Президент Владимир Зеленский вчера своим указом назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации (ЦПД). Центр был создан Советом по национальной безопасности и обороны (СНБО) еще в середине марта.

На этой неделе также был официально представлен давно анонсированный в Министерстве культуры и информационной политики Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ). Он также займется борьбой с “дезой”.

Зачем сразу две структуры на одно направление и чем на самом деле могут заняться ЦПД и ЦСКИБ при Минкульте, разбиралась “Страна”.

Проверенные посольством кадры

Начнем с Центра противодействия дезинформации. Его создание анонсировал 11 марта на одном из мероприятий форума “Украина 30” президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса (ОП) Андрей Ермак. В тот же день СНБО создал эту структуру, которая будет находиться в ситуационном центре аппарата Совбеза в Офисе президента.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, работа ЦПД будет выстроена по типу Национального координационного центра по кибербезопасности, комитета по вопросам разведки при президенте. Задействованы в Центре будут сотрудники разных министерств и ведомств и даже разведчики.

Данилов утверждает, что ЦПД не будет закрытым от общества, а глава ОП Ермак - что структура не станет “политической”.

“Сегодня нам очень нужно, чтобы этот Центр быстро стал мощным инструментом борьбы с дезинформацией. Я думаю, что мы очень скоро увидим первые результаты его деятельности”, - заявил Ермак.

2 апреля стало известно, что президент Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем ЦПД. Общественности она более известна под фамилией в замужестве Чиж.

Несколько лет Полина Лысенко (Чиж) числилась помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углавы. Как утверждает народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко, на Лысенко (Чиж) были возложены контакты с посольством США. Народный депутат Андрей Деркач (внефракционный) заявлял, что через Лысенко (Чиж) попадали в посольство США материалы уголовных дел, которые она туда пересылала по распоряжению руководства НАБУ ("Страна" публиковала год назад эту переписку).

Также Деркач заявлял, что по его обращению по факту "слива" информации иностранному посольству САП открыло уголовное дело. Но с тех пор о его расследовании ничего неизвестно.

Кроме того, Лысенко (Чиж) руководила международным департаментом Офиса генпрокурора, когда эту должность занимал Руслан Рябошапка, возглавляла проект по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества в Офисе простых решений Михаила Саакашвили. Согласно анкете, последнее место работы - “Укрзализныця”, где она была директором департамента информационной политики и связей с общественностью.

Ее назначение дает понять, кто возьмет под свою опеку ЦПД.

“Руководителем Центра стал человек, ориентированный на западных партнеров, прежде всего на США, одна из ее задач - обеспечивать, в том числе, иностранное финансирование этой структуры. На этот счет были переговоры с американцами и британцами. И, судя по всему, центр будет находиться под их сильным влиянием и работать в западной, даже американской системе координат”, - прокомментировал политолог Руслан Бортник.

Сама Полина Лысенко обозначила следующий фронт работ для Центра: “противодействие угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьба с пропагандой, деструктивными дезинформационными влияниями и кампаниями, недопущение манипулирования общественным мнением”.

“Это как в случае ножа. Можно использовать как столовый прибор, а можно - в драке. Задачи для Центра заявлены благие, но может возникнуть желание одновременно или сперва взять под контроль информационное пространство страны. А, учитывая западное влияние на Центр, потенциально он может стать аналогом НАБУ, то есть еще одним инструментом внешнего управления и контроля. Не удивлюсь, если одно появление такого Центра вызовет у каких нибудь журналистов приступ самоцензуры”, - комментирует политический эксперт Андрей Золотарев "Стране".

Старая методичка Порошенко

Теперь о Центре при Минкульте. На состоявшейся 31 марта презентации ЦСКИБ глава Минкульта Александр Ткаченко назвал Центр “государственным механизмом противодействия дезинформации, которая позволит защищать информационное пространство от искажений и вбросов”.

По его словам, такая работа входит в число приоритетов для министерства и даже правительства.

При этом ЦСКИБ якобы готов сотрудничать с ЦПД.

Так в чем их отличие? По словам министра Ткаченко, Центр при Минкульте будет привлекать к работе общественные организации. Вместе с властью они якобы будут бороться с дезинформацией, “быстро реагировать на фейки" и “продвигать украинские нарративы”.

