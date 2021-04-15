Накануне рабочего визита президента Владимира Зеленского во Францию, который обещает быть непростым, Киев получил три достаточно серьезных дипломатических удара.

Причем один из них “нанес” именно Париж. Там опять дали понять на достаточно высоком уровне, что вступление Украины в ЕС маловероятно. Потом в Германии заявили, что не будут останавливать строительство скандального газопровода “Северный поток” из-за обострения украинско-российских отношений.

Третья плохая новость для Киева: один из топ-еврочиновников - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась приехать на важный для Зеленского саммит “Крымской платформы” в августе.

Почему пошли такие сигналы и какие последствия они несут, разбиралась “Страна”.

Неприятные заявления

Начнем с парижского “холодного душа”. Накануне визита Зеленского в Париж 16 апреля на переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон дал понять, что Украина не должна питать надежд на вступление в Европейский Союз.

"Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать Украину. И мы, в частности, это делаем в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления (в ЕС - Ред.). Я не думаю, что это серьезная перспектива", - сказал Бон в четверг, 15 апреля.

Далее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что наращивание военной силы Россией у украинских границ - не повод останавливать строительство “Северного потока-2”.

“Это (остановка стройки - Ред.) не привело бы обязательно к изменению поведения России, я думаю, все было бы наоборот”, - заявил глава МИД Германии в среду, 14 апреля.

Почему важны эти два заявления? Они указывают, как может строиться разговор в ходе парижской встречи.

Как уже известно, к беседе президентов присоединится по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель. Комментарий Мааса показывает, примерно каким будет ее ответ, если Зеленский заговорит о целесообразности достройки газопровода в обход Украины, увязав его с военной активностью России.

“Президент Зеленский, конечно, может поднять этот вопрос. Но ему скажут, что правительства Германии и Франции не имеют никакого отношения к коммерческому проекту “Северный поток-2”. И он вряд ли услышит на этот счет что-то новое”, - комментирует эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский “Стране”.

Ссылки на скопление российских войск Берлин, похоже, не слишком впечатляют. Маас призвал Кремль отвести силы, но отметил: “Москва не заинтересована в восстановлении боев на Донбассе”. Ведь это ставит под угрозу достройку СП-2 - так можно интерпретировать его фразу выше.

Заявление же Клемана Бона стоит рассматривать в более широком контексте.

“Украине четко дают понять, что не стоит повышать планку на этих переговорах в отношении и Евросоюза, и НАТО - хоть этого вопроса французский дипломат не коснулся. Мол, если вы постараетесь попросить, используя эскалацию в своих целях, или даже надавить, то получите достаточно болезненный отказ”, - полагает политолог Руслан Бортник.

Впрочем, похоже, украинский президент намека не понял или все же решил настаивать. 15 апреля Зе дал понять, что Украина продолжит говорить о плане действий по обретению членства (ПДЧ) в НАТО и “маршрутного листа” в ЕС.

“Пришло время для конкретных предложений для Украины и Грузии относительно получения ПДЧ в НАТО и плана вступления в ЕС. Консолидация усилий и солидарность сегодня важнее всего”, - написал Зеленский в своем микроблоге в Твиттере.

Интересно, что он ссылается на грузинского президента Саломе Зурабишвили, однако в ее последних заявлениях говорится только о “наибольшей готовности Грузии” присоединится к НАТО.

Заявления Зеленского о ПДЧ продолжают звучать, несмотря на намеки со стороны стран-членов Альянса, включая США, что не стоит торопить события. Германия, кстати, чуть более откровенна.

“Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены", - заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

В целом главные темы визита Зе в Париж были известны задолго до него. Как сообщил прессе посол Франции в Украине, президенты обсудят, помимо ситуации на Донбассе и угроз со стороны России, судебную реформу, которую посол назвал “матерью всех реформ”, которые должен воплотить Киев.

