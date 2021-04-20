Цены на сахар в Украине бьют рекорды.

По последним данным Госстата, за год (март 2021 года к марту 2020) сахар в отечественной рознице подорожал на 64,7%, заняв вторую строку в топовом списке продуктов питания по темпам ценового роста (на первом месте в этом перечне яйца, подорожавшие за год более чем вдвое).

Причем, если те же яйца в марте дорожать перестали, и даже подешевели на 0,6%, то сахар продолжает расти в цене. За прошлый месяц — еще плюс 4,8%.

И это несмотря на попытки властей сбить заоблачные ценники. Напомним: профильная ассоциация "Укрсахар" была в числе тех, кто «подписался» стабилизировать ценники на продукты питания на недавней встрече в Минэкономики.

В профильной ассоциации заявили, что не видят предпосылок для подорожания сахара.

"Спрос и предложение сбалансированы, роста цен не наблюдается. На сегодня оптово-отпускные цены составляют 21,35-22 гривны за килограмм с НДС", - отметили в "Укрсахаре" по итогам встречи в Минэкономики в начале апреля.

Впрочем, в магазинах ценники совсем другие. В столичных продуктовых сетях сахар продается в среднем по 30-34 гривны, а в некоторых магазинах и по 35 гривен. По данным оперативной статистики Минагрополитики, на 16 апреля регионов, где сахар уже начал дешеветь, не обнаружилось. Наоборот, рост цен продолжается.

К примеру, в Волынской области, по сравнению с мартом, ценники от производителей выросли на 9%, в Сумской области - на 8%, в Черниговской - на 7%. В Одесской области и вовсе новый рекорд - плюс 23% к мартовским ценникам и плюс 4% всего за неделю (до 23,63 гривен за килограмм). На 22% за месяц взлетели цены на сахар также в традиционно "сахарном" регионе - в Винницкой области.

То есть, эффекта от попыток властей отрегулировать сахарные ценники пока не наблюдается. Если так пойдет дальше, то уже к лету сахар может подорожать до 40 гривен в рознице.

И это, как минимум, странно, учитывая, что сезон сахароварения в Украине заканчивается в ноябре. То есть, сейчас украинцы едят сахар, произведенный еще прошлой осенью. "Учитывая такую технологическую особенность, непонятно, почему сахар продолжает дорожать. Ведь с ноября к ценнику, по логике» могут прибавится разве что расходы на хранение, а они не такие большие", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Страна" разбиралась, почему сахар рекордно подорожал и что будет с ценниками дальше.

Всем несладко

У производителей рекордно подорожавших продуктов питания есть железный аргумент для оправдания космических ценников - мировые тенденции.

Сахарозаводчики такого козыря не имеют, так как внутренний рынок, что называется, варится в собственном соку.

На импортный сахар в Украине уже давно действует практически заградительная пошлина - 50% от стоимости, что делает его поставки невыгодными.

Украина, вступая в ВТО, подписалась также на беспошлинную квоту по сахару -сырцу на уровне 350 тысяч тонн. Но до последнего времени она практически не использовалась.

"Украинские сахарозаводчики всегда имели мощное лобби в правительстве и умеют договариваться по нужным для них решениям", - отмечает Пендзин.

До недавних пор "тростниковая квота" особо и не была нужна, так как с производством сахара внутри страны проблем не было, а цены оставались стабильными. На волне повышения мировых цен в 2017-2018 годах наши поставщики даже смогли выйти на экспортные рынки, отгружая по 500-600 тысяч тонн.

Но в прошлом году ситуация кардинально изменилась. Во-первых, сократились площади под свеклой - с 222 тысяч до 216 тысяч гектар. Во-вторых, подвела погода, в частности, по урожаю сильно ударила засуха.

В итоге, аграрии собрали всего 8,6 млн тонн свеклы. Урожайность свеклы снизилась с 46,1 центнера с гектара до 42,5 центеров, плюс были потери в качестве. Так, по данным профильной ассоциации, сахаристость упала с 17,9% до 16,4%. И, хотя в сезон, как и позапрошлом году, работало 33 сахарных завода, производство сахара обвалилось на 25% - до 1,1 млн тонн. При этом внутреннее потребление составляет 1,2 млн. То есть, уже с осени наметился дефицит.

