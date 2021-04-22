Неожиданный скандал выявил обострение между Офисом президента и лидерами крымских татар в Украине.

Нардеп от партии Порошенко Мустафа Джемилев заявил, что глава ОП Андрей Ермак предлагал ему и еще одному депутату Ахтему Чийгозу выйти из "Европейской солидарности", взамен обещая "решить вопросы", которые интересуют крымских татар.

Отметим, что напряженность в отношениях лидеров крымскотатарского движения и Банковой нарастает уже давно. Офис президента не идет навстречу их пожеланиям о включении в Конституцию нормы о Крыме как национальной автономии крымских татар, а канал ATR лишили бюджетного финансирования.

В таких условиях конфликт постепенно начинает переходить в публичную плоскость, что не очень кстати для Зе-команды, которая в этом году хочет сделать тему "деоккупации Крыма" одной из своих главных "фишек". Не исключено, что на это и расчет у крымскотатарских деятелей - попытаться уже в этом году добиться от Офиса президента требуемого.

Что из этого получится, разбиралась "Страна".

Предложение, от которого можно отказаться

Руководитель президентского офиса Ермак предлагал двум народным депутатам крымскотатарской национальности - бывшему главе меджлиса крымских татар Джемилеву и замглаве Меджлиса Чийгозу выйти из состава фракции ЕС и создать в Верховной Раде группу "Крым", в которую бы влился также народный депутат Рустем Умеров ("Голос").

В случае создания такой группы власть бы пошла навстречу политическим требованиям крымских татар, например, созданию национальной автономии, чего те давно добиваются.

Об этом Джемилев рассказал в интервью телеканалу ATR.

Содержание беседы нардепа с Ермаком пересказал на свой странице в Фейсбуке журналист Осман Пашаев, интервьюировавший Джемилева.

Скрин "Страны"

Сам Джемилев в комментарии “Интерфаксу-Украина” подтвердил факт предложения Ермака.

По словам Джемилева, разговор с Ермаком состоялся еще в прошлом году в присутствии коллеги из "Голоса" Умерова и нынешнего главы меджлиса, народного депутата четырех созывов Рефата Чубарова.

"Просто в порядке дискуссии он высказал идею, чтобы из фракций вышли не только я, но и другие депутаты – Ахтем Чийгоз, Рустем Умеров, и тогда вопросы, связанные с Крымом, в парламенте легче бы решались, а также все, что связано с деоккупацией полуострова", - прокомментировал Джемилев.

Предложение Ермака нардеп отверг.

В ЕС говорят, что были "более-менее" в курсе предложения Ермака своим депутатам. "Понятно, зачем это нужно им (ОП - Ред.) Они бы сказали: мол, смотрите, неспроста такие моральные авторитеты, как Джемилев, покидают фракцию ЕС", - комментирует собеседник в окружении лидера партии экс-президента Порошенко.

Более того, по его словам, якобы Ермак и другие представители Офиса пытались переманить на свою сторону и других народных депутатов от ЕС, а также видных сторонников ЕС на местах. "Со многими говорили по принципу "кто кого знает". Чаще всего - Ермак, а вот Кирилл Тимошенко (замглавы ОП, курирующий регионы - Ред.) общается на уровне областей. Насколько я знаю, разговоры были без "наездов". В стиле "а давайте, если вы с нами, то так и так". Предлагаются должности, "вкусные тендеры", - говорит источник.

В среде близкой к "Евросолидарности" уже связали отказ Джемилева покидать фракцию Порошенко с тем, что власть не идет навстречу пожеланиям крымских татар по национальной автономии, а также прекратило с этого года бюджетное финансирование телеканала ATR. Мол, Джемилев отказался выполнять требования Банковой и та теперь таким образом мстит.

"Бюджетное финансирование крымскотатарского телеканала ATR при новой власти было урезано. Во время визита Зеленского в Турцию в делегацию не включили представителей крымских татар, хотя это абсолютно не логично. Будущая супер-пиар-акция Зеленского под названием "Крымская платформа" готовится без привлечения представителей коренного народа Крыма. А потому очень жаль, что из-за комплексов и детских обиды сегодняшних хозяев Банковой в заложниках очутилась поддержка целого народа, который в свое время страдал от сталинской депортации, а сегодня переживает путинскую оккупацию", - написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат восьмого созыва Александр Черненко, который баллотировался в Раду девятого созыва по списку ЕС.

Как говорит генеральный директор телеканала ATR Ленур Ислямов, ATR сегодня работает без госсподдержки.

"Живем сейчас за счет поддержки простых украинцев и грантовых структур, но на эти деньги телеканал полноценно работать не может. Мы прекратили вещание радио Мейдан на Крым. Следующий на сокращение - детский телеканал LALE, который вещает на спутнике. Это случится 1 мая. Ближе к июлю и ATR может быть выключен за долги перед провайдером вещания на Крым", - сказал Ислямов "Стране".

