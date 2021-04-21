Мэру Доброполья Андрею Аксенову, избранному народным депутатом на промежуточных выборах в округе №50 в Донецкой области, сулят проблемы в Верховной Раде.

Народный депутат от “Голоса” Роман Лозинский пообещал, что Аксенов по какой-то причине не сможет завершить процедуру обретения депутатского мандата, которая завершается принятием присяги.

Во фракции “Голоса” и “Европейской солидарности” (ЕС) обвиняют Аксенова в якобы наличии российского паспорта и помощи в организации сепаратистского "референдума" на Донбассе в 2014 году.

Смогут ли недоброжелатели помешать Аксенову стать полноценным депутатом, разбиралась “Страна”.

История о двух паспортах

Аксенов баллотировался от партии “Порядок” (политический проект из орбиты владельца корпорации СКМ Рината Ахметова) при поддержке местных элит и структур олигарха. На состоявшихся 28 марта выборах за него проголосовали 19 949 избирателей, что, по подсчетам Центральной избирательной комиссии (ЦИК), составляет более 64% от числа принявших в голосовании людей.

9 апреля члены Центризбиркома подписали протокол об установлении результатов выборов. Для регистрации народным депутатом Аксенову нужно подать документальные подтверждения, что он уволился с прежней работы и оставил любую деятельность, несовместимую с депутатской. На это у него есть 20 дней, отсчет ведется с дня официального обнародования результатов выборов на округе (то есть с 9 апреля). После получения и изучения документов комиссия регистрирует нового народного депутата (хотя это еще не конец процедуры).

По данным “Страны”, Аксенов пока не подал необходимые бумаги в ЦИК, но срок еще не вышел.

Проблемы, похоже, ждут его в другом месте. В Раде обещают не дать Аксенову стать полноценным народным депутатом. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке представитель парламентской фракции “Голоса” Роман Лозинский.

Именно он недавно обратился к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о необходимости лишения Аксенова украинского гражданства. Такие запросы должен поддержать парламент, но этого не произошло. За были только 203 депутата.

Если Зеленский отберет паспорт, это будет основанием для ЦИК отменить результаты выборов на округе №50.

Как писала “Страна”, Аксенова овиняют в получении российского паспорта и содействии проведению псевдо-референдума об отделении от Украины и создании "ДНР".

Эти обвинения выдвигаются против мэра уже давно, однако официальных подтверждений нет. Правда, Аксенов проходит по другим производствам, связанным с его первым сроком на посту мэра Доброполья: его обвиняют в подделке документов и завладении бюджетными средствами. Это, впрочем, не помешало ему участвовать в избирательных кампаниях, в том числе дважды - в парламент. В последний раз - успешно.

По наблюдениям “Страны”, наиболее громко выступают против Аксенова представители “Голоса” и “Европейской солидарности” (хотя запрос Лозинского поддержала 135 “слуг народа” и депутаты других фракций). Депутатские запросы об Аксенове в правоохранительные органы направляли, например, народные депутаты Соломия Бобровская (“Голос”) и Владимир Арьев (ЕС).

Первая написала на своей странице в Фейсбуке, что в Офисе генерального прокурора ей ответили, что в 2016-м против Аксенова уже открывали за организацию “референдума”, и тогда Служба безопасности Украины не нашла доказательств причастности мэра. В ответе СБУ на запрос говорится, что досудебное расследование продолжается, но подозрение Аксенову “до сих пор не вручили”. “Остается только гадать, то ли это новое уголовное дело против него, то ли до сих безрезультатно тянется дело 2016 года”, - отметила народный депутат Бобровская (“Голос”).

Представителю же ЕС Владимиру Арьеву СБУ сообщила, что не владеет документальными подтверждениями наличия российского гражданства у мэра.

Лозинский, тем не менее, все равно угрожает, что депутатом Аксенов “точно не станет”. “Не допустим”, - написал Лозинский на своей странице в Фейсбуке.

Каким образом, он не объяснил. На уточняющие вопросы журналиста “Страны” народный депутат тоже не ответил.

Скрин "Страны

Стоп, присяга

Точку в процедуре получения мандата ставит присяга. Согласно регламенту Верховной Рады, депутат зачитывает ее на пленарном заседании и скрепляет текст подписью.

Традиционно присягают депутаты на парламентской трибуне.

“Человек проходит в гостевую ложу, которая справа от президиума. Его приглашают на трибуну выступить. Он зачитывает присягу и уходит”, - описывает порядок народный депутат восьмого созыва Игорь Попов “Стране”.

По идее нежелательного гостя могут попытаться заблокировать в гостевой ложе или же не загородить ему трибуну (об этом чуть ниже).

Впрочем, с нее выступать необязательно: четкого предписания в регламенте нет. То есть можно присягнуть и из какого-то сектора, если удастся прорваться. Правда, у Аксенова в тот момент еще не будет места. Но, вполне вероятно, его пустит на свое внефракционный народный депутат Муса Магомедов, который поддержал мэра в его избирательной кампании. Его называют лидером партии “Порядок” (в госреестре партий руководителем числится другой человек). А далее спикер просит включить микрофон хозяину депутатского кресла.

Надо еще подобрать удобный момент. Например, после окончания перерыва депутаты обычно долго собираются в сессионном зале. Мало кто остается под конец пятничного пленарного заседания, когда зачитывают депутатские запросы, а потом - пункт повестки дня “Разное” - по сути свободный микрофон. “Все зависит от спикера. Он может пригласить к присяге в любой момент и даже после “Разного”, не закрыв “пленарку”. Будет не так красиво как в переполненном зале, но главное же - результат”, - комментирует Игорь Попов изданию.

А готовы ли оппоненты мэра Доброполья долго держать оборону? Собеседник среди депутатов от “Голоса” утверждает, что инициатива Лозинского насчет Аксенова не обсуждалась внутри фракции, но желающие якобы найдутся.

Во фракции ЕС - 27 депутатов. Однако лидер “Евросолидарности” Петр Порошенко сохранил хорошие отношения с Ахметовым, сомнительно, что он будет мешать присяге человеку из орбиты олигарха. Во всяком случае, собеседник во фракции Порошенко говорит, что сигналов об этом пока не было.

В свою очередь, источник, близкий к “Порядку”, выражает уверенность, что Аксенов все же станет полноценным депутатом. “По нашей информации, его недоброжелатели действительно хотят сорвать принятие присяги. Но мы уверены, что он примет или на первом заседании, или позже. Возможно, будет принимать даже с Вирастюком, но надо дождаться его окончательной победы”, - утверждает источник.

Как писала “Страна”, силач Василий Вирастюк баллотировался от “Слуги народа” (СН) по округу №87 в Ивано-Франковской области, и, как утверждают в СН победил. С чем несогласен главный его соперник - Александр Шевченко из орбиты влияния совладельца группы “Приват” Игоря Коломойского. Сейчас стороны борются в судах за победу, эта песня может быть долгой.