Президент Владимир Зеленский предложил законодательно закрепить понятие “олигарх”, чтобы, по его словам, бороться с этими самыми олигархами путем их превращения в обычных бизнесменов.

Впрочем, наблюдатели в этой идее сразу увидели подвох, заподозрив, что на самом деле тут есть политический подтекст.

Например, популярная версия: в Офисе президента хотят с помощью антиолигархического закона перекрыть путь ряду лиц, прежде всего, Петру Порошенко на будущие выборы президента.

Насколько реален этот замысел, разбиралась “Страна”.

Только большой бизнес

Как сообщил сам Зеленский, идея закона против олигархов принадлежит ему. На проходившем 15 апреля заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Зеленский предложил разработать законодательный акт СНБО и своему Офису в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом.

Необходимость принятия такого закона Зе объясняет борьбой с влиянием олигархата “на выборы, на экономику, на законы, на Верховную Раду”. “Этого допускать больше нельзя”, - отметил президент.

“Считаю, что сегодня это один из приоритетов – разработать базовый законопроект о статусе олигарха в нашей стране: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”, - настаивает Зе, уточняя, что “большой бизнес, любой бизнес в Украине” власть готова поддерживать.

На прицеле - Порошенко?

Официальной версии поверили не все. Альтернативную предложил народный депутат восьмого созыва Вадим Денисенко. По его мнению, в ОП хотят с помощью закона ограничить политическую деятельность, прежде всего, лидера “Евросолидарности” Порошенко. Как писала “Страна”, Зеленский, войдя в образ национал-патриота, стал прямым конкурентом экс-президента в его электоральной нише.

Поэтому версия о борьбе с Порошенко заслуживает внимания.

“Главной новеллой закона об олигархах, который анонсировали на заседании СНБО, станет запрет тем самым олигархам участвовать в выборах, и, возможно, в финансировании партий… В Офисе считают, что это не только поможет победить Порошенко, но и покажет, что Зеленский оторвался от Коломойского”, - написал Денисенко на своей странице в Фейсбуке.

В комментарии, который дал "Стране" по поводу закона советник главы Офиса президента Михаил Подляк также виден прямой намек на Порошенко: "дело не в той или иной фамилии, а в целом – в возможностях олигархов покупать себе часть государства. Иногда в виде министров, чаще в виде депутатских фракций, почти всегда - в виде фрагментов тех или иных силовых структур. Иногда, правда, случаются вообще катастрофы, когда олигарх покупает себе должность президента (из всех украинских президентов олигархом был только Порошенко - Ред.) и потом пять лет лично отбивает затраты и вложения".

В президентской партии “Слуги народа” утверждают, что Порошенко можно считать олигархом со всеми вытекающими последствиями.

“Олигарх в моем понимании - это человек, который имеет влияние на политические и экономические процессы, политические же партии, а также владеет медиа. У нас есть классический олигарх - Порошенко, на которого записаны разные бизнесы, а также политическая сила “Евросолидарность”, телеканал “Прямой”, - комментирует народный депутат от СН Александр Качура “Стране”, который состоит в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

При этом он опровергает предположение, что закон будет приниматься “под Порошенко”.

“Чтобы не попасть под закон, нужно просто перестать быть олигархом”, - отметил народный избранник, который поддерживает идею президента об антиолигархическом законодательстве.

По методу люстрации

Критерии олигарха, однако - предмет дискуссии.

“Юридически определение олигарха размыто. Владелец заводов, газет, пароходов? Так у многих бизнесменов есть маленькие и большие заводы, СМИ и так далее. Олигарх - не юридический, а политический термин. Такие законы - популизм”, - комментирует бывший руководитель Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко, который баллотировался в этот созыв Рады по списку ЕС.

По его мнению, если попытаются Порошенко и кому-то еще на основании некоего закона закрыть путь в политику, присвоив статус олигарха, это будет неконституционно.