На наш вопрос, связана ли с Офисом президента ситуация с отсутствием финансирования, гендиректор ATR отметил, что "конспирология - удел слабых". "Не хочу ничего и никого связывать, это ничего не изменит", - говорит Ислямов.

В Офисе президента опровергают заявления о "шантаже" (по принципу "или выходите из фракции Порошено, или поддержки не будет") лидеров крымских татар со стороны Ермака.

При этом сам факт разговора с Джемилевым по поводу создания группы "Крым" подтверждают. Советник Ермака Михаил Подоляк в комментарии “Стране” назвал ответ народного депутата "абсолютно конкретным", "где все четко изложено".

"Мустафа Джемилев изложил все абсолютно корректно. Идея создания условной межфракционной группы "Крым" в национальном парламенте накануне проведения первой сессии будущей международной "Крымской платформы" - шаг абсолютно логичный и естественный. И с кем этот шаг обсуждать, если не с крайне авторитетными представителями крымскотатарского народа. Но и близко не было ни шантажа, ни каких-то странных предложений", - заявил "Стране" Михаил Подоляк.

Отметим, что если б Джемилев и Чийгоз объявили о выходе из фракции "Евросолидарности", то в таком случае вступила бы в действие норма Конституции, по которой нардеп, прошедший в Раду по списку партии, при выходе из состава ее фракции теряет право на мандат. Правда, это происходит не автоматически - должно быть решение съезда партии, а затем и ЦИК.

И, кстати, в случае с Джемилевым большой вопрос - решился бы Порошенко отобрать у него мандат, если бы он покинул фракцию.

Автономный вопрос

Помимо ATR еще один фактор напряженности в отношениях крымских татар и властей - это вопрос статуса крымской автономии.

После аннексии Крыма лидеры крымскотатарского движения вели большую работу, чтоб добиться от украинской власти изменений в Конституции, по которой полуостров объявлялся бы национально-территориальной автономией.

Об этом много говорили во времена Порошенко. Даже собиралась рабочая группа, в которой обсуждалось переименование Автономной республики Крым в Крымскотатарскую автономию.

Обсуждение продолжали и при Зеленском, но каких-то подвижек нет.

В недавно утвержденной СНБО "Стратегии деоккупации Крыма" про национально-территориальную автономию ничего не говорится, за что документ уже раскритиковал лидер Крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров.

"Нами предлагалось включить в перечень задач Стратегии следующее: "Защита и реализация неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства". Или, скажем, в раздел "Приоритетные направления", где говорится о предпосылках реинтеграции временно оккупированной территории, мы предлагали записать "определение статуса Крыма как национально-территориальной автономии, которая образуется в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и которая является неотъемлемой составляющей Украины, и осуществляет полномочия определенные Конституцией Украины", - заявлял Чубаров.

В 2019 году Зеленский на вопрос об крымскотатарской автономии отвечал, что "не уверен", что она может упростить вопрос возвращения аннексированного полуострова.

Во власти не очень готовы идти в этом вопросе навстречу пожеланиям лидеров крымскотатарского движения. В основном, из-за опасений сильного негативного эффекта, который это произведет на население Крыма. Кроме того, подобный поворот сможет в своих интересах использовать и Россия. И не только для усиления настроений против Киева на самом полуострове, но и в плане дополнительных аргументов для требований по внесению изменений в Конституции по особому статусу Донбасса.

С другой стороны, сейчас, на фоне разговоров о "Крымской платформе", идея с национальной автономией вновь будет активно продвигаться. Тем более, что поддержку в этом вопросе может оказать и президент Турции Эрдоган, с которым в последнее время плотно общается Зеленский.

“В президентском офисе и “Евросолидарности” понимают важность крымскотатарского фактора для развития отношений с Турцией и США. Оба центра влияния ведут ожесточенную борьбу за лояльность крымских татар и, соответственно, за влияние на крымскую проблематику. Власть также понимает, что проект “Крымской платформы” невозможен без участия крымских татар, “картинка” саммита без их ведущих представителей будет неполной. Поэтому попытки переманить их на свою сторону будут продолжены”, - прогнозирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Политолог Вадим Карасев допускает, что лидеры крымскотатарского движения попытаются использовать заинтересованность в них и снова поставить вопрос о крымскотатарской автономии.

“Однако автономия крымских татар - это нереально. Ведь если только заговорят о внесении изменений в Конституцию, сразу на переговорах в Минске и “Нормандской четверке” напомнят о спецстатусе ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей - Ред.) в Основном законе. Скорее власть пойдет на какие-то более мелкие уступки”, - полагает Карасев.