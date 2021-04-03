На украинской таможне - большой переполох. "Страна" уже подробно писала, кто попал в список топ-контрабандистов, попавших под санкции СНБО в эту пятницу.

Также мы давали список руководителей таможен, которых в этот же день отстранили от выполнения своих обязанностей. Соответствующий приказ подписал глава Государственной таможенной службы. В "черном списке" - руководители и заместители руководителей 17 таможен, в том числе, Одесской, Подольской, Слобожанской, Буковинской, Закарпатской "Тиса" и др.

Все это преподносится как системное наступление на коррупцию на таможнях, о размахе которой ходят легенды. В карманах коррупционеров ежегодно оседают миллиарды долларов, а бюджет хронически недополучает крупные суммы налогов и сборов.

Впрочем, на самом деле к зачистке таможни - большие вопросы. Ведь кураторы основных схем в «черные списки» СНБО так и не попали. По информации "Страны" изначально список топ-таможенников был втрое длиннее, и уже прямо на заседании СНБО "лишние" фамилии вычеркивали. Поэтому гораздо интереснее в этой истории даже не то, кто попал под санкции, а то, кто под них не попал, и почему.

Собственно, выборочная зачистка может свидетельствовать о готовящемся переделе таможенных потоков, о котором мы писали еще до заседания СНБО.

Дело в том, что после смены власти начал рушиться единый центр контроля потоков: каждая таможня становилась отдельным «государством» со своими кураторами.

"Образно говоря, нельзя было раз заплатить, чтобы тебя не трогали ни в Закарпатье, ни в Одессе, приходилось договариваться с массой людей. Поэтому крупный бизнес, который привык решать по схемам наверху, получая "проездной билет" сразу на все таможни, страдал", — говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Но сейчас окружение Зеленского собирается исправить ситуацию и "централизовать" потоки. Что, понятно, потребует кадровых перестановок на таможнях и устранения конкурирующих "кураторов потоков".

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на таможне и кто теперь ее будет контролировать.

"Самое интересное - кто в список не попал"

Мы уже писали кто есть кто в черном списке топ-контрабандистов, попавших под санкции СНБО.

Стоит отметить, что известных широкой общественности фамилий там оказалось меньше, чем ожидалось. Это, к примеру, Орест Фирманюк, который работал с самым широким перечнем товаров - от модных брэндов до мобильных телефонов. Его фишка - организация схем по оптимизации налогообложения, попросту говоря, подмены номенклатуры, когда дорогая продукция завозилась под видом копеечной, скажем, айфоны по документам проходили как бумажные салфетки. Другой известный топовый контрабандист - Вадим Альперин, курировавший схемы по ввозу тканей и обуви из Китая.

Но в черном списке СНБО много также контрабандистов-"середнячков", которые в своей среде вовсе не считаются "топовыми".

"Поверхностный анализ появившегося списка контрабандистов, которых СНБО решил ударить санкциями говорит либо о том, что список - фейк, либо о том, что Президента лихо развели. Из самого очевидного:

-60% людей в списке - люди, контролирующие турецкую контрабанду. Идет зачистка рынка под тех, кто не в списке.

Нет ни одного человека курирующего контрабанду сигарет. Главный в стране сегодня это Слюсарев, но его из списка выбросили прямо на СНБО.

Нет ни одного представителя почтовой контрабанды и конкретно Александра Акста. (Он владелец Премиум Пакета и сегодня главный инкассатор от СБУ по таможне. Поэтому СБУ его и не внесло.)

Нет ни одного человека курирующего аграрный экспорт и импорт нефтепродуктов. (Правда странно? Там же все в порядке.)

Первичный список составлял 30 человек из которых после сложных переговоров оставили 10. Как промежуточный итог - этот список личное сведение счетов СБУ (Баканов-Наумов-Капелюха) и зачистка турецкого и китайского направления под тех, кто в список не попал», - написал на своей странице в Фейсбуке журналист-расследователь, занимающийся темой таможни Евгений Плинский.

Вадим Слюсарев, которого Плинский упоминает как главного по контрабанде сигарет, недавно был избран в политсовет "Слуги народа".

