Ценники в Украине идут на новый рекорд.

"Страна" уже писала о подорожании многих товаров, начиная от еды и лекарств и заканчивая бензином.

Хотя, казалось бы, цены уже достигли потолка, они все равно продолжают ползти вверх.

При том, что многие ценники уже и сейчас просто шокируют. К примеру, яйца в отечественной рознице продаются по 40-45 гривен за десяток (а на фермерскую продукцию цена доходит до 80-100 гривен), подсолнечное масло - по 45-65 гривен за литр.

Бензин еще на начало февраля стоил порядка 26,5 гривен, а сейчас — больше 29 гривен за литр, а на некоторых АЗС ценник давно перевалил за 30 гривен.

Рост цен заметили и в Кабмине. Премьер-министр Денис Шмыгаль в марте заявлял, что правительство ведет переговоры с крупными продуктовыми сетями, и некоторые, якобы, обещали не повышать цен. АМКУ работает и по бензину.

Впрочем, на рынке в обещания чиновников обуздать цены не сильно верят. Сегодня в профильных СМИ появилась информация о, якобы, подписании Минэкономики меморандума с заправщиками, которые пообещали продавать бензин А-95 "не дороже 26,99". А еще - давать дополнительную скидку почти две гривны на литре покупателям кофе и хот-догов. Вот такая первоапрельская шутка. Хотя на самом деле украинцам не до смеха.

Ведь многие семьи тратят на еду по пол-зарплаты, а остальную часть "съедают" повышенные платежки.

"По стандартам ФАО (продовольственное подразделение ООН- Ред) продовольственная безопасность заканчивается там, где не продукты тратят более 60%. У нас средний показатель - 50%, но у многих семей он уже достиг 60%, а то и превысил их. О пенсионерах я вообще молчу, многие банально недоедают", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

При этом прогнозы не радуют - многие товары и дальше будут дорожать.

"Страна" разбиралась, что происходит с ценами, и что еще будет дорожать.

Неподъемная продуктовая корзина

По данным Госстата за февраль (более свежей информации пока нет), продукты питания в Украине подорожали, по сравнению с предыдущем месяцем, на 2,2%. Если сравнивать с декабрем 2020, то рост на 3,7%, то есть, продуктовая инфляция ускоряется. По сравнению с январем -февралем прошлого года, за аналогичный период 2021 года рост - на 7,7%.

Но многие продукты подорожали более существенно. Скажем, хлеб всего за месяц прибавил в цене 2,8%, а за год - 11,4%. Подсолнечное масло - 7,6% и 30,5% соотвественно. Фрукты за месяц подорожали на 3,5%, за год - на 14,2%сахар - на 5,5% и 58,2%. Овощи за месяц взлетели на 6,3%, но при этом на 9,8% дешевле, чем годом ранее. По яйцам месячная динамика отрицательная (минус 0,2%), но в голом измерении они оказались лидерами роста - почти на 67%.

Данных за март Госстат пока не озвучил. Но есть более оперативная информация Минагрополитики. И, согласно ей, ценники продолжают расти.

На 26 марта на 2%, по сравнению с февралем, подорожала свинина (до 64,3 гривен за килограмм), на 8%- курятина (до 50,73 гривен), на 1% молоко (до 19,94 гривен). Плюс 6% за месяц - по гречке (до 35,03 гривен), 4% по гороховой крупе (до 14,59 гривен), 2% по пшену (до 14,11 гривен), 1% - по ячменной и кукурузной крупам (до 10,91 и 11,6 гривен соответственно).

Подсолнечное масло в марте прибавило к ценнику 15% (до 41,52 гривен), сахар - 5% (до 19,04 гривен), картофель - 3% (до 8,75 гривен), капуста и морковь - по 12% (4,63 и 6,09 гривен соответственно) свекла - 8% (до 5,89 гривен). Это средние по стране цены от производителей, без торговых наценок сетей. То есть, в рознице все продукты еще дороже.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий (он курирует аграрное направление) дает такую информацию по оперативному мониторингу цен всего за неделю - с 18 по 25 марта: овсяная крупа подорожала на 70 копеек, подсолнечное масло - на 90 копеек, сахар - на 40 копеек. ПРи этом на 20 копеек подешевел картофель, на 20 копеек- лук, на 10 копеек морковь. Из чего чиновник делает вывод: «видим ценовую стабильность».

