Тенденции на мировых рынках круто развернулись. "Страна" уже писала о мировой экономической эйфории, когда на фоне вакцинации от ковида и оптимистических прогнозов о скором выходе из коронакризиса начали рекордно расти котировки на фондовых и сырьевых рынках. Нефти уже в этом году прочили ценник в 100 долларов за баррель, а биткойну — 100, а то и 200 тысяч за монету.

Но сейчас все резко изменилось. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации во многих странах рынки буквально посыпались, и что будет дальше - никто не знает.

23 марта обвалились котировки на нефть - сорт Brent упал в цене на 3,85%, до 62,13 доллара за баррель. WTI и вовсе ушел ниже 60 долларов за баррель - ценник просел на 3,72%, до 59,28 долларов.

Переполох на биржах вызвали неутешительные новости о третьей волне пандемии, которая уже охватила Европу и Индию и подбирается к США.

Аналитики Bank of America уже заявили, что в этом году ценник на нефть вряд ли превысит 70 долларов за баррель.

"Есть ряд причин полагать, что повышения цен на нефть до 100 долларов за баррель придется подождать, пока спрос в ближайшие годы не восстановится в более широком масштабе", — заявили в Bank of America.

Правда, уже буквально на следующий день, после ЧП в Суэцком канале, нефть подорожала сразу на 5%. Но рост оказался краткосрочным: 25 марта котировки снова пошли вниз.

25 марта стало "черным" и для европейских фондовых рынков — они обвалились на волне ухудшения коронавирусной статистики в ЕС.

Эксперты также ухудшили прогнозы по нашим экспортным товарам, в частности, железной руде. Вместо нынешних 167 долларов за тонну, ей прочат ценник всего в 125 долларов.

На фоне паники на биржах, инвесторы уводят деньги в "тихие гавани", одной из которых стали казначейские облигации США, доходность по которым растет. А рисковые рынки, в которым относится и Украина, столкнулись с угрозой обвала национальных валют. Что, собственно, уже прослеживается по гривне, которая в последние дни теряет в стоимости из-за того, что нерезиденты сбрасывают наши ОВГЗ.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на мировых рынках и что новые тенденции значат для Украины.

Нефть уже не по 100

25 марта европейские фондовые индексы пошли вниз. Главная причина - опасения инвесторов по поводу перспектив экономики ЕС, что связано с новыми вспышками эпидемии в Европе и очередными ограничениями, на которые идут власти. Также падают акции китайских компаний - есть опасения их делистинга на американских биржах из-за новых санкций США в отношении чиновников из Китая.

То есть, фондовые рынки лихорадит.

"Коэффициент Баффета показывает, что акции переоценены в 3-4 раза", — говорит экономист Алексей Кущ. И приток денег на фондовые рынки будет продолжаться, так как в мире - слишком много лишней ликвидности. Откуда она вязалась можно прочитать здесь.

Лихорадит и сырьевые рынки. В первую очередь, нефти, которой еще недавно прочили ценник в 100 долларов уже в этом году.

Во вторник, 23 марта нефтяные котировки обвалились в Лондоне и Нью-Йорке. Нефть марки Brent просела на 3,85%, до 62,13 долларов, WTI — на 3,7%, до 59,28 долларов за баррель.

Причина та же, что и в случае с фондовыми биржами - коронавирусные ухудшения в Европе, Индии, а также угроза новой волны эпидемии в США.

Ухудшение коронавирусной статистики идет сейчас практически по всем странам Европы, несмотря на вакцинацию.

Что заставляет власти реагировать. Так, до 18 апреля продлили карантин в Германии, ввели жесткий локдаун в 16 департаментах Франции, усиливаются карантинные мероприятия в Польше и Австрии. О возможной приостановке в ослаблении карантина заявил также мэр Нью-Йорка, где обнаружили британский штамм.

"Новости о новых локдаунах - это совсем не то, что хотел услышать рынок, где цены взлетели на 80% за четыре месяца", - цитирует Reuters главe исследований сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансена.

Реакция нефтяных котировок на новую волну коронавируса в общем-то понятна - она означает, что до полного восстановления путешествий (и авиаперевозок) еще далеко, как и до преодоления экономического кризиса, что должно было разогнать спрос на нефть.

Интересно, что падают не только биржевые котировки, но и реальные цены на нефть (а это не одно и то же, котировки во многом спекулятивны). В начале этой недели Нигерия, которая является крупнейшим поставщиком нефти в Африке, снизила цены для партий, законтрактованных для Китая. А второй по величине африканский нефтедобытчик, Ангола, не смогла продать партию на ближайший месяц.

Все это запускает нефтяные фьючерсы по "минусовой" схеме — контракты на ближайший месяц стоят дешевле, чем с отсрочкой поставок. Такое было в прошлом году, когда ценники на нефть стали отрицательными. Данная тенденция свидетельствует о том, что предложение нефти намного превышает спрос и ее проще отдать в убыток, чем тратиться на хранение,

Правда, буквально 24 марта, после того, как случилось ЧП на Суэцком канале (его заблокировало севший на мель танкеровоз) ситуация резко изменилась, и нефть взлетела на 5%. Дело в том, что «в пробке» застряло до десятка танкеров с 13 млн баррелей нефти. По суэцкому каналу проходит порядка 12% мирового торгового оборота, в основном - нефть и сжиженный газ. Поэтому нефтетрейдеры сразу же заявили, что "рынок нефти восстанавливается после спада".

Впрочем, на следующий день, 25 марта, котировки на нефть снова начали снижаться. Brent подешевела на 0,99% (до 63,42 долларов), WTI — на 1,85% (до 60, 05 долларов). Тем не менее, ценники все еще выше, чем до блокировки Суэцкого канала.

Хотя эксперты прогнозируют их дальнейшее снижение, даже если движение по каналу полностью восстановят не так быстро, как обещают.

Пока предложение нефти все равно существенно превышает предложение. Мэнергетики США на этой неделе сообщило о росте запасов нефти на 1,9 млн баррелей.

Хотя аналитики, наоборот, ожидали их сокращения на 1,7 баррелей. А спрос на нефть с США на прошлой неделе упал на 1,2%.

Но, что касается ЧП на Суэцком канале, то оно может существенно повлиять на цены на сжиженный газ, — прогнозируют аналитики Wood Mackenzie.

"Ставки фрахтования в настоящее время низкие — около 30 тысяч долларов в сутки. Но они могут вырасти (отражая дополнительную тонно-милю, необходимую для обхода канала через мыс Доброй надежды), если сбои в работе Суэцкого канала затянутся", - заявили в Wood Mackenzie.

Задержки в разблокировке канала (если на это уйдет больше нескольких дней, а уже понятно, что так и будет) могут повлиять на графики доставки, в основном на европейский рынок.

Что же касается нефти, то, похоже, аналитики уже забыли о своих прогнозах о ценах по 100 долларов за баррель.

"Есть ряд причин полагать, что повышения цен на нефть до 100 долларов за баррель придется подождать, пока спрос в ближайшие годы не восстановится в более широком масштабе", — заявили в Bank of America.

Впрочем, как отмечает Алексей Кущ, пока еще до конца непонятно, как именно будет восстанавливаться спрос на нефть.

"Не исключено, что многие страны сделают ставку на инфраструктурные проекты, рассчитывая с их помощью ускорить экономику. В этом случае спрос на нефть будет восстанавливаться динамичнее", — говорит он.

Но в целом эксперты на этот год прогнозируют стоимость нефти на уровне до 70 долларов за баррель, то есть, уже минус 30 долларов к прежним прогнозам.

Кукуруза выстоит, руда рухнет

Снижение нефтяных котировок и, главное, ухудшение прогнозов по нефти, тянет вниз и другие сырьевые товары. К примеру, кукуруза также просела. Если 22 марта за 100 бушелей (в одном бушеле 25,4 килограмма кукурузы) давали 545,4 доллара, то 25 марта — 534,7 доллара.

100 бушелей пшеницы (в одном бушеле - 27,216 килограмм пшеницы) упали в цене с 22 марта на с 620 долларов до 606,7 долларов.

Впрочем, та же кукуруза, если и будет дешеветь, то гораздо медленнее, чем нефть, что на руку Украине.

"Зеленый" курс Европы, а с недавних пор и США стратегически нам невыгоден, но тактически мы можем воспользоваться случаем и больше заработать на технических культурах, спрос на которые будет расти в свете увеличения производства биотоплива", — говорит Кущ.

Но вот другой стратегически важный для Украины товар - железная руда, который за последний год подорожал едва ли не вдвое, может обвалиться в цене более существенно.

Мы уже писали, что на середину марта ценник на железную руду достиг 167 долларов за тонну. Но сейчас он просел до 160-161 доллара, а по прогнозам до конца года руда и вовсе будет стоить не больше 125 долларов.

Снижение цен связано с возможным сокращением выплавки стали в отдельных регионах Китая, а также с общим трендом - недостаточно активным восстановлением мировой экономики.

То есть, в целом ситуация такова, что более-менее долгосрочные прогнозы сейчас - дело неблагодарное.

"Все меняется буквально в режиме реально времени. Любое событие способно обвалить биржи или ,наоборот, взвинтить котировки. Поэтому прогнозы меняются едва ли не каждый день, а какие из них реализуются - непонятно. Все усугубляет неоднородность восстановления экономики. Одни страны уже победили пандемию и они растут, как, к примеру, Китай. Другие, наоборот, уходят в минус. Поэтому в ближайшее время нас ждут самые настоящие качели - цены будут то расти, то снова падать и так по кругу", — говорит Кущ.

Обвалится ли биткойн?

Биткойн, которому еще недавно также прочили рекордные ценники - до 100, а то и до 200 тысяч долларов за монету, также подешевел - 24 марта цена просела почти на 6%, и установилась на уровне 56,5 тысяч долларов (до этого криптовалюты поднялась до более чем 61 тысячи). 25 марта зафиксирован новый антирекорд - еще минус 6 тысяч к ценнику.

Тем не менее, как говорит "Стране" старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер, биткойн вряд ли улетит в пропасть.

"В прошлом году мировые индексы росли без фактической экономической поддержки, только на привычке инвесторов в любой непонятной ситуации покупать индексы. Криптовалюты же дорожали, получая поддержку от вкладов в них как в активы-убежища. Кроме того, шла активная пиар кампания по криптовалютам. На факторе известности и хайпа биткойн будет и дальше держаться на высоких отметках. Пока будут ходить легенды, что за прошлый год биткойн вырос почти на 300%, а в этом году уже на 53% и имеет потенциал роста к уровню 100 тысяч долларов за монету– то есть еще плюс 60% - в него будут инвестировать. Важен эффект лавины – сначала покупают крупные игроки, потом работает маркетинговое сарафанное радио, крупные игроки частями фиксируют прибыль, аккуратно, пока более мелкие игроки постепенно заносят деньги, и когда темпы притока средств сократятся – крупные инвесторы зафиксируют прибыль по максимуму. Цена на этом резко просядет, возможно к 37-38 тысячам за монету. В целом же крипторынок еще не исчерпал потенциал. Если попытаться сейчас купить оборудование для майнинга – их не найти. То есть крипторынок сохранит свою актуальность для инвесторов на 2021 года. Можно сказать, что все крупные спекулянты сейчас "танцуют" вокруг криптовалют, а не вокруг акций, индексов, металлов и валюты", — пояснил Шустер.

Деньги бегут в облигации, но не в ОВГЗ

Стоит отметить, что излишняя ликвидность в мире никуда не делась. Более того, денег становится все больше. К примеру, США утвердил масштабную программу поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов, аналогичные программы работают также в странах Европы.

При этом потребительские настроения не такие уж оптимистические - люди пытаются не потратить деньги, а куда-то их выгодно вложить.

Но в свете новых тенденций и неопределенности с ситуацией на биржах, деньги все активнее перемещаются в "тихие гавани" - государственные облигации.

Прежде всего речь идет о казначейских облигациях США, доходность которых растет.

"Байдену очень нужны деньги под свой триллионный пакет помощи, поэтому доходность 10-летних облигаций США уже выросла до 1,6% (на 0,7% - Ред), тогда как, к примеру, средняя доходность акций составляет 1,5%. Но облигации - это куда более защищенные вложения, тут практически нет рисков. А если еще и доходность выше, то зачем вообще вкладываться в акции. Примерно так рассуждают инвесторы, выводя деньги в облигации", — поясняет Алексей Кущ.

Уже на ближайшее время прогнозируется массовый отток средств из акций в облигации. Ожидается, что в облигации перекочует, как минимум, порядка 100 млрд долларов. В облигации будут уходить, прежде всего, портфельные инвесторы, в частности, негосударственные пенсионные фонды.

Но в условиях полной неопределенности на рынках казначейские бумаги США станут "тихой заводью" также для спекулятивного капитала, который работает на рынках развивающихся стран. В частности, в Украине.

"Спекулянты уже начали избавляться от наших ОВГЗ. При нынешний ставках доходности американских бумаг, чтобы удержать нерезидентов, украинский Минфин должен повышать прибыльность ОВГЗ - с нынешних 11-12% хотя бы до 14%. Иначе будет дальнейший отток, и, как следствие, девальвация", — отмечает Алексей Кущ. Пока же гривна падает.

Повышение доходности по ОВГЗ, если оно будет, увеличит и без того огромные расходы Украины на обслуживание долгов. Впрочем, похоже, в условиях полной неопределенности с кредитом МВФ и дороговизны денег на внешних рынках, у Минфина не остается другого выхода, как и дальше привлекать деньги через гособлигации.