Заметная активность внутри страны вкупе с обсуждаемыми зарубежными поездками народного депутата от “Слуги народа” (СН) Евгения Шевченко из Запорожья посеяла подозрения, что парламентарий тяготится ролью простого члена пропрезидентского монобольшинства.

Расхожее мнение в парламентских кулуарах, что Шевченко хочет конвертировать свою известность, которая у него есть во всяком случае в политтусовке, в собственный политпроект. Поэтому, мол, он требует выгнать его из фракции СН, хотя мог бы, как мажоритарщик, уйти сам без угрозы потерять депутатский мандат. И тогда, мол, после изгнания, он с чистой душой займется партстроительством на близкой ему платформе.

Как относятся к этим планам во фракции "Слуга народа" и какие перспективы будут у партии Шевченко в случае ее создания, разбиралась “Страна”.

Прием Лукашенко

Народный депутат Шевченко действует на многих коллег во фракции как раздражитель. Это хорошо видно на примере отношения к событиям в Беларуси, хотя вскоре после избрания Шевченко “засветился” на российском Первом канале, где осудил националистические силы за сопротивление применению так называемой формулы Штайнмайера для Минских соглашений.

Прозападная часть фракции СН (да и в целом украинская власть) поддержала протесты оппозиции против переизбрания президента Александра Лукашенко, проголосовала за заявление Верховной Рады, осуждающее результат выборов и действия силовиков по разгону антилукашенковского Беломайдана.

А вот Шевченко опубликовал на своей странице в Фейсбуке поздравление Лукашенко, не испугавшись осуждения фракционных “соросят”, политиков вне фракции, симпатизирующих протестам, и даже Офиса президента (ОП), который побил горшки с белорусским лидером из-за дела “вагнеровцев”. Шевченко и дальше гнул свою линию, приехав в качестве гостя на важное для Лукашенко VI Всебелорусское народное собрание, проходившее в Минске 11-12 февраля.

Однако все затмила личная встреча Шевченко с президентом Лукашенко 20 апреля в столице Беларуси.

Лукашенко назвал украинского парламентария сторонником добрых отношений Киева и Минска, отметив, что тот не “побоялся идти против течения”.

В свою очередь Шевченко сказал, что “Украина и Беларусь - два самых близких народа”.

“И кто бы ни был у власти, что бы ни происходило, никогда эти народы не разделить”, - отметил украинский политик.

“У меня политика такая: я считаю, что мы должны наладить отношения через дипломатию со всеми, кто нас окружает”, - настаивает Шевченко.

Новость об этой встрече вызвала бурю негодования в кругах, настроенных против Лукашенко. Накрыла она и парламентскую фракцию СН. Шевченко обвинили в том, что он принял несвойственную народному депутату функцию, пойдя против согласованной политики власти в отношении Минска.

Шевченко в ответ сказал, что проинформировал руководство фракции о планах встретиться с Лукашенко. И по закону о статусе народного депутата, он имеет право “на отношения с представителями других государств” в рамках своих полномочий.

“Я делаю то, что нравится моему избирателю”, - заявил “Стране” Шевченко.

С какого-то момента ситуация вокруг Шевченко уже напоминала абсурд. Первый зампредседателя фракции Александр Корниенко заявил, что идет сбор подписей членов фракции за исключение возмутителя спокойствия, и он уже подписался. И якобы Шевченко сам просит исключить его из фракции и готов лично собирать подписи.

Однако народный депутат от СН Максим Бужанский написал в комментариях к одному из постов Шевченко на странице того в Фейсбуке, что фракция не принимала решение об этом. “Более того, все высказывавшиеся вчера на заседании фракции, в том числе и я, были категорически против исключения. Не нужно обвинять фракцию в том, чего она не делала”, - настаивает Бужанский.

Сам Шевченко не боится исключения, считая это стартом его самостоятельной политической карьеры.

“Я за это поблагодарю и пойду в свой открытый политический путь и буду создавать свой новый политический проект по тем направлениям в принципе, по которым президент [Владимир] Зеленский на выборы шел”, – заявил Шевченко в эфире телеканала “Украина 24”.

Перспективы Шевченко

О своей партии, похоже, Шевченко не шутит. Влиятельный собеседник во фракции СН допускает, что тот на самом деле хочет заняться созданием партии. “Он давно носится с этой идеей. Посмотрим, выгорит ли”, - заявил источник.

Сам нардеп не распространяется на эту тему. “Без комментариев”, - заявил он “Стране”, отметив, однако, что, “как любой политик”, “хотел бы иметь больше влияния”.

Отношение к партийным планам Шевченко, как и к нему самому, разное.

Влиятельный собеседник во фракции СН сомневается, что партия у его коллеги выйдет: мол, нет у того команды. “Он же не директор завода, чтобы со старта наполнить проект людьми. Женя - коммерсант, а много людей в пролетарском Запорожье любят бизнесменов?” - говорит он.

“На этом поле, где может сыграть Шевченко, есть ОПЗЖ. Что будет с проектами группы Ахметова - непонятно. Но уже опять начинают искать ноунеймов по типу “слуги народа” в 2019 году. Можно играть “в долгую игру”, показав на истории с Лукашенко, что можно отойти от одновекторности”, - полагает политолог Вадим Карасев.

По его мнению, даже если будет давление националистов, это пойдет Шевченко в плюс. “На таком фоне позиция выкристаллизовывается”, - пояснил эксперт.

Впрочем, в политических кругах есть версия, что интерес к сольной политической карьере у Шевченко появился не просто так, а с благословения Офиса президента, который заинтересован в максимальном дроблении электорального поля Юго-Востока, чтоб отобрать голоса у ОПЗЖ, при том что сам проект Шевченко в Раду вряд ли попадет.

Источник в руководстве фракции СН не подтверждает такую "многоходовку", хотя и признает, что появление проекта Шевченко "слугам" выгодно: “Никто ему не подмахнул бюджет, мол, иди занимайся. Хотя понятно, что лучше свой (то есть знакомый по работе в СН - Ред.), чем кто-то чужой из ОПЗЖ”.

Шевченко наотрез отрицает связь с ОП. “У меня совсем нет коммуникации с Офисом. Она закончилась, когда ушел Богдан (бывший глава ОП Андрей Богдан - Ред.) Не знаю, что они там думают (обо мне - Ред.)”, - заявил Шевченко “Стране”.