В Украине стартует массовая кампания по переназначению субсидий. О ней на Кабмине 28 апреля объявил премьер-министр Денис Шмыгаль. То есть, люди должны будут заново собрать документы и подать их в органы соцзащиты. А те решат - выделять деньги или нет. Напомним: сейчас пакет документов на субсидии подают только новички - те, кто ранее компенсаций по коммуналке не получал, но из-а снижения доходов вынужден обращаться за помощью к государству.

Тем, кто получает субсидии, их продлевали из сезона в сезон автоматически, максимум, нужно было уточнить, не изменились ли доходы.

Главная опасность переназначения субсидии в том, что ее в этот раз могут и не назначить. Тем более, правительство выдвинуло ряд новых требований к претендентам на компенсации по коммуналке.

Денис Шмыгаль назвал несколько категорий граждан, кому субсидии точно не дадут: те, у кого есть банковские депозиты более чем на 100 тысяч гривен, кто покупал валюту (разово более чем на 50 тысяч) или новые автомобили. При этом действует и прежний список ограничений - наличие авто не старше 5 лет и любые крупные покупки на сумму от 50 тысяч гривен.

То есть, "проходные" условия по субсидиям становятся все жестче. По мнению экспертов, главная цель - "сбить" как моно больше получателей субсидий. Наш источник, близкий к Кабмину., говорит, что правительство хочет сократить субсидии для порядка 500-600 тысяч человек уже к следующему отопительному сезону.

"Страна" разбиралась как украинцев будут лишать субсидий.

Депозит, валюта, авто - и слетаешь с субсидии

О скандальной постановлении по субсидиям, которое Кабмин принял еще 14 апреля, мы уже подробно писали. Оно прописывало несколько изменений, в частности, нужно было переназначать субсидию, причем, на что отводилось только два месяца. Также в заявлении на компенсации по коммуналке появлялись новые строки - нудно было сообщать, есть ли у вас депозит и на какую сумму, покупали ли вы валюту, выезжали ли за границу. В том числе было требование указывать, есть ли у вас любые «виртуальные активы», к примеру, биткойны. Плюс - отдельно отмечать алименты, хотя они не считаются доходами домохозяйства, ведь это деньги - сугубо на детей.

"Этот пункт вызвал особое нарекание на правительственном комитете", — рассказал нам заместитель руководителя Федерации профсоюзов Александр Шубин.

То есть, изначально документ был очень скандальным, его приняли с условием доработки. Причем, как говорят наши источники, правки вносили едва ли не каждый день. Поэтому официально проект постановления пока не опубликован.

Но в итоговой версии многие нормы убрали, в частности, по биткойнам, алиментами и выездам за границу. Оставили три новых причины для отказа в субсидиях: депозит больше 100 тысяч гриен, разовая покупка валюты на сумму более 50 тысяч и приобретение нового авто.

Плюс остаются действующими все прежние ограничения - субсидия не выдается при наличии авто не старше 5 лет и любой крупной покупке за последнее время - товарах или услугах стоимостью более 50 тысяч гривен.

"Проверяющие и так зверствуют. Недавно родителей моей жены лишили субсидии з покупку скутера. Еще и заставили вернуть 1,9 тысяч гривен. А пенсии у них минимальные, без субсидии коммуналку не покроют. Сейчас дети начнут родителям деньги на цыплят, корма, семена переводить. Так что - лишать их из-за этого субсидии", - говорит Кравец.

