Вчера Украина заняла первое место в Европе по числу смертей от коронавируса, обогнав Италию и Францию.

А сегодня в стране установлен новый антирекорд по числу смертей (481 человек за сутки). И по числу госпитализированных – 5 587.



Таким образом, важнейшие показатели, которые свидетельствуют о тяжести ситуации, в Украине продолжают расти.



Эпидемиологи связывают это с появлением на территории Украины новых штаммов коронавируса, каждый из которых – более агрессивный, чем предыдущий.



В частности, нынешний всплеск заболеваемости, по словам врачей, вызван британским штаммом коронавируса.



"Большинство людей, которые сейчас болеют в Украине, болеют мутировавшим вирусом. Мы подозреваем, что именно британский штамм и вызвал нынешний всплеск заболеваемости в Украине, как и во всем мире", – отмечает Владислава Романюк, заведующая отеделением по лечению Covid-19 в столичной клинике "Обериг".



При этом эксперты утверждают, что рост заболеваемости был прогнозируемым, и у украинских властей было достаточно времени, чтобы подготовиться. Однако спустя год после начала пандемии в Украине по-прежнему не хватает больничных коек для коронавирусных больных, а перед клиниками выстраиваются очереди из "скорых".



"Нынешний рост был предсказуемым. Эпидемиологи предупреждали украинскую власть, что в марте-апреле будет критическая заболеваемость из-за распространения новых штаммов коронавируса, особенно британского. Но система здравоохранения все равно оказалась не готова. Высокая интенсивность заражений сейчас наблюдается по всей стране", – говорит "Стране" глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.



Он прогнозирует, что пандемический потенциал коронавируса может еще больше усилиться из-за распространения новых штаммов – не только британского.



"Страна" разбиралась, чем опасен британский штамм коронавируса, каковы его симптомы и лечение, и что будет с эпидемией в Украине дальше.

Чем опасен британский штамм коронавируса: главные отличия и симптомы

Как объясняет "Стране" Сергей Кравченко, возбудитель коронавирусной болезни SARS-CoV-2 – это РНК-вирус, для которого характерно большое количество мутаций. Поэтому появление новых штаммов коронавируса было лишь вопросом времени.



Другой вопрос, что контролировать их распространение гораздо сложнее.



Главная отличительная особенность британского штамма коронавируса – он более заразный.



"Штаммы коронавируса, которые были в 2020 году, имели индекс репродукции (проще говоря, заразности) 2,6. Это значит, что от одного больного могло заразиться 2-3 человека. Новые штаммы, включая британский, имеют индекс репродукции 3,8. То есть, от одного больного заражается уже 3-4 человека", – говорит Сергей Кравченко.



Высокая заразность вируса подтверждается большим числом госпитализаций и ростом смертности. Самым заразным периодом считается первая неделя от начала клинических симптомов.



По словам медиков, при британском штамме уменьшился инкубационный период до 1-3 дней, а также быстрее развиваются тяжелые симптомы, связанные с кислородным удушьем и повышенной температурой. Вирус чаще вызывает осложнения в виде пневмонии.



Кроме того, вирус значительно помолодел. Сейчас в зоне риска – люди трудоспособного возраста 30-35 лет.



"Болезнь стала агрессивнее и чаще поражает молодых людей. Мы видим самые сложные формы у пациентов 50-60 лет, и молодые люди переносят болезнь сложнее. Также немного сдвинулись пики болезни: самые тяжелые дни заболевания начинаются позже. Три-четыре месяца назад мы ориентировались на 9-10 день, то сейчас – на 12-14 день. То есть, болезнь протекает тяжелее и дольше", - рассказывает "Стране" Владислава Романюк.



Британский штамм также цепляет детей средней и старшей школы. Есть одиночные случаи болезни и среди малышей.



"Дети-школьники играют большую роль в распространении болезни. Потому и школы закрывают на карантин. Сами дети переносят вирус нормально, но заражают мам, пап, бабушек и дедушек, у которых уже могут быть серьезные осложнения", – говорит Сергей Кравченко.



