Мировые цены на украинские экспортные товары - железную руду, кукурузу, пшеницу, масличные снова пошли в рост.

На 27 апреля стоимость железной руды подскочила до 177,6 долларов за тонну, хотя еще 12 апреля котировки не выходили за пределы 171 доллара. Причем, цены и дальше будут расти: на июнь этого года руду уже контрактуют почти по 185 долларов за тонну.

Кукуруза на Чикагской бирже за прошлую неделю взлетела в цене на 11%, только за один день, 22 апреля, майские фьючерсы подскочили на 4%, до 255,9 долларов за тонну. Такие же тенденции по пшенице: за прошлую неделю майские фьючерсы выросли на 11% (до 247,4-264 долларов за тонну в зависимости от сорта) - это самый большой недельный скачек с 2015 года. Черноморская пшеница (в эту группу входит и украинское зерно) на май торгуется еще дороже - по 265-270 долларов за тонну.

Продолжает лихорадить также рынок масличный культур. За прошлую неделю больше всего подорожало соевое масло - почти на 8% (до 1240 долларов за тонну). Украинское подсолнечное масло прибавило в цене 3-3,5% (до 1560-1585 долларов за тонну). Подсолнечник с поставками на октябрь подорожал с 530-550 долларов до 570-600 долларов за тонну.

В общем повышательном тренде идут также цены на рапс. За прошлую неделю на бирже в Париже рапс подорожал на 5,7%, до 573 долларов за тонну. Из-за чего форвардные цены на рапс с поставкой в июле-августе в Украине подскочили с 520 долларов до 535-545 долларов за тонну.

При этом нефть, наоборот, дешевеет. На 26 апреля стоимость июльских поставок нефти Brent просела на 1,25%, до 66,6 долларов за баррель, а нефти WTI - на 1,06%, до 61,48 долларов.

"Скорее всего, такие тенденции - повышательная на руду, зерно и масличные, и понижательная на нефть - сохранятся и в дальнейшем. То есть, сырьевые ножницы, когда наши экспортные товары дорожают на мировых рынках быстрее чем импортные энергоресурсы, в этом году снова "режут" в нашу пользу", — говорит экономист Алексей Кущ.

Это позволяет Украина рассчитывать на увеличение экспортной выручки и улучшение торгового баланса. То есть, снижает нашу зависимость от внешних займов, в том числе, кредита МВФ, по которому украинские власти никак не могут договориться с Фондом.

Либо, как минимум, позволяет замещать кредиты МВФ (которые обставляются многочисленными условиями, в том чисто и антисоциального плана вроде повышения тарифов) размещением под не очень высокий процент еврооблигаций, покупатели которых никаких политических условий не выставляют вообще, удовлетворяясь данными о хороших показателях платежного баланса. И это, кстати, уже происходит. Как раз вчера Украина успешно разместила еврооблигации на 1,25 млн долларов под 6,875%.

"Можно утверждать, что кредит МВФ нам сейчас вообще не нужен. Состояние золотовалютных резервов и мировые тренды позволяют Украине пройти пиковые даты выплат по внешнему долгу и без денег Фонда. Так что кредит МВФ - это сейчас чисто политический инструмент", — считает Кущ.

Что в теории открывает украинским властям пространство для маневра - можно не идти на поводу у МВФ по ряду принципиальных для страны вопросов, в частности, тарифам на электроэнергию и газ для населения, ограничению социальных выплат, протекционизму в пользу отечественного производителя.

Впрочем, хватит ли политической воли у украинских властей воспользоваться "бонусом" сырьевых ножниц - пока неясно.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на мировых рынках и сможет ли Украина обойтись без кредита МВФ.

Китай и зеленый курс

Большинство украинских экспортных товаров - от железной руды до кукурузы и подсолнечного масла держатся на пиковых ценовых отметках уже не первый месяц.

"Железная руда за последние 12 месяцев подорожала более чем на 120%, кукуруза - на 101%, рапс - на 68%, пшеница - на 31%", — перечисляет старший аналитик компании Empori group Артем Беркович.

А в апреле на мировых биржах котировки снова пошли вверх.

