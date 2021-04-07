Министерство обороны Украины объявило о проведении сборов подразделений территориальной обороны в южных областях. Основными целями сборов названы совершенствование умений и навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, а также повышение навыков военнослужащих по выполнению задач на реальных объектах.

Объявление было опубликовано в Фейсбуке ведомства 6 апреля и связывается как с обострением ситуации на Донбассе, так и с концентрацией российских войск на границах Украины.

В последнее время о территориальной обороне говорят очень много. Ей уделено большое внимание в военной доктрине Украины, а в конце прошлого года активно обсуждался даж специальный законопроект.

По идее терроборона должна стать масштабным и быстромобилизуемым резервом для ВСУ в случае войны и вести активные боевые действия в своих регионах в случае вторжения неприятеля.

"Страна" пообщалась с представителями территориальных подразделений и выяснила, что на самом деле представляют собой части теробороны Украины.

"Квантунская армия"

Батальоны теробороны были созданы в 2014 году - вскоре после начала войны на Донбассе. Тогда украинская армия полностью была не готова к войне, что и проявилось на первых этапах АТО. Поэтому территориальные батальоны поначалу воспринимались в качестве вспомогательного войска, призванного закрыть бреши по охране стратегических объектов в тылу.

Первоначально планировалось создание 27 батальонов - по одному в каждой области. Также в Генштабе витала идея о формировании тербатов из добровольцев, готовых стать под ружье в случае, если война перекинется с Донбасса на остальные регионы Украины. Однако уже через короткое время украинские генералы и правительство осознали, что сформировать тербаты из добровольцев не получится. Большая часть идейно мотивированных бойцов ушли в добрабаты, а многие "активисты Майдана" предпочитали "воевать" в тылу – с предпринимателями, которые были готовы платить за спокойствие.

Поэтому большинство батальонов теробороны начали комплектовать мобилизованными гражданами (хотя и были отдельные подразделения, сформированные из добровольцев).

Также вскоре батальонами теробороны начали затыкать дыры в АТО, так как в боевых подразделениях ВСУ на фронте остро не хватало бойцов.

Однако практика применения батальонов в боевых действиях получалась, скажем так, неоднозначной. На всю страну прогремела история со сформированным в Ивано-Франковске террбате "Прикарпатье". Он просто сбежал со своих позиций в начале наступления противника под Иловайском, оголив тылы украинской группировки войск. "Прикарпатцев" удалось остановить лишь в Кировоградской области.

"Садимся в вертолет - командующий Сухопутными войсками, я, мой первый заместитель - летим в Кировоград, Знаменку. Посадили в поле вертолет, идем к ним. Они перекрыли дорогу - мне стыдно это говорить, квантунская армия: кто-то пьян, босые, вооруженные до зубов, с боевым комплектом гранат на поясе, направили РПГ на вертолет, и старший лейтенант Прочук, которому мы объявили подозрение, отдал команду стрелять", - рассказывал осенью 2014 года тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Впоследствии, в ходе различных официальных отчетах о причинах поражения украинских войск под Иловайском, военные чины и правоохранители возлагали чуть ли не главную ответственность именно на "Прикарпатье". И в начале 2015 года батальон был расформирован.

Центры по сбору резервистов

Террбаты также принимали участие в боях под Иловайском в начале 2015 года, но затем в Министерстве и Генштабе было признано нецелесообразным использовать их на фронте. Батальоны территориальной обороны были отведены из АТО.

Сейчас тербаты представляют собой кадровые центры для обучения резервистов, которые проходят ежегодные сборы. То есть в составе постоянного личного состава тербатов постоянно служат инструкторы – офицеры и сержанты. В тербатах поставлено на конвейер проведение сборов резервистов, которые прибывают партиями на срок от двух недель до месяца. Причем резервисты – не только рядовые. Среди них много офицеров резерва. Главная задача инструкторов – обучить резервистов военным профессиям. Впрочем, военные специальности резервистов ограничиваются теми, которые необходимы для обычных мотопехотных подразделений.

