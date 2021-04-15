В Украине все чаще говорят о заметно усилившемся влиянии Великобритании на политику нашей страны и действия украинской власти. Ряд экспертов даже утверждают, что с определенного момента именно Лондон, а не Вашингтон солирует в “хоре” западной поддержки Киева.

Имеют ли такие утверждения под собой основания либо речь идет об очередной конспирологической теории, разбиралась “Страна”.

Тон задает Симмонс

Начнем с того, что Великобритания сегодня возглавляет группу послов стран "большой семерки" (G7) по поддержке Украины. Председательство перешло к британскому посольству от их американских коллег. Так что формально сегодня первая среди “равных” послов G7 - Мелинда Симмонс, которая возглавляет посольство Великобритании в Украине с лета 2019 года.

Однако разговоры об усилении британского влияния пошли не по этой причине.

Дело в той роли, что Лондон играет сейчас для Украины.

“Даже если бы это объединение послов G7 возглавляла бы, например, Япония, то, при всем уважении, тон сейчас все равно бы задавала Великобритания в силу своего усилившегося влияния. Повестку дня готовила бы Симмонс”, - комментирует политолог Кость Бондаренко “Стране”.

Ось для Киева

Что же произошло, что Лондон приобрел особую важность для Киева?

Одна из видимых причин кроется во внешней политике США при предыдущем президенте Дональде Трампе. По мнению эксперта Бондаренко, отношения с Киевом не имели большого значения для тогдашнего хозяина Белого Дома, хотя, конечно, Госдепартамент не давал совсем потеряться из виду украинскому вопросу.

“Однако по факту “кошка бросила котят”. Замена нашлась в лице Лондона”, - полагает Бондаренко.

По его мнению, Великобритания выстраивает сейчас особые отношения с Турцией, вовлекая в этот союз и другие страны, нуждающиеся в поддержке.

“На эту ось сейчас нанизывается, образно говоря, все, что плохо лежит - например, Молдова и Украина”, - полагает эксперт.

Поддерживая эту версию, политолог Дмитрий Джангиров считает, что Лондон пытается вовлечь в свою орбиту также Азербайджан, Польшу и Беларусь.

“Британские компании - прямые бенефициары победы Азербайджана в Нагорном Карабахе, где у них экономические интересы. Варшава сильно ориентировалась на Трампа, но и на Джонсона (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - Ред.) И считается что Плахотнюк (долгое время ключевой молдавский олигарх Влад Плахотнюк - Ред.) и Макей (министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, считающийся одним из лидеров прозападной партии в окружении Лукашенко - Ред.) имеют серьезные связи в Лондоне. Можно ее добавить, что Джонсон - на четверть турок. А МИ-6 (Британская внешняя разведка - Ред.), которой я бы приписал эту идею с осью, возглавляет человек, хорошо знающий Эрдогана (Ричард Мур, долгое время работавший в Турции - Ред.)”- комментирует политолог “Стране”.

По его мнению, Украине в этой “компании” предоставлена роль сдерживания России, а “Лондон выбрал Москву врагом надолго” и будет следовать этой линии в отличие от Вашингтона, который может поиграть в “разрядку”, чтобы попытаться “оторвать Россию от Китая”.

Однако в самой Британии больше склоняются к версии, что действия Лондона по Украине четко координируются с США, которые сознательно передали англичанам часть функций по “опекунству” над Киевом.

"Есть информация, что новая администрация США доверила Лондону "присматривать" за Киевом. Поставлено несколько задач – укрепить антикоррупционные институты в Украине, проследить за движением в русле МВФ, очистить окружение Зеленского от олигархов и людей, на которых имеет влияние Россия. В частности, ему советуют дистанцироваться от Коломойского с учетом дела ФБР против него в США. Еще одна задача на перспективу - размещение в Украине военных баз Британии или США. Это хоть непросто, учитывая как юридические, так и политические нюансы, но теоретически возможно. Например, по запросу Украины военной помощи по Будапештскому меморандуму", - сказал "Стране" британский эксперт по странам бывшего СССР Тим Хардинг.

О том, что Британия действует по Украине с ведома США говорит и источник в дипломатических кругах.

"Американцы сознательно выводят Британию вперед по ряду позиций, связанных с Украиной, Турцией, Ближним Востоком, Закавказьем. США не хотят, например, напрямую ввязываться в конфронтацию с Россией, поэтому в теме военной поддержке Киеву отвели особое место британцам. А для себя Вашингтон не закрывает путь договоренностей с Россией. Поэтому и задействует Лондон по особо щекотливым моментам", - говорит источник.

"Байрактары" и британская база

Впрочем, так или иначе, но активизация контактов Украны и Британии налицо.

С главой МИ-6 президент Украины Владимир Зеленский общался во время визита в начале октября прошлого года в Великобританию, который стал знаковым событием в отношениях обеих стран.

Во-первых, Зе и Джонсон подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, который призван заменить для Украины документ об ассоциации в торговле с Великобританией после выхода той из Евросоюза. Изначально соглашение подписывалось с каждой страной-членом блока.

“Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный - стали еще ближе”, - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Твиттере.

Тогда же в Лондоне было также подписано соглашение о помощи в переоснащении военно-морского флота Украины. Оно подразумевает, помимо прочего, строительстве на британских верфях четырех ракетных катеров и столько же хотят построить на украинских заводах. Великобритания пообещала выделить на эти цели до 1,25 млрд британских фунтов. Это будет кредит на 10 лет. Первый корабль должен был заложен в начале этого года.

Но это только, что вынесли в публичную часть.

По всей видимости, программа сотрудничества между Лондоном и Киевом гораздо шире.

По неофициальным каналам стало известно о встрече Зеленского с главой МИ-6 Ричардом Муром. Причем последний якобы ставил Зеленскому и политические задачи - по чистке окружения украинского президента от "пророссийских сил" и о следовании указаниям МВФ по реформам.

Кроме того, незадолго до визита Зеленского британские десантники участвовали в совместных учениях в Николаевской области. Это сопровождалось конфузом: Минобороны Великобритании описало это в своем микроблоге в Твиттере как высадку на “заднем дворе России”, что многие истолковали как показатель реального значения Украины для Туманного Альбиона.

Но в Киеве сделали вид, что ничего не заметили. История с десантированием потом получило неожиданное продолжение. Министр Кулеба дал понять, что украинское руководство (минимум он сам) не против, чтобы британские военные “высадились и остались”, то есть пребывали в Украине на постоянной основе. Можно было подумать, что он намекает на создание военной базы, ведь “остаться” десантники на голой земле не могут. Более эту тему Кулеба предпочел не развивать.

Но что интересно: тема базы с тех пор всплывает то и дело.

Правда, на пути стоит запрет в Конституции на размещении иностранных военных баз. Эксперт Кость Бондаренко, впрочем, считает, что размещение военных могут обставить как полигон по типу Яворского в Львовской области. "Там базируются американцы, но это завуалированное пребывание", - говорит политолог.

Со своей стороны Лондон готов содействовать украинской дипломатии с учетом своих геополитических интересов.

“Продажа ударных беспилотников “Байрактаров” могла быть согласована Анкарой и Лондоном, который использует Эрдогана, чтобы надавить на Россию. Еще одним из рычагов влияния может стать “финансовая подушка” для Украины от британских партнеров в Катаре, который, кстати, недавно посещал Зеленский”, - сказал "Стране" на условиях анонимности один из британских экспертов, специализирующихся на теме безопасности.

"Украина действительно сейчас сильно заботит британское правительство. Премьер-министр Борис Джонсон пообещал Киеву свою «неизменную» поддержку после того, как появились опасения по поводу военной эскалации на востоке страны их-за сосредоточения российских войск на границе. Украинские ВМС получат на вооружение британские ракетные катера. Совместный украинско-британский проект предусматривает, что первые два корабля будут построены в Великобритании, а остальные шесть судов — в Украине. Кстати, стратегия развития военно-морского флота Украины была разработана совместно с США и Великобританией", - сказал "Стране" журналист Daily Express Каллум Хоар.

Но Киеву еще нужна помощь по направлению НАТО. Причем, как говорит "Стране" источник в дипломатических кругах, не исключено, что постоянно педалировать тему скорейшего вступления в альянс украинским властям посоветовали именно британцы.

Еще во время визита в Лондон Зе заявил, что Украине нужен план действий по членству в альянсе, так как оно “будет способствовать украинской безопасности и обороне”. С этим вопросом украинский президент обращается теперь регулярно ко многим членам НАТО, но ответы Киев не радуют.

В самой Британии признают, что вопрос этот идет очень туго из-за позиции европейских стран.

"Саммит НАТО этим летом в Брюсселе высветит нашу неразбериху (по вопросу присоединения Украины к НАТО - Ред.). Украина снова призвала обеспечить ей четкий путь к членству. Отказ подчеркнет бесхребетность альянса, согласие — подчеркнет раскол", - сказал "Стране" журналист британской "Таймс" Эдвард Лукас.

Но при этом, по его мнению, США и Британия продолжат поддерживать Украину в противостоянии с Россией, опасаясь в противном случае "эффекта домино".

“Команда Байдена рассчитывает перезагрузить Атлантический альянс, предложив Европе помощь против России в обмен на дипломатическую и экономическую поддержку усилий США по сдерживанию Китая. Китай наблюдает. Если Запад подведет Украину, то может стать вопрос с Тайванем (остров, который Китай считает своей территорией, но под покровительством американцев он существует как де-факто независимое государство - Ред.)", - говорит Эдвард Лукас.

Правда, на ситуацию могут повлиять перемены в отношениях США и России. Байден предложил Путину провести двухсторонний саммит и обсудить “весь перечень вопросов”, стоящих перед Вашингтоном и Москвой. Снижение напряженности между ними, по идее, должно способствовать и разрядке вокруг Украины. Да и в других регионах мира.

Вопрос в том, что будет тогда с "осью", которую создает Британия вокруг России. И будет ли в ней еще необходимость.