"Но сейчас власти замахнулись уже не просто на доходы, а на сбережении украинцев, коими являются депозиты и валюта. То есть, если, скажем, человек продал какое-то имущество и купил доллары или положил деньги в банк, субсидия ему уже не положена. Хотя фактически субсидия выделяется исходя из доходов домохозяйства - если оплата за коммуналку превышает 20% совокупного месячного дохода. О сбережениях в законодательстве ничего не говорится. Теперь же, получается, люди вынуждены будут тратить на коммуналку даже то, что накопили", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Кабмин "забыл" урегулировать ряд важных моментов. Скажем, в доме прохудилась крыша, нужен ремонт, или человек отложил деньги на лечение. Теперь, получается, эти сбережения не позволят ему получить субсидию, и нужно выбирать лечиться или платить за коммуналку. А региональных комиссий при местных администрациях, которые ранее решали спорные вопросы по субсидиям уже не будет, их отменили. То есть, даже пожаловаться некому. Выставляя барьеры для претендентов на субсидии, правительство все же могло бы сделать скидку на сложные жизненные обстоятельства", - считает глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Эксперты обращают внимание также на такой нюанс: все претенденты на субсидии должны будут указывать с заявлениях наличие депозита и полный имущественный статус, то есть, это фактически информация для финансового мониторинга для будущего декларирования доходов.

Квест: как оформить субсидию в карантин

Еще одно нововведение - переоформление субсидий. Оно начнется с мая и продлиться, как заявил премьер, пять месяцев, то есть, до начала следующего отопительного сезона.

Ранее обсуждались более сжатые сроки - всего два месяца.

Ассоциация городов Украины выступала резко против переназначения субсидий. В Ассоциации настаивали, чтобы субсидию продлевали автоматически хотя бы тем получателям, по которым нет вопросов, например, пенсионерам.

"По нашим подсчетам, в территориальные органы соцзащиты придет порядка 3 млн человек, и это в разгар эпидемии. Понятно, что будут очереди и скопление людей", — рассказывал нам исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан.

Впрочем, Кабмин к этим замечаниям не прислушался, правда, определил в качестве способов подачи документов на субсидии электронные кабинеты и почту. Но, понятно, что многие пенсионеры вряд ли станут доверять дистанционке и все равно пойдут в органы соцзащиты за субсидиями.

"Больше трех миллионов человек, в том числе, пенсионеры, инвалиды, в разгар пандемии поедут оформлять субсидии. Будут очереди, а многие не поедут, и вовсе не смогут оформить субсидии. С учетом тех, кто "пролетит" по новым требованиям, в субсидиях откажут порядка 500 тысяч украинцам. То есть, уже с нового отопительного сезона они будут вынуждены оплачивать коммуналку по полной", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Ранее наш источник, близкий к Кабмину, говорил, что есть цель "срезать" 600 тысяч получателей.

"То есть, государство не контролирует ценообразование на коммунальные услуги, и при этом ограничивает субсидии. Людей просто грабят", - говорит. Кравец.

Тут стоит вспомнить годовые тарифы на газ, которые недавно выставили поставщики - от 7,88 до 13,5 гривен за куб и это без доставки (плюс еще до 1,79 гривен). Если пенсионеру при таких тарифах "прикрутят" еще и субсидию, он вынужден будет вообще отключить отопление, если у него дома стоит газовый котел.

"Власти действуют в рамках договоренностей с МВФ, которые предусматривают сокращение бюджетных расходов на социальную сферу в ближайшие годы на 30%, а на субсидии - на 50%. Тарифы на коммуналку при этом должны быть "рыночными". Риторика властей такова, что компенсации на жилищно-коммунальные услуги будут предоставлять лишь тем, у кого реально ничего нет - ни особых доходов, ни сбережений. Даже копейка за душой - это уже повод отказать в субсидии. Дескать, ты все накопления потрать на платежки, а когда станешь совсем нищим - приходи", — отмечает Скубченко.

Отметим еще одно нововведение - с мая все субсидии станут полностью монетизиованными, то есть, их будут выдавать живыми деньгами. Сейчас монетизировано более 90% субсидий.

Казалось бы: в полной монетизации нет особой сенсации. Но, как это не парадоксально звучит, это тоже повод для отказа в субсидии. Ведь если человеку на руки дают деньги на коммуналку, ему нередко приходится выбирать - оплатить квитанции или купить лекарства. А даже месяц просрочки по платежкам - это уже долги и повод снять субсидии.