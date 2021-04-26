35-я годовщина "черной" для Украины даты - аварии на Чернобыльской АЭС - как и в прошлые годы, полна официоза. Но вот что касается реальной защиты чернобыльцев, то тут особого прогресса пока нет.

Скорее наоборот - льготы чернобыльцам постоянно урезают.

"Хотя в отечественном законодательстве был прописан целый список льгот для чернобыльцев, со временем многие из них урезали, некоторые отдали на усмотрение Кабмину или местным властям. В итоге граждане, которые пострадали от чернобыльской катастрофы, не чувствуют полноценной заботы государства - ни по льготам, ни по пенсиям, ни по медицинскому обслуживанию", — говорит глава департамента пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Украины Владимир Максимчук.

Чтобы найти аргументы для отказа чернобыльцам в выплатах, чиновники ищут все новые и новые аргументы.

"Дошло до того, что у людей требуют подтверждений - действительно ли они "пострадавшие". К нам обращается все больше граждан, у которых требуют разного рода справки, получить которые на сегодняшний день просто нереально. Скажем, у тех, кто принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, к примеру водителей, просят предоставить путевые листы с АТП. Стоит ли говорить, что этих предприятий давно уже нет, взять справку фактически не у кого", — отмечает глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

После Майдана в 2014 году доплаты чернобыльцам были урезаны официально - на уровне решения правительства. Несколько лет назад Конституционный суд признал эти ограничения неконституционными. Затем было еще несколько подобных решений. Но правительство никак на них не отреагировало, фактически лишая чернобыльцев заслуженных выплат.

"Страна" разбиралась, как сейчас, спустя 35 лет со дня аварии на ЧАЭС, в Украине защищают чернобыльцев.

"Лишают льгот и медицинского обслуживания"

Главным в плане социальной защиты чернобыльцев является закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы".

Он прописывает следующие льготы для чернобыльцев:

Право на пожизненную реабилитацию и бесплатную медицинскую помощь

Преимущественное право на рабочее место при сокращении штата. При увольнении чернобыльцам положена компенсация в размере трехмесячной зарплаты. Компенсация по временной нетрудоспособности (больничный) -100% зарплаты вне зависимости от стажа

Льготы по коммуналке: минус 50% на газ, электроэнергию, водоснабжение и отопление. С 2019 года эта льгота монетизирована, то есть выплачивается деньгами.

Внеочередное обеспечение бесплатным автомобилем для чернобыльцев, получивших инвалидность первой или второй групп

Бесплатный проезд один раз в год на автомобильном, железнодорожном или авиа-транспорте по территории Украины

Дополнительный отпуск 14 дней и право на очередной отпуск в удобное время

Льгота на растаможку автомобиля

Налоговая социальная льгота в размере, равном 150% суммы базовой льготы.

Также были прописаны достаточно высокие пенсионные выплаты.

"Для чернобыльцев первой категории - 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, второй категории - 8, третьей - 6 прожиточных минимумов. То есть по нынешним меркам это 10,6- 17,6 тысяч гривен в месяц", — говорит Максимчук.

Но в последние годы льготы и выплаты чернобыльцам существенно урезали. Схема, как оставить чернобыльцев без льгот, следующая: полномочия по принятию решений по многим выплатам просто перебросили на Кабмин или местные власти. А те выделяют средства в зависимости от того, есть ли деньги в бюджетах - государственном или местных.

Так, граждане, получившие инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС, фактически потеряли свое право на бесплатное авто. В теории льгота действует, но на практике получить бесплатную машину практически нереально. Единственное послабление - чернобыльцев освободили от платы за растаможку подержанных иномарок. Это позволяет сэкономить на оформлении, но покупать авто все равно нужно за свои деньги, которые есть далеко не у всех чернобыльцев.