Об этом Высоцкий написал на своей странице в Фейсбуке. На что ему оппонируют в комментариях: если бы существенный рост цен был уже понедельно, то речь шла бы о гиперинфляции. Корректнее все же сравнивать ценники помесячно, а тут прослеживается четкая тенденция подорожания.

И, как говорит Олег Пендзин, ценники и дальше будут расти.

Молочников подвел НДС, хлебопеков и животноводов - мировые биржи

Почему ценники в украинских магазинах сошли с ума? С одной стороны, на это есть объективные причины, которые приводят производители, аргументируя подорожание.

"Мы объявили о повышении цен на 3-5%. Причина — цены на сырье", — рассказал нам глава набсовета Молочного альянса (ТМ "Яготинское") Сергей Вовченко.

Как это ни парадоксально звучит, молочники страдают из-за снижения НДС на аграрное сырье с 20% до 14%, которое, наоборот, по задумке властей, должно было опустить ценники.

Но, как говорит экономист Алексей Кущ, НДС снизили только на сырье, а вот на готовый продукт его оставили на том же уровне (20%). В итоге переработчики, закупая сырье, получают налоговый кредит 14%, а на свою продукцию должны насчитывать 20%.

"То есть, лишние 6% фактически оплатит покупатель", - отмечает Кущ. Эта проблема наслоилась на уже существующие, в частности, сокращение поголовья КРС в Украине и снижение производства молока. Только за первые два месяца этого года надои, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, упали на 5%, до 1,06 млн тонн.

По хлебу - другие аргументы. Рост мировых ценников на пшеницу спровоцировал ее подорожание и в Украине. За год, по данным Минагрополитики, закупочные цены на пшеницу выросли на внутреннем рынке на 47-51%. Дорожает также мука, энергоносители, сахар, подсолнечное масло, а это - остновные составляющие себестоимости хлеба, - отметил Пендзин. По его словам, цены на хлеб еще не достигли потолка.

"Часть расходов хлебопеки перекладывают на выпечку. Скажем, торты за год подорожали на 50-60%", - добавил он. Что будет с ценниками на хлеб дальше, зависит от прогнозов на урожая и мировые цены в следующем году. "Если урожай будет хорошим, ценники на хлеб в нашей рознице станут повышаться примерно на 0,5% в месяц, если возникнут проблемы - на 2% и больше", - прогнозирует Пендзин.

То же самое с подсолнечным маслом. Украина является крупным его экспортером, поэтому цены в отечественных магазинах привязаны к мировым.

"У нас они даже выше, так как по экспорту компании получают возмещение НДС, следовательно, могут снизить отпускные цены", - говорит Алексей Кущ.

К мировым ценникам на зерно привязаны также яйца и мясо, так как немалую долю в себестоимости продукции занимают комбикорма, а это кукуруза.

"Поэтому еще в ноябре прошлого года себестоимость одного яйца составляла 1,7 гривен, а сейчас - 2,6 гривен. При таком ценнике от производителей яйца в супермаркетах просто не могут стоить дешевле 35-38 гривен за десяток", - отмечает Олег Пендзин.

Спасительный импорт и горы гниющих овощей

Что касается овощей, то тут, по словам аналитики "АПК: овощи и фрукты" Александра Хорева, ситуация неоднозначная.

"За последнюю неделю картофель даже подешевел на 50 копеек-1 гривну (до 8,5-9 гривен в опте). Также до минимума опустились ценники на лук и капусту, которые у нас в этом сезоне в переизбытке. При себестоимости килограмма лука в 2,4-2,7 гривен, его уже продают по 2 гривны, если качество не очень хорошее и по 3-4 гривны за качественный товар. Дешевле уже не будет - фермерам выгоднее просто выбрасывать лук", — рассказал нам эксперт.