Также изменилась клиническая картина заболевания. Если в прошлом году средний срок болезни и пребывания в стационаре был 14 суток, то сейчас британским штаммом болеют уже больше трех недель.



Именно с этим связана нехватка коек в украинских клиниках: больные дольше занимают места в стационаре.



К тому же, по словам медиков, 90% госпитализированных с новыми штаммами коронавируса нуждаются в кислородной поддержке. В прошлом году – лишь треть.



Британский штамм может иметь неожиданные клинические проявления. Как рассказал "Стране" министр здравоохранения Украины Максим Степанов, "британец" может поражать ЦНС и желудочно-кишечный тракт.



“У вируса другая клиническая картина. Симптоматика: тошнота, то есть, поражение желудочно-кишечного тракта. У больных также наблюдается раздражение, панические атаки, слабость до такой степени, что человек не может даже сам поправить одеяло", - отметил глава МОЗ.



Мутировавший вирус также стал более коварным: сложнее определить реальное состояние больного по традиционным для коронавируса анализам.



"Некоторые лабораторные показатели уже не репрезентативны. Например, С-реактивный белок может не повышаться при британском штамме. А до этого он был главным сигнализатором воспалительного процесса", – отмечает Сергей Кравченко.



Даже показатель сатурации (насыщения кислородом крови, о котором подробно писала "Страна") не всегда объективный при британском штамме. Сатурация может быть в норме, но при этом у человека уже может начаться пневмония.



"Часто яркая воспалительная реакция по анализам крови не соответствует состоянию больного. Люди чувствуют себя более-менее нормально, могут быть кислородо-независимыми. Но при этом в крови мы видим картину пылающего имунного ответа", - делится наблюдениями по ведению коронавирусных больных Владислава Романюк.



Есть также гипотеза из личных наблюдений медиков, с которыми пообщалась "Страна": новый вид коронавируса мужчины переносят тяжелее, чем женщины.



"По какой-то причине у мужчин чаще британский штамм вызывает осложнения, включая пневмонию. Также мужчины дольше восстанавливаются и болеют с более высокой температурой. Почему так – пока неизвестно. Но опыт наблюдений за больными последний месяц это подтверждает", – отметил один из семейных докторов в разговоре со "Страной".



К тому же, уровень смертности от британского штамма коронавируса заметно выше, по сравнению с теми вариантами вируса, которые циркулировали раньше. Об этом заявила известная инфекционист Ольга Голубовская со ссылкой на соответствующее исследование иностранных специалистов.

"Коэффициент риска летального исхода для варианта B.1.1.7 (британского штамма - Ред.) составил 1,64, по сравнению с ранее циркулирующими версиями вируса. Результаты этого исследования дополняют предыдущие доказательства связи инфекции с вариантом вируса B.1.1.7 и повышенным риском смерти от COVID-19. Точные механизмы, лежащие в основе высокой смертности от варианта B.1.1.7, все еще не ясны, но могут быть связаны с более высокими уровнями репликации вируса и более активным его распространением. Новый британский вариант спровоцировал недавний всплеск COVID-19 Европе", - заявила Ольга Голубовская.

Как лечить британский штамм коронавируса?

Если коротко: точно так же, как и обычный коронавирус. Даже в самой Британии, откуда пошел мутировавший штамм, пока не меняли подходов к терапии.



По словам медиков, опрошенных "Страной", болеет человек мутировавшим вирусом или нет, существенно не влияет на общую тактику лечения.

Владислава Романюк говорит, что принципиальных отличий в лечении британского штамма от обычного коронавируса нет. И в том, и в другом случае, лекарства подбираются исходя из симптоматики конкретного человека.



Универсального препарата от коронавируса (будь то оригинальный вирус или мутировавший) пока не изобретено. Так что терапия остается симптоматической. То есть, направлена на устранение тех или иных симптомов, беспокоящих больного.



Владислава Романюк отмечает, что лечение коронавируса подбирается индивидуально для каждого пациента. Новых методик лечения вследствие мутаций вируса не появилось.



