Украина обостряет отношения с Китайской народной республикой.

За последний месяц Киев с Пекином несколько раз обменялись недвусмысленными сигналами о недовольстве друг другом. Конфронтация спровоцирована ситуацией вокруг стратегического предприятия "Мотор Сич” в Запорожье, но ее уже углубили по другим причинам.

Как далеко может зайти это противостояние, разбиралась “Страна”.

Водораздел "Мотор Сичи"

Еще в октябре президент Владимир Зеленский в интервью государственной китайскому агентству “Синхуа” выражал надежду на перезагрузку отношений с Пекином и рассыпался в комплиментах председателю КНР Си Цзиньпину.

Но все в корне изменила “Мотор Сич”. Украинские власти начали тормозить завершение сделки по покупке китайскими инвесторами ведущего производителя авиадвигателей и газотурбинных установок.

Определяющее влияние на позицию Киева оказывают США, которые не хотят, чтобы Пекин получил доступ к разработкам в авиастроении, усиливающим его обороноспособность (американцы в последнее время входят в жесткое противостояние с КНР).

Вашингтон добился своего.

28 января Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции сроком на три года против китайских инвесторов “Мотор Сичи” и связанных с ними лиц. 11 марта СНБО объявил о национализации предприятия.

А уже 20 марта Служба безопасности Украины сообщила, что Шевченковский райсуд Киева арестовал имущество и 100% акции “Мотор Сичи”.

“Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской “Мотор Сичи” - вопрос национальной безопасности”, - заявил глава СБУ Иван Баканов.

Пекин отреагировал жестко на действия Украины.

После известия о решении украинского Совбеза от 11 марта МИД Китая потребовал, чтобы Киев учел “законные права китайских предприятий и инвесторов”. Показательно, что китайцы именно “потребовали”, и это слово в их дипломатическом лексиконе отражает очень сильную степень недовольства.

Сами китайские инвесторы “Мотор Сичи” к тому времени уже обратились в международный арбитраж с целью взыскать с Украины 3,5 млрд дол.

Крым, Япония и Канада

Одновременно Пекин пошел на неожиданный ход. 14 марта стало известно о визите китайской бизнес-делегации в Крым, где им предложили возможности для инвестиций.

Важно это потому, что Китай неизменно выступает за соблюдения в мире принципа территориальной целостности, но тут дал зеленый свет своим бизнесменам на публичную поездку в Крым. При этом в китайском МИД, понимая, что Киев не оставит этот случай без внимания, назвали визит чисто деловой активностью, которую-де не нужно политизировать.

В Украине, однако, восприняли приезд именно в таком свете. С китайским послом срочно встретился замминистра иностранных дел Евгений Енин. Из его комментариев к своему посту в Фейсбуке следовало, что посол также охарактеризовал визит бизнесменов в Крым как частную инициативу, которая “не имеет ничего общего с позицией правительства КНР”. Еще Енин утверждает со ссылкой на китайского дипломата, что история с “Мотор Сичью” якобы тут ни при чем.

Но есть и прямо противоположные мнения.

“Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг “передумал” и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии “для налаживания партнерских отношений” - написал сопредседатель парламентской фракции “Оппозиционной платформы — За жизнь” Вадим Рабинович на своей странице в Фейсбуке, назвав появление китайской делегации в Крыму “ответным ходом” Пекина на действия Украины по "Мотор Сичи”.

“Это (визит китайских бизнесменов - Ред.) был сигнал. Китайский бизнес не ушел из Крыма после аннексии, а работал непублично. Но сейчас все было сделано напоказ, хоть и представлено как сугубо коммерческий момент. И дело, конечно, в “Мотор Сичи”, - комментирует политолог Анатолий Октисюк “Стране”.

Украина, к слову, предприняла свой демарш.

Уже после “крымского инцидента” министр обороны Андрей Таран во время визита в Японию в беседе со своим коллегой Нобуо Киши выразил поддержку Токио в его спорах с Пекином из-за границ в Восточно-Китайском (вероятно, речь шла об архипелаге Сенкаку/Дяоюйдао) и Южно-Китайском морях, а также в связи с принятым Китаем “Законом о морской полиции”.

