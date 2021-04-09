На российском телеканале "СТС" 5 апреля вышел уже второй сезон комедийного сериала "Папик", снятого "Студией Квартал 95". Один из основателей "Квартала" – президент Украины Владимир Зеленский.

Важно отметить, что канал "СТС" с мая 2020 года включен в санкционный список СНБО Украины. Причем подписал указ с санкциями против "СТС" сам Зеленский. Санкции предусматривают ограничение торговли, культурного обмена и прекращение развлекательных программ.

Став президентом, Владимир Зеленский вышел из бизнеса "Квартал 95" и передал свою часть в управление партнерам. Однако продолжает получать от него доход. Так, два года подряд президент указывает в своей декларации свыше 4 млн гривен роялти от использования данной торговой марки.



При этом в Офисе президента утверждают, что ни сам Зеленский, ни "Квартал 95" не причастны к продаже контента в Россию.



"Страна" разбиралась, так ли это на самом деле.

"Папик", "Сваты", "Лига смеха". Что "Квартал 95" продает в Россию?

Появление контента "Квартала 95" в России – не новое явление. Причем как до президентства Зеленского, так и после.



Так, в прошлом году на том же канале "СТС" выходил первый сезон "Папика". Причем выходил с успехом.



После подписания контракта топ-менеджер СТС выступил с заявлением, в котором лестно отозвался о продуктах студии "Квартал 95".

"Квартал-95" давно зарекомендовал себя как производитель качественного контента. Цифры, с которыми сериал прошел в Украине, говорят сами за себя. Мы ищем любую возможность предоставить зрителю доступ к лучшему юмористическому контенту на русском языке", - заявлял год назад представитель "СТС Медиа" Игорь Иванов.

Интересно, что почти практически день в день со сделкой "СТС" "Квартал 95" сообщил о том, что передал права для продажи своих проектов за границей шведской компании Eccho Rights. Можно предположить, что это было сделано в том числе для того, чтобы снять вопросы о наличии контрактов с россиянами.



И вот, спустя год, на российском канале "СТС" выходит уже второй сезон "Папика". Причем преподносится он как ведущий проект апреля 2021 года. Стартовая страница сайта "СТС" брендирована под сериал "Папик", который можно смотреть как по телевизору, так и онлайн.



Важно отметить, что сериал "Папик" снимали уже после победы Зеленского на выборах президента. И очевидно, изначально с прицелом на русскоязычную аудиторию.



Прежде всего, герои сериала говорят по-русски (на украинском ТВ сериал транслируют в вечернее время с украинскими субтитрами). В кадрах появляются счета ЖКХ, которые напечатаны на русском языке. А размер задолженности указан только в цифрах, без упоминания валюты. И сам синопсис, и все локации, и даже номера машин в кадре появляются привязки к стране, в которой зарубежный зритель мог бы узнать Украину.





Впрочем, показ сериала "Папик" – это уже не первый скандал, связанный с трансляцией продукта компании Зеленского в России.



Так, в декабре 2019 года скандал разгорелся вокруг другого сериала "95 квартала" - "Слуга народа", с Зеленским в главной роли. Права на него купил один из российских развлекательных телеканалов "ТНТ", но после показа первых трех серий его сняли с эфира. Причем из уже показанных серий вырезали отрывок, в котором шутили о Путине.





Помимо этих двух сериалов, в России также транслируют нашумевший сериал "95 квартала" – "Сваты". В спутниковых сетях даже есть отдельный канал, который круглосуточно крутит "Сватов" по кругу. Кроме того, на территории РФ сериал можно смотреть по каналам "Дом кино" и "Комедия".



Еще до избрания Зеленского президентом, в 2017 году сериал "Сваты" запретили к показу в Украине. Формальным поводом стало участие в сьемках российского актера Федора Добронравова, который неоднократно посещал Крым и публично поддерживал аннексию полуострова. Запрет "Сватов" публично осудил тогда еще шоумен и продюсер сериала, а ныне президент Зеленский.



Однако спустя два года все претензии к сериалу и к его актерам были сняты, Добронравову разрешили въезд в Украину. А в июне 2019 года, после победы Зеленского на президентских выборах, Министерство культуры исключило Добронравова из своего "черного списка".



В данный момент длятся съемки 7-го сезона сватов, причем проходят они не в Украине, как раньше, а в Беларуси. Сериал должен выйти на экраны (включая российские) уже в этом году.





В январе 2021 года в Украине разразился еще один скандал – из-за продажи российскому каналу "СТС" другого проекта "95 квартала". Речь идет о юмористическом шоу "Лига смеха", где между собой соревнуются команды комиков.



Шоу "Лига Смеха" было создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95", и с 2015 по 2019 годы ведущим проекта был сам Зеленский. Во многом прообразом "Лиги Смеха" послужил российский КВН, где в свое время сам Зеленский начал свой путь на сцене.