Источники "Страны" в Генштабе рассказали, что теоретически в батальонах территориальной обороны можно поставить под ружье до 90 тысяч человек. К слову, за формирование батальонов теробороны ответственны областные военкоматы, которые сейчас называются "центрами комплектации". По положению о войсках территориальной обороны они должны комплектоваться добровольцами из числа гражданских: офицеров, сержантов и солдат резерва. Последние обязаны время от времени проходить сборы. И не только учебные.

То есть по приказу резервисты должны быть готовы в любой момент по звонку из военкомата явиться в батальон, к которому они приписаны. И нести службу там, где прикажут, охраняя стратегические объекты в тылу и на усилении пограничных войск.

Объявление Минобороны Украины о проведении сборов территориальной обороны

"Маклауды спасают статистику"

Но на практике все не совсем так. Инструктор подразделения территориальной обороны в Одесской области Владимир К. рассказал, что собрать полноценный батальон в случае войны практически невозможно.

"Списки личного состава у нас в батальоне вполне укомплектованы. Но это теория. На самом деле даже на переподготовку призвать резервистов очень сложно. То есть резервистов по списку почти пять сотен, и они типа регулярно проходят учебные сборы. Но желающих пройти сборы на самом деле крайне мало. У одного коронавирус, и он приносит справку, у другого еще какая-то причина. Третий просто не отвечает на звонки по телефону, а то и просто блокирует номера военкомата. Но в военкоматах есть план по прохождению учебных сборов резервистами подразделений теробороны. Отчитаться по любому нужно наверх. Поэтому военкоматы идут на хитрость. Одни и те же резервисты ездят на сборы по три–четыре раза в год. Мы таких называем "горцами". Типа как Дункан Маклауд, вечные бойцы. Иногда по старому называем – "партизанами". На работе им платят среднюю зарплату, а они типа проходят сборы. Почему "типа"? Такие "партизаны" просто делают вид, что проходят обучение. Есть, конечно, и исключения, но они в целом погоду не делают", - рассказал офицер части территориальной обороны.

Офицер бригады территориальной обороны в Николаевской области Ю., уверен, что его подразделение существует лишь в отчетах военкоматов.

"Части территориальной обороны - это "бумажные" войска. Никто из гражданских не хочет бегать по полигону с автоматом. Выезжаем из ситуации лишь за счет уже воевавших идейных резервистов. Но их очень мало. Даже среди них есть те, которые говорят, что уже отдали долг Родине. Мол, числюсь у вас в резерве - и этого достаточно. А на сборы их не дозовешься. К тому же наши подразделения остаются легко вооруженными вспомогательными подразделениями, которые предназначены лишь для охраны тыловых объектов. Для войны они по-прежнему непригодны. Это прежде всего учебные центры боевой подготовки. Если начнется война, то в ряды теробороны станут лишь те, кто уже воевал в АТО. В Генштабе и командовании территориальной обороны, конечно, думают по-другому. В отчетах о прохождении сборов числятся сотни и тысячи солдат. Но это фикция бюрократов из военкоматов", - сетует военный.

К слову, снабжение войск территориальной обороны по-прежнему остается совсем скудным. Офицеры территориальных бригад и батальонов говорят о том, что их подразделения снабжают неисправной техникой. И даже стрелковое оружие явно носит следы поломок и ремонта.

"Из трех мотолыг (МТЛБ - многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный – Ред.) моего подразделения две неисправны и подлежат списанию. Запчасти покупаем за свои деньги. То же самое с остальной техникой: почти все постоянно ломается и стоит на приколе. Начальство говорит, мол, ваша техника, вот и ремонтируйте сами. Будьте довольны и этой технике, новая нам не положена. О каких боевых сборах идет речь? О каком обучении бойцов? Все сержанты и офицеры из числа инструкторов заняты ремонтом техники. Реально стреляем на сборах только из легкой стрелковки (автоматов и ручных пулеметов – Ред.). А обучить резервиста стрелять из пулемета бронетранспортера в движении задача трудная. Так как из четырех БТР на ходу всего один – на учебное вождение и стрельбы очередь. Зато по документам у нас полный порядок. Сейчас начальство приказало, что мы должны быть готовы выдвинуться на усиление границы с Крымом. Боюсь, что выдвинуться сможет лишь половина батальона на том, что способно двигаться", - признался инструктор батальона территориальной обороны Константин Щ.