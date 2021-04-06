Зеленский зачастил в регион Персидского залива. Визит в Катар стал уже третьим за время его каденции. Ранее, напомним, он побывал в Омане (правда, неофициально) и ОАЭ.

В этом раз, как, впрочем, и в прошлые, украинская делегация отчиталась об успешных переговорах и целой пачке подписанных документов. В случае с Катаром это 13 меморандумов и 2 контракта по коммерческим компаниям (по концессии порта "Ольвия", который уже и так у катарцев) и по вложениях в зеленую энергетику.

Что касается меморандумов, то их множество- начиная от планов по сотрудничеству в области спорта и здравоохранения и заканчивая энергорынком. Последний в этом перечне наиболее интересный, так как Катар является крупным мировым поставщиком сжиженного газа, ежегодно экспортируя примерно 110 млрд кубов. И как раз по энергорынку в меморандуме прослеживаются более-менее реальные очертания, так, якобы, договорились о возможном строительстве в Украине LNG-терминала, разговоры о котором наши власти ведут уже не первый год. А точнее - уже даже не первое десятилетие.

Еще одно перспективное направление - аграрное, хотя о нем информации по конкретным договоренностям из ОП пока поступило крайне мало. Хотя как раз оно может оказаться основным.

"Катар активно ищет по миру возможности для вложений в аграрное производство и скупку земель. Даже катарские государственные газовые компании, которые изучают разные рынки, в том числе, украинский, параллельно интересуются вопросами земли и аграрки, выступая как своего рода агенты властей Катара", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрия Корольчук.

Отметим, впрочем, что в Украине на данный момент запрещена продажа земли иностранцам и крайне маловероятно, чтоб Катар решил начать ее скупку через подставных "фунтов" по 100 гектаров в одни руки.

Как говорит экономист Алексей Кущ, предыдущие визиты Зеленского в арабские страны изначально были "холостыми", так как мы особо не интересны ни Оману, ни ОАЭ. Но Катар — отдельная тема.

"Это страна в арабском мире стоит обособлено и поэтому активно ищет союзников на стороне, что подтверждает пример Турции. На этапе предыдущего обвала турецкой лиры президент Эрдоган получил кредит на несколько миллиардов именно от Катара. Плюс в нашем случае действительно есть чем заинтересовать катарцев. Будет обидно, если и этот арабский выстрел Зеленского окажется холостым", — считает Кущ.

"Страна" разбиралась, о чем договорился Зеленский в Катаре, и пойдут ли в Украину катарские инвестиции.

От футбола до газа

Отчет украинской делегации о визите в Катар достаточно объемный.

Так, подписано более десятка разного рода меморандумов. В частности, о сотрудничестве в правовой сфере, области здравоохранения, спорта.

Правда, тут конкретики совсем мало. В официальных сообщениях из ОП много говорится об "обмене опытом", "консультациях", "проведении симпозиумов, тренингов и конференций" и т.п.

Также были заявления о передаче Украиной опыта Катару по проведению Чемпионата мира по футболу в 2022 году и "десанте" наших полицейских на это мероприятие, но их вряд ли стоит воспринимать серьезно.

То есть, тут, по всей видимости, пока ни о чем.

Из более-менее предметных документов можно отметить меморандум Фонда госимущества с катарской инвестиционной администрацией (Qatar Investment Authority). По нему должны наладить сотрудничество с Катаром по "перспективным инвестиционным проектам". То есть, фактически речь идет о попытке привлечения Катара к участию в нашей большой приватизации.

Как говорит Алексей Кущ, Катару мог бы быть интересным Одесский припортовый завод в плане его включения в глобальную цепочку добавленной стоимости: газ- производство на ОПЗ удобрений - инвестиции в агросектор. Но к этой теме вернемся немного позже.

В рамках визита украинской делегации катарская QTerminals, которая уже выиграла концессию на наш порт "Ольвия", подписала договор об инвестициях в порт на 140 млн долларов.

"Это одна из основных предпосылок для дальнейшей передачи имущества порта в концессию. "Ольвия" - наш второй концессионный проект, который сейчас реализуется, и мы продолжаем подготовку следующих концессий, в частности, в портах Черноморская, Одессы, Бердянска и Измаила", - прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Но, пожалуй, самый интересный в пакете документов — меморандум, который подписали наше Минэнерго и Qatar Petroleum — о сотрудничестве в энергетической сфере. Речь идет о катарских инвестициях в нефтегазоразведку в Украине, а также "диверсификации поставок газа". В документе говорится о строительстве в Украине LNG-терминала, который мог бы принимать сжиженный газ.

Проект такого терминала, мягко говоря, не нов. Украина уже входила в подобный проект с поляками, но пока он ничем так и не закончился. Но в свете возможных поставок сжиженного газа из Катара подобные договорённости, если они, конечно, получат продолжение, выглядят перспективнее.

Разберем этот аспект более подробно.

Терминал в Одессе и 5 млрд кубов катарского газа

Ключевое в энергетическом меморандуме - именно LNG-терминал.