"У нас есть план лечения, но он меняется каждый день для каждого человека, исходя из его состояния и лабораторных данных. Сказать, что наше лечение поменялось из-за новых штаммов коронавируса – нельзя. Оно и так меняется каждый день. Тут взаимосвязи нет. Мы подстраиваем терапию индивидуально, здесь и сейчас, реагируя на изменения анализов пациента", - рассказывает "Стране" Владислава Романюк.



К тому же, на данный момент невозможно определить, болен человек стандартным коронавирусом или британским штаммом.



"Сделать тест в лаборатории и понять, есть ли у вас британский штамм, нельзя. Несколько месяцев назад было проведено секвенирование вируса, то есть взяты пробы у самых первых пациентов этой волны на Западной Украине, их геном вируса исследовали и выяснили, что это уже мутировавший вирус. Делать это рутинно, во-первых, нет возможности, во-вторых, нет никакого смысла. Для человека понимать, британский у него штамм или не британский, абсолютно не нужно. И для врача это не несет никакой информации и никак не влияет на тактику лечения. Вообще не стоит акцентировать на этом внимание", – считает Владислава Романюк.



Главное, что советуют медики украинцам при любом виде коронавируса – не заниматься самолечением и вовремя обращаться к врачу, чтобы не запустить заболевание и не довести организм до тяжелых осложнений.



"К сожалению, никакой панацеи для лечения COVID-19 нет. Хотя экспериментируются многие методы и многие небезуспешно. У групп риска шансы на выживание повышаются только при своевременном обращении за медицинской помощью (понимаю, с этим проблема) и своевременной оптимальной коррекции терапии. В противном случае просто бывает поздно", - заявляла Ольга Голубовская.

Новые штаммы на подходе

По мнению Кравченко, появление мутировавшего вируса в Украине было неизбежно. Однако его распространение вполне можно было бы контролировать.



"Инфекционная болезнь не имеет границ. Рано или поздно новые штаммы все равно бы появились на территории Украины, это был только вопрос времени. Даже закрытые границы не спасли бы. А вот что спасло бы – так это законодательство по защите от инфекционных болезней, но в Украине оно игнорируется", – считает эксперт.



По его словам, на всех международных воротах – в аэропортах, морских портах, вокзалах, КППВ, – должны быть установлены санитарно-карантинные пункты (СКП). Сотрудники СКП должны обеспечить изоляцию въезжающих людей с симптомами заболевания. Это бы отсрочило попадание британского и других штаммов коронавируса в Украину.



Тогда, говорит Кравченко, это не привело бы к коллапсу медицинской системы.



Однако необходимые меры не были предприняты. И сейчас ситуация с койками в больницах еще плачевнее, чем год назад, во время первой волны эпидемии.



"Сейчас действительно очень сложная ситуация. Если вы это видите только по телевизору, это прекрасно, что вы не столкнулись с этим лично. Но люди звонят нам, докторам, в слезах и мольбах "возьмите нас на лечение". А стационары полные. В частных, государственных больницах – везде. Люди лежат в коридорах, любые отделения уже подключаются на ковидную помощь. Будь то травматология или гинекология – любая свободная кровать автоматически становится ковидной. Поэтому нынешняя волна коронавируса – это не шутки, не какие-то игры власти, это реальность", – анализирует Владислава Романюк.



Украинцы жалуются на то, что стало невозможно вызвать скорую помощь. В частных клиниках время приезда – 4-6 часов, государственная скорая доезжает за 10 часов в лучшем случае (если вообще примет вызов). С самого утра под больницами выстраиваются очереди из 7-8 машин скорой помощи. Об этом в Фейсбуке сообщает медик Людмила Коваленко.





По словам Владиславы Романюк, люди переносят британский штамм коронавируса сложно, независимо от возраста.