Так, железная руда всего за две недели апреля подорожала на 6,6 долларов за тонну (до 177,6 долларов). В отдельные дни котировки достигали 179 долларов за тонну.

Причем, руда будет дорожать и дальше - на июнь поставки контрактуются уже почти по 185 долларов за тонну.

Рост цен спровоцировало увеличение спроса на руду, в частности, в Китае. Высокие потребности в железорудном сырье вызваны наращиванием объемов сталелитейного производства на 15,6%. В мире выплавка стали также растет - по итогам первого квартала 2021 года плюс 10%. Помимо Китая, наращивают производство стали также Иран (плюс 10,7% за первый квартал), Индия (плюс 10,4%) и другие, - констатируют в World Still Association.

"Скачек производства стали связано с активизацией на рынках, которые восстанавливаются после кризиса, и в немалой степени, за счет реализации разного рода инфраструктурных проектов, для которых нужен металл", — пояснил Алексей Кущ,

При этом предложение руды на мировых рынках не успевает за спросом.

Скажем, BHP сократила добычу руды в западной Австралии на 2%, до 66,7 млн тонн. Другой крупный поставщик - компания Rio Tinto - вышла по итогам первого квартала на такие же показатели - минус 2% (до 76,4 млн тонн). Компания Vale нарастила добычу руды на 14,2% (до 68 млн тонн), но при этом на 9,2% сократила производство окатышей из-за дефицита сырья.

Причем, в ближайшее время спрос на руду будет нарастать. К примеру, ожидается, что Индия увеличит потребление стали до 2022 года еще на 6-7% так как на инфраструктурные проекты в этой стране планируют направить 73 млрд долларов, что на треть превышает прошлогодние показатели. В Китае и вовсе рост сталелитейного производства в ближайший год превысит 10-12%. И только с 2022 года цены на руду пойдут вниз — до 96 долларов за тонну. Ожидается, что к тому времени компании будут массово восстанавливать производство руды и запускать новые проекты, что позволит насытить рынок.

"Сошли с ума" и продовольственные сырьевые рынки. За прошлую неделю цены на кукурузу и пшеницу побили рекорды — на Чикагской бирже зафиксирован рост на 11% (кукуруза - почти до 256 долларов, пшеница - до 264 долларов). Ценник на черноморскую пшеницу взлетел до 265-270 долларов за тонну.

Рост котировок по кукурузе эксперты называют спекулятивным. Скачек спровоцировала информация об увеличении закупок кукурузы Китаем - вместо 24 млн тонн КНР планирует импортировать 28 млн тонн до конца текущего сезона. При этом предложение может снизится из-за ухудшения ожиданий по урожаю в Бразилии (там сейчас засуха). Также есть опасения, что заморозки на территории "кукурузного пояса" США могли повредить посевы. При этом, что интересно, как только цены на кукурузу подскочили, ее экспортные закупки снизились - за неделю на 42%, — констатируют в USDA. Это может свидетельствовать, что потенциальные покупатели ждут стабилизации цен.

Но наши экспортеры, наоборот, рассчитываю на дальнейшее подорожание. Так, закупочные цены на кукурузу в портах Украины выросли на 50-100 гривен за тонну (до 8,2-8,35 тысяч).

Подорожание пшеницы также спровоцировали крупные закупки египетский GASC, а также опасения по поводу урожая пшеницы во Франции (там были заморозки, что могло повредить озимые, хотя на днях стало понятно, что эти опасения не подтвердились). США и Бразилии (урожай там может снизится из-за засухи). В России прогнозы по новому урожаю пшеницы снизили с 81 млн до 79,5 млн тонн.

В Украине закупочные цены на волне мировых трендов тоже растут. Сейчас пшеницу закупают по 7,4-7,6 тысяч гривен, причем, некоторые хозяйства даже приостановили продажи в надежде, что цены вырастут еще больше.

По масличным тоже идет рост цен. За прошлую неделю больше всего подорожало соевое масло - почти на 8% (до 1240 долларов за тонну). Украинское подсолнечное масло прибавило в цене 3-3,5% (до 1560-1585 долларов за тонну). Подсолнечник с поставками на октябрь подорожал с 530-550 долларов до 570-600 долларов за тонну. Рапс за прошлую неделю подорожал на 5,7%, до 573 долларов за тонну.

