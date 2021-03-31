Студия в фиолетовых тонах. Ведущая – пресс-секретарь президента Зеленского, Юлия Мендель. Она – госслужащий Украины, но в эфире говорит по-русски. Это было бы невозможно на любом украинском телеканале. Но возможно на канале "Дом".



"Дом" — украинский госканал, который уже больше года вещает для жителей неподконтрольных территорий Украины – Крыма и Донбасса. Исключительно на русском языке.



Заявленная цель – "ментальная деоккупация" жителей Крыма и Донбасса. Под лозунгом "Украина – наш общий дом" канал призван бороться за умы и сердца людей на неподконтрольных территориях, противостоять российской пропаганде и развенчивать фейки.



Все это делается за бюджетные деньги. В 2020 году бюджет канала составлял 257 млн грн. На 2021 год телеканал просил выделить в два с лишним раза больше – свыше 600 млн грн. Но получил 348,8 млн грн. Что тоже немало. Это почти по миллиону гривен в сутки.



"Страна" решила на протяжении недели понаблюдать за эфирами канала "Дом" и проанализировать, на что тратятся деньги налогоплательщиков.

И выяснить, удается ли телеканалу "Дом" бороться за умы жителей Донбасса и Крыма.

"Дому" закон не писан

Концепцию украинского госканала, который вещает на русском, не раз критиковали.

На частных украинских телеканалах, которые вынуждены соблюдать закон "о квотах" на украинский язык в эфире (не менее 75% контента), негласно возмущались тем, что для "Дома" этот закон не писан. Буквально: в законе отдельно прописано, что на государственных вещателей квоты не распространяются.



Юридически телеканал "Дом" зарегистрирован как ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Он был создан на базе государственного канала UA.TV, который вещал за рубеж. А содержится "Дом" на балансе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Так что закон о квотах ему можно не соблюдать.

"Абсолютно бесполезный телеканал, который никто не смотрит (ни в эфире, ни в интернете), еще и нарушающий законодательство. Ну, почему канал "Дом" может вещать на русском языке, а канал НАШ за лишнюю минуту русского в эфире - штрафует Нацрада?", - задает резонный вопрос телеведущий канала "Наш" Макс Назаров.

Одна из уникальных особенностей телеканала "Дом" – только здесь можно услышать, как чиновники говорят в эфире по-русски.



Украинские госдеятели в качестве гостей эфиров телеканала "Дом" говорят по-русски. Например, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев и многие другие официальные лица. Хотя в соответствии с законом "О функционировании украинского языка как государственного", обязаны выступать в публичном пространстве по-украински.



Изначально создатели заявляли, что соотношение украинского и русского языков на канале будет 50/50, но по факту весь контент (как новостной, так и развлекательный) выходит на русском. Исключение составляют случаи, когда в эфире цитируются заявления официальных лиц Украины.



В самых первых передачах "Дома" украинская речь собеседников иногда полностью дублировалась на русском. Звучало это довольно странно: слышно, как спикер начинает говорить по-украински, а потом вдруг голос затихает и поверх него другой голос читает тот же текст по-русски.





Вот пример одного из таких видео, где украинскую речь переозвучивают по-русски. Даже в комментариях пользователи возмущаются: "А відколи це на Донбасі перестали розуміти українську мову?".

С конца февраля 2021 канал начал транслировать исключительно русскоязычный контент собственного производства или русскоязычный контент, закупленный у зарубежных (не российских) или украинских медиагрупп. До этого канал использовал бесплатный русскоязычный контент от украинских медиагрупп. В основном, развлекательные шоу, женские и детективные сериалы.



Сейчас вещание канала состоит из новостей (5 выпусков в день), ежедневных информационных (5 линеек) и еженедельных информационно-аналитических (5 линеек) программ, а также утреннего шоу собственного производства. Кроме того, телеканал закупает контент у ведущих украинских медиагрупп. При этом около 15% контента – производство студии "Квартал 95". То есть, канал "Дом" делает госзаказ "95 кварталу", принадлежащему президенту Зеленскому.



В ТВ-программе есть и зарубежные художественные фильмы. Например, в пятницу, 26 марта, на канале "Дом" показывали "Ночь в музее". Но что примечательно: значительную часть эфирной сетки составляют повторы. Одно и то же художественное кино тоже крутят по нескольку раз в день.









На телеканале "Дом" также транслируют программы украинских медиагрупп: "Коли ми вдома" (выходит на канале "СТБ"), "На троих" (проект "Дизель шоу" на канале ICTV), а также известные украинские сериалы "Пес", "Вскрытие покажет", "Домик на счастье", "Країна У" и прочий контент, который параллельно крутят по другим украинским телеканалам.