"Для британской мутации характерно резкое ухудшение состояния больного, из которого его очень сложно вытянуть. Поэтому мой совет: стараться уберечь себя и своих родных. Если ситуация набирает оборотов, вы можете не справиться дома, с семейным врачом, вам потребуется специализированная помощь, а на этом этапе могут быть проблемы. Скорая скажет, что вас некуда отвезти. Это не потому, что они хотят взятку или они бесчеловечные – просто везти некуда", – говорит Владислава Романюк.



Сергей Кравченко подтверждает, что медицинская система не справляется с нагрузкой.



"Начиная с 2020-го года Украина идет по граблям. Ни власть, ни медсистема не готовы к очередной волне, которая, повторюсь, была прогнозируемой. У нас нет ни одного санитарно-карантинного пункта, ни на одной границе. Даже ограничения в рамках адаптивного карантина Украина не в состоянии выполнить. В Украине нет достаточного количества врачей-эпидемиологов. Уничтожена Санитарно-эпидемиологическая служба. Нужны врачи-эпидемиологи, которые работают в очаге инфекции, чтобы локализировать случаи и передавать больных на лечение, отслеживать контактных лиц и помещать их на изоляцию", – утверждает Сергей Кравченко.



При этом, по словам эксперта, существующая статистика Минздрава не отображает реальную ситуацию с заболеваемостью по стране. Так как она не учитывает индекс репродукции (сколько человек может заразить один больной).



"Берём данные Минздрава и умножаем на индекс репродукции. И получаем примерно то количество людей, которые болеют, но не учтены. Вывод: больных на самом деле больше. Имунных людей тоже больше. Но если учесть, что за 1 год и 4 месяца количество переболевших в Украине 3 млн, то потенциально иммунитет приобретает лишь 10% населения. Украине нельзя ждать, пока сформируется коллективный иммунитет, пока все переболеют. С такими темпами заболеваемости на это уйдёт 5-7 лет. А за 5-7 лет мы можем потерять до 15% населения. Если не будет налажена массовая вакцинация и мобилизация медицинских кадров", – анализирует Сергей Кравченко.

Официальная статистика МОЗ по коронавирусу



В нынешней ситуации развитие эпидемии можно остановить только путем изоляции заболевших и их контактных лиц, а также массовой вакцинации и соблюдения карантинных ограничений.



"Даже если вы уже переболели, обязательно продолжать носить маску, так как вы можете быть переносчиком вируса и заражать других людей", – объясняет Владислава Романюк.



Хотя даже всеобщая вакцинация, если она в Украине будет налажена, как положено, все равно – не панацея. Ведь пока нет точных научных данных о том, насколько эффективно защищают нынешние вакцины от новых штаммов.



Сергей Кравченко прогнозирует, что в Украине может начаться еще одна волна эпидемии. Но уже не из-за британского "мутанта".



Недавно в Африке обнаружили новый штамм коронавируса, который может содержать до 40 мутаций. В Украине уже лабораторно подтвердили "южноафриканский" штамм коронавируса.



"Вот это тревожный звоночек. Африканский "мутант" – гораздо хуже и агрессивней британского штамма. А вакцина AstraZeneca показывает низкую эффективность к африканским штаммам. В Украине может начаться ещё одна волна заболеваемости, так как каждый новый штамм – более опасный. Коронавирус реализует свой пандемический потенциал даже сильнее, чем мы предполагали", – отмечает Сергей Кравченко, прогнозируя, что еще минимум два года Украине придется жить в условиях пандемии.



О том, что коронавирус с нами надолго, говорит и Ольга Голубовская.



"К сожалению, нам ещё долго с этим жить, друзья. Берегите себя и своих близких. Не забывайте уходить на самоизоляцию на 14 дней, или, по крайней мере, изолировать своих родных из групп риска, если вы приехали из какой-то поездки. Если невозможно, избегайте общения и носите средства индивидуальной защиты дома. Отрицательные результаты ПЦР не должны вас успокаивать. Тоже самое надо делать, если у вас возникли симптомы болезни. Даже если уже был контакт, во время изоляции суммарная доза возбудителя меньше, а тяжесть течения - это в т.ч. и дозозависимый процесс", - говорит инфекционист.