"Катар ежегодно экспортирует порядка 70 млн тонн или 100-110 млрд кубов сжиженного газа, причем к 2027 году намерен нарастить эти объемы почти вдвое. Поэтому для нас заполучить такого поставщика было бы более чем выгодно. Другой вопрос - нужны ли мы Катару", - говорит Корольчук.

Речь идет о строительстве терминала по приему сжиженного газа в Одессе на 5 млрд кубов с возможным расширением до 7 млрд кубов.

Основной вопрос - кто за это будет платить. Расчет украинской стороны понятен: власти ожидают именно катарских инвестиций. Ведь как раз из-за недостатка финансирования в свое время застопорился проект по строительству газового терминала с Польшей.

"Терминал на 5 млрд кубов будет стоить примерно 2-3 млрд долларов. И наши власти, по идее, должны были приехать в Катар уже с бизнес-планом по этому проекту, контрактами и с подтверждением готовности его финансировать. Потому что Катар вряд ли будет платить - ему это попросту невыгодно, При экспорте в 110 млрд кубов наш рынок в 5 млрд кубов для них очень мелкий. Основную ставку Катар делает на поставки в Китай, Японию и Южную Корею, еще 10% своего газа отдает посредникам под спекуляции. А основные инвестиции в сегменте сжиженного газа у них идут внутри страны - на строительство заводов. Кроме мелких объемов украинского экспорта, катарцев может смутить и специфика нашего газового рынка. Чтобы поставлять сюда хотя бы 5 млрд кубов, им нужно будет конкурировать с многочисленными европейскими трейдерами и российским газом. С учетом того, что сжиженный газ намного дороже природного, перспективы выглядят, мягко говоря, сомнительно", — пояснил нам Юрий Корольчук.

Алексей Кущ говорит, что подобный проект мог бы заинтересовать катарцев, но в пакете с другими предложениями.

"Вполне жизнеспособным выглядит проект создания катарско-турецко-украинского консорциума, в рамках которого Катар финансирует строительство терминала в Одессе, Украина контрактует объемы газа и арендует катарский танкерный флот для его транспортировки, а Турция дает добро на его проход через Босфор. Стоит отметить, что путь через Босфор сам по себе является проблемным, так как Турция его всячески ограничивает. Тут могли бы все решить договоренности Катара и Турции, которые находятся в тесных партнерских отношениях. Но только поставки сжиженного газа Катару вряд ли интересны, по крайней мере, не настолько, чтобы вкладывать деньги в строительство терминала в Украине. Придать дополнительный интерес могла бы более длительная цепочка добавленной стоимости. В нее можно было бы включить Одесский припортовый завод, который является крупным потребителем газа. В случае его приватизации, катарские инвесторы могли бы наладить у нас производство удобрений и реализовать их аграрным компаниям. Для этого, правда, нужна дополнительная государственная программа, скажем, высокая импортная пошлина на дешевые иностранные удобрения на 15-20 лет. Можно еще больше удлинить цепочку, скажем, предложив катарцам, инвестиции в аграрную сферу. Таким образом, они могли бы получить замкнутый цикл - от поставки газа и производства удобрений до производства сельхозпродукции с ее последующим экспортом в Катар. Плюс Украина могла бы стать точкой входа для катарского газа на европейский рынок, но для этого власти должны обеспечить дополнительное транспортное плечо до границы. С таким "пакетом" нужно было уже ехать в Катар. Предложение же просто "поговорить за терминал" катарцев может и не впечатлить", — отмечает Алексей Кущ.

Что касается нефте-и газовой разведки, по которой с Катаром договаривалось наше Минэнерго, то тут, как считает Корольчук, особое продвижение вряд ли будет.

"Катару неинтересн наш рынок добычи газа в 20 млрд кубов. При этом, непонятно, куда они вообще могут пойти. Катар добывает газ, в основном, в море. На черноморский шельф он вряд ли зайдет, во-первых, очень дорого, во-вторых, его его уже фактически застолбили американцы, в вступать в конфликт с США катарцы вряд ли станут", — говорит Корольчук.

Отдельный вопрос - стоимость катарского газа для нашего рынка.

"На условиях поставки CIT на сейчас в Европе природный газ 200, сжиженный 350. Но зимой природный был за 300, а сжиженный 700. То есть, даже если у нас будет долгосрочный контракт цена будет, минимум, 500 долларов за тысячу кубов за счет долгосрочности контракта и сезонных колебаний по году. Это 20 грн за куб потребителю. Что почти в 3 раза выше нынешних цен", - подсчитал Корольчук.

Другой сегмент энергорынка, о котором говорили в Катаре - зеленая энергетика.

В рамках визита украинской делегации подписал договор с компанией Василия Хмельницкого UDP Renewables, которая работает на рынке солнечное энергетики.

Но там речь идет, скорее, о доле бизнеса. "Вряд ли масштабные инвестиции в эту отрасль будут интересны катарцам, так как, во-первых, есть проблемы с тарифом и его возмещением (государство уже накопило огромные долги по зеленой энергетике -Ред.), во-вторых, ограничены новые мощности (фактически у нас уже переизбыток зеленой генерации - Ред)", - отмечает Корольчук.

