главных представителей прозападного лобби.

Но источники в "Слуге народа" этого пока не подтверждают. "Сигналов нет. Да к тому же ему меньше года осталось сидеть до конца полномочий. Хотя за этот срок многое может произойти. События сейчас разворачиваются быстро. Но однозначно, что на главу САП в конкурсе не будут давать победить прозападному кандидату. А поставят туда человека, который заблокирует любую активность главы НАБУ", - полагает источник.

В тоже время, источник в дипломатических кругах полагает, что продолжение этой политики может привести к жесткому конфликту Зеленского с Западом.

"Из Госдепа уже послали негативный сигнал по ситуации с Коболевым, но его на Банковой явно не услышали. Очевидно, что Зеленский пытается усилить свою позицию в разговоре с Вашингтоном. Показать, что он власть. Но американцам такой подход не нравится. Они хотят, чтоб делали то, как они скажут без разговоров и условий. Поэтому, если политика Банковой не поменяется, то дело будет постепенно идти к масштабному конфликту президента Украины с Западом. По крайней мере, Зеленскому к такому варианту нужно быть готовым. Быть готовым к тому, что ему попытаются создать серьезные неприятности", - говорит источник.