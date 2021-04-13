В Харькове разворачивается избирательная кампания за кресло городского головы, освободившееся после смерти мэра Геннадия Кернеса.

Правда, работают с избирателями только два человека, не скрывающие желания баллотироваться и имеющие серьезные ресурсы, - секретарь горсовета Игорь Терехов, который до последнего переизбрания Кернеса был его первым заместителем, и бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской облгосадминистрации (ОГА) Михаил Добкин. Пока что эти двое претендуют на то, чтобы стать основными конкурентами за победу, открытая борьба между ними началась почти сразу после похорон Кернеса.

На чью поддержку они опираются, у кого из них большие шансы на победу и могут ли им составить конкуренцию другие кандидаты, разбиралась “Страна”.

Стенка на стенку

Добкин объявил о намерении побороться за должность городского головы Харькова в начале января. Этот пост он уже занимал - с 2006 по 2010 год.

В тот момент, когда прозвучало заявление, еще сохранялась возможность проведения досрочных выборов мэра 28 марта. И слова Добкина, и выпущенный примерно в то же время видеоролик, где он появляется на фоне кадров с Кернесом, а тот называет его “хорошим управленцем, хорошим менеджером”, были восприняты как подготовка к избирательной кампании.

Появившейся в видео лозунг “Мы должны продолжить начатое вместе” действительно сейчас используется, правда, в несколько видоизмененной форме в агитации за Добкина.

Тогда Рада выборы не назначила, сделав это только 30 марта, что означает: они пройдут 31 октября. Это стало четким сигналом, что в Офисе президента, влияющей на голосования монобольшинства “Слуги народа”, не хотят спешной кампании.

Не было заинтересовано в ней и бывшее окружение Кернеса, которое выдвинуло на первый план Терехова. Тот также получил поддержку группы министра внутренних дел Арсена Авакова, с которым, кстати, нынешний секретарь горсовета некогда работал.

Глава МВД после смерти Кернеса значительно усилил свое влияние на город, с которым связан большой отрезок его жизни.

Собеседник в Харьковской ОГА называет Терехова кандидатом, на которого ставят не только друзья покойного Кернеса вроде бизнесмена Павла Фукса, но и Аваков, и Офис президента. Именно для того, чтобы у нынешнего и.о. мэра было больше времени для раскрутки власти и провели через Раду назначение выборов на 31 октября, а не на конец марта.

Окружение Кернеса вступила в заочную острую полемику с Добкиным из-за его рекламы. Было очевидно, что в нем видят наиболее опасного соперника Терехова, который, как и он, хочет вести избирательную кампанию, на памяти горожан о популярном Кернесе.

Терехов в интервью прямо называет себя преемником умершего мэра, пытается вести сессии горсовета в похожей на Кернеса грубоватой манере.

Борьба между секретарем горсовета (точнее, силами, его поддерживающими) и Добкиным с самого начала носила конфликтный характер. Харьковский политолог Антон Авксентьев говорит о черном пиаре, используемом обеими сторонами.

“Развернулась война рейтингов (когда в медиа “разгоняются выгодные кандидату результаты соцопросов - Ред.) и заказных статей. Насколько мне известно, Терехов пытался надавить на киевские фирмы, владеющие рекламными плоскостями в Харькове, чтобы те отказали Добкину. Тем не менее, агитация за него в городе есть, но в области ее гораздо больше”, - комментирует эксперт “Стране”.

Добавим, что Добкин может лично “пройтись” по потенциальному оппоненту.

Например, в своем Телеграм-канале он опубликовал пост, посвященный первому номеру газеты "Время Добкина", который проиллюстрировал коллажем с лицом Терехова.

“Читают все, от мала до велика. Из горсовета даже отряд националистов прислали, чтобы и им досталось 50 экземпляров. По старой привычке посланные националисты облили все вокруг себя зеленкой. Странные они там, в горсовете! Мы бы им и так дали. А теперь обязательно дадим - и газеты, и зеленку, и нашу любовь”, - написал Добкин.

По наблюдениям Авксентьева, секретарь Терехов делает ставку на личный контакт с избирателями. “Он проводит много встреч по городу, участвует в субботниках. Секретарь горсовета повторяет то, что делал Кернес в 2010-12 годах, вживается в его образ”, - комментирует эксперт изданию.

Чей подход принесет больше пользы - вопрос открытый. Различные опросы ставят на первое место то Добкина, то Терехова.

Собеседник в одной из известных социологических фирм сообщил “Стране”, что, исходя из их последних закрытых исследований, у Терехова сейчас есть некоторое преимущество над Добкиным, при этом оба имеют очень высокие рейтинги и имеют шансы выйти вместе во второй тур. Но у Добкина якобы большой антирейтинг, который может стать проблемой именно в “дуэли”.

“Мы зафиксировали запрос на продолжение линии умершего мэра, на сохранение его “наследия”, но одновременно и запрос на изменения, новые фамилии. На мой взгляд, Добкин выпадает из этого поля. Хотя в памяти избирателей он есть. С другой стороны, мы не знаем, как скажется на рейтингах пандемия, какой вообще будет ситуация в городе к октябрю. Поэтому предсказывать сейчас результаты выборов я не возьмусь”, - комментирует источник.

