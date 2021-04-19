Украина ограничила экспорт подсолнечного масла до 1 сентября этого года.

Меморандум на этот счет сегодня подписали Минэкономики и ассоциация "Укролияпром", объединяющая производителей масла.

До сентября украинские переработчики смогут отгрузить на экспорт 5380 тысяч тонн масла. С учетом того, что на внешние рынки уже продали с начала нынешнего маркетингового года (с июля 2020 года) 3,5 млн тонн, трейдеры смогут вывезти еще чуть менее 2 млн тонн.

Таким образом экспорт подсолнечного масла в этом маркетинговом году снизится на порядка 1,5 млн тонн.

Стоит отметить, что это далеко не худший вариант для масличников. Ведь накануне обсуждались куда более жесткие варианты - от полной блокировки экспорта семян подсолнечника и масла до распределения квот в ручном режиме.

Ожидалось, что Кабмин поставит экспорт на стоп уже в пятницу, 16 апреля. На этой волне трейдеры кинулись скупать подсолнечное масло, чтобы по-максимуму вывезти его из страны. Цены тут же взлетели - на 50 долларов за тонну в течение дня.

Но производители включили лоббистские механизмы, а также начали рисовать страшные картинки экспортных ограничений - вплоть до остановки МЭЗов (масло-экстракционных заводов), сокращения площадей под подсолнечником и потери 5 млрд экспортной выручки. Неизвестно, какой из аргументов в итоге подействовал на власти, но итоговые договоренности для масличников оказались намного мягче, чем могли бы быть.

Главный вопрос - помогут ли эти договоренности сбить цены на подсолнечное масло в украинских магазинах. Ведь за последний год ценники побили все рекорды. По данным Госстата, за год (с марта 2020 до март 2021 года) они выросли на рекордные 48,5%. Если в прошлом году бутылка подсолнечного масла стоила порядка 35 гривен, то сейчас - 60 гривен и даже больше.

По темпам подорожания подсолнечное масло вошло в топ-3 продуктов питания после яиц, которые за год прибавили в цене 109% и сахара (плюс 64,7%). А за март 2021 года подсолнечное масло оказалось лидером ценового роста - плюс почти 10%.

При этом ценники на подсолнечное масло в Украине, которая, напомним, является мировым лидером по экспорту этого продукта, выше, чем в Европе, закупающей наше масло.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на рынке подсолнечного масла, почему оно бьет рекорды по ценам и будут ли скидки после договоренностей Кабмина с производителями.

Скользкая тема

Ценники на подсолнечное масло в Украине растут уже больше года. Причем, этот процесс продолжается. По данным Госстата, в марте подсолнечное масло подорожало, по сравнению с февралем, на 9,7%. Это рекорд месячного подорожания среди всех продуктов питания, ценники на которые мониторит Госстат. Скажем, сахар за март вырос в цене на 4,8%, а яйца, ценники на которые весь последний год били рекорды, даже подешевели на 0,6%.

За год - с марта 2020 по март 2021 года - подсолнечное масло выросло в цене на 48,5%.

Эксперты поясняют резкое подорожание масла мировыми тенденциями.

"Котировки на масличные, во-первых, зависят от мирового спроса. А он весь год держался на супер высоком уровне. С одной стороны - это общий тренд всего рынка сельхозпродукции, ведь дорожают также пшеница, кукуруза и др. С другой - сказался рост спроса со стороны Китая, экономика которого сейчас активно восстанавливается.

Во-вторых, высокие ценники на подсолнечное масло - производная от цен на нефть, так как котировки на масличные привязаны к ситуации на рынке нефти. Плюс в мире растет спрос на сырье для биотоплива, и все масличные входят в этот список. Учитывая новую политику Байдена, который ясно дал понять, что будет поддерживать зеленые технологии, рекордные цены на масличные - это даже не тренд 2021 года. Впору говорить, минимум, о пятилетнем цикле. Сырье для биотоплива будет дорожать либо до прорыва в технологиях его производства, либо до расширения списка альтернативного сырья (скажем, есть эксперименты по производству с морских водорослей" , — говорит экономист Алексей Кущ.

