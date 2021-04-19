Вчера ночью "Страна" написала о подпольной вечеринке в центре Киева: народный депутат от фракции "Слуги народа" Николай Тищенко устроил празднование дня рождения своей жены в разгар локдауна. Вечеринка проходила в ресторане киевского отеля Fairmont.

Отметим, что, согласно режиму жесткого карантина, который введен в столице, работа ресторанов запрещена даже в отелях (там они могут работать только в утренние часы). Таким образом, речь идет о грубом нарушении карантинных мероприятий.

К слову, отелем Fairmont управляет Елизавета Юрушева, жена губернатора Черкасской области и экс-нардепа от партии "Слуга народа" Александра Скичко.

"Страна" спросила у столичных рестораторов, что они думают о подпольных вечеринках представителей украинской политической элиты. Среди бизнесменов уже зреют протестные настроения. Мол, рестораторы, глядя на подпольные вечеринки политиков, не понимают, почему тем можно не соблюдать карантин, а всем остальным - нельзя?

Сергей Ситников, ресторатор:



"Локдаун в Киеве – это "локдаун" в кавычках. Если вводить жесткий карантин, то надо учиться у наших западных партнеров. Локдаун – это когда город пустой: ни людей, ни машин. А у нас в Киеве пробки хуже, чем в Нью-Йорке в час пик. Спецпропуски в общественный транспорт раздали и кому надо, и кому не надо. При этом пропуски можно купить в интернете по 200 грн/штука. Зайдите в метро и посмотрите, сколько там людей – ничуть не меньше, чем до карантина. А что происходит в продуктовых супермаркетах? Концентрация людей зашкаливает. И она явно выше, чем в ресторанах.



Мне вообще непонятно, какое у украинских властей представление о локдауне. Мое видение локдауна – как в Израиле: улицы пустые, на месяц всех закрыли по домам, эпидемию побороли, прививки сделали, закончили локдаун. А у нас это профанация. Взять хотя бы тот отель, о котором писало ваше издание (11 Mirrors - Ред.), который выдает гостям список ресторанов, куда можно сходить в локдаун. Это не карантин, а пародия на ограничительные меры. О каком спаде эпидемии может идти речь?



Непонятно, почему именно рестораны больше других страдают от карантина. Не работают только порядочные рестораны. При этом политическая элита имеет доступ в увеселительные заведения в больших компаниях, чтобы отмечать дни рождения. Это двойные стандарты. Причем я уверен, что многие из тех, кто принимает решения о локдауне, сами пользуются услугами ряда подпольно работающих предприятий, ресторанов в том числе.



Глядя на эти двойные стандарты, другие рестораторы не понимают, почему они должны соблюдать карантинные меры?



И так – во всем. Если говорить о летних террасах, публично им не разрешили работать, но если проехаться по городу, можно увидеть, как на террасах сидят и едят люди, которые типа взяли еду с собой. Так кого мы обманываем? Это же самообман.



Либо власть создает медицинскую систему на должном уровне, чтобы спасать как можно большее количество людей, либо вводит полный локдаун с максимальными ограничениями для всех.



Факт в том, что в рестораны ходит 5-10% населения. Уже месяц как рестораны закрыты, но эпидемия не спадает. Значит, причина точно не в ресторанах.



Мне легко и честно озвучивать свою позицию публично: мои рестораны соблюдали все карантинные ограничения. Вопрос в том, готовы ли остальные коллеги к публичному протесту? Ведь если ресторан работает в карантин, зачем ему идти на конфликт с властью?



Но ресторанная отрасль не консолидирована. Потому нас потихоньку закрывают, а мы не выходим на митинги, не протестуем. Но учитывая то, что мы видим, провести митинг рестораторов будет логично. Вопрос даже не в том, чтобы добиться снятия карантина – а в том, чтобы локдаун был логичным и справедливым.