Политолог Бортник допускает, что Париж и Берлин будут “оказывать давление” на Зеленского для принятия Киевом так называемого кластерного плана - “дорожной карты” по воплощению Минских соглашений.

Как уже писала "Страна", он предлагает компромиссный план реализации политической части Минских соглашений, но принципиальные моменты там остаются те же, что и в исходной версии Минска-2 - выборы на Донбассе до передачи контроля над границей и внесение особого статуса региона в Конституцию, от чего ранее категорически отказывался Киев.

“Думаю, Зеленский будет вынужден принять условия Франции и Германии. Но важнее вопросы: сможет ли он их выполнить, захочет ли?” - комментирует эксперт.

Что касается судебной реформы, на которой настаивает Запад, то Зеленский здесь попытался сделать как можно больше показательных шагов. Например, внес законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Но, не исключено, что разговор по этому направлению все равно будет тяжелым.

“Немецкие коллеги мне еще неделю тому назад говорили, что у Берлина большие претензии по части борьбы с коррупцией, прежде всего, в окружении президента. Думаю, об это тоже пойдет речь”, - говорит Бортник.

“Крымская платформа” не вызывает энтузиазма

Теперь об отказе фон дер Ляйен приехать на учредительный саммит “Крымской платформы”. Мы писали, что этот проект Банковой и МИД призван поддержать международное внимание к аннексированному полуострову. А возможно и побудить ввести против России новые санкции.

Лично Зеленский придает ему большое значение. Саммит должен состояться в Киеве 23 августа.

Отношение к этой дате двойственное.

“Казалось бы, удачная мысль - привязать саммит к 30-летию обретения Украиной независимости. Лидеры других стран приглашают и на круглую дату, и на “Крымскую платформу. Но ситуация вокруг второй так развивается, что может подорвать уровень представительства и на самом саммите, и на торжествах в честь Дня независимости”, - комментирует политолог Бортник.

Случай фон дер Ляйен как раз из этой серии. При этом, как сообщает “Политико”, ее отказ приехать в Киев был отправлен не лично, а через главу своей администрации Бйорна Зайберта, что является нарушением принятого протокола. К тому же, причиной назван “слишком плотный график”, хотя в конце августа структуры Евросоюза будут закрыты на летние каникулы.

По мнению политолога Бортника, отказов может быть больше. “Одна из возможных причин - острая реакция России. Некоторые страны и какие-то отдельные знаковые фигуры будут отходить, могут приехать на саммит второстепенные люди”, - полагает эксперт.

Он приводит в пример Турцию, которая после грозных заявлений России и временного ограничения авиасообщения между странами, заявила, что не поддерживает в конфликте Москвы и Киева ни одну из сторон, но выступает за сохранение их территориальной целостности.

“Похоже, особой активности турки проявлять в отношении “Крымской платформы” не будут”, - комментирует политолог Бортник.

В украинских СМИ уже прошла информация, что вопрос, кто возглавит турецкую делегацию остается открытым, но, скорее всего, это будет не президент Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на просьбы Зеленского.

Зе приглашает на саммит каждого иностранных лидера, с которым встречается или общается. По всей видимости, он лично озвучит приглашения и Макрону с Меркель в пятницу. Но вообще Банковая старается обойти вопрос численности гостей “Крымской платформы”, предпочитая говорить о широкой поддержке этой инициативы. Вероятно, будут лидеры стран Балтии. Но Офису президента, конечно, хотелось бы видеть там лидеров ведущих стран Европы и мира.

Но это пока под вопрос. На данный момент известно лишь, что приглашение на участие в саммите "Крымской платформы" принял глава Европейского совета Шарль Мишель.

Но в целом все заявления, которые сейчас идут из Европы показывают, что ведущие страны ЕС не настроены наращивать конфронтацию с Россией. Наоборот - хотят сбить накал эскалации вокруг Украины и даже, возможно, попытаются уговорить Киев все-таки пойти на политическую часть Минских соглашений.

Так что разговор в Париже у Зеленского вряд ли будет простой.