“Это будет поражение в права, а это нарушение Конституции. Есть небольшой список ограничений на участие в выборах, но только не придуманная категория для граждан Украины. У каждого есть право избирать и быть избранным. Можно, конечно, вписать в Конституцию все, что угодно, но будет противоречить стандартам демократии”, - настаивает Черненко.

В тоже время тут стоит напомнить, что прецедент лишения украинцев их конституционных прав уже был применен как раз во время Порошенко - через принятие закона о люстрации, когда группе граждан, выделенных по определенному признаку (были на руководящих постах при Януковиче) запретили занимать госдолжности в течение 10 лет.

Потом этот закон пытались через Конституционный суд признать неконституционным, но у КСУ так и не дошли руки до его рассмотрения.

Так что вполне может быть, что подобный подход будет использован и в отношении граждан, которым присвоят статус олигархов. И затем этот закон можно будет долго оспаривать в КСУ, но также безуспешно как и люстрацию.

Против кого закон и зачем?

Если подытожить слухи, которые гуляют по поводу того, что именно будет запрещено делать олигархам, то можно выделить три момента.

1. Занимать какие-либо государственные должности, включая пост президент и премьер-министра.

2. Финансировать партии.

3. Владеть и финансировать СМИ.

Отметим, что на практике, очевидно, можно реализовать лишь первый пункт.

Партии и так официально олигархами не финансировались. В основном их подпитка идет либо через поставных лиц (о чем свидетельствуют многочисленные расследования СМИ), либо вообще "черным налом".

Что касается телеканалов, то есть пример Коломойского, который переоформил 1+1 на журналистов и топ-менеджемент. Кроме того, структура собственности большинства олигархов непрозрачна, оформлена на "фунтов" или доверенных лиц, а потому доказать, что СМИ финансирует конкретно гражданин, обличенный по закону статусом олигарха, будет практически невозможно.

“Предположим, “слуги народа” пропишут некое определение олигарха в законе и даже примут его. Разве это уменьшит их возможности? Ахметов (Ринат Ахметов - Ред.), Пинчук (Виктор Пинчук - Ред.) или тот же Коломойский (Игорь Коломойский - Ред.) сами во власть не собираются. Но у них остаются ресурсы, в том числе медиа, с помощью которых они влияют на власть. Но сомневаюсь, что у них заберут телеканалы”, - комментирует политолог Вадим Карасев.

Кроме того, важно понимать, что и олигархи нужны власти для финансирования ее политических и прочих проектов, а также для финансирования телеканалов, которые за счет большого бюджета имеют широкий охват аудитории и проводят, как правило, лояльную любой власти редакционную политику.

Поэтому единственные, кто может пострадать от принятия закона (если он вообще будет принят), это те олигархи, которые лично участвуют в политической борьбе.

Не так давно Зеленский перечислял тех, кого он относит к олигархам, поименно: “не важна фамилия - это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих”.

Из указанного списка политикой лично занимаются только двое - Медведчук и Порошенко.

Не исключено, что именно против них и попытаются использовать закон о статусе олигарха.

К реальному же уменьшению влияния олигархата на украинскую политику и экономику он, по мнению экспертов не приведет.

"Через закон об олигархах ситуацию не изменить и не превратить их в крупных бизнесменов. Нужно менять модель экономики, а это совсем другие подходы”, - считает политолог Вадим Карасев.

По его мнению, демонстративные "антиолигархические" шаги необходимы Зеленскому для налаживания отношений с новой американской администрацией и вообще коллективным Западом, где по-прежнему считают украинскую власть слишком связанной с олигархами, прежде всего с Коломойским.

“Места для маневра все меньше. Поэтому у Зеленского будут все делать, как бы следуя требованиям американцев, европейцев, но так, чтобы ничего не менялось”, - говорит Карасев.

Народный депутат Качура затрудняется ответить, когда проект закона поступит в Раду из Офиса президента, где его, по всей видимости, напишут.

На вопрос, каковы шансы могут быть у такого закона в сессионном зале, парламентарий говорит, что нужно сперва посмотреть на его содержание. “Прогнозы можно будет делать только после того, как мы получим и изучим законопроект”, - объясняет народный депутат Качура (СН).