В чем смысл дублировать его на государственном "Доме" – не совсем понятно. Очевидно, каналу пока не хватает мощностей, чтобы заполнить эфир собственным производством.





Хотя отдельные авторские программы заслуживают внимания.



Несколько недель назад в "Дом" вошла Юлия Мендель – пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского. Она начала вести авторскую передачу "Взгляд с Банковой". На русском языке.



При этом первый же эфир, где Мендель развенчивала фейки российской пропаганды, не обошелся без "ляпов".



Мы попросили посмотреть первую передачу Мендель филолога, живущего на неподконтрольной территории Донбасса. За 10 минут эфира Юлии Мендель насчитали 18 (!) лингвистических ошибок. Самые распространенные – неправильные ударения (стенУ вместо стЕну, зАдала вместо задалА), несогласованные окончания слов, путаница с произношением звуков в словах (проДиводействия, загранпасТпорт) смысловые нестыковки, неграмотное построение предложений, украинизмы, английский акцент.

Юлия Мендель делает множество ошибок в эфире телеканала "Дом"

Примечательно, что несмотря на хайп вокруг появления пресс-секретаря президента на госканале (об этом писали все ведущие СМИ), первый эфир Мендель на YouTube посмотрело 69 тысяч человек. Зато ее выступление собрало более 18 тысяч дизлайков на YouTube. И всего 900 лайков. А также множество негативных комментариев.

Забегая наперед, отметим, что 69 тысяч просмотров - рекорд для YouTube-канала "Дом". Обычно видео набирают всего около 2-3 тысяч просмотров.



Забавно, что в минувшее воскресенье Мендель "подменял" экс-президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Главная тема – эскалация конфликта на Донбассе. Однако Кравчук даже не присутствовал в студии – включался в эфир по видеосвязи.

Канал "Дом" создавали люди из "95 квартала"

Интересно, что в создание канала были активно вовлечены сразу несколько человек, связанных лично с Зеленским и его "95 кварталом".



Так, формировать концепцию канала помогал Алексей Кирющенко - режиссер телесериала "Слуга народа", где Зеленский впервые предстал перед общественностью в образе президента страны.



Кирющенко заявлял, что лейтмотив канала – тема примирения и поиск общих ценностей. "На канале нет концепции войны. Нужно прекращать борьбу то за Запад, то за Восток. Надо душить добром и искать общие ценности, героев", - рассказывал режиссер.



Еще один человек из орбиты Зеленского – Юлия Островская, которая ранее работала директором по производству студии "Квартал 95", а сейчас является гендиректором канала "Дом".

К тому же, напомним, что около 15% контента телеканала "Дом" составляет продукт студии "Квартал 95".

На медиарынке ситуацию с каналом "Дом" комментируют неохотно. По крайней мере, публично. Но в частных беседах не стесняются в выражениях.

"Канал создавало окружение Зеленского из "95 квартала". Они снимают хорошие сериалы, но телевидение – не сериал. Это разные вещи. Телеканал "Дом" – полная ерунда. Бессмысленная история, созданная исключительно для освоения государственных денег. На медиарынке все знают, что когда "Дом" запустился, они переманивали ведущих и обещали им баснословные деньги", – комментирует "Стране" работу телеканала "Дом" один из украинских медиаменеджеров.

Но несмотря на это, канал активно расширяется.



Хотя "Дом" изначально создавался для вещания исключительно на неподконтрольных властям Украины Донбассе и Крыму, сейчас он вещает почти на всей территории Донецкой и Луганской областей (но и на подконтрольных районах), а также на своем YouTube-канале. С недавнего времени канал стал также иновещательным – его можно найти в кабельных сетях и на спутнике под старым брендом UA.TV в странах, где есть русскоязычная аудитория.



"Наша целевая аудитория самом деле гораздо шире, чем сначала может показаться. Это не только весь Донбасс, весь Крым, но и все русскоязычное население мира. Но мы понимаем, что через телевизор уже не достучаться, например, к подросткам, которым тоже очень важно знать, что происходит в их родной стране. Поэтому такое взаимодействие мы активно развиваем через соцсети ", - поделилась планами гендиректор канала Юлия Островская.



В планах также запускать собственное радиовещание в эфире "Суспильного радио", сигнал которого будет доступен во всей европейской части России – до самых Уральских гор.



Однако на самом деле с покрытием, да и рейтингами телесмотрения даже на Донбассе у "Дома" не все так гладко.

Рейтинг на уровне статистической погрешности

Трудно судить о рейтингах телеканала "Дом" – публично их не разглашают. Да и технической возможности замерять рейтинги украинского канала на неподконтрольных территориях нет.