Но рядовых потребителей эти аргументы не впечатляют. Для них главный вопрос - почему в Украине, которая является крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла, этот продукт стоит дороже, чем в Европе.

"Во многих странах ЕС подсолнечное масло, причем, нашего же производства, действительно стоит дешевле, чем в украинской рознице", — говорит глава Экономического дискуссионного клуб Олег Пендзин.

Скажем, в польской сети Biedronka литровая бутылка подсолнечного масла стоит порядка 7-7,5 злотых, что по текущему курсу составляет порядка 52- 55,6 гривен, что на 4,4-8 гривен дешевле, чем в Украине. При этом Biedronka - не самая дешевая польская сеть, можно найти и дешевле.

В чешской Lidl литр подсолнечного масла стоит 29, 9 крон, то есть, порядка 39 гривен. Правда, в местной сети Makro цена выше - около 35 крон или 45,6 гривен. Но это все равно существенно дешевле, чем в наших магазинах

"Ситуация и вправду парадоксальная. Это все равно, если бы скажем, в ОАЭ бензин стоил дороже, чем в Европе. Но еще удивительнее было бы, если бы на этом фоне Эмираты закрыли экспорт нефти на мировой рынок", — говорит Кущ.

По его словам, "странности" с ценниками на подсолнечное масло в Украине объясняются просто. "У нас производители подсолнечного масла получают возмещение экспортного НДС, то есть, изначально цена экспортной тонны масла ниже, чем той, что идет в отечественную розницу", — говорит он.

"Плюс во многих странах Европы НДС на продукты питания ниже, чем у нас. Согласно директиве ЕС, это 5-7%, а не 20%. То есть, наши экспортеры подсолнечного масла могут продавать в ту же Европу продукцию на 20% дешевле, чем на внутренний рынок, а в европейской рознице товар дорожает для потребителя всего на 5-7%", - добавил Олег Пендзин.

Как отметил заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов, если правительство хочет поддержать население и компенсировать мировой рост цен на масло, стоило бы снизить НДС хотя бы с 20% до 14%. ВАР уже подала в Кабмин свои предложения на этот счет (помимо масла, предлагается снизить НДС также на мясо-молочную продукцию и хлеб).

Свою лепту в рекордные ценники на подсолнечное масло в отечественной рознице вносят и ритейлеры.

"Большинство сетей зарабатывают не на обороте, а на марже, так как снижение цен не дает адекватного увеличения объёмов продаж из-за низкой покупательской способности населения. Другими словами, выгоднее продать бутылку подсолнечного масла за 60 гривен, чем снизить ценник до 50 гривен и все равно продать ту же бутылку - больше люди просто не купят", — отметил Кущ.

Как Кабмин чуть не пролил масло

Впрочем, долго разбираться в механизме ценообразования на подсолнечное масло власти не стали, а решили просто ограничить экспорт.

Слухи о введении квот на экспорт масла появились на прошлой неделе. По рынку "гуляло" несколько проектов постановления Кабмина. Один из них предполагал квотирование экспорта семян подсолнечника и подсолнечного масла. Причем, по обеим группам квота была - ноль тонн. То есть, фактически это полная остановка поставок на внешние рынки как семечки, так и готовой продукции - подсолнечного масла.

Но фигурировали разные сроки действия ограничений. По семечке - с 1 мая по 30 сентября 2021 года, по маслу - с 1 июля по 30 сентября.

Другой проект также предусматривал квотирование экспорта, но размер квот не был указан. Прописывалось, что конкретные цифры определят в лицензиях для каждой компании.

Лицензии должен был выдавать Минэкономики по заявкам субъектов внешнеэкономической деятельности. Прописывали, что объем квоты по маслу не может превышать 20% объема экспорта компании за 2020 год. Но сделают исключение для производителей, которые в последние 4 месяца продавали на внутреннем рынке не менее 5 тысяч тонн масла в месяц. Для них квоты, якобы, могут быть больше - 30% от прошлогоднего экспорта.

Но в итоге на конец прошлой недели никакого решения так и не приняли, хотя Кабмин планировал определиться по экспорту в пятницу, 16 апреля. При этом на масличном рынке началась настоящая паника.