Люди, которые принимают решения о введении локдауна, в первую очередь сами должны его соблюдать. Должны подавать личный пример. А учитывая, что ключевые органы власти – и Верховная Рада, и Кабмин, и Офис президента, – находятся в Киеве, в "красной зоне" локдауна, то даже сбором на сессию ВР по 400 депутатов в одном зале они уже фактически нарушают запрет на массовые собрания. А простые граждане, глядя в СМИ на вечеринки отдельно взятых депутатов, понимают, что карантин на самом деле можно и не соблюдать".

Олеся Остафиева, совладелица "Ведьма-бара "Лысая гора":



"Если бы это был, допустим, Дмитрий Разумков, можно было бы говорить о своем отношении, возмущении. А Тищенко – это же клоун. Он уже абсолютно ничем не удивляет. Это недальновидный, глупый человек, который случайно стал политиком.



Я думаю, что судьба этой власти будет аналогична судьбе тех политиков, которые сегодня заканчивают свои дни в Ростове. У меня нет сильного возмущения. Не потому, что считаю это нормальным, а потому что считаю эту власть ненормальной и не жду от нее справедливости, слаженных действий и предсказуемости.



Я не слежу за светскими мероприятиями и не знала, что у супруги Тищенко день рождения. Но если бы знала, я бы скорее удивилась, если бы они этого не сделали. Там слишком намешано ощущение безнаказанности, отсутствие инстинкта самосохранения, глупость и ощущение "над плебсом". Так я ощущаю. Но глупость, наверное, все же на первом месте".





Максим Храмов, ресторатор, управляющий партнер сетей Pastateca и "Сихарули", президент Leaders club Ukraine:



"Не знаю, что тут комментировать. За полдня, проехавшись по Киеву и окрестностям, вы можете найти еще полтора-два десятка подобных историй. Но от того, что вы будете писать о том, что ряд заведений подпольно работают, властям в голову не придет разрешить всем работать легально.



Этот скандал, как и в случае с "Велюром", никак не отразится ни на Тищенко, ни на локдауне в столице. Никто не будет пересматривать карантинные ограничения или снимать локдаун для ресторанов, как и не будет принято лояльное решение по открытию летних террас.



Сами по себе после этого случая рестораторы не выйдут на протест. Их должен кто-то организовать. На сегодняшний день есть две ресторанные организации, которые могут этим заняться, и я слышал, что есть планы устроить митинг. Но пока активных предложений нет. Все уже разуверились в действенности подобных акций, поэтому каждый просто выживает как может".





Дмитрий Федотенков, совладелец сети ресторанов Tarantino Family:



"Вы ведь и сами все выходные посещали рестораны, которые массово работают, несмотря на локдаун. Тищенко гуляет, все гуляют, всем весело, "Эпицентры" работают, ботанические сады ипарки работают, транспорт битком забитый.



У меня в связи с этим вопрос: у нас теперь будет вечный карантин? Или мы будем наблюдать за бредовыми действиями властей по продлению-непродлению карантина? Это же просто смешно.



Я уже месяц повторяю, что тот минимум, который власть должна сделать – это немедленно открыть все летние площадки ресторанов. Террасы не несут никакой угрозы распространения вируса. А власти думают только о своих предвыборных рейтингах, тогда как речь идёт о сотнях тысяч рабочих мест. При этом у владельцев бизнеса нет ни малейшего понимания, когда снимут все ограничения. Так же, как нет никакого доверия к сегодняшним карантинным ограничениям.



Тема с митингом рестораторов против локдауна зреет давно. Я ее пытаюсь сдерживать, надеясь на здравый смысл власть имущих. Но если в ближайшее время не будет каких-то сдвигов, прогнозирую мега-митинг. Как минимум - с требованием открыть летние террасы. Хотя я считаю, что и внутри заведений можно разрешить принимать клиентов с заполняемостью 50% мест. Но сначала пусть разрешат хотя бы работу летних террас. Их надо срочно открывать".