В Верховной Раде опубликовали отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета.

Эту ВСК образовали в апреле 2020 года для расследования обнародованной в СМИ информации бывшего министра финансов Игоря Уманского относительно коррупционных действий должностных лиц органов власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, которые привели к недополучению доходов государственного бюджета в особо крупных размерах.

"Страна" прочитала отчет ВСК по заявлениям Уманского о скрутках. Опубликованные итоги работы ВСК показывают, что госбюджет действительно недополучает миллиарды гривен ежемесячно от налоговых схем.

Уманский был прав

Весной прошлого года в Украине разгорелся скандал. Игорь Уманский, который не проработал и месяца главой Министерства финансов заявил, что госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно из-за "скруток" - схем незаконного возмещения НДС. Что такое "скрутки" можно пояснить так: это когда одно предприятие продает другому документы на свой импортный НДС, уплаченный на таможне, а ввозимую продукцию реализует на рынке за наличные.

Еще будучи министром, Уманский инициировал отставки тогдашних главы налоговой Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефедова. В ответ на его заявления, уже после увольнения с поста, в Раде была создана Временная следственная комиссия, сперва на полгода, затем ее работу продлили до мая нынешнего года.

Председателем этой ВСК избрали народного депутата Ивана Крулько (фракция "Батькивщина").

Спустя год работы ВСК установила, что в целом Уманский был прав, но несколько ошибся в цифрах. Из-за "скруток" НДС госбюджет недополучает по 2,5 миллиарда гривен ежемесячно. А за 2019-2020 годы потери составили почти 50 миллиардов гривен (Уманский говорил о 60 млрд). Эта цифра сопоставима с двумя траншами кредита МВФ, которые ожидает получить Украина в этом году.

Правда в выводах ВСК первичная причина недопоступлений в бюджет выписана слишком мягко, мол, налоговая и таможня работают в условиях реформирования, что повлияло на эффективность принимаемых решений, а законодательство несовершенное, поэтому убрать "скрутки" невозможно, и все в таком же духе. Конкретных имен виновников недопоступлений в бюджет в отчете ВСК нет.

В то же время, в документе говорится, что именно "скрутки" стали наиболее распространенной схемой уклонения от уплаты НДС. Но кроме этого, ВСК еще обнаружила факты неправомерного возмещения НДС на сумму 1,6 млрд грн, схему по невозвращению валютной выручки субъектам внешнеэкономической деятельности при экспорте, из-за чего условные потери по налогу на прибыль составили порядка 3,5 млрд грн. Также комиссия обнаружила, что 70 рисковых плательщиков из числа субъектов хозяйствования получили бюджетное возмещение НДС на сумму 200 млн грн.

В некоторые месяцы из-за "скруток" бюджет недополучал по 3-4 миллиарда гривен. Скриншот вывода ВСК

Члены ВСК встречались с Сергеем Верлановым, экс-главой Государственной налоговой службы (он был назначен в мае 2019 года, а уволен 24 апреля 2020 года).

На прямой вопрос главы ВСК Ивана Крулько относительно того, проводились ли служебные расследования по руководителям региональных подразделений по "скруткам", Верланов ответил, что было только одно служебное расследование - по Одессе.

"Ситуация простая, понятная"

В целом он возложил ответственность за то, что предприятия-"скрутчики" не выявлялись, на налоговую милицию. Мол, налоговая передавала списки по рисковым кредитам в правоохранительные органы, а что было дальше - ему не известно.

В отчете также приводится информация о состоянии досудебных расследований уголовных производств по преступлениям, совершенным должностными лицами Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, или при их участии.

Как говорится в документе, в частности, во время досудебного расследования установлено, что должностные лица Государственной налоговой службы совместно с должностными лицами ГУ ГПС в ряде областей и Киеве, злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору с организаторами транзитно-конвертационных групп, с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2019-2020 годов создали противоправный механизм, направленный на через документальное оформление сомнительных предприятий по цепи проведения бестоварных операций путем подмены номенклатуры товаров, работ и услуг при несанкционированном вмешательстве в работу электронного программного продукта, что привело к искажению процесса обработки информации и повлекшее тяжкие последствия государственным интересам в виде безосновательно сформированного налогового кредита по НДС в особо крупных размерах. Правоохранители установили, что к "скруткам" причастны более 400 субъектов хоздеятельности.

Этот отчет ВСК также передаст в правоохранительные органы. А Госфискалам, налоговой и таможенной службе рекомендуют "принять меры" чтобы предотвратить утечку денег из-за "скруток" и обеспечить поступления в госбюджет.

Сам экс-министр финансов Игорь Уманский в разговоре со "Страной" сообщил, что этот отчет ВСК - это уже не первое официальное подтверждение его слов.



"До окончательного отчета Временной следственной комиссии был аналогичный вывод в промежуточном отчете ВСК, также был отчет Счетной палаты, что были недопоступления в бюджет. Это ситуация простая, понятная. К вопросу многих комментаторов от власти, которые говорили все это время, что вот подождите, доказательств нет. Так есть же. Более того, это же происходит до сих пор. Несколько было реляций от Минфина и от налоговой, "вот мы поборем скрутки". Но скрутки продолжаются, более того, даже больше, чем раньше", - сообщил "Стране" Уманский.