Также социологи отмечают сильное пересечения избирателей у Добкина и "Оппозиционной платформы За жизнь". Поэтому если ОПЗЖ поддержит Добкина, это увеличит его шансы на победу. Если ОПЗЖ выдвинет своего кандидата или поддержит Терехова, то это сильно уменьшит вероятность победы экс-мэра.

Но о возможном выборе ОПЗЖ мы поговорим ниже.

Еще стоит отметить два важных фактора, которые будут влиять на предвыборный расклад в первой столице.

Во-первых, это позиция группы Ахметова и Новинского. Именно к ним был в последние годы близок Добкин. Но окажет ли Ахметов поддержку его мэрским амбициям накануне выборов - вопрос пока открытый. По данным "Страны" с Ахметовым по этому поводу (чтоб не поддерживать Добкина) ведут переговоры и Аваков и Офис президента.

Во-вторых, позиция семьи Кернеса. Как сообщают "Стране" близкие к ней люди, там пока нет единого мнения относительно того - кого поддержать на выборах. Терехова или Добкина. Внешне выглядит, что семья поддерживает Терехова, но внутри не все так однозначно. "Но Терехов и его окружение ведут работу, чтоб убедить всех членов семьи его поддержать", - говорит источник.

На этом фоне в харьковской политтусовке переодически возникают слухи, что Терехов не оправдывает ожиданий ОП и Авакова и рискует потерять фавор. Собеседник "Страны" утверждает, что это не соответствует действительности. Более того, по его словам, группа влияния министра внутренних дел прилагает много усилий, чтобы секретарь горсовета вышел в однозначные лидеры гонки. “Аваков на 200% настроен, чтобы у Терехова все вышло”, - говорит источник.

Параллельно местные Телеграм-каналы пишут, что Терехов усиливается политтехнологами. В их числе якобы - Дмитрий Касьянов, который занимался избирательными кампаниями близкого к экс-президенту Петру Порошенко Сергея Березенко в 2015 году, киевского застройщика Максима Микитася в 2016-м, мэра Днепра Бориса Филатова в 2020-м. Касьянова уже видели в Харькове. Однако политтехнолог ответил “Стране”, что приезжал по личной причине.

“К официальной кампании секретаря горсовета Терехова я отношения сейчас не имею”, - настаивает Касьянов.

Михаил Добкин хочет продолжать дело Кернеса в Харькове, фото: Телеграм-канал Михаила Добкина

Технический кандидат от "Слуги народа" и засадный полк ОПЗЖ

Теперь перейдем к другим кандидатам.

Источник в облгосадминистрации сомневается, что СН будет выдвигать рейтингового кандидата не только в силу негласных договоренностей вокруг Терехова, но и по той причине, что его нет.

“Желающие “пободаться” с Тереховым, конечно, есть, например, депутат горсовета Алина Мустафаева (по ее обращению Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции недавно начало проверку Терехова - Ред.) Это инициатива некоторых серьезных людей. Но я не верю, что партия утвердит этот вариант. Кого в итоге выберут, сегодня не скажешь. Скорее всего, кандидатуру будут выставлять с учетом закулисных торгов”, - комментирует источник.

По неофициальной информации, в местной организации “Евросолидарности” Петра Порошенко, рассматривают возможность нового выдвижения Олега Абрамычева, который шел от партии на последних местных выборах. “Впрочем, городская ячейка партии движется в фарватере Терехова, поэтому вопрос кандидата будет согласовываться и на его уровне”, - говорит источник среди депутатов горсовета.

Отдельная интрига: пойдет ли на выборы бывшая глава ОГА, народный депутат Юлия Светличная (внефракционная). Влиятельный источник в харьковской политтусовке утверждает, что нет: “У нее нет электоральных перспектив. По всем замерам она имеет 11-12%”.

А вот источник в окружении Светличной, напротив, допускает, что она может “выстрелить” как “молодой политик с незапятнанной репутацией”. Ее выдвижение, однако, якобы невыгодно Терехову.

“Электорат Добкина ее не выберет, а вот тереховский - может. У второго он более центристский, с меньшей частью пророссийского. А если из него будут лепить “патриота”, то Светличная отберет у него еще больше. Но будет ли она баллотироваться или нет - окончательного решения пока нет”, - говорит источник.

Теперь о возможном кандидате от "Оппозиционной платформы За жизнь", которая, как писалось выше, может серьезно повлиять на предвыборный расклад.

По данным "Страны", партия собирается определиться со своим кандидатом и вообще стратегией на выборы ближе к августу.

По данным источника в партии, с ней вел переговоры Добкин, пытаясь договорится о поддержке, но пока решение не принято. "С кандидатом определимся в августе", - говорит источник.

Конечно, могут появиться еще и другие кандидаты.

Поговаривают, что одним из них может быть лидер партии “Наши” Евгений Мураев. В комментарии “Стране” он говорил, что надо дождаться объявления выборов Центральной избирательной комиссией.

Действительно, процедура назначения внеочередных выборов еще не завершена. Нет решения Центризбиркома. Как утверждает источник в комиссии, причина в том, что не пришли документы из парламента.

“Когда будут, тогда и объявим. Не мы тормозим процесс, но Рада. Мы вынесем решение моментально”, - сообщил собеседник.

Кандидаты, тем временем, собираются с силами перед главными “боями” во втором городе страны. И можно говорить уже сейчас, что яркое политическое зрелище нам будет обеспечено.