Российский канал "СТС" подал заявку на регистрацию товарного знака "Лига смеха" еще в 2019 году. Запускать шоу собирался продакшн Александра Маслякова-старшего АМиК.



В январе в России состоялись кастинги на участие в "Лиге смеха". Однако после резонанса в СМИ проект так и не вышел в эфир по неизвестным причинам. И непонятно, появится ли "Лига смеха" вообще на российском ТВ.



Чего не скажешь о сериале "Папик-2", который полным ходом транслируется в РФ.

Зарабатывает ли на этом Зеленский

В Офисе президента утверждают, что Зеленский не получит роялти от сделки по продаже "Папика" российскому каналу "СТС".



Дело в том, что этот сериал был продан подсанкционному российскому каналу не напрямую от "95 квартала" – а через посредника: шведскую компанию Eccho Rights, которая является дистрибьютором контента "Квартала" за пределами Украины.



"Что касается сериала "Папик" и "Папик 2", эти торговые марки не принадлежат Владимиру Зеленскому, соответственно, он не получает роялти от продаж этого контента", – говорится в ответе Офиса президента на запрос агентства "Украиснкие новости".



Более того, Офис заверил, что Зеленский получает роялти от использования принадлежащих ему торговых марок исключительно на территории Украины.

В частности, самые крупные выплаты роялти в 2019-2020 годах были за использование "Вечернего квартала", "Рассмеши комика" и "Женского квартала".

Эти продукты были созданы и реализованы на территории Украины.

На вопрос о продаже "Кварталом 95" прав подсанкционному российскому каналу Офис ответил, что студия не влияет на стратегию продаж дистрибьютора.

"Шведская компания Eccho Rights – крупный дистрибьютор телевизионных форматов и контента на мировом медиарынке и многолетний партнёр студии "Квартал 95". Компания имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке.

Eccho Rights – эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии "Квартал 95" за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет", – сказано в ответе.

Аналогично "Квартал 95" комментировал продажу СТС франшизи "Лиги смеха". Мол, шведский дистрибьютор сам решает, на какие рынки продавать продукт "Квартала". То же самое советуют говорить о бизнесе с Россией в "темниках" от Офиса президента, которые есть в распоряжении "Страны".



Также не разглашается и стоимость прав на трансляцию.



"Условия продажи формата является коммерческой тайной и не могут разглашаться", - добавили представители студии.



Однако, по оценкам медиа-эксперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу федеральному российскому телеканалу может стартовать от 500 000 долларов, в зависимости от достигнутых договоренностей. Однако финансовый вопрос в "Квартале" не комментируют.

При этом Зеленский задекларировал 4,5 млн гривен роялти от "Квартала 95" за 2020 год. А его супруга, первая леди Елена Зеленская, – почти миллион гривен.

"По сути, компания Зеленского "95 квартал" в обход санкций Украины торгует с Россией", – комментирует ситуацию директор агентства "Украинские новости" и секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Денис Иванеско.

По его мнению, как бы юридически не была оформлена сделка с "СТС", история с продажей контента "95 квартала" в Россию "нечиста".

"Президент Украины наложил на "СТС" санкции и запретил всем украинским компаниям торговать с ними. А в "Квартале" придумали хитрый способ обойти запрет: продали каналу "СТС" сериал "Папик" через шведского посредника. В то время, как всем остальным нельзя, "95 кварталу" – можно", – комментирует Иванеско.

К тому же, по его словам, президент может получить свой профит от показа "Папика" на "СТС": в доходе "95 квартала" будут, в том числе, российские деньги – пусть и "отфильтрованные" через шведского посредника.

Впрочем, так как продажа авторских прав на сериал "Папик" оформлена через прокладку, формально закон не нарушен. Поэтому эксперты сомневаются, что "Квартал 95" удастся привлечь к ответственности за сотрудничество с подсанкционным российским телеканалом.

"Возможно, президента подставили (а вероятно, с ним и не посоветовались, ведь он остался лишь моральным наставником "Квартала"). Но в конечном итоге пункт роялти, с миллионами гривен дохода от продажи продуктов "Квартала", народ видит в декларации Зеленского. И уже Порошенко со стадиона будет спрашивать, а какая в этих миллионах "московская" доля?", – говорит телеведущий Макс Назаров.

Липецкая фабрика Зеленского

Ситуация с продажей креативного продукта "Квартала 95" в Россию наталкивает на параллели с предшественником Зеленского – Петром Порошенко. Который в условиях войны содержал Липецкую фабрику "Рошен", платя налоги в российский бюджет.



По сути, "Папик" Зеленского ничем не отличается от Липецкой фабрики Порошенко.



Единственная разница: у Порошенко были конфеты, а у Зеленского – шутки.

"Мне кажется, Зеленскому пора жениться на Порошенко, взять в конце концов его фамилию. Потому что от того Зеленского, которого мы все знали до 2019 года, уже ничего не осталось", – отмечает Денис Иванеско.