В то же время морковь и свекла могут еще больше подорожать и даже стать дефицитом, так как их запасы в Украине незначительные.

По словам Хорева, ценники на овощи росли бы куда быстрее, если бы не импорт.

"Сегодня импорт нас спасает и "гасит" внутренние ценники. Из той же Польши очень много овощей идет. Тамошние поставщики зарабатывают сверху 10-15%, а наши хотят 400%", — отмечает эксперт.

Стоит отметить, что ситуацию с овощами может обострить локдаун. К примеру, в Киеве с 5 марта уже закрываются продовольственные ярмарки. Есть угроза закрытия рынков в ряде других регионов. То есть, фактически фермеры рискуют столкнуться с прошлогодней проблемой - продукцию им попросту негде будет продавать.

"За последний год сети стали более активно работать с мелкими фермерами, и забрали со "свежего" рынка порядка 20%. Но, если рынки все же закроют, мы снова увидим страшные картинки, когда фермеры будут просто выбрасывать на свалки горы овощей. Только в этом году это будет не морковь, как прошлой весной, а лук", — добавил эксперт.

Впрочем, как считает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, на многие продукты ценники в Украине уже достигли потолка, и в ближайшее время, как минимум, остановятся. "Людям уже не за что покупать. Даже увеличение минималки и индексация пенсий не "пошли" в магазины - украинцы тратят на еду меньше, выбирают самые дешевые продукты. ведь нужно еще оплачивать повышенные платежки и отдавать накопленные за время карантина долги", — говорит он.

Алексей Кущ отмечает, что продавцы все же будут переписывать ценники. "У нас рыночная модель такова, что сети зарабатывают на марже, а не на оборотах. Ведь при низкой покупательской способности населения снижение цен на дает кратного увеличения продаж, люди все равно будут покупать мало. А вот повышение маржи продажи все равно не обвалит, ведь приобретать еду все равно будут, пусть и на последние деньги", — пояснил он.

Дефицит дизеля и автогаза

Еще одни драйвером ценового роста в этом году стало автомобильное топливо. Буквально за пару месяцев бензин подорожал на 3-3,5 гривны на литре. И, как говорят эксперты, весь потенциал ценового роста еще не выбран - будет еще, как минимум, плюс гривна на литре. И это при стабильных ценах на нефть и бесперебойных поставках.

Между тем ценники на нефть "скачут". К примеру, сегодня они снова выросли в преддверии саммита ОПЕК+ - до 63,16 за баррель (плюс 0,67% к предыдущим торгам). Прогноз по цене на 2021 год - 70 долларов за баррель. Что подтолкнут вверх и цены на нефтепродукты.

Но есть и украинский фактор роста.

После "зачистки" сети "Глуско" ее поставщик Proton Energy объявил о прекращении отгрузок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину с 1 апреля. Но, якобы, появился другой поставщик - Coral Energy, который, по идее, должен был заместить потерянные объемы на украинском рынке. Впрочем, судя по всему, в апреле поставок дизеля и газа от "Роснефти" у нас все же не будет.

Что, как считает глава агентства "А-95" Сергей Куюн, вызовет на рынке серьёзное напряжение. Как рассказал Куюн "Стране", на украинских АЗС могут возникнут перебои с дизелем и автогазом. Объемы топливного дефицита - порядка 100-150 тысяч литров дизеля (а это 15-20% рынка) и 10-15 тысяч литров автогаза (7-10% рынка). Что, понятно, тут же ударит по ценам.

Насколько существенно они могут вырасти, Сергей Куюн не ответил.

"Не хочется нагонять панику раньше времени, но ничего хорошего с ценами не будет. "Наценка" будет зависеть от остроты дефицита. В любом случае, во второй половине апреля - первой половине мая будет напряженно", — добавил он.

Сами заправщики, не исключают, что ценники могут вырасти еще на 2 гривны и даже больше.