Профильные ассоциации в один голос заявили, что блокировка экспорта сильно ударит по отрасли и по экономике страны в целом.

"В прошлые годы уже вводились квоты на экспорт зерновых, семян подсолнечника и масла. Эти решения становились причиной снижения закупочных цен, расцвета коррупции при распределении квот. Снижение прибыли агропроизводителей, для которых подсолнечник является одной из немногих культур, дающей из года в год стабильных доход, приведет к падению арендной платы, от чего пострадает около 5 млн владельцев паев", — заявили во Всеукраинской аграрной раде (ВАР)

А полный запрет экспорта в ВАР и вовсе назвали "преступлением против всей страны", так как объемы производства подсолнечника намного превышают внутреннее потребление. К примеру, в прошлом году в Украина экспортировала 6,9 млн тонн подсолнечного масла, при этом его внутреннее потребление - всего 0,5 млн тонн. То есть, если маслу перекроют границы, оно просто зальет внутренние рынок. Последствия в этом случае — вплоть до остановки МЭЗов и уничтожения части сырья, — заявляли во Всеукраинской аграрной раде.

Но, как рассказал нам источник на масличном рынке, все это время производители не теряли надежды договориться с Кабмином.

И их лоббистские возможности оказались на высоте.

О чем договорились по маслу

В понедельник, 19 апреля, ассоциация "Укролияпром" подписала с Минэкономики меморандум об ограничении экспорта, но не таком "страшном", как планировалось ранее.

До сентября экспортеры могут поставить на внешние рынки еще порядка 1,9 млн тонн. Таким образом, весь экспорт за нынешний маркетинговый год составит 5,38 млн тонн, что на 1,52 млн меньше, чем в прошлом сезоне, но явно не ноль.

О чем еще говорится в меморандуме?

Договоренностей несколько.

Стороны будут согласовывать объемы экспорта на основе баланса спроса и предложения. То есть, в принципе, если окажется, что с предложением все нормально, то граничные объемы экспорта еще могут и увеличить. Так как внутреннее потребление подсолнечного масла - порядка 400-500 тысяч тонн в год, а запасы семечки на складах МЭЗов, по состоянию на март, позволяют выжать 1,5 млн тонн масла, понятно, что ни о каком дефиците речь не идет.

Минэкономики будет проводить мониторинг на внутреннем и внешних рынках подсолнечного масла и, в случае необходимости, инициировать меры по государственному регулированию. Тут речь идет о ценниках на масло в магазинах. Хотя в меморандуме о них ничего не сказано, подразумевается, что, если вдруг цены не снизятся или продолжат расти, правительство может "передумать" и вернуться к более жестким экспортным ограничениям. При этом в меморандуме не прописали граничную цену на подсолнечное масло в рознице, что в данной ситуации было бы логичным.

То есть, власти рассчитывают на то, что производители начнут снижать ценники, опасаясь более жестких санкций.

При этом сами масличники пока не говорят насколько именно могут упасть цены в рознице. Заявляют, что этот вопрос еще требует детального анализа и просчетов. Понятно, что, если цены на мировом рынке падать не будут (а пока, по крайней мере, до нового урожая подсолнечника, такой тенденции нет), производители могут опускать стоимость товара для внутреннего рынка разве что за счет своей маржи. Подобные прецеденты уже были в прошлые годы, когда после подписания похожих меморандумов масличники даже продавали масло на внутренний рынок с нулевой рентабельности, а то и в минус, лишь бы им не мешали экспортировать основные объемы.

Предположительно, цены на подсолнечное масло в отечественных магазинах могут упасть на 10-15%, то есть, на 6-9 гривен. При этом даже с учетом этой скидки, масло в наших магазинах все равно будет дороже, чем, к примеру, в чешских.

Но окончательная скидка будет зависеть от многих факторов, в том числе, от перспектив отыграть ограничения и осуществлять поставки в планируемых ранее объемах (то есть, до 6,5-6,9 млн тонн).

