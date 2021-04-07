Президент Владимир Зеленский одним махом уволил семерых послов Украины. Соответствующие указы были опубликованы во вторник, 6 апреля. Замена руководителей посольств - дело привычное и более-менее регулярное, но в этот раз в политических кругах заговорили о неформальных причинах в ряде случаев.

Подробности - в материале “Страны”.

Волна увольнений

Под увольнение попали посол в Таиланде и по совместительству - в Лаосе и Мьянме Андрей Бешта, посол в Ираке Виктор Недопас, посол в Бельгии и Люксембурге, представитель Украины при Европейском союзе и Евроатоме Николай Точицкий, посол в Нидерландах, представитель Украины при Организации по запрету химического оружия Всеволод Ченцов, посол в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Королевстве Бахрейн, представитель Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии Юрий Полурез, посол в Саудовской Аравии, Омане и Йемене Вадим Вахрушев, представитель Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко.

Только на последнюю должность нашлась замена в лице Евгении Филипенко, которая до этого назначения возглавляла департамент международных организаций в МИДе.

С виду не произошло ничего необычного. Послов увольняют, когда подходит время ротации. Для украинских дипломатов командировка в стране пребывания должна составлять не более четырех лет, а потом они уходят на “рокировку”. Впрочем, это правило соблюдается не всегда. Иногда посол не досиживает весь срок, подчиняясь воле главы государства. Например, президент Петр Порошенко назначил отца нынешнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Ивана Кулебу послом в Казахстан в мае 2018 года.

Но Зеленский в декабре 2019-го перебросил старшего Кулебу в Армению.

Бывают и прямо противоположные случаи. Например, уволенный из посольства в Эмиратах Полурез руководил им с октября 2010 года, почти в три раза превысив срок командировки.

Бешта и Недопас проработали в своих посольствах чуть более четырех лет, что в принципе вписывается в правила. Примерно столько же - Ченцов в Нидерландах.

А вот Вахрушев работал в Саудовской Аравии с октября 2014 года, а с 2015-го он также был по совместительству послом в Омане , с 2019-го - еще и в Йемене.

Точицкий был назначен послом в Бельгию и представителем при ЕС в феврале 2016 года. Кстати, его предшественником на второй должности был Константин Елисеев, который потом перешел на работу в Администрацию президента Порошенко, чьим соратником он остается по сей день.

Клименко отправился в командировку в Женеву в октябре 2013-го.

Хотя в МИДе назвали увольнения “плановыми”, видно, что не все подпадают под это определение. Но к превышению сроку командировки правил уже привыкли.

“Свои люди” станут сигналом

А вот на что обратили внимание в политтусовке, так это постов лишились послы, отвечавшие за ОАЭ и Оман - страны, в которых недавно побывал с официальным визитом президент Зеленский.

Пошли разговоры, что увольнения Полуреза и Вахрушева связаны именно с поездками Зе и являются выражением президентского недоверия, как и в случае Точицкого.

“Предыдущие визиты в Оман и ОАЭ были настолько успешными, а взаимодействие с ЕС настолько стратегическим, что послов Украины решили срочно уволить. Безусловно, нам скажут, что они там уже долго, новые лица лучше…” - иронизирует на своей странице в Фейсбуке бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, который примкнул в последнее время к партии Петра Порошенко.

Правда, международный эксперт Николай Капитоненко сомневается в такой подоплеке. “Четких критериев успешности визита нет, у нас визиты “для галочки” - обычное дело. Даже если возникли претензии к послам, но не думаю, что были бы по их поводу скоропалительные решения”, - комментирует международник “Стране”.

Он допускает, что увольнения послов сразу из нескольких стран Ближнего Востока связаны с новыми внешнеполитическими задачами Киева.

“Возможно, в Офисе президента и МИДе стали как-то регионально заниматься внешней политикой и в данный момент больше вниманию уделяют странам на Аравийском полуострове”, - рассуждает эксперт.

С назначением сменщиков пока решили повременить или еще ищут кандидатуры.

“Традиционно у нас не всегда оперативно новых послов взамен уволенных назначают. Даже если есть кандидаты, нужно соблюсти все формальности”, - объясняет Капитоненко.

Экономическую стороны “арабских” визитов Зеленского “Страна” уже подробно разобрала. Поиск инвестиций для Украины в богатейших странах Персидского залива достоин похвалы, однако эксперты говорят, что Зе привозит в основном декларации.

Заместитель сопредседателя группы межпарламентской дружбы с ОАЭ Александр Качура (“Слуга народа”) говорит о большом интересе арабских инвесторов к нашей стране. “Сужу по переговорам по парламентской линии. Эмиратам интересен наш рынок”, - комментирует он изданию.

Поэтому интересно будет взглянуть на новых послов Украины в этом регионе. История может перерасти в скандал. “Если это будут не кадровые дипломаты, а политические назначенцы, “свои люди”, значит, подозрения о неслучайности одновременного увольнения были не напрасны. На что, конечно же, укажут оппоненты”, - резюмирует политолог Анатолий Октисюк.