Ситуация в партии “Голос” накаляется. Противоборствующие группы, на которые фактически раскололась ее парламентская фракция, предпочли интриги компромиссу.

Оппозиция лидерам партии и фракции взяла курс на “продавливание” съезда, на котором надеется переписать устав и поменять руководство.

Другая сторона не поддается. Каковы шансы, что партийный форум состоится, а фракция “Голоса” в Верховной Раде распадется, разбиралась “Страна”.

Список претензий

В ближайшее время в жизни “Голоса” будет занимать большое место тема нового съезда партии.

Как писала “Страна”, скорейшего проведения партийного форума в открытом письме потребовала оппозиция внутри политсилы.

Десять членов парламентской фракции из 20-ти выразили надежду, что съезд даст возможность “детально и открыто разработать и утвердить демократические изменения” в партийный устав, которые дадут возможность убрать в “Голосе” единоначалие, расширить полномочия партячеек и “честно и прозрачно” избрать новое руководство партии, тем самым якобы перезапустив работу самой политсилы и ее фракции.

К их нынешним лидерам претензий у подписантов предостаточно.

Во-первых, они не разделяют отказ руководства “от защиты антикоррупционных органов и борьбы с коррупцией”, считая зарегистрированный руководством партии и фракции законопроект №5253 давлением на НАПК.

Во-вторых, группа разочарована отказом руководства партии и фракции подписывать постановление об освобождении генпрокурора Ирины Венедиктовой.

В-третьих, подписанты осуждают “подковерные” переговоры руководства о возможной коалиции со “слугами народа”, так как не видят себя “в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета, бросает за решетку политзаключенных, провалила вакцинацию и верит мирные намерения России”.

В- четвертых, они возмущены нарушением со стороны руководства партии “принципов внутрипартийной демократии и прозрачности”.

Еще один пункт не включен в официальное письмо, но фигурирует в посте одной из подписанток Соломии Бобровской. Инициативная группа-де осуждает решение руководства поддержать мемориальный проект Бабьего Яра, который “курируется и финансируется российскими олигархами”. Имеются в виду, по всей видимости, входящие в число спонсоров Михаил Фридман и Герман Хан.

Письмо подстегнуло разговоры, что раскол в “Голосе” усугубляется. Как писала “Страна”, с недавних пор в партии оформились две большие оппонирующие друг другу группы. Одна ориентируется на лидера политсилы, народного депутата Киру Рудык и председателя парламентской фракции Ярослава Железняка, другая - на шоумена, бывшего кандидата от партии в мэры Киева Сергея Притулу. Группа последнего обвиняет Рудык и Железняка в закулисных переговорах с Банковой с целью создания коалиции.

Также симпатии Притулы и близкие к ним эксперты запустили тему о расколе "Голоса" по идеологическим причинам. Мол, на Притулу ориентируются "националисты-патриоты", а на Рудык и Железняка либералы.

Впрочем, как уже писала "Страна", такое деление очень условно, а в основе раскола лежит все-таки фактор личного соперничества за лидерство.

Сам Притула долгое время молчал, пока страсти в “Голосе” разгорались. И только в среду, 31 марта, он написал длинный пост в Фейсбуке о внутрипартийной ситуации. Главные мысли: раскола в партии и фракции нет, но большее количество партийцев, народных депутатов серьезно недовольны руководством, и “единственный и наилучший” способ успокоить партию и фракцию - провести внеочередной съезд.

“Считаю необходимым членам политсовета услышать и выполнить требование своих однопартийцев”, - настаивает Притула, призвав обеспечить представительство делегатов от регионов пропорционально количеству депутатов партии в местных советах региона.

Притула играл роль

Собеседник в оппонирующей группе настаивает, что Притула не просто выжидал, до чего дойдет конфликт в партии.

“Его план состоял в том, чтобы все это время ездить по областям и “качать ситуацию”. Он ждал, что люди массово поднимутся. Сергей должен был выступить в роли миротворца и заявиться на главу партии”, - утверждает источник в парламентской фракции “Голоса”.

Однако заговорщики якобы не нашли широкую поддержку. И ссылки на местные организации - это-де видимость таковой.

“Например, поддержала идею съезда Винницкая областная ячейка, руководитель которой - Устинова (народный депутат Александра Устинова - Ред.), а заместитель - ее мама. Депутатов от “Голоса” нет ни в Винницком горсовете, ни в облсовете. В Дружковке выступили два тамошних депутата, один из которых - помощник Лозинского (народный депутат Роман Лозинский - Ред.) Но глава Донецкой областной ячейки Юлия Гакова поддерживает Рудык. Глава организации в Днепре - друг Бобровской (народный депутат Соломия Бобровская - Ред.), но горсовета и облсовет - без наших депутатов. А вот сильные Киевская, Львовская, Черкасская, Ивано-Франковские парторганизации поддержали руководство партии”, - говорит источник.

Притула же мог бы поработать на партию на округе №87 в Ивано-Франковской области, но “дал понять политсовету, что такой вариант он не рассматривает”. Шоумен не ответил на вопросы “Страны”, отправленные через мессенджер.

В свою очередь собеседник в группе Рудык дал понять, что в планах руководства нет съезда, хотя его никто не боится (“это была бы игра в одни ворота”).

"Эта партия - все, время создавать новую"

Впрочем, очевидно, что противоречия внутри партии нарастают. И само по себе наличие открытой оппозиции во фракции, которую поддержали половина ее членов - тому показатель.

Но политолог Вадим Карасев считает, что от окончательного развала "Голос" в ближайшее время убережёт наличие фракции.

Ведь если оттуда выйдут депутаты она просто прекратит свое существование, что никому из нынешних "голосят" не нужно.

“Никто не заинтересован в исчезновении фракции. Поэтому обе стороны будут как-то уживаться. Досрочных выборов пока все равно не предвидится. А вот по мере приближения кампании все решит, чьи будут спонсоры. Тех и будет партия. Во всех смыслах”, - полагает эксперт.

Однако народный депутат восьмого созыва Виктория Войцицкая, которая баллотировалась от "Голоса" на прошлых выборах в Раду, считает, что внутренние распри поставили крест на партии.

"Голос" накрыли лавина взаимных публичных внутрипартийных и фракционных обвинений и оскорблений. Ссоры, нежелание услышать друг друга, собственные амбиции и "короны" разрушили новую политическую силу... Эта партия - все, время создавать новую", - написала Войцицкая на своей странице в Фейсбуке.