То же самое с льготами на проезд. Чернобыльцы жалуются, что никаких бесплатных билетов на поезда, не говоря уже о самолетах, им не предлагают. Что касается льгот на проезд в общественном транспорте, то тут все на усмотрение местных властей, а те выделяют деньги исходя из наполненности местных бюджетов (в которых средств хронически не хватает).

Не лучше обстоят дела с медицинским обслуживанием. "Формально бесплатная медпомощь чернобыльцам вроде и положена, но на практике люди жалуются, что в больницах им говорят: лекарств нет, нужно покупать за собственные средства. В плане лечения онкологических заболеваний, многие из которых являются следствием аварии на ЧАЭС, все еще хуже - специальных программ для чернобыльцев фактически нет. Люди зачастую лечатся на общих основаниях и за свои средства", - добавил Кравец.

Как заявили недавно в "Союзе Чернобыль Украина", к примеру, Харьковский диспансер радиационной защиты населения, который специализировался на лечении чернобыльцев, и вовсе отдали под ковид. В итоге, "лишили права на лечение больше 19 тысяч граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы", - констатируют в Союзе. По их оценкам, в 2020 году в диспансере смогли пролечиться всего порядка 2,3 тысячи чернобыльцев. В итоге смертность среди этой категории граждан выросла в прошлом году, по сравнению с 2020 годом, на 20%.

Чернобыльский план Кабмина

Стоит отметить, что власти готовились к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС заблаговременно.

В феврале этого года Кабмин принял План мероприятий к этой дате.

В этом плане 24 пункта, но большинство - связанные непосредственно с датой аварии на ЧАЭС. Скажем, решили провести митинги-реквиемы в регионах и Киеве, и памятные концерты, обратиться к мировой общественности в связи с 35-й годовщиной чернобыльской катастрофы, организовать посещение в свое время выселенных из зоны отчуждения украинцев малой родины, открыть экспозицию техники, задействованной на ликвидации аварии в Припяти, провести пресс-конференцию по чернобыльской тематике для СМИ, ряд круглых столов, издать фотоальбом "Чернобыльская АЭС", книгу "Будущее Чернобыля" и пр.

Что касается самих чернобыльцев, которые нуждаются не столько в чествовании, сколько в реальной поддержке государства, то решению их вопросом в плане Кабмина отвели не так уж много места.

Скажем, в плане есть пункт о предоставлении адресной соцпомощи чернобыльцам первой категории, вдовам погибших ликвидаторов, организации встречи чернобыльцев с представителями местных властей для "выявления социальных проблем и их решения", провести медосмотры чернобыльцев.

О выплатах заявили также в некоторых городах. К примеру, в Киеве чернобыльские доплаты к 26 апреля - по 600 -1000 гривен.

Есть также несколько пунктов, касающихся увеличения финансирования чернобыльских льгот.

К примеру, указано, что Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Государственное агентство зоны отчуждения должны в течение 2021 года отработать вопрос финансового обеспечения защиты чернобыльцев. Будут изучать возможность увеличения пенсий, выплат на санаторное лечение, продукты питания и оздоровление, дополнительного финансирования на реконструкцию реабилитационного центра "Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины", льготное медобслуживание.

Некоторые пункты из этого перечня уже выполнены.

В апреле этого года Кабмин своим постановлением увеличил компенсации чернобыльцам на путевки в санатории. Документ вступил в силу задним числом, с 1 января 2021 года. Чернобыльцам первой категории компенсации за путевки увеличили, правда, незначительно - с 7,7 тысяч до почти 8,3 тысяч гривен. Для чернобыльцев первой категории с заболеваниями нервной системы сумма больше - 25130 гривен (ранее - 23420 гривен).

Для детей, если их инвалидность связана с чернобыльской катастрофой, выплаты выросли с 15, 3 тысяч до 16, 4 тысяч гривен.