Но на официальном YouTube-канале у "Дома" всего 135 тысяч подписчиков, а видео в среднем собирают до 2-3 тысяч просмотров, отдельные программы – до 5 тысяч просмотров, а некоторые – вообще пару сотен просмотров. Что для государственного медиа с сотнями миллионов бюджета - очень мало.



Опрошенные "Страной" игроки медиарынка считают, что контент "Дома" даже близко не может конкурировать с российским телевидением, у которого на неподконтрольных территориях и покрытие лучше, и контент качественнее.





Официальных данных по рейтингам телесмотрения в Крыму и на Донбассе нет. Однако если судить по рейтингам на подконтрольной Украине территории, которые есть в распоряжении "Страны", доля телесмотрения крупных российских каналов впечатляет. При том, что они запрещены к показу в Украине.



К примеру, 13 февраля российский канал "РТР Планета" взял по всей Украине долю почти 2,5%. Это всего чуть более, чем в половину меньше, чем результат украинского "Интера" с огромным покрытием по стране. Для сравнения, в тот же день государственный украинский канал "UA: Перший" смотрело в два раза меньше человек, чем российский канал – 1,10%.



"Украинский государственный канал не может конкурировать с российским продуктом. Никто не знает, сколько реально людей смотрят "Дом". Но уверен, что доля телесмотрения – на уровне статистической погрешности. Результат не покажет даже 0,00 – 0,01%", - комментирует один из медиаменеджеров.

"Страна" связалась с несколькими жителями неподконтрольных территорий Донбасса. Живущие недалеко от Марьинки признались, что не смотрят "Дом". "Он у нас не "ловит", - объяснили они. Тоже говорят и жители Краснодона, Донецка, Луганска и Горловки.

Впрочем, может быть они просто его не ищут. Так как вещание он осуществляет в эфире (цифровом и аналоговом). То есть его нужно ловить на домашнюю антенну. А большинство жителей смотрят только кабельное ТВ, где "Дома" на неподконтрольных территориях нет. Еще "Дом" есть на спутнике, но чтоб его там найти тоже нужно потратить усилия, чего никто делать не хочет.



Опрошенные "Страной" телеменеджеры говорят, что визуальное оформление канала и контентное наполнение оставляет желать лучшего.



"У меня много вопросов к оформлению канала. При достаточно неплохом бюджете выглядеть это все могло бы более современно и привлекательно. Если делать канал, его нужно делать таким, чтобы его смотрели. Но никакой конкуренции российским каналам "Дом" составить не может. Если бы они сбрасывали видеокассеты с неба на Донбасс и Крым, эффекта и то было бы больше", – считает один из украинских медиаменеджеров.

Канал для Банковой, а не для людей

По сути единственное, что выделяет канал "Дом" среди прочих украинских каналов – что он вещает полностью на русском языке. Что можно было бы счесть "зрадой", особенно с учетом, что на телеканал уходят сотни миллионов гривен от украинских налогоплательщиков.



Но на самом деле никакой "зрады" в эфире канала нет. Редакционную политику "Дома" вкратце можно охарактеризовать как "за все хорошее, против всего плохого".



Самая главная проблема – канал, созданный для неподконтрольных территорий, почти не рассказывает о проблемах и важных новостях тех самых неподконтрольных территорий.



"Впервые открыв вещание телеканала "Дом", я сразу узнал, что "украинские писанки теперь в Австралии". И я правда не уверен, что это ценная информация для жителей Донбасса", – анализирует контент телеканала "Дом" известный ведущий Василий Апасов.



В основном повестку дня составляют события в Украине, которые освещаются достаточно однобоко. И конечно, в позитивном для украинской власти ключе. Ведь содержится-то канал на государственные деньги.



Поэтому в эфирах не говорят о провалах украинских властей по той же вакцинации населения и о нехватке мест в больницах для больных коронавирусом.



Если речь и заходит о коронавирусе, акцентируют лишь на том, что в Украине все силы брошены на борьбу с пандемией. Очевидный нарратив, навязываемый зрителю – в Украине все хорошо, все под контролем. Но без подробностей и конкретики. Мол, поверьте на слово.



"Идея правильная. Но реализация… Боюсь, что это канал для Банковой, а не для людей", – так в беседе со "Страной" охарактеризовал телеканал "Дом" один из украинских медиа-менеджеров.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в комментарии "Стране" говорит, что такой канал, как "Дом", нужен Украине. Но оценивать работу этого канала нельзя из Киева.