Хлебная тема

В рамках нынешнего визита украинской делегации в Катар аграрная тема прошла фоном. В официальных сообщения говорилось лишь о том, что ее обсуждали и она "перспективная". Между тем, именно аграрка в сотрудничестве Украины с Катаром может оказаться ключевой.

Катар зависим от поставок продовольствия. В том числе, много им отгружаем и мы.

По итогам прошлого года, украинский экспорт в Катар составил, по данным Госстата, 131,6 млн долларов, что на 75% больше, чем годом ранее. При этом основные поставки пришлись именно на аграрную продукцию: мяса отгрузили на 1,2 млн, зерна на 23,5 млн, масла и жиров на 23,3 млн, овощей - на 1,1 млн и т.д. Из других важных экспортных статей можно отметить черные металлы (на 53 млн) и изделия из них (на 3,5 млн).

И Катар заинтересован развивать эту тему. В прошлом году по этому поводу уже были переговоры. Как отчитался тогда министр экономики Игорь Петрашко, обсудили перспективы инвестиций, в том чисел, в приватизацию украинских государственных агропредприятий и реализацию новых проектов.

Плюс — сотрудничество по растениеводству, животноводству.

"Главное, что интересует Катар - земля и сельское хозяйство. Он "пылесосит" эту тему по всему миру. Даже газовые государственные компании Катара, занимаясь своей темой на разных рынках, изучают этот вопрос", — говорит Корольчук.

Собственно, даже на концессию порта "Ольвия" катарцы пришли с прицелом на зерно, - говорит аналитик компании "Европатруль" (исследование транспортных рынков и логистики) Вячеслав Коновалов.

"Октябрьск, он же "Ольвия", был крупнейшим советским военным портом, через него шел основной поток военных грузов. Соответственно, порт расположен в достаточно удобном месте. Там есть вся необходимая инфраструктура. Им интересовались китайцы и турки, но катарцы всех переиграли за счет своих денег. Им нужно наше зерно и возможность контейнерной перевалки, под это они и зашли. Загадка, как они разрулятся ситуацию с существующими владельцами отдельных терминалов порта. Но катарцы уже давно внедряются по всему миру в разные инфраструктурные проекты, поэтому на "Ольвии" они надолго", - говорит Коновалов.

В аграрном плане катарцев могла бы заинтересовать скупка украинских земель после открытия рынка земли. Но эта перспектива пока весьма отдаленная (на первом этапе покупать землю смогут лишь физлица-резиденты).

"Что касается аренды и доли в украинских аграрных компаниях, то тут вход катарцев на наш рынок может оказаться проблемным, так как сферы влияния уже поделены между крупными агрохолдингами", — добавил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Остается разве что государственная земля, которую власти могут предложить в аренду Катару. Кущ считает, что это могло бы стать дополнительным бонусом к газовому проекту. Но будут ли тут какие-то подвижки — вопрос пока открытый.

Почему Зеленский зачастил в арабские страны

Визит Зеленского в Катар актуализировал давний спор - почему он вообще ездит в арабские страны. По этому поводу версий много, начиная от банальной темы отдыха и арабского колорита, который, якобы, нравится чете Зеленских, и заканчивая разного рода конспирологическими версиями об "американской и британской агентуре" и "политических переговорах".

Экономическая тема в этих спорах проходит фоном и серьезно не воспринимается, хотя именно она официально ключевая.

Впрочем, по итогам визита в ОАЭ особого выхлопа пока нет. Там было подписано немало меморандумов и контрактов, но арабские инвестиции к нам пока не так и не хлынули.

Между тем, как считает Алексей Кущ, в арабском направлении вояжей Зеленского нет ничего странного.

"Эти страны сейчас являются мировым центром инвестиций, и именно там нужно искать деньги. Поэтому само направление вопросов как раз не вызывает. Их вызывает наполненность переговоров, точнее, их пустота. Сначала украинская делегация явно "промазала" с выбором стран - Оман и ОАЭ как раз вовсе не те государства, которые стоило бы окучивать в первую очередь. С Катаром наконец-то попали в точку. Это государство стоит особняком в арабском мире, и не сильно поддерживает отношения с соседями. Зато ищет союзников на стороне, и, как показывает пример Турции, умеет быть щедрым партнером. На этапе предыдущего обвала турецкой лиры президент Эрдоган получил кредит на несколько миллиардов именно от Катара. Катар готов вкладывать деньги в направления, которые помогут ему диверсифицировать газовую зависимость своей экономики. Но для этого ему нужно предложить действительно интересные проекты. Инвестиции в случае удачных переговоров вполне могли бы составить на первом этапе 3 млрд долларов, это больше половины из того, что привлекала Украина в качестве прямых иностранных инвестиций в лучшие годы (4-5 млрд - Ред). Пока же о таких потенциально интересных для Катара проектах речь не идет, тему просто "заговорили", - подытожил Кущ.