Он кадровый пограничник, получивший генеральские звездочки при Януковиче, был помощником нардепа от Партии регионов Артема Пшонки и главой по внутренней безопасности Госпогранслужбы Украины. Интересно, что Вадим Слюсарев сходит в близкое окружение друга Зеленского Ильи Павлюка, которого называют главным куратором "решения пограничных вопросов" и который, кстати, в санкционный список СНБО также не попал.

Александр Акст - владелец компании "Премиум пакет", через которую, по данным СМИ, проходит немалая доля контрабандных почтовых отправлений. Напомним: с каждой посылки дороже 100 евро в Украине нужно платить - 20% НДС и 10% пошлины. Но есть схемы по дроблению отправлений, которые позволяют избежать налогообложения. По таким схемам под видом "беспошлинных посылок" провозятся в том числе крупные партии товаров.

При Порошенко "Премиум пакет" работал под крышей ближайшего окружения экс-президента - Павла Демчины, Игоря Кононенко и Александра Грановского.

После смены власти покровительство ему обеспечил начальник управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, хороший знакомый Акста, - говорит наш источник.

"Конечно к списку есть вопросы. Как-то там и Павлюка не наблюдается. Но, ведь президент сказал, что это первая десятка. Видимо, не попавшим в этот список, ещё нужно дать возможность подрасти", - прокомментировала санкционный список топ-контрабандистов Татьяна Острикова.

"Парламентский комитет по вопросам таможенной политики не принимал участия в подготовке решения по санкциям, хотя нам есть, что добавить к уже опубликованным спискам. И я, и другие депутаты многократно публично и письменно обращались на таможню с информацией о системной контрабанде, но на наши обращения раньше никто не реагировал месяцами. Судя по опубликованным спискам, под санкции попала только часть известных ОПГ. Ещё часть санкциями пока не затронута, но я так понимаю, что этот вопрос ещё открыт», — прокомментировал "Стране" нардеп и заместитель главы профильного парламентского комитета Андрей Холодов.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит, что само наличие списка топ-коррупционеров, о которых в СБУ, оказывается, знали, вызывает вопросы. "По контрабанде можно спокойно привлекать по УК, статей хватает, это и уклонения от налогообложения в особо крупных размеров, и организация схем и др. То есть, и без санкций СНБО контрабандистов уже давно можно было пустить по этапу. Но этого не сделали, а это значит, до определенного этапа всех все устраивало. Что могло случится сейчас? Только то, что кураторы в какой то момент оказались недовольными отдачей от таможни, и захотели системно перестроить этот бизнес, убрав одних "менеджеров" и заменив их другими», — говорит Кравец.

Холодов добавил, что уже подал в Раду законопроект о криминализации контабанды, и скоро он будет рассмотрен парламентом.

"Этим, конечно, должен заниматься не президент и не СНБО. Надеюсь, политическое решение о санкциях взбодрит таможню и ее руководителей", — говорит Андрей Холодов.

Кадровые зачистки на таможне

К слову, что касается руководителей таможен, то их "взбодрила" не только зачистка контрабандистов, сколько кадровый "кипиш" на самих таможнях.

Мы уже публиковали список руководителей таможен и их замов, которые попали по приказу главы Гостаможенной службы Павла Рябинина под отстранение от исполнения обязанностей.

Дисциплинарные производства были возбуждены относительно первого зама начальника Галицкой таможни Владимира Цабака, зама главы Галицкой Гостаможслужбы Ярослава Скоромного, замначальника Днепровской таможни Алексея Мусиенко, начальника Закарпатской таможни Михаила Товта, замначальника Одесской таможни Дениса Пудрыка и др.

На самом деле список "подозрительных" таможенников от СНБО намного шире - в нем более сотни фамилий. Больше всего — по Галицкой таможне (48 человек). По Одесской - 22 человека, по Закарпатской и Волынской - по 23, по Киевской - 8, по Буковинской - 3.

В "черном списке" таможенников - публика также неоднородная.

Скажем, Владимир Цабак из Галицкой таможни известен тем, что пошел на открытый конфликт со львовским бизнесменом и экс-депутатом "Свободы" Игорем Кривицким (он также известен как Пупс).

Кривецкий сам считается крупным куратором контрабандных схем, но не попал в санкционный список СНБО, зато там есть его «менеджер среднего звена» Иван Бокало.

