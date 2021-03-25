"Страна" уже писала, что украинские медики массово увольняются из отечественных больниц и едут на работу в Европу, в частности в Польшу. Главная причина - зарплаты. В той же Польше зарплаты врачей достигают (в переводе на нашу валюту) 100 тысяч гривен в месяц и выше.

По оценкам Центра имени Разумкова, с начала 2020 года за границу выехало порядка 60 тысяч медиков, и этот процесс продолжается.

"На самом деле точной статистики нет. Но люди действительно массово уезжают, потому что в Украине условия труда для медиков только ухудшаются. Это уже привело к жесткому дефициту кадров. Не хватает семейников, рентгенологов, узких специалистов. Простой пример: в рамках "Большой стройки" в прошлом году были выдели средства на ремонты приемных отделений, закуплено порядка 250 компьютерных томографов. Но это оборудование фактически нигде не используется - на нем попросту некому работать", — говорит аналитик по вопросам здравоохранения Ассоциации городов Светлана Осташко.

Она также отмечает, что в этом году зарплаты медиков не только не выросли (как обещали в Минздраве, анонсировав увеличение окладов врачей до 25 тысяч гривен), а даже заметно сократились. А с 1 апреля ситуация может еще больше ухудшиться, так как меняется принцип финансирования больниц.

Поэтому во многих городах медсестры и врачи получают "голую" ставку - 5 тысяч гривен на руки.

Даже с доплатой "ковидных", несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, есть проблемы.

"Страна" разбиралась, почему в разгар эпидемии медикам срезают зарплаты, а в больницах уже некому работать.

Доплаты закончились

Еще с января этого года у медиков начались проблемы с зарплатами.

"С сентября прошлого года медицинским работникам доплачивали к окладам за счет так называемого "переходного финансирования". Доплаты существенные - до двойного оклада. Финансирование шло из госбюджета в рамках постановления Минздрава №610. Но срок его действия истек еще в декабре 2020 года. То есть с 1 января этого года все доплаты фактически поставили на стоп", — говорит Осташко.

Согласно постановлению Кабмина №610, предусматривались следующие доплаты:

70% должностного оклада по тарифному разряду от 14-го и выше

50% от минимальной заработной платы специалистам, отвечающим квалификационным требованиям (медикам до 14 разряда)

25% минимальной зарплаты младшим медицинским сестрам.

Речь идет не о ковидных доплатах, это отдельный вид финансирования в размере до 300% оклада для медиков, работающих с коронавирусными пациентами.

За счет всех этих доплат ситуация с зарплатами медиков в прошлом году немного выровнялась. Скажем, средняя зарплата врача, не работающего с ковид, выросла до 10-15 тысяч, а у медсестер - до 10 тысяч.

С учетом "ковидных" и местных доплат, которые профинансировали в некоторых городах, зарплаты были еще выше.

К примеру, в Киеве врач скорой помощи зарабатывал до 40 тысяч гривен, фельдшер — 30-32 тысяч, санитарка - 20 тысяч. В столичных инфекционных отделениях, принимающих ковидных больных, зарплаты медиков доходили до 50 тысяч гривен.

Но с этого года суммы начали уменьшаться. Причем, ситуация отличается не только от города к городу, но и в разных больницах.

Некоторые медики получают урезанные доплаты, скажем, 30% к окладу вместо 70%, некоторые вообще - только голую ставку в 6-7 тысяч гривен.

"На самом деле те средства, которые были выделены на повышение зарплат в сентябре-декабре прошлого года, заложены в финансирование, которое поступает в учреждения в первом квартале 2021 года. Но проблема в том, что действие постановления №610 не пролонгировано, и сейчас нет механизма распределения этих средств, как и четкого требования к руководителям медучреждений доплачивать медикам положенные им проценты к зарплатам", — пояснил глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

По его словам, некоторые медучреждения пошли по пути внесения изменений в коллективные договоры, прописав в них, что в январе-марте будут доплачивать врачам от 14 тарифного разряда 70% от оклада, а остальным 25-50% от минималки. Но и тут есть проблема, так как минималка с нового года выросла с 5 тысяч до 6 тысяч, а переходное финансирование на первый квартал 2021 года посчитали по минималке на сентябрь 2020 года.

Многие медучреждение и этого не сделали, так как у них попросту нет денег на доплаты. В итоге, медики остались без надбавок.

По данным Сергея Кубанского, врачи потеряли в доплатах порядка 3,7 тысяч гривен в месяц, медсестры - 2,5 тысячи, санитары — 1,5 тысячи

Даже по ковидным 300% есть вопросы.

Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко получила в марте на зарплатную карту аванс всего 2472 гривны 76 копеек. Скрин уведомления о поступлении этой суммы на банковскую карту она выставила на своей странице в Фейсбуке. И задалась вопросом: "Эпоха коронавируса в Украине уже закончилась?"

В профильных группах в Фейсбуке медики обсуждают, что их уже предупредили о снижении выплат "коронавирусных" за март. В частности, в Запорожье и Виннице максимальную планку доплат снизили с 300% до 200%.

Как заявил мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив, медикам выплатили только половину заработной платы за январь, а за февраль и март – вообще 20-30%.

Проблему признают в Минздраве.

"Это у нас происходит в некоторых районах. Мы перечисляем средства с учетом всех надбавок. Эти 300%. Каким образом мы будем реагировать? Мы уже начали реагировать. То есть все отчеты от каждой больницы, которой перечислена такая-то сумма средств, которые должны учитывать в том числе повышенную зарплату. То, что не повышена заработная плата, будет заканчиваться уголовными делами. Точка", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов на одном из эфиров "Свободы слова" в марте.

То есть всю ответственность сбрасывают на главврачей.