Что, впрочем, не помешало производителям отправить на экспорт 104 тысячи тонн. Это на 56% меньше, чем в 2019 году, но с учетом дыры на рынке все равно немало.

Поэтому цены начали ползти вверх. Скажем, уже на начало февраля оптовые цены взлетели до 19,5-21 гривны за килограмм.

При этом сами производители заявляли, что работают на минимальной рентабельности, всему виной дорогая свекла, а также рост цен на газ и электроэнергию.

Все это время росли и мировые цены на сахар, на которые наши сахарозаводчики посматривают, хоть они и не имеют к украинскому рынку особого отношения.

По данным FAO (продовольственное подразделение ООН), по состоянию на апрель этого года мировые цены превышали прошлогодние показатели на 30%. Но при этом уже наметилась тенденция удешевления - в марте цены просели, по сравнению с февралем, на 4%. Это связано с увеличением экспорта из Индии, а, если бы не большие аппетиты Китай и рост цен на нефть (к нефтяному рынку сахарные котировки также привязаны), цены снижались бы еще более активно.

Но, как видно, "понижательную" мировую тенденцию наши сахарозаводчики пока не заметили. Получается, что в Украине сахар подорожал намного больше, чем в мире (64,7% против 30%) и дешеветь пока не собирается.

И это при том, что основные объемы были сварены и заложены на хранение еще в ноябре прошлого года. То есть, в теории, наценка могла идти только за счет хранения, а оно не настолько дорогое, — говорит Олег Пендзин.

Сырец на подходе

Высокие сахарные ценники долгое время оставались незамеченными властями. И только недавно, когда цифры начали совсем зашкаливать, Кабмин обратил внимание на эту проблему.

В начале апреля сахарозаводчиков вызвали на ковер в Минэкономики, и они присоединились к армии других профильных ассоциаций, которые «поговорили за цены» и заверили чиновников в их стабилизации.

Тогда же в ситуацию вмещался АМКУ, начав расследование в отношении крупнейшего производителя сахара - компании "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" (Львовская область).

Антимонопольщики усмотрели сговор в действиях производителей, которые с сентября по ноябрь 2021 года повысили цены на 48%.

При этом правительство почему- то практически не задействовало тарифную квоту на сахар-сырец. "Переработанный сырец всегда был дешевле свекловичного сахара на 20-30%. Но этот механизм, как ни странно, не включили. Хотя он позволил бы очень быстро сбить цены на внутреннем рынке", — говорит Пендзин.

В феврале-марте этого года была завезено в рамках квоты всего 40 тысяч тонн сырца, это крохи для нашего рынка. На ближайшее время анонсирован импорт еще 120 тысяч тонн. Но, как видно, это намного меньше, чем можно было бы поставить (350 тысяч тонн).

"Дело в том, что многие украинские сахарные заводы давно устарели, и на них сырец просто нереально качественно переработать", - пояснил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

Впрочем, по словам Олега Пендзина, сырец завозится на те же предприятия, что производят и более дорогой свекловичный сахар. "Они не заинтересованы продавать более дешевый тростниковый сахар, в то время как на складах лежит дорогой свекловичный", — пояснил он.

Кроме того, в Минэкономики озвучивают достаточно высокую себестоимость сахара из тростника.

"Себестоимость сахара из импортного сахарного сырья составляет около 20 грн за килограмм. Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели ценовая ситуация выровняется и сахар станет доступнее для украинцев", - отметил замминистра экономики Тарас Высоцкий. То есть, тростниковый сахар будет в среднем на гривну дешевле в опте, чем свекловичный сахар.

"Те немногочисленные заводы, которые могут перерабатывать сырец, выставляют свою цену, хочешь - перерабатывай, а хочешь - нет", — говорит Дорошенко.

