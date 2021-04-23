Мировая экономика делает большой разворот в сторону зеленых технологий.

22 апреля открылся международный климатический саммит, в котором принимают участие первые лица 40 стран мира. Мероприятие организовала администрация США, и оно стало первым экологическим проектом президента Байдена.

По сути, Байден, собирая этот саммит, дал понять, что окончательно возвращает США в "зеленый клуб" борцов за снижение выбросов и переход на низкоуглеродную экономику. Напомним: экс-президент США Дональд Трамп придерживался совсем другой риторики. За ним стояло мощное угольное лобби, которому зеленые технологии несут немалые убытки.

При Трампе США даже вышли из Парижского соглашения, куда, впрочем, страна тут же вернулась после прихода к власти Байдена. Сразу после его победы на выборах эксперты прогнозировали кардинальный разворот США в вопросе экологии, ведь за Байденом стоит зеленое лобби. Так и произошло.

Для Европы, которая еще в 2019 году утвердила перечень зеленых инициатив, возвращение Байдена "в семью" очень важное, так как позволяет заручиться поддержкой США и, что немаловажно, привлекать Америку к зеленым проектам в качестве донора.

Нынешнее мероприятие проходит в онлайн-режиме и, по сути, является подготовкой к экологическому саммиту ООН Cop-26, который соберется в ноябре этого года в Глазго.

На нем планируется принять конкретные договоренности по сокращению выбросов и переходу на безкарбоновую экономику.

На нынешнем же саммите лидеры стран-участников скорее очертили круг проблем. Впрочем, общая риторика мероприятия позволяет сделать выводы - как мир будут делать зеленым, сколько это будет стоить и кто заплатит.

Для Украины эта тема также очень важна. Мы подписались на участие в зеленых инициативах Евросоюза. Уже подготовлен проект второго Национального определенного взноса Украины в Парижское соглашение, в котором прописано - как наша страна будет "озеленять" экономику. И, судя по всему, в улучшение экологии придется вложиться всем - от бизнеса до рядовых граждан.

"Страна" разбиралась, как зеленые инициативы меняют мировую экономику и что это значит для отдельных стран и рядовых граждан.

"Худший год для экологии"

Почему именно сейчас обострилась тема спасения экологии? Дело в том, что 2020 год оказался одним из самых "убийственных" для мировой эко-системы. И это несмотря на пандемию и чреду локдаунов, во время которых экономика "выключалась" и вредных выбросов в теории должно было становиться меньше.

По данным Всемирной метеорологической организации, в 2020 году произошла неумолимая активизация проблемы изменения климата

Прошлый год стал одним из самых теплых за последние годы, а список экстремальных природных катаклизмов зашкаливал - от ураганов и циклонов в США до жары в Австралии и потепления в Арктике.

"Вся ключевая информация в этом отчете отмечает неумолимую проблему изменения климата, рост частоты и усиление экстремальных "климатических событий", а также серьезные потери, которые коснутся общества и экономики", - сказал генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Отчет о состоянии климата вышел как раз накануне климатического саммита, а на саммите ООН Cop26 в ноябре 2021 года лидеры стран будут договариваться о новом плане действий по достижению целей Парижского соглашения.

"Это год для действий. Климат меняется, и последствия уже сейчас слишком серьезные для людей и планеты. Страны должны еще перед Cop26 представить свои амбициозные планы по сокращению глобальных выбросов на 45% к 2030 году", - заявил глава ООН Антониу Гутерриш.

О чем говорили на климатическом саммите

Ключевой сигнал сторонникам зеленых технологий - это, собственно, само проведение нынешнего экологического саммита. Инициатором стала администрация Байдена, что свидетельствует о серьёзных намерения американского президента в вопросах борьбы с изменениями климата.

Их подтвердил сам Байден, открывая саммит.

"Я консультируюсь с экспертами и вижу потенциал для более процветающего и справедливого будущего. Наука безошибочна. Наука бесспорна, и цена бездействия постоянно растет",— сказал Байден. Он также добавил, что к 2050 году США планируют полностью избавиться от вредных выбросов в атмосферу. Но справится с проблемой плохой экологии сами не могут - нужно, чтобы все страны объединили усилия, только тогда будет эффект, - заявил Байден.

Стоит отметить, что на днях США выступили с совместным заявлением с Китаем по климатическому сотрудничеству. Они договорились объединить усилия и координировать шаги по переходу на зеленые технологии.

Лидер Китая Си Цзиньпин, выступая на саммите, сказал, что они начнут отказываться от угольных электростанций уже с 2026 года. И смогут достигнуть углеродной нейтральности (то есть, нулевых выбросов) "гораздо быстрее других стран" - до 2060 года. Но сразу же возникает вопрос к этому заявлению, так как Байден назвал срок выхода США на нулевые показатели выбросов на 10 лет раньше - 2050 год.