Как говорит Светлана Осташко, сейчас действительно все решает только коллективный договор и главврач. Как врачи договорятся, сколько и будут получать.

"Но главная проблема в том, что нет установленной на уровне МОЗ зарплатной "планки", а врачи не сильно-то умеют отстаивать свои права, вот зарплаты и падают. Скажем, в среднем по регионам зарплата врача сегодня - 7-10 тысяч", - говорит она.

"Нашли "врагов народа" - главврачей. А откуда они будут платить - Минздрав не ответит. Да, НСЗУ нам перечисляет деньги по программе медгарантий. Но если я сегодня все эти деньги пущу на зарплаты, то за что я будут оборудование покупать. Не будет УЗИ- аппарата, а завтра договора с НСЗУ вообще лишусь, и тогда уже врачи вовсе без зарплат останутся. Может, стоило бы сначала задать вопрос об адекватности тарифов, по которым платит НСЗУ, а уже потом вешать всех собак на главврачей", - сказал нам главный врач одной из районных больниц Киевской области.

Как будут платить врачам с апреля

Уже с 1 апреля ситуация с зарплатами медиков может еще больше ухудшиться.

"С начала апреля переходного финансирования в принципе не будет - все только по договорам с НСЗУ. Сколько денег медучреждение получит в рамках пакетов по медгарантиям, такой суммой и будет располагать. На все - на оборудование, обеспечение работы больницы, зарплаты. Могут доплачивать местные власти, но деньги есть далеко не у всех", - отмечает Светлана Осташко.

"Можно ожидать следующей риторики власти: учреждения стали "богаче" и в рамках своих поступлений смогут повышать зарплаты медработникам", - добавил Кубанский.

В рамках программы медгарантий НСЗУ увеличила финансирование некоторых пакетов, скажем, по неонатологии, инфарктам, вернули пакет по стоматологии.

То есть, в теории, финансирование больниц действительно должно вырасти. Но не всех.

"Далеко не все могут подписать договор с НСЗУ. Чтобы заключить контракт, нужно соответствовать ряду требований (по оснащению, количеству коек, персоналу и пр.). Но, как это ни парадоксально звучит, многие споткнулись с такой критерий, как "доступность для маломобильных групп населения". Он тоже обязателен для договора с НСЗУ.

Как показывает наш мониторинг, ему соответствуют на первичке 65-67% учреждений, на вторичке - до 78%. Чтобы подтвердить соответствие, нужны немалые деньги: только на сертификат 100-150 тысяч гривен, на техническую документацию - 200-300 тысяч, на переоборудование (расширение дверных проемов, пандусы и пр) - счет и вовсе может идти на миллионы. Далеко не у всех есть финансирование, особенно в районных и сельских больницах. К концу марта подтвердить соответствие по этому критерию сможет до 85% медучреждений. А что будет с остальными 15%? Договор с НСЗУ они подписать не смогут, получается, переходят полностью на финансирование местных бюджетов", — отмечает Осташко.

Но непонятно, как будет и с теми, кто получит финансирование с НСЗУ.

"В этом году будет дефицит финансирования, примерно до 40 млрд гривен. Нацслужба планирует в связи с этим проводить проверки медучреждений на предмет соблюдения критериев, и, если обнаружат нарушения, могут лишить денег. Такие больницы опять таки перейдут на содержание местных общин", — добавила Осташко.

Как в этом случае изменятся зарплаты медиков - можно только гадать. Если в крупных городах местные бюджеты смогут потянуть содержание медицины, то в райцентрах и селах речь может идти не только об урезании окладов, но и о массовых сокращениях, а то и закрытии больниц.

"Нас уже предупредили, что с 1 апреля переводимся на полставки. Обещали потом все компенсировать доплатами, если будут "лишние" деньги. Но не факт, что они будут. Многие врачи думают увольняться, сейчас ищут работу в Чернигове или в Киеве. В столице в частные клиники можно устроиться на неплохие заплаты - до 20 -30 тысяч. Некоторые наши медсестры уже там работают, снимают комнаты, берут много смен, все равно по зарплате выходит больше, чем дома", — рассказала нам врач одной из районных больниц Черниговской области. Также увеличивается отток медиков в Польшу.

В медицинской среде уже гуляют страшилки о том, что деньги могут забрать. И это также стало одной из причин, по которой врачам урезают зарплаты, - главврачи сейчас бросают все средства на усиление больниц, закупают оборудование, делают ремонты. То есть готовятся к рейдам проверяющих.

Минус 30 тысяч врачей за год

Перспективы снижения зарплат подталкивают медиков к увольнениям.

"Люди и так массово уходят, особенно с начала эпидемии. Дефицит специалистов уже огромный. Даже больницы, которые неплохо дофинансируют местные власти и которые готовы даже предоставлять жилье врачам, не могут найти специалистов. Не хватает семейных врачей, узких специалистов, рентгенологов, в общем, всех по списку", — отмечает Светлана Осташко.

По данным Сергея Кубанского, на начало 2021 года в Украине было незанято больше 34,5 тысячи вакансий врачей и 35,6 тысячи - младших медсестер. Только за прошлый год уволилось 6,9 тысячи врачей и 22,5 тысячи другого медперсонала. В Киеве за 2020 год количество врачей уменьшилось на 11%, а медсестер - до 17%.

На фоне этой статистики, оценки по миграции наших медиков в Европу - 60 тысяч человек - выглядят вполне правдоподобно. И, скорее всего, в этом году ситуация еще больше усугубится.

"Работать попросту некому. Уже сейчас в больницах есть оборудование, наставили дополнительных коек, но все это стоит мертвым грузом - нет специалистов. То есть еще пару лет - и больницы придется закрывать уже не из-за того, что нет денег на их содержание, а потому, что работать некому", — подытожила Осташко.