"Сама идея телеканала "Дом" - специализироваться на вещании для жителей оккупированных территорий - чрезвычайно нужная инициатива. Но здесь лучшими экспертами в оценке эффективности телеканала могут быть журналисты Донецкой и Луганской областей, а не столичные эксперты, политики или чиновники. Для меня важно, что шеф-редактором "Дома" недавно назначен авторитетный донецкий журналист Алексей Мацука, который известен организацией масштабных Донбасс-медиафорумов. Ядром такого канала действительно должны быть журналисты, для которых Донбасс является родным. Но которые, в то же время, осуждают язык вражды и не делят жителей региона на "правильных" и "неправильных", – анализирует Томиленко.

Комментарии под эфиром Юлии Мендель на канале "Дом"

Сложно оценивать, какую реальную пользу жителям Донбасса приносит такой контент.



"По подаче и информационному наполнению некоторых проектов у меня сложилось впечатление, что задача заключается не расположить к себе жителей Донбасса, а скорее настроить их против нашего северного соседа. Может ли быть такой стратегия? Может. Будет ли она эффективной? Сомневаюсь", – говорит Василий Апасов. И добавляет: "Такой канал, который бы дал возможность знакомиться с новостями Украины - нужен. Но важно, чтобы была правильно сформулирована и реализована задача".

С этой точкой зрения согласен и телеведущий Макс Назаров. Он считает, что телеканал "Дом" - ни что иное, как отмывание денег.

"Контент телеканала рассчитан на кого? На какое-то количество очень патриотичных украинцев, которые сидят в Донецке и Луганске с уверенностью, что Россия все-таки их главный враг? Или цель - рассказы Юлии Мендель о реалиях евроинтеграционной Украины? А о тарифах расскажет? А о нарушениях прав граждан в гуманитарной сфере? А о вакцине? Этот канал для тех, кто по каким-то причинам не видит "1+1", "Интер" и шоу Совольева? Увы, если не видит всю палитру, значит не смотрит и "Дом". Абсолютная бутафория - это именно то, как можно описать двумя словами этот телеканала. По крайней мере на данном этапе наблюдения", - полагает Макс Назаров.



Конечно, в эфире поднимаются темы, напрямую касающихся Крыма и Донбасса – например, одна из последних передач посвящена помощи абитуриентам с неподконтрольных территорий при поступлении в украинские вузы. Но такие узкие прикладные вещи появляются в эфире скорее в качестве исключения. А почти половину эфирного времени занимают повторы старых передач, фильмов и сериалов, которые все желающие давно уже посмотрели по другим телеканалам.



А любые попытки наладить диалог и провести "ментальную деоккупацию" жителей Крыма и Донбаса нивелируется заявлениями ряда государственных лиц.



"Крайне забавно видеть чиновников в эфире "Дома", которые, улыбаясь, рассказывают о планируемых улучшениях в регионе, а после на других ресурсах делают радикальные заявления в сторону Донбасса", – также отмечает Василий Апасов.



Взять хотя бы, к примеру, недавние слова секретаря СНБО Данилова о том, что слово "Донбасс" - российский нарратив, и самого Донбасса не существует. Или сравнение Донбасса с раковой опухолью, которое допустил Алексей Резников.



Вряд ли это можно назвать шагом к примирению.

Один из журналистов, живущих в Донецке, по просьбе "Страны" посмотрел эфир телеканала "Дом".

Ниже приводим его мнение.

"Все жители неподконтрольных Киеву территорий делятся на три группы. Первая - те, для которых Украина полностью неприемлема ни под каким соусом. Вторая - проукраински настроенные. Третья - аполитичные обыватели, которые хотят какой-то стабильности, определенности и прекращения войны. Первую группу не переубедить. Вторую убеждать и не надо. Поэтому можно было бы работать с третьей. Но то, что я увидел - это совсем не то.

Прежде всего очень мало контента о жизни людей в "республиках", у которых свои проблемы, мало связанные с тем, что происходит в Украине. Из-за этого создается ощущение, что смотришь какой-то неинтересный иностранный канал. Во-вторых, идеологически контент мало отличается от продукта других украинских телеканалов. Но нужно понимать, что люди в Донецке живут совсем в другой информационной среде. А потому подход должен быть совсем иной, адаптированный под местное население. Например, много внимание уделять теме Великой Отечественной войны, о том как бок о бок на фронте сражались шахтеры из Донецка и селяне из Полтавской области. Меньше ругать Россию, так как это сразу вызывает у многих здесь отторжение. Наоборот, нужно говорить, что после реинтеграции Донбасса отношения Украины с Россией улучшатся и будут как до войны.

Но главная проблема в том, что в целом госполитика Украины не нацелена на борьбу за умы неподконтрольных территорий. Можно много говорить о том, что нас считают "такими же украинцами". Но одно появление законопроекта о коллаборантах, где прописано поражение в правах для населения неподконтрольного Донбасса, полностью перечеркивают все эти заявления и обнуляет смысл работы телеканала "Дом", - считает журналист.