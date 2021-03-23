Разлад внутри партии “Голос”, о котором писала “Страна” месяц тому назад, усугубился. Можно говорить об оформившемся расколе, разве что официально не зафиксированном.

Одна часть фракции “Голоса” ориентируется на лидера партии, народного депутата Киру Рудык, другая - на шоумена Сергея Притулу.

Они уже по-разному голосуют, ссорятся из-за политических акций и устраивают выволочку друг другу.

Что теперь будет с “Голосом”, разбиралась “Страна”.

Показательные перемены

Партия “Голос” не смогла преодолеть внутренние противоречия и фактически развалилась на либеральную и радикальную части. Во главе одной стоит председатель политсилы Рудык, неформальным лидером другой считается Притула.

К Рудык примкнул руководитель парламентской фракции “Голоса” Ярослав Железняк.

С подачи обоих обновился политсовет партии. Из него вывели вместе с Притулой народных депутатов Ярослава Юрчишина и Романа Лозинского, а также бывшего главу фракции Сергея Рахманина.

Вместо них, согласно открытым данным, в политсовет зашли член фракции Андрей Осадчук, а также руководитель фракции “Голоса” во Львовском областном совете Ростислав Добош, IT-бизнесмен из Черкасс, бывший кандидат на мэра этого города Виктор Евпак, член фракции “Голос” в Киевсовете Григорий Маленко. Сохранила место в руководящем органе партии народный депутат Инна Совсун.

Притула не согласился со своим исключением и собрал вокруг себя других недовольных переменами в партии. Фракция разделилась примерно пополам. Но тогда источники в партии уверяли “Страну”, что далеко это не зайдет и в сессионном зале будет единая команда.

Жизнь показала, что это не так.

Голосование раздора

Дальнейшие события показали, что конфликт в “Голосе” зашел очень далеко, оппоненты действуют, как им заблагорассудится. В показательные моменты это видно особенно четко.

При этом окружение Рудык еще надеется привести в чувство конкурирующую группу, хотя и специфическим образом.

13 марта 8 депутатов от “Голоса, входящих в группу Притулы, проголосовали вместе с монобольшинством за отправку на оценку в Конституционный суд Украины (КСУ) законопроекта №5133 о назначении и увольнении директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Как утверждает собеседник в президентской партии “Слуга народа” (СН), группа поддержала проект по просьбе главы антикоррупционного комитета Анастасии Радиной (СН), которая “с этими людьми контактирует”. Радина, как и члены фракции “Голоса” Юрчишин, Александра Устинова, поддержавшие решение - выходцы из грантовых кругов.

Как выяснилось позднее, руководство партии “Голоса” отнеслось к этому голосованию негативно и поставило его на вид шестерым из проголосовавших, пригрозив исключением из партии. Видимо, только они из этих восьми состоят в партии.

Один из них Ярослав Юрчишин рассказал об этой ситуации в комментариях под постом Железняка об акции в поддержку радикала Сергея Стерненко возле Офиса президента (ОП).

Глава фракции “Голоса” осудил вандализм на акции, "которому нет оправдания".

А Юрчишин, Лозинский участвовали в этих протестах и не испытывают по этому поводу видимого сомнения. Но это якобы ни при чем.

Юрчишин уточнил в комментариях, что шестерым проголосовавшим вынесли предупреждение.

“Говорят, что это (направление законопроекта в КСУ - Ред.) нанесло невероятный ущерб имиджу партии. Не голосование за фактически отмену ответственности за ложь в декларациях, не совместный с ОПЗЖ законопроект об уничтожении контроля над партийными финансами, а за то, чтобы услышать мнение КСУ о расширении полномочий президента… Правда, в медиа об этом не очень писали, потому что техническое решение. Но разрушение имиджа партии на лицо”, - написал в комментариях народный депутат Юрчишин.

Позже в ходе стрима на своей странице в Фейсбуке он утверждал, что не было решения фракции не голосовать, а значит, ее члены были вольны поступать, как считают нужным.

Официальная позиция партии, что законопроект №5133, который записывает в Конституцию право президента назначать с согласия парламента по результатам конкурсного отбора назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР, имеет целью “лишить антикоррупционные органы их независимого статуса и фактически делает невозможным деятельность по расследованию коррупционных преступлений.

Однако Юрчишин говорит, что это позиция только верхушки “Голоса”, а, мол, антикоррупционное лобби как раз поддерживает уточнение процедуры.

“Спросите у Национального антикоррупционного бюро, спросите у Центра противодействия коррупции (глава Виталий Шабунин - Ред.)! Почему нет позиции послов G7 (“Большой семерки”), что наносится такого уровня угроза, что депутатов, которые за это проголосовали, почему-то решили исключать?” - сказал он в ходе стрима.

Он также перечислил имена тех депутатов, которым якобы вынесли предупреждение.

“Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой и, кажется, Ольге Стефанишиной, если я не ошибся. То есть в общем нас должно быть шестеро людей, которых предупредили о таком развитии событий", – отметил народный депутат Юрчишин (хотя вместе с ним получается семь депутатов, а проголосовали восемь, пропущен Владимир Цабаль).

Он также отметил, что окончательного решения насчет проголосовавших членов партии нет, хотя якобы намекают, что, “возможно, будет”.

Также он заявил, что нынешнее руководство партии и фракции регулярно ходит "на Банковую" (то есть, согласовывает свои действия с Офисом президента).

Бунт в партии продолжается

Источник во фракции СН допускает, что руководство “Голоса” воспользовалось голосованием, чтобы навести порядок во фракции, которая-де “разваливается”. “Они решили припугнуть Юрчишина и компанию исключением из партии по формальному поводу “голосование вопреки позиции партии”, усугубленное сотрудничеством с СН, переводя таким образом стрелки”, - иронически комментирует один из влиятельных “слуг народа”.

Ирония состоит в том, что в парламенте в последнее время группу Рудык-Железняка относят к неформальной коалиции СН, депутатской группы “Доверие” и проахметовских внефракционных депутатов. Рудык сама говорит о переговорах с властью, но против такого союза открыто выступают ее оппоненты.

При этом собеседник в группе Рудык опровергает возможность постоянного сотрудничества с властью.

"Разговоры-переговоры о том, кто с кем и как будет работать в этом парламенте, идут с первого дня его работы и будут продолжаться до его последнего дня. Это ничего не значит. Никто в коалицию не собирается и никто нас туда не зовет. Наших оппонентов тоже не позовут, потому что потом проблем не оберешься", - настаивает источник среди депутатов.

Идти же на мировую в "Голосе" не собираются. Юрчишин в стриме забросил удочку, что хорошо бы низовым партячейкам поднять вопрос о съезде, где можно попробовать свалить нынешнее руководство политсилы и фракции. Собеседник в группе Рудык утверждает, что большинство парторганизаций - за Рудык. "Для смены главы фракции нужно собрать 2/3 ее голосов. Тут у них тоже пока "не взлетает", - утверждает он.

Впрочем, он настроен оптимистически: "Это история с нашими разногласиями больше эмоциональная. А эмоции - величина переменная. Из фракции никто не выйдет, потому что большинство этих ребят - списочники и могут потерять мандат. Думаю, рвать с партией они тоже не будут", - спрогнозировал он "Стране".

Притула готовится к гастролям

А что Притула? Нардеп Юрчишин на вопросе о шоумене ответил, что не может-де за него отвечать.

Как говорит собеседник в окружении артиста, тот решил отмолчаться, тем более эти дрязги об исключении закончились ничем. А вообще он думает над своими дальнейшими действиями в политике. По информации источника, Притуле предлагают создать некое общественное движение и работать над его раскруткой. Якобы шоумен не против, но лично заниматься не хочет, а вот финансирование обещает.

Политолог Анатолий Октисюк допускает, что проект Притулы будет точкой притяжения для близких по духу политиков вроде Олега Сенцова. "Если говорить конкретно о режиссере, его личный рейтинг "усох", поэтому он не вытянет такой проект. Но он может послужить "топливом" для проекта того же Притулы, с рейтингом которого еще можно работать политтехнологам", - комментирует эксперт.

По замерам КМИС в конце февраля, Притуле доверяют 31,6% респондентов, не доверяют 34%. Рейтинг "Голоса" среди определившихся респондентов составил 3,6%. Согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", проведенного в начале марта, уровень поддержки партии - чуть более 3% в том же срезе избирателей.