"Стоит отметить, что высокие цены на кукурузу и все маличные будет поддерживать зеленый курс Европы, а с недавних пор - и США. На фоне экологических инициатив станет стремительно расти производство биотоплива, сырьем для которого являются кукуруза и масличные. Причем, это даже не тенденция года-двух. Скорее всего, речь идет, минимум, о пятилетнем цикле", — говорит Алексей Кущ.

Высокие цены на руду, зерновые и масличные только на руку Украине, так как именно эти экспортные товары обеспечивают львиную долю валютной выручки страны.

"Это однозначно плюс как для торгового баланса, так и для укрепления гривны, думаю, дополнительный положительный эффект для национальной валюты мы почувствуем с лагом в месяц или немного больше", — говорит глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

Нефтяной бонус

При этом ценник на нефть, к которому привязан энергетический импорт Украины, растет не так активно, как ожидалось ранее. Еще недавно аналитики прочили нефти цену в 100 долларов в ближайшей перспективе. Но сейчас такие прогнозы звучат все реже.

На торгах 26 апреля нефть, наоборот, подешевела. Июльские поставки нефти Brent просела на 1,25%, до 66,6 долларов за баррель, а нефти WTI - на 1,06%, до 61,48 долларов.

Нефтяные котировки снижаются на фоне не самых оптимистических новостей по коронавирусу.

Так, аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг связан тенденцию снижения цен на нефть с вспышками ковида в Индии и Японии. Эксперты ожидают, что в Индии спрос на нефтепродукты снизится в апреле на 160 тысяч баррелей в сутки, а в мае - на 170 тысяч.

При этом страны ОПЕК+ в начале апреля ослабили ограничения по добыче и договорились увеличить производство сырья в мае и июне на 350 тысяч баррелей, а в июле - на 400 тысяч баррелей в сутки.

"Надвигающаяся волна свежего предложения от ОПЕК+ в сочетании с возобновившимися опасениями по поводу спроса подорвала надежды на скачек цен этим летом", - цитирует специализированная площадка Encorr представителя нефтяной брокерской фирмы PVM.

"Дело в том, что такие биржевые товары как руда, зерно, масличные чувствительны к сегментарному восстановлению экономики, такому, как сейчас происходит, к примеру, в Китае или США. То есть, рост цен может подхлестнуть локальное повышение спроса на отдельных рынках. Нефть, наоборот, реагирует на глобальные экономические тенденции. Для того, чтобы цены на нефть резко взлетели, нужно чтобы активно восстанавливалась вся мировая экономика, в том числе, торговля, логистика, туризм, которые обеспечивают увеличение потребления нефтепродуктов. Но пока на фоне сложной эпидемиологической ситуации глобального восстановления экономики не происходит. Поэтому в краткосрочной перспективе - в течение 6-12 месяцев - цены на нефть будут оставаться на сравнительно невысоких отметках. В среднесрочной перспективе - в течение 2-3 лет - нефть будет дорожать, так как к тому времени экономика, как ожидается, восстановится. А долгосрочные тенденции - от 3 до 5 лет и дальше- снова понижательные, так как из-за зеленого курса снизится потребление "грязных" нефтепродуктов", — пояснил нам Алексей Кущ.

Британская Wood Mackenzie прогнозирует, что к 2050 году нефть обвалится в цене до 10-18 долларов за баррель из-за "зеленого перехода". Но тенденции к снижению цен начнут проявляться намного раньше - уже через несколько лет. А к 2030 году нефть подешевеет до 37-42 долларов за баррель. Прогнозы же на этот год - ценовой коридор в пределах 60-70 долларов.

То есть, для Украины сейчас - благоприятный период, когда ценники на наши экспортные товары будут высокими, а нефть - дешевой.

"Включается так называемый сырьевой автопилот, когда вне зависимости от действий властей и продвижения реформ в отечественной экономике ситуация для нас все равно будет благоприятной. Другое дело, что власти могут ее скорректировать - в лучшую и худшую сторону", — отмечает Алексей Кущ.

