Жители Крыма и Донбасса массово подают жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом недавно сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

По словам замминистра, сейчас в ЕСПЧ подано 10,5 тысяч заявлений против Украины, из них 8 тысяч от жителей неподконтрольного Крыма и Донбасса. Еще замминистра юстиции сообщил, что ему не известно содержание большинства жалоб против Украины.

"Страна" решила узнать, на что граждане Украины жаловались в ЕСПЧ на Украину. Оказалось, что причины жалоб украинцев на свое государство можно без проблем изучать на сайте суда, и это замминистра юстиции должно быть известно.

Мы прочитали, что пишут за последние годы в решениях ЕСПЧ в делах против Украины.

После ареста матери в одесском СИЗО умер ребенок

8 марта 2021 года ЕСПЧ опубликовал заявление, в котором изложил шокирующие факты по жалобе №21480/16 одесской радиожурналистки Елены Глищинской.

Ее арестовало СБУ 29 апреля 2015 года по подозрению в подрыве территориальной целостности Украины (статья 110 Уголовного кодекса) и разжигании национальной розни (так называемое "дело Народной рады Бесарабии"). В частности, ее подозревали в попытке создать сепаратистское движение, направленное на провозглашение независимого образования на базе нескольких районов юга Одесской области.

По данной статье Уголовного кодекса было невозможно применить меру пресечения, не связанную с тюремным заключением. Поэтому после ареста журналистке пришлось все время находиться в СИЗО.

Как сообщила Елена Глищинская в своем заявлении в ЕСПЧ, ее содержали в камере площадью 7 кв. с двумя другими заключенными. Санитарные условия были ужасными. Питание было скудным и не соответствовало основным гигиеническим нормам. Несколько раз ее помещали в "камеру ожидания", где держали более восьми часов при низкой температуре и без элементарных удобств.

Во время содержания под стражей журналистка забеременела. Когда администрации СИЗО стало известно о беременности, ей запретили совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе.

После жалоб на боли в животе и кровотечение 21 октября 2015 г. Елену доставили ​​в городской роддом, где поставили диагноз "риск выкидыша" (примерно на 12 неделе беременности). Врач пришел к выводу, что беременной журналистке необходимы условия с гарантией постоянного наблюдения.

Затем Елена несколько раз проходила дополнительные медицинские осмотры и лечение в роддоме. На протяжении всей беременности существовал риск выкидыша, а с начала февраля 2016 года - риск преждевременных родов. Плод оказался недоразвитым из-за недостатка кислорода и питательных веществ.

Тогда Елена Глищинская подала в ЕСПЧ заявление о непредоставлении медицинской помощи. Благодаря широкой огласке иск был рассмотрен в кратчайшие сроки. 21 апреля 2016 года пришло предписание ЕСПЧ о госпитализации роженицы. Из-за критической ситуации ЕСПЧ указал украинскому правительству, что оно должно обеспечить журналистке немедленное и высококачественное медицинское обследование и предоставить ей необходимую медицинскую помощь, включая перевод в родильный дом.

Но только 27 апреля 2016 г. Елену Глищинскую перевели в роддом, где в тот же день она родила мальчика.

6 мая 2016 года ребенка перевели в отделение интенсивной терапии новорожденных в городской детской больнице по причине различных проблем со здоровьем. А его маму отправили обратно в Одесский СИЗО.

В ответ на жалобы о том, что она была отделена от своего ребенка, который только начала грудное вскармливание, 13 мая 2016 года суд Приморского района Одессы постановил, что интересы ребенка, которому требуется лечение, якобы преобладают над правом матери быть с ребенком, и продлил еще на месяц нахождение журналистки в СИЗО. Суд также отметил, что разместить мать в больнице с ребенком было невозможно по разным причинам, указанным администрацией больницы.

Через месяц, 13 июня 2016 года, Елену Глищинскую вместе с ее коллегой Виталием Диденко обменяли на находившихся в российских тюрьмах Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.

Елена Глищинская с ребенком в больнице им. Филатова. Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

После прибытия в Москву и проведения медосмотров у ребенка диагностировали внутриутробное поражение мозга, врожденный порок сердца, синдром Дауна, гепатит и заражение крови.

2 октября 2019 года ребенок Елены Глищинской умер.

Все эти факты опубликовал ЕСПЧ, и с целью установления позиций сторон сформулировал ряд вопросов.

Когда Украина не виновата

Ряд жалоб ЕСПЧ отклонил из-за того, что посчитал незавершенными действия заявителей по защите своих прав в Украине. Дело в том, что с заявлением в ЕСПЧ можно обращаться только после исчерпания национальных средств защиты. То есть, перед тем как жаловаться о нарушении своих прав, сначала нужно обратиться с жалобами в национальные суды всех уровней. С заявлением в ЕСПЧ можно обратиться не позднее, чем через шесть месяцев после вынесения окончательного решения на национальном уровне.

Одно из знаковых дел ЕСПЧ, которое касается конфликта на Донбассе, которое стало прецедентов при рассмотрении других дел - дело "Хлебик против Украины" (№ 2945/16). Заявитель по нему - житель Нежина Черниговской области Александр Хлебик. Он был осужден Алчевским судом Луганской области 30 апреля 2013 года по обвинению в серии вооруженных ограблений, совершенных в Перевальском районе Луганской области.

Пребывая в заключении в Старобельском СИЗО, Александр Хлебик обжаловал приговор в апелляционном суде Луганской области. Но после начала вооруженного конфликта на Донбассе судопроизводство стало невозможным. К примеру, слушание по видео-конференции было назначено на 8 августа 2014 года, но заседание не состоялось, поскольку из-за блокады Луганска с 1 августа 2014 года в здании апелляционного суда Луганска были отрезаны электроэнергия, водоснабжение и телефонная связь.

В итоге апелляционный суд Луганской области, который переехал в Северодонецк, так и не смог рассмотреть апелляцию Александра Хлебика, поскольку физически судебное дело осталось в Луганске на неконтролируемой территории. Подсудимого освободили из-под стражи в 2016 году, но его правовой статус остался "подвешенным" - вынесенный обвинительный приговор так и не вступил в силу.

Александр Хлебик обжаловал в ЕСПЧ два момента - несправедливое заключение под стражу и долгое рассмотрение апелляции. ЕСПЧ ему отказал, посчитав арест законным. А по вопросу "зависшей" апелляции европейские судьи сообщили, что украинское правительство сделало все возможное для получения судебного дела с неподконтрольной территории, поэтому его вины в затягивании процесса нет.

В итоге, когда ЕСПЧ отказал заявителю по делу "Хлебик против Украины", это решение, принятое в ноябре 2017 года, стало прецедентом при рассмотрении многих других жалоб, где люди жаловались на затягивание Украиной судебных процессов, начатых на неподконтрольной территории Донбасса.

По накатанной дорожке

К примеру, со ссылкой на дела "Хлебик против Украины", ЕСПЧ в феврале 2021 года принял решение по делу "Сагура против Украины" № 33736/16. Согласно этому решению, заявителя Дмитрия Сагуру 11 марта 2014 года суд в Луганске приговорил к лишению свободы, на приговор была подана апелляция. Но апелляцию областной суд, переехавший из Луганска в Северодонецк, рассмотреть не смог по причине отсутствия дела. В итоге, когда в июне 2016 года Старобельский суд освободил Дмитрия Сагуру из-под стражи, апелляция так и осталась нерассмотренной из-за недоступности материалов дела.

ЕСПЧ поддержал украинские власти и решил, что они предприняли разумные шаги для смягчения, насколько это возможно, негативных последствий, которые претерпел заявитель из-за недоступности всех материалов дела по его делу. Со ссылкой на "дело Хлебика", ЕСПЧ указал, что заявитель Дмитрий Сагура не только был освобожден из-под стражи, но к нему также не применялись какие-либо меры пресечения после освобождения. Из-за этого, по мнению судей, продолжительность судебного разбирательства не может считаться необоснованной в конкретных обстоятельствах его дела.

Дела о невыплате пенсий

Еще одно знаковое дело, ставшее прецедентом - решение по делу "Цезарь и другие против Украины" № 73590/14, которое было принято 13 февраля 2018 года. По нему семи пенсионерам из Донецкой области ЕСПЧ отказал в защите их прав на получение пенсий. Пенсионеры утверждали, что в результате переезда судов они не смогли подать свои иски о возобновлении выплаты пенсий. Еще заявители жаловались на дискриминацию по признаку месту жительства.

Украинские банки прекратили все выплаты на неподконтрольных территориях 6 августа 2014 года, когда НБУ принял постановление № 466 "О приостановлении осуществления финансовых операций". Украинские суды не функционировали в Донецке с августа 2014 года.

Пенсионеры - заявители в ЕСПЧ жаловались на то, что не могли отправиться в суды, расположенные подконтрольной украинскому правительству территории, из-за проблем со здоровьем и отсутствия средств. А государство не обеспечило им беспрепятственный въезд на подконтрольную территорию и не гарантировало безопасность во время поездки.

Но украинское правительство утверждало, что у заявителей была возможность отправиться на подконтрольную территорию, и они могли подать иски в суды, если бы хотели.

В итоге, ЕСПЧ решил, что заявители не воспользовались своим правом не обращение в национальные суды, а потому ЕСПЧ не может рассматривать их жалобы:

Источник: hudoc.echr.coe.int

Получается, что правительству Украины удалось убедить ЕСПЧ в том, что пенсионеры, которых правительство лишило пенсий, невзирая на проблемы со здоровьем и отсутствие средств, должны были пересечь линию разграничения, чтобы подать иск в суд.

Понятно, что судьям ЕСПЧ, который находится во французском Страсбурге, трудно осознать реалии вооруженного конфликта на Донбассе, где преодолеть линию пересечения в принципе не всегда возможно. Донести эти реалии до европейских судей адвокатам заявителей, к сожалению, не удалось. Аргументы украинского правительства оказались более убедительными.

Замминистра порадовался неудаче пенсионеров

Решение по делу "Цезарь и другие против Украины" теперь стало прецедентом, по которому выносятся решения по многим другим делам, связанным с конфликтом на Донбассе.

Как сообщала "Страна", 20 ноября 2020 года ЕСПЧ принял решение в пользу Украины в деле "Кандыба и другие против Украины" № 33137/16 по иску группы пенсионеров из Луганска о невыплате пенсий. В конце 2014 года пенсионеры подали иск против Кабмина, требуя признать незаконным постановление № 595, которым был утвержден "Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществление социальных выплат населению...". Пунктом 2 этого постановления были остановлены расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемой территории.

Иск был удовлетворен частично: суд отменил спорный пункт постановления КМУ, но в требованиях о восстановлении платежей отказал, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам.

По словам замминистра юстиции Ивана Лищины, заявители обращались ко многим органам с требованием о восстановлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано.

После этого пенсионер пожаловались в ЕСПЧ на нарушение прав на справедливый суд и право собственности в связи с невыполнением судебного решения в их пользу, но снова безрезультатно.

Характерно, что заместитель министра юстиции Иван Лищина назвал это решение ЕСПЧ "приятной новостью":

Источник: facebook.com/ivan.lishchyna

Прецедент не всегда работает

Но есть и случаи, когда ЕСПЧ решает не применять прецеденты в своих новых решениях. К примеру, по объединенному заявлению Владимира Куроченко и Владислава Золотухина 11 февраля 2021 года ЕСПЧ решил отступить от прецедентов дел "Хлебик против Украины" и "Цезарь и другие против Украины".

По этому делу оба заявителя были привлечены к уголовной ответственности в Луганской области. В сентябре 2013 года суд Алчевска вынес приговор Куроченко, на который была подана апелляция. А по делу Золотухина обвинительное заключение было направлено в январе 2014 года в суд города Антрацит, но приговор так и не был вынесен. После начала конфликта на Донбассе оба судебных процесса "зависли" по причине, что дела физически остались не неконтролируемой территории.

ЕСПЧ в этом процессе установил, что относительно Владимира Куроченко украинские правоохранители предприняли недостаточно действий по восстановлению судебного дела, которое осталось на неконтролируемой территории. Кроме того, прокуратура обратилась с заявлением о восстановлении дела не вовремя, и это заявление, которое не отвечало требованиям законодательства. В итоге ЕСПЧ решил, что органы государственной власти не приняли всех доступных мер для рассмотрения апелляции Куроченко.

Что касается второго заявителя Владислава Золотухина, то по нему приговор так и не был вынесен. Поэтому ЕСПЧ решил, что прецедент по делу "Хлебик против Украины" здесь применять нельзя. А поскольку дело восстановить было невозможно, то заявитель имел "зависший" статус обвиняемого, со внесенными по нему сведениям в соответствующие реестры и базы данных. Украинские суды никогда не рассматривали дело по сути, что исключило возможность снять обвинения.

В итоге ЕСПЧ присудил Владимиру Куроченко 3000 евро, а Владиславу Золотухину 2400 евро компенсации морального ущерба. Также в пользу адвоката были взысканы соответственно 4500 и 1500 евро в качестве возмещения судебных расходов. Все эти суммы заплатит государство Украина за счет государственного бюджета.

На письма ЕСПЧ надо отвечать

Многие жалобы в ЕСПЧ остаются без рассмотрения из-за отсутствия коммуникации с заявителями. Жалобщики не всегда пользуются своими правами, и не продолжают нужный им процесс. Хотя для этого достаточно просто вовремя отвечать на запросы суда.

Например, житель Мариуполя Виталий Сидоренко подал 8 мая 2019 года жалобу в ЕСПЧ на чрезмерно длительный срок уголовного процесса и отсутствие эффективных средств правовой защиты. Суд эту жалобу направил украинскому правительству для подачи отзыва. Правительство отзыв предоставило, и ЕСПЧ отправил его адвокату заявителя. Однако ответ в ЕСПЧ так и не поступил ни от марупольца-заявителя, ни от его адвоката.

В итоге ЕСПЧ, руководствуясь своими правилами, решил жалобу дальше не рассматривать, и дело закрыл. Если бы заявитель или его адвокат прислали свой ответ, то основания для закрытия дела без рассмотрения не было бы.

Другой пример - житель Севастополя Сергей Козлов в июле 2013 года подал иск к "Ощадбанку" о возврате депозита. Суд ему отказал, и истец подал кассационную жалобу в Верховный Суд, который затребовал дело из севастопольского суда 26 марта 2014 года. Однако из-за известных событий дело из севастопольского суда так и не передали, и теперь оно считается утраченным.

В итоге крымчанин не смог судиться в Верховном Суде. Он посчитал свои права нарушенными и подал жалобу в ЕСПЧ. Однако европейский суд ему отказал, поскольку предложил крымчанину предоставить свои возражения на отзыв украинского правительства, но ответа так и не получил. В итоге ЕСПЧ закрыл дело без рассмотрения.

Харьковская коммунистка получит больше всех

25 марта 2021 года ЕСПЧ вынес решение по делу "Александровская против Украины". Суд признал нарушение Украиной нескольких статей конвенции о правах человека и постановил выплатить Алле Александровской рекордную сумму более 19 тысяч евро. Из них 15600 евро составляет компенсация морального ущерба, остальное - судебные расходы. Об этом сообщала "Страна".

Харьковчанка Алла Александровская в прошлом - нардеп четырех созывов от Коммунистической партии Украины. СБУ арестовало ее 28 июня 2016 года по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины.

Текст решения ЕСПЧ уже опубликован: суд признал арест Александровской на протяжении четырех месяцев слишком длительным, а содержание в металлической клетке во время судебного разбирательства унижающим достоинство.

Когда Украина сама согласна заплатить

Представители Украины в ЕСПЧ в последнее время часто сами добровольно соглашаются с тем, что права граждан были нарушены государством. Это влечет за собой выплату пострадавшим компенсаций из государственного бюджета.

При этом представители государства и заявители подписывают документ под названием "Декларация о дружественном урегулировании спора". По такой декларации заявители соглашаются отказаться от дальнейших жалоб против Украины, в обмен на обязательство выплатить им несколько тысяч евро из госбюджета. В итоге ЕСПЧ закрывает дело, не рассматривая его по сути.

В такие декларации заявители включаются целыми списками. Например, в недавнем решении от 19 ноября 2020 года ЕСПЧ присудил сразу десяти заявителям суммы от 1800 до 3900 евро:

Источник: hudoc.echr.coe.int

Ранее "Страна" писала о том, что Украина подала в ЕСПЧ еще одну жалобу на Россию.

Также мы сообщали, что ЕСПЧ рассмотрит жалобу гей-пары из Украины на отсутствие лгбт-браков в Украине.