Что касается Цабака, то в начале этого года он попал в скандал - у него прошли обыски, были изъяты деньги, в СМИ прошла информация о взятках. Но Цабак пояснил "наезд" ответкой людей, которые работали на больших пунктах пропуска, но не были переведены в процессе реорганизации на Галицкую таможню (многие связаны с Пупсом).

Другой фигурант списка — начальник Закарпатской таможни Михаил Товт. Он возглавил эту таможню совсем недавно - приказ о его назначении датирован 10 февраля этого года, а ранее, с января 2019 года он руководил Черкасской таможней.

"То есть, такое впечатление, что назначили, а потом "передумали", и нужно место срочно освободить", — комментирует наш источник, близкий к таможенным кругам.

Пожалуй, сама известная персона в списке таможенников — замруководителя Одесской таможни Денис Пудрык.

Совсем недавно он приобрел и оформил на жену Наталию Пудрык квартиру в элитном доме на берегу моря - ЖК "Пространство на Донского, 59". Но это - лишь часть его "коллекции" недвижимости (в Киеве, Крыму, Донецке, Турции), дорогих машин и часов.

Стоит отметить, что ранее Пудрык возглавлял Крымскую таможню, затем попал под люстрацию. Но это не помешало ему в 2020 году получить должность и.о главы Одесской таможни. И только после скандала Пудрыка перевели на место зама, но, по-сути, он продолжает управлять Одесской таможней.

Интересно, что в СМИ его назначение поясняли "покровительством" руководителя ОП Андрея Ермака (его жена дочь Сергея Куницина, внештатного советника Ермака). Пудрыка связывают также с Юлией Тимошенко, в прессе его не раз называли "кумом" Тимошенко, но соответствует ли это действительности - непонятно.

К слову, против назначения Пудрыка на Одесскую таможню выступал глава Национального совета реформ Михаил Саакашвили. "Типичный старый феодальный институт кормушек, который не имеет нечего общего с государственными интересами", — прокомментировал тогда Саакашвили.

"Ещё ряд очень серьезных вопросов есть по кадровой политике на таможне. Есть целая армия таможенников, которые представляют контрабандистские ОПГ внутри системы таможни и годами работали против бюджета и государства. Часто эти люди "гастролировали" с одной таможни на другую, с должности на должность, и невзирая ни на что их повышали в должностях. И эти люди депутатам комитета тоже известны", — сказал "Стране" Андрей Холодов.

Он также описал как работает кадровая машина на таможне.

"Мы все время меняем руководителей таможни. Но никаких принципиальных изменений не происходит, как в анекдоте про консерваторию.Почему? Потому что все кадровые решения на таможне утверждает Минфин. Руководители среднего звена – замы, начальники местных таможен глобально не меняются. Я уже полтора года наблюдаю, как разного рода схемщиков тасуют туда-сюда по должностям. Это похоже на гастроли по разным регионам. Прижучили их на одной таможне – они перебрались на другую. Пока добрались до них снова – они уже обнесли бюджет на несколько сотен миллионов.

И все сначала. Минфин все это видит и во всем этом принимает участие. В Минфине месяцами жуют кадровые решения, идут какие-то торги. Пока торговались - потеряли бюджетные деньги. Смотрите, как это работает. Компания "Укрфлора" сейчас импортирует гвоздики по 35 центов за штуку, ТОВ "Лобелия" (Тернопольская область) - по 15 центов. ПП "Турфлора" (Хмельницкая область) и ТОВ "Розалик" (Киев) импортируют по 3 цента за штуку. Разбег в ценах – больше чем в 10 раз. Цветы – одинаковые. А потом Минфин говорит, что бюджет от таможни недополучает крупные суммы. Это называется внутриведомственная война за влияние на таможне и в практике последнего года она заканчивалась отставкой главы таможни", - заявил Холодов.

Тут стоит отметить, что таможни, хотя на первый взгляд, и подчиняются Гостаможслужбе, а руководителей утверждает Минфин, в последнее время сильно "отбились от рук".

По сути, каждая таможня у нас стала "государством в государстве", и зарабатывать на потоках сами таможенники или региональные кураторы контрабанды.