Также правительство в марте этого года утвердило новые размеры доплат на питание чернобыльцам 1 и 2 категорий. Суммы в зависимости от региона, варьируются для первой категории от 391,8 гривен (Хмельницкая область) до 456 гривен (Киев), для второй - от 195,9 до 228 гривен.

На этот год Кабмин увеличил расходы на ежемесячные компенсации чернобыльцам на 180,2 млн гривен. Эти деньги пойдут на доплаты чернобыльцам 1 и 2 категорий на питание (детям при отсутствии питания в школах), на оздоровление и т.п.

Чернобыльцам предоставили и ряд мелких бонусов. Скажем, в прошлом году их освободили от уплаты регистрационного взноса при открытии ФОП, юрлица, общественного объединения. Но на практике этой льготой пользуется не так много чернобыльцев.

В целом же, как заявили в Союзе чернобыльцев, они подавали свой пакет замечаний к плану Кабмина, но их учли только частично. Так, нет упоминаний относительно выполнения решений Конституционного суда и ЕСПЧ по чернобыльцам, а их за последние годы было немало.

Также не внесли пункт о разработке Национальной программы по минимизации последствий чернобыльской катастрофы на ближайшие 10 лет, "чтобы и чернобыльцы, и общество в целом видели перспективу, а очередные поколения власть имущих не могли принимать безграмотные, не обоснованные научно решения в этой важной сфере, которые вредят как нынешнему, так и будущим поколениям", - отметил вице-президент "Союза Чернобыль Украины" Яценко.

Вместо 17 тысяч гривен - 3,5 тысячи

Пожалуй, самый острый вопрос для чернобыльцев сейчас - это пенсии.

Изначально для чернобыльцев было прописано неплохое пенсионное обеспечение, которое, если бы оно работало, позволило бы людям получать по 10,6-17,6 тысяч гривен в месяц.

Но таких выплат чернобыльцы не имеют.

"Постановлением Кабмина для чернобыльцев первой категории пенсии с учетом надбавок ограничили 285% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, сейчас это 5141 гривна в месяц (а сама минимальная пенсия без доплат - 3184 гривны), для второй категории — 255% прожиточного минимума (4,5 тысяч гривен), третьей категории — 225% (3980 гривен)", — говорит Максимчук.

В 2014 году в постановление Кабмина №1210, регулирующее выплаты чернобыльцам, внесли изменения, по которым привязку доплат к прожиточному минимуму заменили конкретными суммами. Скажем, инвалиды первой группы имеют право на доплату 474,5 гривен. 2 группы - 379,6 гривен, третьей группы — 284,7 гривен. Разница в том, что прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в Украине пересматривается по несколько раз в год, а изменения в постановление 1210 последний раз вносили в 2016 году.

Однако это решение было признано неконституционным решением Конституционного суда Украины еще несколько лет назад, однако правительство не сделала ничего, чтоб восстановить льготы чернобыльцам.

В апреле этого года Конституционный суд признал незаконным передачу полномочий Кабмину по определению пенсии по инвалидности вследствие чернобыльской катастрофы и обязала парламент привести действующее законодательство в соответствие с этим решением в течение трех месяцев.

Также указано, что чернобыльская пенсия по 1 группе инвалидности не может быть ниже 10 минимальных пенсий по возрасту (то есть, для чернобыльцев первой категории — 31,8 тысяч гривен, второй — 28 тысяч гривен, третьей — 25,6 тысяч гривен).

Для инвалидов второй группы - пенсия должна быть не ниже 8 минимальных пенсий по возрасту, третьей — 6 минимальных пенсий, для детей-инвалидов - трех минимальных пенсий.

Но ни одно из этих решений правительством также не выполнило.

Правда, в парламенте зарегистрировано несколько новых законопроектов, касающихся увеличения выплат чернобыльцам.

Но дадут ли ход этим проектам, учитывая огромный дефицит Пенсионного фонда или решение вопроса с пенсионным обеспечением чернобыльцев перенесут на потом - совершенно непонятно.