Он считает, что нынешний президент Украины повторяет судьбу своего предшественника.

"Порошенко успешно торговал с Россией – у него была Липецкая фабрика. И это его погубило. Зеленский сейчас торгует с Россией не конфетами, а культурным продуктом, в котором был успешен задолго до президентства. И делает это в обход санкций, которые сам же и ввел. Здесь вопрос к правоохранительным органам – они должны дать этому оценку. Мне кажется, за нарушение санкций компания президента точно должна ответить", - считает Денис Иванеско.

Макс Назаров убежден, что это – двойные стандарты.



"Особенно, если мы говорим о моральной составляющей. Уверен, с юридической точки зрения все здесь чисто, нет никаких подводных камней и возможностей хоть как-то инициировать "правовые" бомбёжки, но вот мораль… Нельзя громко судить мораль депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения" и якобы подыгрывали РФ, когда твои актёры подыгрывают целые фильмы именно под русского зрителя. Нельзя рассказывать на стадионе о том, что кто-то где-то продавал конфеты, когда сам продаёшь сериалы", – считает Макс Назаров.



При этом он отмечает, что экспортировать "украинский мир" в Москву – правильная стратегия.

"Только вот порицать других, в похожем случае – дурной тон", – уточняет Назаров.



Журналист и секретарь НСЖУ Сергей Лямец отмечает, что это не первый за последнее время скандал, связанный с торговлей в обход санкций.



"Поставки оружия из Украины в Россию концерном "Укроборонпром"; поставки труб и железнодорожных колёс компаниями Виктора Пинчука; поставки титанового сырья в Крым компанией ОГХК", - перечисляет он.



"Теперь – продажа авторских прав в Россию структурами, к которым имеет отношение Владимир Зеленский. Получается, что обычным гражданам и бизнесам запрещено торговать со страной-агрессором. НАК "Нафтогаз" даже сделал на отказе от прямой покупки российского газа публичный имидж патриотов. А бизнесы, имеющие прикрытие во власти, делают это вопреки санкциям и нравственным нормам. Безусловно, это двойные стандарты. То, что мы наблюдали при Порошенко, продолжается при Зеленском", – убежден Сергей Лямец.



"Представьте, приходит президент Зеленский к Америке: защитите нас от агрессора, введите против Путина санкции. А ему отвечают: какие санкции вы хотите ввести против России? Вы ведь сами с ней торгуете - лично ваша компания! Почему западные компании должны терпеть убытки от санкций против России, когда компания Зеленского спокойно торгует с агрессором? Зеленский просто глупо выглядит в глазах международных партнеров", - говорит Денис Иванеско.

Зачем "Кварталу" российское ТВ

"Страна" уже писала о том, что с уходом Зеленского в большую политику "Квартал 95" переживает не лучшие времена.

В группе компаний сменилось руководство, команда комиков экспериментирует с форматами, однако рейтинги передач заметно "просели". На пятки "Кварталу" наступают другие юмористические шоу, которые еще два года назад считались безнадежно отстающими. Например, в этом году юмористическая программа "Дизель Шоу" впервые опередила "Вечерний квартал" в рейтинге просмотров в новогоднюю ночь.

Так что бизнесу Зеленского нужно как-то улучшать ситуацию. А спасательным кругом в нынешних условиях становится именно российский рынок.

Эксперты, опрошенные "Страной", полагают, что "95 квартал" вынужден торговать с Россией, чтобы остаться на плаву.



"Раньше телевизионный рынок Украины был достаточно большим, и это позволяло крупным производителям контента здесь выживать, производя продукт на русском языке. Но после войны рынок рекламы сжался в разы, и украинским производителям ничего другого не остается, кроме как выходить на российский рынок. Поскольку на украинском рынке больше нет потребности в таком объеме русскоязычного продукта – из-за квот и закона об украинизации", - отмечает Иванеско.



По сути, Зеленский косвенно сам вынудил свою компанию продавать сериалы и шоу в Россию. Ведь из-за введения квот на украинский язык на ТВ потребность в русскоязычном продукте в Украине снизилась. Зеленский публично обещал пересмотреть закон о квотах, но так этого и не сделал. И появление на российском ТВ украинского культурного продукта – своеобразный обратный эффект действующих в Украине квот.



"Я могу понять "95 квартал". У них одна дорога – в те страны, где их шутки еще понятны. Россия едва ли не единственная страна, которая готова их покупать. Когда Зеленский стал президентом, ему пришлось чем-то жертвовать. Цена президентства Зеленского – смерть его компании, которая его сделала успешным. А он не хочет платить эту цену. Он хочет усидеть на двух стульях, но так не бывает. Его собственная компания страдает от его же президентской политики: от запрета русского в украинских медиа и от закрытия российского рынка", – анализирует Денис Иванеско.