"Специализация таможен давно сложилась. Скажем, через Одесскую идет контейнерные перевозки из Китая и Турции, которые затем оседают на рынке 7-й километр, через Буковинскую также идет китайский и азиатский товар, поставляющийся затем на рынок "Калиновка". Закарпатская таможня - это подакцизные товары (сигареты и алкоголь), Львовская - товары из Италии и Польши (продукты питания, мебель), через Волынь идут автозапчасти и "евробляхи". Как бы не переставляли кадры на этих таможнях глобально их специализация, схемы и потоки не меняются, и сами импортеры и контрабандисты уже давно подстроились к этой "специализации". Поэтому санкции глобально ничего не решат с системной контрабандой, разве что освободят места на потоках для других людей", — говорит экономист Алексей Кущ.

Кто сядет на потоки

Собственно, все обсуждения санкций СНБО и кадровых перестановок на таможне сейчас витают вокруг темы "передела потоков".

И это не просто так. "Страна" уже писала, что власти нацелены на очередные "реформы" таможни. Об этом официально было заявлено на первом заседании Национального совета реформ, и недавно об этом упомянул руководитель ОП Андрей Ермак.

Главная причина, как рассказали нам источники в таможенных кругах, как раз "излишняя" самостоятельность таможен и борьба за контроль над ними в окружении Зеленского.

По сути, меняющиеся главы Государственной таможенной службы практически полностью потеряли контроль на местах, и могли лишь наблюдать, как миллиардные потоки проходят мимо них.

"Сбор черного нала с экспортеров и импортеров продолжается в прежних объемах, но до самого верха из этого потока доходит в лучшем случае десятая часть. Это не нравится Офису президента. Поэтому в ближайшее время ожидается чистка руководства региональных таможен", - рассказывал нам источник в центральном аппарате ГТС.

Интересно, что, как говорят наши источники, единства по поводу "наведения порядка" на таможне нет и среди окружения Зеленского.

"Каждый хочет получать свой долю, и поставить курировать процесс своего человека, поэтому свободных кресел нужно много", — говорит наш источник.

Усилить свое влияние хотят Илья Павлюк и его друг, куратор сигаретных схем Вадим Слюсарев. Такая возможность у них есть, учитывая близость Павлюка к Зеленскому.

Амбициозные планы и у главы ОП Андрея Ермака. Тот факт, что с Одесской таможни сейчас убирают, якобы, его ставленника Дениса Пудрыка, может говорить о том, что на самом деле Одесскую таможню "переводят в прямое подчинение" Офиса президента.

"Пудрыка поставили на Одессу по просьбе Куницина. Но он вряд ли будет послушным посредником и просто носить деньги в ОП. Захочет сам сесть на схемы и получать основное кэш. Это не тот вариант, что хотят реализовать в Офисе президента. Интересна противоположная схема - чтобы на таможне сидели понятные и подконтрольные люди не высокого полета, готовые работать за небольшую долю. А основные деньги должны уходить наверх", — говорит нам источник.

Также в этой истории прослеживается "грузинский след". Нынешний глава Гостаможслужбы Павел Рябикин - сокурсник Михаила Саакашвили.

А сам Саакашвили и его Нацсовет реформ готовит масштабную реформу таможни. Готовит ее правая рука Саакашвили и негласный куратор Одесской таможни в 2015-2016 годах Георгий Цхакая. При Саакашвили работает и еще один куратор Одесской таможни того периода Мамука Тугучи. Поэтому не исключено, что у Михо захотят также взять под контроль часть потоков. Но достанется ли что-то людям Саакашвили пока неясно.

"На кону - миллиарды долларов. Все заявления о том, что схемы на таможне уже победили и за счет этого идет перевыполнение планов по сборам, не выдерживают никакой критики. Ведь за прошлый год гривна девальвировала на 20%, поэтому сборы по номинированным в валюте налогам и акцизы должны были вырасти на десятки процентов, а не на 8%, о которых отчитался Минфин. Мимо бюджета проходит, п самым минимальным оценкам, 4-6 млрд долларов в год. На самом деле суммы могут быть больше. Фактически в тени у нас до 35% торгового оборота на 30-40 млрд долларов. Поэтому борьба за эти деньги будет только усиливаться", — подытожил Кущ.