Стоит отметить, что попытки регулировать ценники на подсолнечное масло предпринимает не только наш Кабмин.

Комплекс мер разработали также в России. С 1 июля экспортная пошлина на семена подсолнечника в РФ вырастет с 30% до 50% (но не менее 320 долларов за тонну). Ограничения вводятся до 1 сентября 2022 года.

Кроме того, будет так называемое демпферное ценообразование на подсолнечное масло. На разницу в цене между базовой ценой (1000 долларов за тонну) и индикативной (среднерыночная цена за месяц) введут экспортную пошлину в размере 70% минус так называемый корректирующий коэффициент (50 долларов на тонне).

Эта мера будет действовать с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. То есть, фактически 70% экспортной пошлины будут считать не от всей цены, а от разницы в ценниках между базой и индикативом (на сегодня - порядка 500-600 долларов). То есть, с тонны подсолнечника экспортерам придется заплатить порядка 370 долларов. Но при этом сами поставки никто ограничивать не собирается. За счет высокой экспортной пошлины на семечку рассчитывают увеличить внутреннюю переработку.

Такие ограничения, как рассчитывают российские власти, позволят стабилизировать ценники на подсолнечное масло на внутреннем рынке, после того, как за прошлый год он вырос до 110 рублей за литр.

Но есть важный нюанс - в РФ планируют поддерживать производителей подсолнечного масла (как и мукомолов и хлебопеков) за счет субсидий. Это позволит им оставаться конкурентными на внешних рынках.

В Украине же о дотациях для масличников пока никто не говорит.

Поэтому даже такое незначительное, на первый взгляд, ограничение украинского экспорта может ударить по нашим позициям на внешних рынках, в частности, индийском и китайском (туда уходит до 40% нашего подсолнечного масла).

"Сейчас эти рынки активно окучивает Россия, которая намерена увеличить поставки подсолнечного масла на экспорт. В РФ планируют существенно увеличить дотации переработчикам подсолнечного масла, что сделает российский продукт более конкурентным. Кроме того, у России более удобное логистическое плечо для поставок в тот же Китай. Да и политические отношения с Поднебесной у РФ на данный момент гораздо лучше, чем у Украины, которая умудрилась рассорится с Китаем из-за "Мотор Сичи". Поэтому риски для наших экспортеров поставки Китай все же есть", — говорит Кущ.

Кроме того, непонятно, как долго наши производители смогут придерживаться договоренностей и держать цены на внутреннем рынке.

Мировые котировки на масличные могут еще больше вырасти, а продавать масло себе в убыток долго МЭЗы вряд ли согласятся. Тем более, что сам формат меморандума не предусматривает обязательности его выполнения и санкций для нарушителей договорённостей. Если же правительство решит "закрутить гайки", начнут реализовываться те самые страшные сценарии, которые уже нарисовали масличники - закрытие заводов, снижение экспортной выручки, потеря внешних рынков.

"Ограничивать экспорт имеет смысл, если его объемы настолько большие, что это влияет на предложение на внутреннем рынке, провоцирует дефицит и повышение цен. Но это - не наш случай, так как внутреннее потребление масла в Украине незначительно, а имеющихся запасов больше чем достаточно. Если же власти подозревают, что производители завышают ценники намеренно, то более логичным было бы введение государственного регулирования цен, скажем, ограничение рентабельности и торговой наценки. Но для начала - нужен мониторинг рынка и констатация самого факта ценовых злоупотреблений. Широкой общественности о таком мониторинге пока ничего не известно", — говорит Пендзин.

Более действенным было бы снижение НДС на продукты питания, в том числе, подсолнечное масло. Скажем, его уменьшение с нынешних 20% до 5% сразу дало бы экономию на ценнике в 15%, и производители бы при этом не несли никаких дополнительных затрат. Но пойдут ли власти на такой радикальный шаг - большой вопрос, так как это тут же ударит по доходной части и без того дефицитного бюджета. Так что в итоге все может закончится тем, что на время цены на масло в рознице незначительно просядут, Кабмин отчитается, что добился удешевления, а далее все вернутся к действующей формуле - мировая цена плюс налоги и маржа производителей и розницы.