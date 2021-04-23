На следующей неделе в Раде планируется голосование за нового министра энергетики.

Кандидатом на эту должность в Офисе президента видят вице-президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Германа Галущенко. Хватит ли голосов в парламенте за его назначение вместо многострадального и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко, памятуя о двух провальных попытках поставить того на пост? И почему вообще всплыла эта кандидатура? В ситуации разбиралась "Страна".

Кто на новенького

По итогам вчерашнего заседания фракции пресс-служба "Слуги народа" распространила заявление, что на следующей неделе будет проведено внеочередное заседание Рады, на которое будет вынесен вопрос голосования за министра энергетики.

Как писала "Страна", предложен будет единственный кандидат - вице-президент "Энергоатома" Галущенко.

Судя по биографии, разосланной депутатам от "Слуги народа" (СН), Галущенко - специалист широкого профиля. Основное направление - юридическое, но у него есть и период дипломатической работы, преподает (доцент кафедры международного частного права Киевского Института международных отношений).

Работал с 1997 по 2005-й в Администрации президента Леонида Кучмы, следующие пять лет - в Секретариате его преемника Виктора Ющенко. При президенте Викторе Януковиче - в Минюсте, и короткое время исполнительным директором по правовому обеспечению - в "Энергоатоме", куда вернется уже при президенте Владимире Зеленском на вице-президентскую должность.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, третий ранг госслужающего.

Был членом политсовета партии "Патриот".

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, Галущенко продвигают на Минэнерго потому, что никто другой не согласился.

"Насколько я знаю, все другие кандидаты отказались. А Галущенко - креатура Офиса президента. Вместе с тем его можно считать компромиссной фигурой для Коломойского и Ахметова, так как они уже долгое время "делят" "Энергоатом" на двоих (покупают там недорогую электроэнергию - Ред.). Юридическое сопровождение этих сделок было через Галущенко, он для них человек понятный", - прокомментировал эксперт "Стране".

Член "энергетического" комитета Рады Алексей Кучеренко ("Батькивщина") утверждает, что Галущенко рекомендовал и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин.

"Второй - однозначно человек ОП, именно под него сбили экс-президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, который профессиональнее всех нынешних топ-менеджеров в энергетике, вместе взятых", - комментирует "Стране" народный депутат Кучеренко ("Батькивщина").

Источник в окружении Офиса президента подтверждает, что Галущенко близок к руководителям Зе-команды. В том числе и к первому помощнику президента Сергею Шефиру, и к главе Офиса президента Ермаку. "В нынешний заход во власти Галущенко появился стараниями экс-министра экономики Тимофея Милованова, который сейчас советник Ермака. К нему прислушиваются по многим решениям в области экономики", - говорит источник.

Отметим, что о связи Галущенко с Миловановым "Страна" писала еще в декабре 2019 года в статье про конкурсный отбор на должности в правительстве. Тогда Герман Галущенко претендовал на должность госсекретаря экономики, но безуспешно.

"На конкурсе провалился кандидат от власти – советник министра экономики Герман Галущенко, которого Тимофей Милованов еще до начала конкурса представлял как своего человека и будущего госсекретаря", - рассказывал тогда "Стране" один из участников конкурса.

Коломойский и Ахметов решат судьбу голосования

Как бы то ни было, компромиссность этого назначения подтвердит только голосование в парламенте.

Две попытки провести Юрия Витренко на посты министра энергетики и первого вице-премьера провалились из-за саботажа различных групп влияния в Раде - прежде всего, Коломойского и Ахметова, даже несмотря на сильное давление ОП. Если даже одна группа из этой пары будет против кандидата, велика вероятность, что он не соберет достаточно голосов.

В тоже время, как рассказали "Стране" источники во фракции "Слуги народа", после вчерашнего заседания фракции, где рассматривалось его кандидатура, прогноз по голосованию за Галущенко скорее позитивный.

"Конечно, есть момент, что он не энергетик, а юрист, но это для многих во фракции не большой грех. Такого негатива, как Юрий Витренко не вызывает. Да и амбиций кого-то подсидеть у него не прослеживается. Обычный исполнитель", - делится своими впечатлениями один из депутатов.

Что касается остальных фракций и депгрупп, то представитель "Батькивщины" Кучеренко говорит, что конкретно он не поддерживает кадровое предложение ОП.

"Не вижу оснований. А фракция еще не приняла решение", - прокомментировал он "Стране".

Как сказал представитель ОПЗЖ Николай Скорик, его фракция также вряд ли поддержит Галущенко.

Пока еще не определилась депутатская группа "За будущее" насчет Галущенко, о чем изданию сообщил ее сопредседатель Тарас Батенко.

А вот собеседник во фракции "Голос" сказал, что, "скорее всего", они не будут поддерживать кандидата в Минэнерго.

Не будет голосовать и "Евросолидарность", сообщил "Стране" народный депутат Алексей Гончаренко.

Собеседник в депгруппе "Доверие" намекает, что их поддержка у Галущенко будет. "Если вспомните, за Витренко мы тоже голосовали", - заявил источник.

Чего ждать от Галущенко

Эксперт Юрий Корольчук не уверен, что если за Галущенко даже и проголосуют, то он надолго задержится в министерстве.

"Это некая переходная фигура, на которую нужно "повесить" решение непопулярных вопросов, в частности, о тарифах на электроэнергию для населения. С 1 мая истекают сроки ПСО (публичные специальные обязательства - Ред.), и нужно что-то решать. А МВФ настаивает, чтобы решение было в пользу рыночных тарифов. Те же могут сходу подскочить и до 3 грн за киловатт, а когда Украина присоединится к европейской энергосистеме, мы можем получить тариф в 30 евроцентов, то есть, 10 грн и больше за киловатт.

Все шишки посыплются на Галущенко. Тем более, он из "Энергоатома", а тот уже давно просит освободить от спецобязательств поставлять дешевую электроэнергию населению.

Стоит отметить, что Галущенко юрист, в рыночных вопросах он не сильно разбирается. К тому же, у него нет команды. Это ставит под вопрос его эффективность во главе Минэнерго. Но у него нет и политических амбиций, как у Витренко, он согласен быть исполнителем, что делает его удобным для ОП", - говорит эксперт.

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич также характеризует Галущенко как не амбициозного человека в отличие от Витренко, который метил на премьерское кресло и настроил против себя главу Кабмина Дениса Шмыгаля. Поэтому, по его мнению, кандидатура Галущенко имеет шансы пройти.

"В отличие от Витренко Галущенко - человек с рынка электроэнергии, а именно сейчас его и нужно спасать. Помимо тарифов на электроэнергию, это еще долги зеленой энергетике, проблемы ТЭС в отопительный сезон и много другого. Кроме того, он идет в министерство, чтобы спасать "Энергоатом". Но для этого нужно думать над отменой ПСО и повышением тарифов для населения", - полагает Марунич.

"А вы лучше спросите, на что влияет сегодня министр энергетики? На НАК "Нафтогаз"? Нет! На оператора ГТС, НКРЭКУ (Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины - Ред.) "Энергоатом", "Укрэнерго", "Центрэнерго", шахтеров? Тоже нет, не говоря уже о теплокоммунэнерго. Министр - нулевая должность. И это результат "реформ" последних лет. Долги в отрасле - это сплошной комок проблем. Сможет ли Галущенко решить их? Точно нет", - полагает народный депутат Кучеренко, который в свое время был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.