Будет ли сахар по 21,8 гривен за килограмм

В Кабмине уже есть проект постановления, который предусматривает более радикальное регулирование цен на сахар. Планируется установить максимальную планку с 1 мая по 1 октября: для опта - 19,2 гривны, для розницы - 21,8 гривен за килограмм. Но непонятно, примут ли этот документ. "Сахарозаводчики сейчас оббивают пороги Кабмина, пытаясь выбить хотя бы отсрочку. Для них каждый день высоких цен - это немалые деньги, которые никто не хочет терять", — говорит наш источник, знакомый с ситуацией на сахарном рынке.

Кроме того, Верховная Рада рассматривает возможность полностью обнулить или, как минимум снизить пошлины на импортный сахар (которые, напомним, сейчас заградительные - 50%).

Европейская бизнес-ассоциация предложила обнулить пошлину до сентября.

"Это позволит покрыть дефицит сахара на внутреннем рынке, обеспечить бесперебойное производство пищевой продукции и сдержать темпы роста цен как на сахар, так и на продукцию, где он используется", — отмечается в сообщении ЕБА. Стоит отметить, что больше всех подорожание сахара ударило по кондитерам. Торты и выпечка во многих сетях уже подорожали на 50-60%.

"Если обнулят пошлину, к нам пойдет сахар из Европы, в частности, из Голландии, где он на 20-25% дешевле, чем в Украине. При включении всех механизмов - сырец плюс нулевая пошлина на готовый импортный сазхар, цены в рознице могут снизится очень радикально - вплоть до 20 гривен за килограмм", — говорит Дорошенко.

Впрочем, сахарозаводчики и тут включили все свои лоббистские возможности, пытаясь закрыть рынок от "чужаков". "Можно лишь констатировать, что наш рынок сахара, который производители годами "оберегали", на сегодня фактически полностью поделен, и заводы диктуют потребителям свои условия", — добавил Дорошенко.

Но есть еще один нюанс - розница. Сейчас разрыв между оптовыми и розничными ценами просто огромный - больше 10 гривен на килограмме. Кто получает эти деньги?

"Понятно, что сети зарабатывают на ажиотаже. Сахар - продукт первой необходимости, его будут покупать по любой цене", - говорит Дорошенко.

Впрочем, в одной из сетей нам рассказали, что на самом деле оптовый ценник в 21 гривну за килограмм, о котором заявили в "Укрсахаре" - это цифра с потолка.

"Это цена нефасованного сахара. Добавьте сюда фасовку, и цена сразу же взлетает. Да и с развесным сахаром не все так гладко. Найти качественные партии не так просто, сахар продают с повышенной влажностью, он грязный, с ним нужно еще работать, а это тоже деньги", — рассказал нам ритейлер.

"Тут опять-таки непонятно, почему не включается государство, почему нет мониторинга торговых наценок и их ограничения", - удивляется Пендзин.

В "Укрсахаре" обещают, что в следующем сезоне ситуация с сахаром стабилизируется. Во-первых, на волне заоблачных цен аграрии могут расширить посевные площади. Во-вторых, снижен НДС на аграрное сырье с 20% до 14%, что позволит заводам сэкономить на закупке сырья. Но непонятно, что будет с другими составляющими себестоимости, в частности, газом и электроэнергией. Если они пойдут в рост, а такая вероятность есть, сахар будет дорогим вне зависимости от того, сколько соберут свеклы.

К слову, в России, где правительство также отрегулировало ценника на сахар (в апреле утверждена предельная цена для опта 36 рублей и для розницы - 45 рублей за килограмм) параллельно приняли решение о субсидиях для производителей - сахарозаводчики и МЭЗы (цена на подсолнечное масло также попали под регулирование) получат 9 млрд рублей.

Деньги дадут лишь тем компаниям, кто примет участие в программе снижения цен (по ней планируется выбросить на рынок 600 тысяч тонн дешевого сахара и 600 тысяч литров подсолнечного масла).

У нас же ни о каких дотациях производителям пока не говорят, поэтому резкое насыщение рынка дешевым импортным сахаром может сильно ударить по заводам, особенно небольшим, которые и так переживают не лучшие времена.