Период дешевых энергоресурсов для Украины может испортить разве что газ, который в Европе сейчас дорожает на фоне низких запасов в хранилищах. да и на перспективу, с учетом перевода угольных ТЭС на газ в рамках зеленого курса, ценники будут достаточно высокими.

Послать МВФ?

Нынешние тенденции на мировых сырьевых рынках дают Украине фору, как минимум, до конца этого года, а то и больше. Сырьевые ножницы будут "резать" в нашу пользу, что позволит, по меньшей мере, повторить "коронавирусный рекорд" прошлого года, когда на фоне локдаунов по всему миру и рекордного обвала экономик развитых стран слабая сырьевая экономика Украины упала незначительно.

"Позитивная динамика по ценам ключевых экспортных групп безусловный позитив для страны и наших экспортеров. С учетом того, что цена на энерготовары стабилизировались, для торгового баланса формируется благоприятные условия, как и для курса национальной валюты", — говорит Андрей Шевчишин.

На этом фоне кредит МВФ, по которому украинские власти уже долгое время никак не могут договориться с Фондом, выглядит не таким уж критически необходимым. "Мы вполне сможем без него обойтись", - уверен Алексей Кущ.

"Рост цен на мировых сырьевых рынках, безусловно, позволит получить приток средств в казну и чувствовать себя не столь зависимыми от западных заемщиков. Интересно теперь увидеть, каким будет диалог МВФ с Украиной, и на какие уступки кредитор согласится. Пока что мы неожиданно получили высокие шансы на получение денежных средств в сентябре, на который приходятся пиковые выплаты по внешнему долгу", — говорит Артем Беркович.

"Сейчас уже сложно понять, кому кто важнее - нас МВФ или мы ему. Дефолта в стране уже не ждут, а золотовалютные резервы вполне позволяют расплачиваться по долговым обязательствам (напомним: всего в 2021 году Украина должна выплатить по госдолгу 599,06 млрд гривен, из них по внешнему долгу - 160,49 млрд. По графику Минфина, на сентябрь приходятся пиковые выплаты по внешнему долгу - 104,64 млрд - Ред.). А с учетом стабильности национальной валюты есть потенциал роста золотовалютных резервов. МВФ это прекрасно понимает.

С другой стороны, сохранение сотрудничества с МВФ - это международный имидж. И дополнительные шансы привлечь другие кредиты. Но за условия выдачи транша в любом случае можно будет поторговаться. Хотя, если власти намерены выйти на траекторию роста экономики, то будут тянуть с принятием решения о взятии новых кредитов. Ведь внешние долги нам слишком дорого обходятся, — добавил Беркович.

По словам Алексея Куща, власти могли бы, вместо того, чтобы идти на поводу у МВФ и выполнять все "хотелки" Фонда, воспользоваться эффектом сырьевых ножниц и попытаться переориентировать экономику, увеличив долю товаров с высокой добавленной стоимостью (для этого нужно поднять промышленность).

"К примеру, на фоне высоких цен на зерно и руду, можно даже было бы подумать о небольших экспортных пошлинах. Что позволило бы нам за три года собрать в резервный фонд порядка 30 млрд долларов, которые можно пустить на развитие промышленности. Это - хороший шанс избавиться от аграрного статуса. Но для этого нужны программы поддержки промышленности, дешевые кредиты и протекционизм, против чего наверняка выступят против наши западные партнеры и МВФ", — отметил Кущ.

"За счет интереса к нашему сырью других государств, в частности стран Азии (Япония, Корея, Китай, Индонезия, Филиппины), Украина может получать инвестиции наперед и вкладывать эти средства в развитие территорий и элементы добавленной стоимости, а это инновационные вещи. Следующие три года Украине не потребуются деньги: железная руда, зерновые и масличные - трендовые вещи, которые обеспечат огромный приток средств. Поступления от наших эмигрантов, как ни странно, за последний год выросли на 8% и дальше растут. Развивается также и ІТ. Этим нужно воспользоваться и инвестировать в инфраструктуру и улучшать все государственные институты", - говорит руководитель одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк.