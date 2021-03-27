В субботу, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ бывшего президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Тупицкий сейчас является действующим главой КСУ. Также этим же указом Зеленский отменил указ от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Александра Касминина судьей Конституционного суда".

В президентском указе говорится, что Виктор Янукович "узурпировал власть" в 2010-2014 годах, что привело к "подрыву нацбезопасности и обороноспособности" и тот факт, что назначенные им судьи Конституционного суда продолжают выполнять свои полномочия, - создает угрозу государственной независимости и национальной безопасности.

Что означает этот указ Зеленского и к каким результатам он приведет, анализирует "Страна".

"Избавиться от товарища"

Александр Тупицкий (ныне глава Конституционного суда) и Александр Касминин были назначены на посты судей Конституционного суда в 2013 году бывшим президентом Виктором Януковичем на девятилетний срок. Таким образом, уйти с должности они должны только в 2022 году.

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ сроком на два месяца, а в феврале продлил срок отстранения еще на месяц. Сам Тупицкий не признавал этот отстранение.

При этом Зеленский неоднократно заявлял о намерении добиться ухода с должности Тупицкого. В одном из интервью журналистам он вообще сказал, что нужно "избавиться от товарища".

"Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд", – заявил Зеленский на форуме "Украина 30".

И вот теперь в ОП нашли этот способ "избавиться". Путем отмены указа о его назначении.



В пакете с Тупицким Зеленский "избавился" еще от одного судьи - Александра Касминина.

Мотив недовольства этим судьей также легко объяснить. Касминин был противником и одним из тех, кто голосовал за отмену судебной реформы, инициированную Зеленским и предусматривавшую создание Комиссии по вопросам добропорядочности с большими полномочиями и участием международных экспертов. Касминин тогда отмечал, что выступает против "делегирование власти, которая принадлежит исключительно украинскому народу, международным и иностранным организациям".

Особое мнение Касминин выразил и тогда, когда Конституционный суд счел соответствующим Основному закону закрепление в Конституции курса на интеграцию в ЕС и НАТО. По его мнению, Верховная Рада не имела права вносить такие положения без проведения референдума.



Также, как и Тупицкий, Касминин голосовал за отмену статьи 68-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала уголовную ответственность за незаконное обогащение, выступал против освобождения судей по результатам квалификационного оценивания, а также поддержал признание неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции " и отмену уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

По пути Ющенко

Еще осенью прошлого года, когда Конституционный суд вынес решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирования, и начался накат на судей, среди "слуг народа" запустили слух, что Зеленский может устроить переворот в Конституционном суде, поступив с судьями по президентской квоте так же, как в свое время бывший президент Виктор Ющенко поступил с судьей Конституционного суда Сюзанной Станик.

Этой истории почти 14 лет.

Весной 2007 года Ющенко издал указ о роспуске парламента, но он был обжалован в Конституционном суде. Докладчиком по этому делу была Сюзанна Станик, уроженка Львова, кандидат юрнаук, персона с весомой политической биографией - экс-министр по делам семьи, экс-министр юстиции и даже бывший посол Украины в Швейцарской конфедерации. Когда Станик усомнилась в правомочности президентского решения, Ющенко ее уволил своим указом.

Она оспорила указ в Шевченковском суде, он ее восстановил.

Апелляционный суд отменил это решение, но Верховный суд поставил точку в этом споре, постановив, что Станик была уволена незаконно.

Но тогда Ющенко отменил указ президента Кучмы о ее назначении на должность под предлогом нарушения процедуры вступления Станик в должность. Дело в том, что судья КС должна приносить присягу в присутствии президента, а когда она приносила присягу, Кучмы не было в зале. Финалом этой истории было еще одно восстановление Станик в должности судьи и дальнейшее увольнение, но уже по собственному желанию.

Собственно, теперь Зеленский по сути повторил "подвиг" Ющенко.



Но как и в истории со Станик это увольнение противоречит закону и Конституции.



Конституция и закон о Конституционном суде четко прописывают основания для увольнения судей КС:

– неспособность судьи выполнять обязанности по состоянию здоровья;

– нарушение судьей требований о несовмещении должности КСУ с другими видами деятельности;

– совершение судьей существенного дисциплинарного поступка;

– грубое или систематическое пренебрежение судьей своими обязанностями, которые несовместимо со статусом судьи КСУ или выявило его несоответствие занимаемой должности;

– отставка судьи по собственному желанию.

Также полномочия судьи КСУ прекращаются при истечении срока его полномочий; достижении судьей 70 лет; выходе судьи из гражданства Украины/получении гражданства другой страны; признании судьи безвестно пропавшим, умершим, недееспособным или ограничено дееспособным; вступлении в силу обвинительного приговора против судьи за преступление.

Ни одно из этих оснований не лежит в основе указа Зеленского.

Более того, чтобы уволить судью Конституционного суда, необходимо согласие 2/3 голосов от конституционного состава самого КСУ.

Кроме того, еще в 2019 году Верховный суд (ссылаясь на судебный процесс по иску Сюзанны Станик) вынес решение о том, что "Конституция не предусматривает полномочия президента относительно издания указа об отмене указа о назначении судей Конституционного суда".

Замысел Зеленского - попытка взять под контроль КСУ

То есть, юридические основания для отставки Тупицкого и Касминина в принципе отсутствуют.

Но президента это не остановило.

В публичной плоскости сам Зеленский подает своей решение как "результаты аудита указов Януковича" по решению СНБО и избавление от тех из них, которые создают угрозу национальной безопасности.

Его группа поддержки поясняет тему с точки зрения политической целесообразности - мол, убрали судей, которые ответственны за решения КСУ, раздражавшие Запад и МВФ. То есть, это своего рода шаг навстречу звонку Байдена и требованиям "американских партнеров", которые хотят перезагрузки судебной системы и Конституционного суда.

Отметим, что такая трактовка выгодна Зеленскому для "балансировки" других решений, которые власти принимали в последние дни. В частности - посадки по "делу о ЧВК" агента НАБУ Евгения Шевченко, которые многие восприняли как атаку на главу НАБУ Сытника.

В тоже время, по данным источников "Страны" близких к Офису президента, реальная логика крайне спорного с точки зрения закона Указа иная.

Смысл простой: пока Тупицкий и Касмининов будут оспаривать свое увольнение в Верховном суде пройдет немало времени. А за это время президент назначит двух новых судей. Плюс заполнит своими людьми еще две вакансии (одну от Рады и еще одну от Съезда судей). И, таким образом, с учетом ныне лояльных судей (к таковым сейчас относят 5-6 человек из 18) он будет контролировать как минимум половину состава суда. А в такой ситуации (и в отсутствии "центра сопротивления" в лице Тупицкого) на сторону Банковой могут перейти и некоторые колеблющиеся судьи, обеспечив Зеленскому большинство в 12 голосов, необходимое для принятия любых решений.

"С таким же успехом можно отменить декларацию о государственном суверенитете"

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в разговоре со "Страной" сказал, что если Зеленский даже назначит новых судей вместо Тупицкого и Касминина, решения, которые будут вынесены с их участием, будут незаконны.

"С юридической точки зрения данный указ не имеет никаких последствий. Если расчет на то, что без этих судей будет снижен кворум для принятия решений, то это так, кворум все равно будет учитывать этих судей, так как не была соблюдена процедура их увольнения. Сам указ не увольняет их с постов. То есть, даже если Управление Госохраны не будет пускать их на рабочее место, все равно они остаются судьями Конституционного суда. То есть решение носит политический, а не правовой характер. Какими будут последствия этого решения - будет коллапс всей судебной системы. Если смоделировать развитие ситуации и предположить, что будут назначены новые судьи, тогда можно будет до бесконечности оспаривать их назначение. Но все решения Конституционного суда будут рассматриваться как незаконные. То есть, можно силой привести новых судей, надеть на них мантии, посадить в кресла, заставить что-то проголосовать, но всё, что будет принято, нельзя будет считать законным. С таким успехом, дальше с ссылкой на Майдан, кредит МВФ или волю послов можно отменить сам Конституционный суд или вообще декларацию о государственном суверенитете", - говорит "Стране" Ростислав Кравец.

Судья Конституционного суда в отставке Василий Нимченко в разговоре со "Страной" отмечает, что указ Зеленского об отмене указа Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда Украины" является незаконным и в очередной раз доказывает, что президент узурпирует власть.

"Конституция четко регламентирует основания для увольнения судьи Конституционного суда. Болезнь, смерть, увольнение по собственному желанию, грубый дисциплинарный проступок, пренебрежение обязанностями. Судью увольняют его коллеги. Президент не может уволить судью Конституционного суда и не может отменить закон о назначении. Судьи назначены на 9 лет и если нет вышеперечисленных оснований для увольнения, должны оставаться в должности судей до конца срока своих полномочий. Желание президента создать Конституционный суд "под себя" в основания для увольнения судей не входит. Этот указ не соответствует Конституции. Это узурпация власти. Это действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Конституция гласит: никто не может узурпировать государственную власть", - говорит "Стране" Нимченко.

А юрист Максим Могильницкий обратил внимание на то, что если указ о назначении Тупицкого судьей КС отменен, то и все решения, которые принимались с его участием, можно считать недействительными. Вплоть до того, что Тупицкий голосовал за избрание главой КСУ Натали Шапталы, которая, в свою очередь, привела Владимира Зеленского к присяге. "То есть присяга не засчитывается, и президент у нас ненастоящий. Логично?", - задается вопросом юрист.

Если оставить за скобками законность нынешнего указа Зеленского, можно спрогнозировать, что подобным образом смогут вести себя все будущие главы государства, отмечает политолог Руслан Бортник.

"По этому сценарию каждый новый президент сможет отменять указы своих предшественников и перезагружать под себя не только Конституционный суд, а любые государственные органы. Можно будет отменить указы о назначении членов ЦИК, Нацсовета по телерадиовещанию и прочих", - считает Бортник.

"Гоп-стоп управление. Новые лица из подворотни. Просто ад какой-то", - комментирует экс-министр юстиции Елена Лукаш и развернуто поясняет почему указ президента будет признан судом незаконным.

"Несколько слов о противоправных действиях и решениях Зеленского и позиции Верховного Суда Украины. Противоправная практика выдачи указов о отмену указов в назначение - дело для Зеленского не ново. Напомню вам один эпизод из этой практики.

4 мая 2019 года Президент Порошенко выдал указ № 187/2019 о назначении В. Горковенко членом Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания.

25 мая 2019 года Президент Зеленский выдал указ № 323/2019 об отмене, дословно об "отмене Указа Президента Украины от 4 мая 2019 года № 187", которым и был назначен В. Горковенко.

Улавливаете суть?

Всё точно также, как и в случае с судьями Конституционного Суда: отмена указа о назначение лица.

В Верховном Суде Горковенко просил признать указ Зеленского противоправным и отменить его, так как указы о увольнение и назначение являются актами индивидуального действия, отмена которых после их фактического исполнения никаким законодательным актом не предусмотрена.

Рассмотрев позиции сторон, Верховный Суд 19 декабря 2019 принял решение в пользу Горковенко и постановил: "Признать противоправным и отменить Указ Президента Украины от 24 мая 2019 №323 / 2019 "Об отмене Указа Президента Украины от 4 мая 2019 №187 "О назначении членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания". (Дело № П / 9901/286/19).

При этом, Верховный Суд исходил из того, что "действуя в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины, Президент Украины реализует предоставленные ему полномочия по формированию состава Национального совета путем издания указов о назначении и освобождении ее членов. Другого способа реализации конституционных полномочий, связанных с формированием Национального совета как конституционного, коллегиального органа, в т.ч. путем отмене актов по кадровым вопросам, основным законом Украины не предусмотрено".

Кроме того, Конституционный Суд Украины в решении от 23.06.1997 №2-зп, разграничивая правовые акты на нормативные и ненормативные, охарактеризовал последние как такие, которые по своей природе, в отличие от нормативных, устанавливают не общие правила поведения, а конкретные предписания, обращены к отдельному индивиду или юридического лица, применяются однократно и после реализации исчерпывают свое действие.

Указанное решение Конституционного Суда Украины, как верно отмечает представитель ответчика, хотя и принято в отношении актов органов местного самоуправления, однако содержит общие подходы к возможности отмены актов ненормативного характера, которые могут быть применены при решении споров в подобных правоотношениях по актов индивидуального действия.

Посмотрим, что скажет Верховный Суд в истории с судьями Конституционного Суда на этот раз.

Будет ли соблюдена законность и принцип стабильности судебных актов, или победит Согласованная позиция по узурпация власти, путем блокирования работы Конституционного Суда.

Если кто-то сейчас витает в облаках надежд, напомню слова Зеленского, что он лично просил главу КСУ: "земельный, банковский, языковой вопрос ... не затрагивать для того, чтобы не раскалывать общество".

Настоящим хозяевам Украины нужна определенность и стабильность в вопросах собственности и управления, которую Должны гарантировать ручные судьи.

Поэтому происходит этот гоп-стоп с указами и попытка "судебной реформы".

Все просто", - написала Елена Лукаш.

"А почему нельзя также уволить Сытника?"

Интересно, что после указа президента об отмене указа бывшего президента, в украинском политикуме задались вопросом, почему по той же схеме до сих пор не уволили главу НАБУ Артема Сытника.

Так, Елена Лукаш опубликовала указ Порошенко о назначении Сытника и задала вопрос: "А с этим указом также расправиться слабо?"

"Указ Порошенко о назначении Сытника главой НАБУ уже был признан неконституционным самим Конституционным судом. Можно было уволить его на этом основании. Но Сытника президент боится трогать. Это ему не Тупицкий. За Сытника вступались послы", - отмечает Ростислав Кравец.

"А действительно, если можно отменить указ президента Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ, то почему нельзя отменить указ президента Порошенко о назначении главы НАБУ Сытника?

При том, что отмена указа по Сытнику (в отличие от указа по Тупицкому) будет совершенно законным действием, так как есть решение КСУ о неконституционности указа Порошенко.

Но Зеленский издаёт незаконный и неконституционный указ по Тупицкому. Но не издаёт законный и конституционный указ по Сытнику.

Почему? Потому что помимо Конституции в Украине есть ещё американское посольство", - комментирует ситуацию телеграмм-канал "Политика Страны".

"Главным органом страны станет Верховный суд"

Известный юрист Андрей Портнов считает, что теперь все внимание будет приковано к Верховному Суду.

"В ближайшее время главным органом страны станет Верховный Суд. Именно ему предстоит проверить около трёх-четырёх десятков санкционных решений президента и СНБО и указы об увольнений судей КС.

На Верховном Суде будет сосредоточено теперь особое внимание делового мира, средств массовой информации, лидеров общественного мнения и юридической науки.

Фактически именно в ВС в предстоящие несколько месяцев решится, как дальше будет управляться страна — открытыми, состязательными и процессуальными процедурами или единоличными указами", - написал Андрей Портнов.