Эксперты уже заявили, что стоит ожидать не столько экологического сотрудничество между США и Китаем, сколько конкуренции по разработке и запуску зеленых технологий. И эта "зеленая гонка" двух мировых лидеров будет держать в тонусе и остальные страны.

Глава Совета Европы Шарль Мишель (который украинцам запомнился тем, что поразительно похож на нашего премьер-министра Дениса Шмыгаля) отметил, что Байден дает "важные сигнал миру", и порадовался, что теперь у Евросоюза, который, напомним, утвердил пакет зеленых инициатив еще в 2019 году, появилась мощная поддержка.

Что касается ближайших зеленых планов Европы, то тут Шарль Мишель анонсировал некие "зеленые облигации", которые будет размещать ЕС, и в которые могут вложиться все желающие. через такие облигации планируется привлечь до 30% финансирования по зеленым проектам. Он также сказал о создании глобальных зеленых фондов, через которые будут финансироваться экологические проекта в развивающихся странах (на эти цели нужно не менее 100 млрд долларов в год). То есть, Европа инициирует создание некой мировой "зеленой кассы", деньги из которой смогут получать небогатые государства, в, том числе, Украина.

Стоит отметить, что риторика первых лиц стран-лидеров и развивающихся государств кардинально отличалась. Первые говорили о планах увеличить инвестиции в зеленые технологии и призывали мир объединяться и действовать сообща, спасая экологию. Главы развивающихся стран в целом этот призыв поддерживали, но всячески намекали, что сами с такими вызовами никак не справятся, и нужно бы помочь финансово. Об этом говорил, в частности, премьер-министр Индии Наренда Моди. К слову, недавно Индия и США договорились запустить совместную программу по зеленым технологиям.

На саммите выступил также президент России Владимир Путин. Он озвучил несколько тезисов. Первый - РФ будет стимулировать развитие зелёных технологий и даже готова рассмотреть преференции для зарубежных компаний, инвестирующих в такие технологии.

"Борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов. Рассмотреть возможность преференцией даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе, и у нас в стране", - сказал Путин.

Второй тезис из выступления Путина - Россия будет наращивать объемы по утилизации попутного газа и проводить экологическую модернизацию предприятий.

Как зеленеет мир

Сейчас есть несколько "зеленых" течений. И о них мы уже подробно писали.

Первое - это борьба за сокращение вредных выбросов и переход на так называемую безкарбоновую экономику.

Речь идет о минимизации карбонового следа - части "грязных" технологий во всех товарах.

В Европе в 2019 году приняли пакет зелёных инициатив Green Deal, который предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 50% к 2030 году. Также Европа должна стать первым углеродно-нейтральным контитентом.

Основные шаги, которые должны привести к этой цели, к примеру, закрытие угольных шахт (оно уже идет в Германии и Польше), перевод "грязных" угольных ТЭС на чистый источник энергии - газ.

Также Европа планирует бороться с "грязными" импортными товарами, введя на них налог на карбоновый след. Для каждого товара налог будет разным, в зависимости от технологии производства. В среднем обсуждается ставка в 30 долларов за тонну выбросов диоксида углерода (СО2). Для развивающихся стран типа Украины такой налог чреват немалыми экспортными потерями. Так, к международной компании Boston Consulting Group подсчитали, что развивающие страны недополучат после введение углеродного сбора от 20% до 40% прибыли.

Причем, под ударом не только такие "грязные" товары, как продукция металлургии или химии, но и сельскохозяйственная продукция.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, выступая на саммите, отметила, что страны должны сами определить как им бороться с "грязными" производствами - повышая для них налоги или вводя специальные торговые режимы. Но то, что меры должны быть - это однозначно. Собственно, похоже, экологические условия станут одной из «хотелок» МВФ, которые он будет выставлять претендентам на кредиты.

Второе течение - это поиск неких альтернативных чистых источников энергии, которые позволят заменить не только однозначно "грязные" уголь и нефть, но и, к примеру, более нейтральный газ.

Одним из таких источников чистой энергии может быть, в частности, водород. Разработки в этом направлении предусмотрены в рамках программы Green Deal. Но водород должен быть обязательно "зеленым", то есть, произведенным на "чистых" мощностях, к примеру, электростанциях на возобновляемых источниках энергии.

К 2024 году Европа планирует нарастить мощности по производству зеленого водорода до 6 гигаватт, а к 240 году цифра должна вырасти до 40 гигаватт, а на водород будет приходится 13% всей энергетической инфраструктуры Европы. Мы уже писали, что к производству "зеленого водорода" для Европы хочет подключиться и Украина.

