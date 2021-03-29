Довыборы на округах №50 и 87, которые прошли 28 марта, показали, что при мажоритарной системе ставка на поддержку региональных кланов все еще может победить раскрученные партийные бренды.

Однако время “мажоритарки” уходит, и в следующих кампаниях, которые, вероятнее всего, пройдут по пропорциональной системе, политсилы смогут взять реванш.

При этом прошедшие выборы зафиксировали смену стратегии партии власти "Слуга народа" и ее разворот с "востока на запад".

Подробности - в материале “Страны”.

Ажиотажа не было

Выборы на обоих округах состоялись в связи с тем, что избранные там во внеочередную парламентскую кампанию 2019 года народные депутаты сложили полномочия по общей причине. Народный депутат Зиновий Андрийович (“Слуга народа”, СН) избрался на местных выборах мэром городка Надворная в Ивано-Франковской области (центр округа №87). До перехода в Верховную Раду он руководил им 13 лет.

А народный депутат Руслан Требушкин (внефракционный) возглавил Покровск в Донецкой области (центр округа №50), где был городским головой с 2015-го по 2019 год.

Через округ №87 Раду решили штурмовать 8 кандидатов от партий и 6 самовыдвиженцев.

Округ №50 привлек внимание 10 партийных выдвиженцев и 8 кандидатов, избравших самовыдвижение (подробнее о предвыборном складе можно прочитать здесь).

Но избирателя эти выборы тронули мало.

По данным Центризбиркома, явка на округе №87 составила только 35,05% (на общеукраинских выборах в Раду 2019 года - 43,96%).

На округе №50 активность избирателей в день голосования была и того меньше - 20,99% (44,72%).

А теперь подробнее по каждому округу.

Сила против горных лыж

До определенного момента казалось, что судьба выборов на округе №87 предрешена.

Выдвинутый партией “За будущее” (ЗБ) бывший директор горнолыжного курорта “Буковель”, депутат двух предыдущих созывов Александр Шевченко начал собственную избирательную кампанию задолго до стартам официальной и активно работал с населением лично и через благотворительные фонды - именной собственный и “Только вместе” своего близкого соратника, лидера ЗБ, народного депутата Игоря Палицы.

Последний входил в близкое окружение совладельца группы “Приват” Игоря Коломойского. Однако в последнее время, как писала "Страна" отношения у них стали не слишком теплыми. При этом Шевченко ориентировался в первую очередь на Палицу.

В середине февраля Шевченко занимал уверенное первое место в рейтинге, в два раза опережая ближайшего соперника.

Но до дня голосования ситуация коренным образом изменилась.

Главной проблемой стал курорт "Буковель", который чуть ли не на официальном уровне был назван главным источником распространения коронавируса в стране, так как работал и во время карантина. Естественно, это ударило и по Шевченко.

По итогу, его конкуренты - известный спортсмен-силач Василий Вирастюк, выдвинутый СН, и руководитель секретариата партии “Свобода” Руслан Кошулинский стремительно сократили разрыв с лидером гонки.

Кошулинскому еще помог отказ от участия в гонке кандидата от партии “Европейская солидарность” Елены Самбул, более известной как Маруся Зверобой. Она, к тому же, призвала поддержать выдвиженца “Свободы”.

По замерам социологической группы “Рейтинг” в середине марта, уровень поддержки Шевченко составил 30,2% определившихся с выбором респондентов (в середине февраля 42,8%). Рейтинги Кошулинского - 27,6%, Вирастюка - 26,9%. Зверобой - 9,1%.

К 28 марта на округе вообще все смешалось, что показал экзит-пол того же “Рейтинга”. Согласно социологии, за Шевченко проголосовали 32,4% избирателей, Кошулинского - 31,6%, Вирастюка - 29,4%.

Но о своей победе заявили и Шевченко, и в штабе СН. В то же время, “Свобода” фактически подтвердила победу кандидата от партии "За будущее". Представитель "Свободы", мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил результаты параллельного подсчета голосов, который зафиксировал преимущество Шевченко в 167 голосов.

В “Слуге народа” хотят инициировать пересчет голосов по некоторым избирательным участкам по причине неких нарушений. В чью пользу лидер партии, первый замглавы ее парламентской фракции Александр Корниенко “Стране” не сказал.

