В Украине будут новые выплаты по 8 тысяч гривен ФОПам и оставшимся без работы из-за локдауна украинцам.

Рада приняла соответствующий законопроект №5300, внесенный президентом Зеленским.

Схема практически та же, что и в прошлый раз - на выплаты могут рассчитывать ФОПы, коды экономической деятельности совпадают с "пострадавшим" отраслями (точный перечень должен определить Кабмин, но уже понятно, что в нем точно будут рестораны, непродовольственные магазины, кинотеатры, сфера услуг).

Заявки можно будет подавать через портал "Дия". На выплаты не смогут претендовать "новые" ФОПы, зарегистрированные менее трех месяцев назад, а также те, у которых есть долги по ЕСВ. Информацию будут проверять, и, в случае подачи неправдивых данных, деньги не выплатят (или их затем придется вернуть).

Важный нюанс - изначально планировалось привлечь к программе поддержки людей и бизнеса местные бюджеты. Причем, государство должно было платить 8 тысяч, а местные власти - доплачивать до суммы средней зарплаты по региону (скажем, в случае с Киевом такая доплата составила бы больше 11 тысяч гривен). Но в итоговом варианте такая норма не фигурирует. Указано лишь, что местные бюджеты могут поддерживать предпринимателей и потерявших работу граждан, исходя из своих финансовых возможностей.

"Нам удалось отстоять права местных властей самим решать, как поддерживать население во время локдауна. Во многих областях уже приняли свои программы, и необязательно это денежные выплаты. есть льготы по налогам, аренде. Они уже запущены, так что не исключаю, что дополнительных денежных выплат уже не будет. Да и средства на них есть далеко не во всех городах", - пояснил нам исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

То есть, скорее всего, в большинстве случаем дело ограничиться выплатой 8 тысяч, без дополнительных доплат от местных властей.

Но и им предприниматели рады, хотя и отмечают: "лишние" 8 тысяч позволят подержать наемных работников, но ничем не помогут бизнесу. Если у собственников нет "финансовой подушки", локдаун может оказаться для них роковым, вне зависимости от того, будут 8 тысяч от Зеленского или нет.

Также бизнес предвидит сложности с получением компенсаций, которые уже были в прошлый раз - когда "Дия" "зависала", а коды "путались". "У нас с первого раза помощь получили всего пару сотрудников. По остальным все приходилось решать в ручном режиме", — рассказала нам совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец обратил внимание на законодательные нестыковки - есть путаница в терминах, нет предложений по внесению изменений в бюджет - с каких именно статей будут брать средства на выплаты (ведь ковидного фонда в этом году уже нет). "Кроме того, выплаты прописали как разовые. А что будет, если, скажем, локдуан продлят или через месяц объявят новый. Будет новый закон и новые компенсации, или 8 тысяч - это все, на что могут рассчитывать люди", - удивляется Кравец.

"Страна" разбиралась, как будут выплачивать по 8 тысяч людям и бизнесу, и помогут ли они пережить локдаун.

Как будут раздавать по 8 тысяч

Новый закон о 8 тысячах от Зеленского - это практически калька с прежнего закона на эту тему.

На помощь могут рассчитывать наемные работники субъектов хозяйствования или ФОПы, основной вид экономической деятельности которых, заявленный первым в Едином государственном реестре, входит в "льготный" перечень.

Такой перечень должен по-новому утверждать Кабмин. В прошлогоднем списке были, в частности, розничная торговля непродовольственными товарами (автозапчасти, компьютеры, бытовая техника, стройматериалы, ковры, книги, спортивный инвентарь, одежда и др., плюс торговля с лотков и на рынках), гостиницы, общепит, выставочная деятельность, спортклубы, ремонт бытовой техники и оборудования, прачечные и химчистки, кинотеатры и пр.

В этот раз список вряд ли заметно изменится. Понятно, что речь идет о бизнесах, закрытых на локдаун. То есть, скажем, салоны красоты, которым разрешили работать по записи, в него не попадут.

Также ни у ФОпов, ни у наемных работников не должно быть задолженности по ЕСВ за квартал, предшествующий периоду карантинных ограничений. То есть, если локдаун введен в марте, то не должно быть задолженности по ЕСВ за четвертый квартал 2020 года. "Хотя какие могут быть претензии к наемным работникам, если за них не заплатил ЕСВ работодатель? Получается, что люди будут страдать, хотя повлиять на уплату налога они никак не могут", - говорит Кравец.

Также не будет выплат совместителям, тем, чьи зарплаты превышают 30 тысяч гривен, "новым" ФОпам, зарегистрированным менее трех месяцев назад.

Указано, что помощь выплачивается в 2021 году единоразово. "То есть, если будет новый локдаун через месяц, нужно будет подавать в Раду еще один проект, или же компенсаций уже не будет", - отметил Кравец.

Чтобы получить помощь, нужно подать заявление через Единый государственный вебпортал электронных услуг. В нем следует указать фамилию, имя, отчество, ИНН, данные паспорта, адрес, номер банковского счета и другие персональные данные. Точнее форму заявления определит Кабмин. Срок подачи заявлений - месяц по истечению 10 дней после вступления закона в силу (10 дней дается Кабмину на принятие подзаконных актов).

Перечисление денег из госбюджета будет идти через Пенсионный фонд, а сама помощь выплачиваться на банковскую карту.

Всю информацию планируется проверять, а, если будут выявлены несоответствия, деньги придется вернуть - добровольно или через суд.

Что касается самой суммы, то в законе указано, что 8 тысяч выплачивается из государственного бюджета.

При этом в пояснительной записке называется примерная сумма, которая может понадобится на выплаты - 3,85 млрд (именно столько потратили в прошлый раз).