С водородом активно экспериментируют в Японии. Там, в частности, массово запускают котлы на водороде для отопления жилья.

Есть также много других идей по "чистым источникам энергии", начиная от биотоплива (из-за чего сейчас дорожают кукуруза и все масличные) до пока еще таких экзотических как переработка морских водорослей на топливо нового поколения (такие эксперименты уже идут).

Кто будет платить

Но зеленые технологии - это очень дорого. И этот фактор существенно сдерживает "озеленение" экономики. Даже те страны, которые уже подписались на декарбонизацию, на практике оттягивают дату "Ч". К примеру, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Польша, скорее всего, не закроет все свои угольные шахты до 2040 года, как планировалось.

Выступая на климатическом саммите, президент США Джо Байден отметил, что борьба с изменениями климата будет стоит миру триллионы долларов.

И заметил, что развитые страны должны финансово помогать государствам с более слабыми экономиками. Глава Совета европы Шарль Мишель оценил потребности в субсидировании развивающихся стран "на зеленую экономику", как минимум, в 100 млрд долларов в год.

Президент группы Мирового банка Дэвид Малпасс заявил, что будут специальные программы для развивающихся стран и стран среднего достатка, для чего планируется привлекать также публичные и частные инвестиции (через "зеленые" и "голубые" облигации).

То есть, для развивающихся стран, в том числе, Украины, вырисовывается перспектива зеленых дотаций от Европы, а теперь уже и США.

Стоит отметить, что на гранты от ЕС на модернизацию грязных производств, в частности, перевод ТЭС с угля на газ (для чего понадобится несколько миллиардов) уже давно рассчитывает наш бизнес. На помощь от Европы для закрытия украинских шахт намекали также в Минэкономики. Собственно, готовность Украины поддерживать буквально любые зеленые инициативы, скажем, по водороду, — не что иное как расчет на щедрое финансирование. "Пока я такие проекты (по водороду -Ред) расцениваю исключительно как своего рода взятку Украине от Евросоюза", — отмечает руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Многие эксперты оценивают перспективы получения такой помощи скептически. "Не думаю, что Европа даст нам много денег на закрытие тех же шахт. Придется немало вложиться и с бюджета", - говорит Корольчук.

Но с учетом создания глобальных зеленых фондов перспективы щедрого финансирования на зеленых технологии возрастают.

Правда, это не значит, что бизнесу и простым украинцам не нужно будет тратиться.

Зеленые налоги для Украины

Украина присоединилась к европейской инициативе Green Deal, а буквально недавно Министерство защиты окружающей среды обнародовало проект второго Национального определенного взноса (НВВ2) - это обязательства по уменьшению выбросов по Парижскому соглашению.

В нем, в частности, указано, что размер инвестиций в "озеленение" украинской экономики до 2030 года составит 102 млрд евро.

Но непонятно, откуда страна возьмет такую огромную сумму - источники не указаны. Отмечается лишь, что нужно активизировать международное сотрудничество.

То есть, рассчитывают на деньги международных доноров. Но заплатить со своего кармана придется также бизнесу и рядовым гражданам.

К примеру, в проекте предусмотрено внедрение более жестких норм на выхлопные газы - Евро-6 (то есть, ряд старых моделей авто станут просто непроходными на нашем рынке, а более экологичные стоят дороже). Также Украина собирается вернуть плату за регистрацию авто в зависимости от его экологичности (такой налог уже был, его отменили в 2014 году). Отдельно будет налог или акциз на ископаемое топливо и дорожный сбор с авто в зависимости от уровня экологичности. То есть, подорожает бензин, а содержание "грязных" авто станет многим попросту не по карману.

Также предлагается внедрить льготы для покупателей электромобилей, а также реализовать программу уменьшения автомобильных грузоперевозок в пользу железнодорожного и и водного транспорта.

В сельском хозяйстве собираются увеличивать долю органического производства и повышать требования к аграрным технологиям. Общие инвестиции в в озеленение сельского хозяйства должны составить не менее 6 млрд евро

Еще 2 млрд нужно на внедрение программы по управлению отходами.

Но самой ударной станет промышленность и энергетика - потребуется порядка 93 млрд евро.

Что касается энергетики, то в проекте НВВ2 прямым текстом написано, что будет перевод угольных ТЭС на газ, закрытие угольных шахт, а также "либерализация" тарифов. В документе говорится, что правительство уже работает над внедрением рыночных тарифов для потребителей, RAB-тарифа для энергосектора (в нем будут заложены затраты на инвестиции) и прочее.