Так называется береговая охрана в Китае, которая с недавних пор по закону имеет право открывать огонь по иностранным кораблям, если те нарушают суверенитет КНР, ведут незаконную хозяйственную деятельность в акватории Китая и не выполняют требования о досмотре.

Примечательно, что в официальном сообщении Минобороны Украины говорится в общих словах о необходимости гарантировать свободное и безопасное судоходство в соответствии с международными соглашениями. А вот японское ведомство все расписало детально.

Кстати, случайность или нет, министр Таран прибыл в Токио в тот момент, когда там проходили переговоры министров иностранных дел и обороны с их коллегами из США.

Вашингтон поддерживает своего японского союзника в противостоянии с Пекином, поэтому позицию министра обороны Украины можно рассматривать как реверанс не только Токио.

Сам визит Тарана тоже показателен. В околомидовской тусовке экспертов давно шли разговоры о необходимости усиливать японское направление в противовес отношениям с Китаем. По всей видимости, пошла уже практическая работа.

“Заявление министра Тарана в контексте споров Японии с Китаем - это серьезно. Территориальные конфликты Китая с соседями тянутся долго и формируют картину союзников и противников Пекина априори. И это один из факторов, беспокоящих США в Юго-Восточной Азии. И эта во многом причина озабоченности Вашингтона вопросом “Мотор Сичи”. Если мы занимаем в этой ситуации чью-то сторону и не Китая, то это может уже серьезно испортить наши отношения с Пекином”, - объясняет эксперт-международник Николай Капитоненко “Стране”.

Добавим, что сам министр Кулеба тоже не удержался от дипломатического укола Поднебесной. В своем микроблоге в Твиттере глава МИД сообщил, что Киев выражает солидарность Канаде в деле о задержании в КНР бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спейвора, которым предъявлены обвинения в шпионаже. Одна из версий, что это сделано в ответ на арест в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу - дочери основателя телекоммуникационного гиганта Хуавэй по запросу США.

Кулеба потребовал честного и прозрачного правосудия, обеспечения прав на защиту и доступ канадских дипломатов, перетвитнув сообщение главы МИД Канады.

Как будут дальше развиваться события

Пока Украина и Китай к открытой конфронтации не переходят.

Например, после визита бизнесменов министр Кулеба не вызвал на ковер китайского посла, а поручил разобраться Енину. Пекин не поднимает вопрос экономических санкций по отношению к Киеву.

Хотя возможности надавить есть: по итогам 2019 года Китай стал торговым партнером №1 Украины.

КНР является ключевым импортером украинской железной руды и сельхозпродукции. Это миллиарды долларов в год валютной выручки для Украины.

Источник "Страны" в среде крупного бизнеса, который активно работает на китайском рынке, говорит о серьезных опасения в связи с эскалацией противостояния.

"Я хорошо знаю как работает Китай. Это огромный рынок, но доступ на него жестко регулируется правительством. Если Пекин решит, что украинская руда или кукуруза на этом рынке лишняя, то нас там не будет. Это грандиозные убытки, которые нам, естественно, никто ни в ЕС, ни в США не покроет. Поэтому политика властей в отношении Китая расценивается многими моими коллегами-предпринимателями как самоубийственная. Хотя понятно, что наше правительство это делает не по своей воле, а исходя из установок США", - говорит предприниматель.

По мнению политолога Октисюка, Украина продолжит следовать в фарватере американской политики относительно Пекина, что будет определять ее действия на китайском направлении.

Предпосылок для улучшения отношений Украины с Китаем эксперт не видит. Напротив, возможно даже эскалация напряженности.

“По слухам из западных посольств, американцы опасаются переноса российско-китайского военно-морского сотрудничества в Черное море. Если появятся хотя бы намеки на таковое, и оно затронет Крым, это будет еще один повод для “обмена любезностями” и взаимного недовольства Киева и Пекина”, - говорит Октисюк со ссылкой на свои источники.