Интересно, что не указаны источники этих средств. В прошлый раз это был ковидный фонд, то в этом году его нет. А о внесении изменений в конкретные статьи бюджета по перераспределению расходной части в новом законе не прописано, - добавил Кравец. То есть, само наличие средств на выплаты - пока под вопросом.

Ждать ли местных доплат

Также в законе сказано об участии местных бюджетов. "За счет местных бюджетов - в размере, определенном решением органа местного самоуправления", - говорится в статье 2 закона.

То есть, формулировка воспринимается так, что выплаты из местных бюджетов тоже будут, но с суммами определятся на местах.

При этом, ранее озвучивалось другое требование —местные власти должны были оплатить разницу между средней по региону зарплатой и 8 тысячами бюджетной компенсации. В зависимости от региона, это 4-11 тысяч гривен (максимальная разница - по Киеву, больше 11 тысяч).

Теперь конкретных указаний по суммам компенсацией нет.

Да и вообще непонятно, будут ли местные доплаты. Как говорит Александр Слобожан, во многих регионах уже работают свои программы поддержки людей и бизнеса на период локдауна. "Это не обязательно деньги, могут быть льготы по аренде, налогам. Поэтому на местах могут сказать, что программы уже есть, и никаких дополнительных средств не будет. Тем более , что далеко не во всех бюджетах есть финансовые возможности для выплат. Но там, где они есть, могут и принять решения о выделении денег. То есть, все - на усмотрение местных властей", — говорит Слобожан.

К примеру, во Львове только недавно приняли решение об освобождении предпринимателей от платы за летние площадки кафе и ресторанов с 1 по 30 апреля. Бизнес также получит компенсации по части кредитной ставки по банковским займам

Также местные власти попросили Кабмин и ВР внести изменения в Налоговый кодекс и позволить городу предоставить льготы ФОПам по налогам.

В Киеве напомнили, что уже действуют льготы по аренде земли и аренде коммунального имущества. А вот дополнительных выплат из бюджета не планируется, - заявил в одном из интервью первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В Черновцах могут снять арендную плату с рыночных торговцев. Это пообещал мер города Роман Кличук протестующим против локдауна торговцам местного Калиновского рынка.

"Бизнес эти деньги не спасут"

Стоит отметить, что бизнес новым компенсациям рад. При этом предприниматели отмечают, что они помогут продержаться разве что наемному персоналу.

"В прошлом году мы с партнером по бизнесу платили материальную помощь сотрудникам из своих средств, чтобы не увольнять людей и дать им возможность продержаться какое-то время. Поэтому выплаты по 8 тысяч это все же подспорье для людей. Другое дело, что для бизнеса - 8 тысяч это практически ничего. Если у собственника нет "финансовой подушки", помощь от Зеленского его вряд ли спасет", — говорит Олеся Остафиева.

Совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач также говорит, что 8 тысяч — это "приятная доплата нашим линейным сотрудникам, которые работают в кинотеатрах. Хорошо, что есть хоть какая-то м минимальная помощь, это лучше, чем ничего. Но, учитывая, что мы уже год не можем работать в нормальном режиме, а полгода вообще были закрыты, это капля в море, по сравнению с нашими затратами на зарплаты в этот период", — добавил Деркач.

"Это красивая картинка, не больше. У бизнеса есть постоянные расходы, вне зависимости т того, работает ли он или простаивает - единый налог, коммуналка. Даже для рыночного лотка -это до 15 тысяч в месяц. Так что 8 тысячами брешь не залатаешь. Нужно дать бизнесу работать. Но местные власти могут лишь ужесточать карантин, от них тут ничего не зависит. Сегодня мы на акции SAVEФОП подходили с этим вопросом к депутатам. Или дайте всем право работать, или закройте всех, а не так, что рынки на локдауне, а "Эпицентр" работает. Но там - глухая стена, нас просто не слышат", — говорит глава SAVEФОП Сергей Доротич.

"Это больше популизм, чем реальная помощь людям и бизнесу. Что такое 8 тысяч - практически ничего, разве что за коммуналку заплатить и еды купить", - считает Кравец.

Александр Слобожан говорит, что более эффективным был бы другой механизм. "Скажем, у нас по Фонду энергоэффективности остается неизрасходованными порядка 4 млрд гривен. Почему бы не распределить эти деньги на муниципалитеты, чтобы они, добавив свои средства, не запустили программы по энергоэффективности, дав работу ФОПам - строителям, поставщикам окон, оборудования и др. Заказ на несколько миллионов для любого предпринимателя гораздо лучше, чем "дармовые" 8 тысяч, которые практически ничего не решают. Да и платежки у людей за счет снижения потребления энергоресурсов стали бы ниже", — считает Слобожан.

Стоит отметить, что местные власти сейчас на взводе. Они опасаются, что начнется давление из Офиса президента с требованием выделить доплаты за локдаун.

"Но откуда брать деньги? В общем фонде местных бюджетов заложены средства на защищенные статьи. Компенсации могут быть лишь со спецфонда, но мы его уже и так выбрали, финансировали разворачивание дополнительных коек в инфекционных отделениях. Дефицит же для местных бюджетов законодательством не предусмотрен. То есть, мэры сейчас будут на шпагате. С одной стороны центральная власть будет говорить, какие местные власти плохие, вот, мол, из бюджета людям выделили по 8 тысяч, а на местах, мало того, что не досмотрели и допустили локдаун, так сейчас еще и в помощи отказывают». С другой - денег реально нет, идет колоссальная выкачка на медицину, при этом недобор по местным налогам", — рассказал нам мэр одного из городов.