Как утверждает Ткаченко, за ЦПД остаются “функция безопасности и перспектива международного хаба”.

Возглавляет ЦСКИБ Любовь Цыбульская. В прошлом тележурналистка была одно время советником по стратегическим коммуникациям начальника Генштаба, руководителем пресс-службы вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Перед назначением в ЦСКИБ Цыбульская возглавляла в Украинском кризисном медиа-центре группу анализа гибридных угроз, которая сосредоточена целиком на России, и была советником по противодействию информационным угрозам главы МИДа Дмитрия Кулебы.

На новом месте ее интересы все те же. “Мы хотим создать мощный центр с мощной экспертизой. Последние семь лет борьбы с Россией подтвердили, что эта экспертиза у нас есть, а также целый ряд инициатив как на уровне государства, так и уровне гражданского общества. Я призываю объединяться нас всех, потому что цель у нас одна и мы в этой битве против агрессора вместе”, - подчеркнула она на общей с Ткаченко презентации ЦСКИБ.

Но какие общественные организации имеются в виду, ни Ткаченко, ни Цыбульская не уточнила (во всяком случае об этом ни слова в официальном сообщении Минкульта).

Однако в ноябре прошлого года в издании “Европейская правда” вышла примечательная статья Цыбульской. В ней она рассуждает о тогда еще просто идее ОП о центре борьбы с “дезой” и сетует, что-де команда Зеленского не хочет привлекать “специалистов” - тех, кто “последовательно работает на интересы Украины последние годы, четко артикулируя свою позицию и открыто декларируя источники финансирования”.

Имеются в виду, по всей видимости, грантовые организации, некоторые из которых Цыбульская упоминает, превознося, в статье, например, StopFake, “Детектор Медиа”, Internews Ukraine.

Правда, организация StopFake, которой компания Facebook поручила "фактчекинг" украинского сегмента соцсети, известна тем, что отбеливает репутацию ультправых в Украине.

В свою очередь, “Детектор Медиа” во времена Порошенко информационно поддерживал атаки власти против оппозиционных журналистов.

“Эти организации не раз выступали политическими инструментами в борьбе власти с оппонентами. Если они будут привлечены, это станет четким сигналом, что идет возвращение к старым методам”, - комментирует политолог Бортник “Стране”.

Он считает, что оба центра должны получить “четкие стандарты анализа информации, обоснования выводов и использования этой информации в правовом ключе, комплектовать их могут люди с разной идеологией, но общей верой в Украину.

“Иначе настоящими задачами для обоих центров будет дискредитация оппонентов, развешивание ярлыков с последующим подведением их под санкции СНБО или Нацсовета. Чистая политическая борьба под вывеской противодействие дезинформации и чужим влияниям”, - говорит Бортник.

Аналогии с Европой неуместны

Украинские власти при создании центра ссылаются на международный опыт. В частности на деятельность Европейского центра по борьбе с гибридными угрозами, созданного в 2016 году (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats). Европейский центр по борьбе с гибридными угрозами, на опыт которого ссылаются у Зеленского, выступает как экспертное учреждение. Оно публикует стратегические рекомендации, но, конечно, не занимается мониторингом контента отдельных СМИ. И тем более не дает рекомендаций властям, кто "фейкует", а кто нет.

Однако в реальности эта аналогия не работает.

Руководство Европейского центра избирается членами Руководящего совета. А не назначается указом Зеленского, как в случае Украины. European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats выступает как экспертное учреждение. Оно публикует стратегические рекомендации, но не занимается мониторингом контента отдельных СМИ. И тем более не дает рекомендаций властям, кто "фейкует", а кто нет.

В случае же с Украиной речь идет о создании органа, который полностью контролируется властями.

"Основная ставка делается на формирование органа административного контроля. Можно предполагать, что новый орган станет инструментом дискредитации и давления на СМИ и лидеров-мнений, чья деятельность будет рассматриваться как нежелательная с точки зрения власти. Вероятнее всего эта структура будет координировать сбор информации и работу силовых ведомств в информационной сфере. В самом жестком варианте, получит полномочия ставить задачи в области борьбы с "дезинформацией" и "дезинформаторами" перед другими ведомствами, а также рекомендовать принимать меры против них", - рассказал "Стране" источник в экспертных кругах, знакомый с процессом обсуждения создания Центра при СНБО.