На момент публикации этого материала Центризбирком сообщил о 50,42% обработанных протоколов избирательных комиссий. Лидирует Вирастюк (32,47% голосов избирателей), далее Кошулинский (29,08%) и Шевченко (27,62%).

Против Шевченко могли сыграть объективные и субъективные причины.

“Во-первых, повлияла на ход кампании и явку эпидемия коронавируса. Какое-то количество избирателей осталось дома, но не факт, конечно, что они проголосовали бы за Шевченко, а не за его конкурентов. А вот скандал с незакрытым “Буковелем” на локдаун бил прямо по нему, к тому же курорт продолжал работать даже после того, как область попала в “красную” зону. Во-вторых, Кошулинский и Вирастюк сумели дать бой Шевченко, их первоначальный рейтинг явно не отражал их электоральные возможности, которыми они воспользовались. В-третьих, Шевченко мог “перегреть” свою кампанию, начав ее слишком рано или переусердствовав с агитацией”, - говорит “Стране” политтехнолог, работавший на одного из конкурентов бывшего директора “Буковеля”.

Политолог Анатолий Октисюк говорит, что для "слуг народа" победа на округе имеет большое значение.

“Они в таком случае скажут, что после Черниговской области (где кандидат от СН Анатолий Гунько победил Олега Ляшко - Ред.) это тренд. Значит, партия сильна, бренд по-прежнему ценится народом. А еще ОП нужно показывать, как они упорно борются с олигархатом и конкретным олигархом. Например, обошли на округе связанного с ним кандидата”, - комментирует Октисюк “Стране”.

В тоже время источник, близкий к штабу в штабе Шевченко утверждает, что он будет бороться за победу.

"По данным нашего параллельного подсчета голосов Шевченко опережает Вирастюка на 192 голоса. При этом 600 голосов у Шевченко отобрали кандидаты-клоны, которых специально запустили на выборы. Не случайно, что у "слуг народа" говорят про пересчёт голосов - хотят таким образом намутить победу себе", - говорит источник.

Любопытно, что как раз сегодня появилась информация о том, что оказывается еще в январе против Игоря Палицы было возбуждено дело Офисом генпрокурора. Не исключено, что это также форма давления на Шевченко, чтоб он уступил первое место Вирастюку.

Аксенову припомнили прошлое

Довыборы на округе №50 потеряли интригу после того, как отказался от участия кандидат от самой рейтинговой на Донбассе “Оппозиционной платформы - За жизнь” (ОПЗЖ) Артем Марчевский. Причина - семейные обстоятельства: тяжело заболели коронавирусом родители.

Реальным претендентом на победу остался только мэр Доброполья Андрей Аксенов, выдвинутый партией “Порядок”, локальным политпроектом группы влияния владельца корпорации СКМ Рината Ахметова. У Аксенова также была поддержка градообразующих предприятий из бизнес-империи олигарха и местных кланов, а также админресурс, причем не только в Доброполье, но и Покровске и Мирнограде, которые входят в одну агломерацию.

Несмотря на такое преимущество, штаб Аксенова работал с избирателями старыми методами. Кандидат перерезал ленточку на торжественном открытии в одном из домов Покровска нового лифта, установленного за бюджетные деньги. А 23 февраля покровским шахтерам раздавали “Дембельский банный набор”, на котором была надпись “С праздником, мужчины. А.Аксенов”.

В итоге результат Аксенова - 65,46% (19 949 голосов избирателей). Вторым к финишу пришел выдвиженец Партии Шария Валентин Рыбин с 13% (3 963 голосов). А вот третьей довольно неожиданно стала представительница “Евросолидарности” волонтер и врач Юлия Кузьменко с 6,69% (2 039 голосов), которая проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В кампании она практически не участвовала, так как пребывает под домашним арестом в Киеве.

А вот кандидат от партии власти глава Покровской райгосадминистрации Андрей Бондаренко набрал только чуть более 3% (922 голосов).

Прогнозированная победа Аксенова, однако, вызвала довольно серьезное недовольство в националистических кругах.

Всплыли былые обвинения против кандидата в потакании сепаратизму и наличии российского паспорта (официально неподтвержденное), попадание на скандальный сайт “Миротворец” (подробнее можно прочитать здесь). Пошли призывы к президенту отобрать у Аксенова гражданство Украины на основании двойного гражданства.

Нардеп от “Голоса” Роман Лозинский сообщил на своей странице в Фейсбуке, что готовит на эту тему депутатский запрос к президенту. Если победитель выборов Аксенов не станет депутатом, то, как отметил “Стране” экс-замглавы ЦИК Андрей Магера, должны состояться повторные выборы на округе №50.

“Сам Аксенов никому не интересен. Атака на него - это попытка нашего правого фланга и сил, стоящих за ним, во-первых, поставить Офис президента опять на растяжку: вы с патриотами или сепаратистами. Удар наносится, во-вторых, и по группе Ахметова, которая стоит за Аксеновым”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Выводы из выборов

Сами по себе результаты голосования на округах красноречивы.

По мнению бывшего руководителя Комитета избирателей Украины, народного депутата восьмого созыва Игоря Попова, стоит говорить об “очередной победе неофеодализма”, когда много голосов собирают влиятельные на местах кандидаты, поддержанные местными группами влияния.

“Даже если мы таки перейдем на пропорциональную систему выборов в парламент, выдвижение кандидатов будет результатом сложного договора региональных элит с всеукраинскими партийными брендами. Без стопроцентного императивного мандата лояльность избранных в территориальных округах народных депутатов будет двоякой, и во многом они будут более лояльны местным элитам”, - комментирует Попов.

Руслан Бортник называет голосование на двух округах “персоналистским”.

“В определенной степени эти довыборы стали продолжением местных выборов 2020 года. Однако сейчас за каждым претендентом на победу стоит большая всеукраинская сила. И Вирастюк, и Шевченко, и Аксенов - ставленники определенной группы влияния. И - даже Кошулинский, на которого поставила ЕС Порошенко (экс-президент Петр Порошенко - Ред.) Партийные бренды не сыграли принципиальной роли, но полной победе “нью-феодалов” говорить нельзя”, - резюмирует Бортник.

Ситуацию анализирует и телеграмм-канал "Политика Страны" в контексте смены стратегии партии "Слуга народа".

"Интересно сопоставить результаты кандидата от "Слуги народа" по двум округам на довыборах в Раду.

В Ивано-Франковской области кандидат от партии власти (Вирастюк) реально борется за победу и даже в худшем для себя случае возьмёт второе место.

А на округе в Донецкой области кандидат от Зе-партии (глава местной райгосадминистрации Бондаренко) занял лишь пятое место, набрав чуть более 3%.

Естественно, что большую роль в первом случае сыграла сама личность кандидата - популярного в Ивано-Франковской области силача Василия Вирастюка.

Но очевидно, что изначально в "Слуге народа" ставку по двум округам делали именно на округ на Западной Украине, не рассчитывая особо на победу в Донецкой области.

И это яркий индикатор смены приоритетов партии, которая ранее основной свой «урожай» голосов собрала на юго-востоке, а затем тратила немало усилий на рост своего рейтинга на Донбассе.

Теперь это уже в прошлом.

На фоне серии решений СНБО и Зеленского в духе Порошенко, "слуги" сдвигаются на электоральное поле западной и центральной Украины.

А юго-восток и, особенно, Донбасс будет отдан в работу местным элитам (Ахметов, Труханов, Терехов и прочие), на которых и делает ставку Банковая в борьбе с силами, называемыми властями "пророссийскими" (в первую очередь - ОПЗЖ).

Собственно, последний момент проявился уже во время местных выборов. И подтвердился сейчас на довыборах в Раду. Другой вопрос, что будущие выборы в парламент будут проходить уже на чисто пропорциональной основе (то есть только по партспискам). И проекты региональных элит, которые себя хорошо показывали на мажоритарке и местных выборах, в масштабах страны рискуют провалиться, не взяв проходной барьер. Поэтому вероятно в ближайшее время мы станем свидетелями попыток решить этот вопрос через создание новых партий или развитие старых брендов", - пишет телеграмм-канал "Политика Страны".