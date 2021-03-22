Февральские платежки, которые сейчас массово получают украинцы, побили все рекорды. Они стали едва ли не самыми "космическими" за последние годы.

Многие жители многоэтажек получили счета за отопление в 1,5-2 раза выше, чем за январь, хотя и тогда уже казалось, что коммунальные платежи достигли потолка.

Переплата, по сравнению с январем, у всех разная - от 200-300 гривен до 1-1,5 тысячи и больше. Причем, понять, почему нужно так много платить, люди не могут. Ведь февраль, как и январь, был морозным, но этот месяц "короткий", то есть, по идее, платежки должны быть, как минимум, одинаковыми.

Коммунальщики традиционно кивают на температурные коэффициенты. Впрочем, «не для прессы» они признают, что действительно "экспериментируют" с платежками, так как, дескать, у них нет другого выхода - в тариф на отопление заложена цена на газ 8,5 гривен за куб, тогда как реально они платят до 10 гривен.

"В меморандуме с Кабмином местные власти обязались не повышать тарифы. Но при таком раскладе следующего отопительного сезона у нас и вовсе может уже не быть", — сказали нам в одном из региональных теплокоммунэнерго.

"Страна" разбиралась, почему под конец зимы в Украине резко взлетели платежки.

Как украинцев нагрели в феврале

Украинцы массово жалуются на заоблачные платежки. "Это только у меня за февраль платежка в два раза больше, чем за январь? Или у всех так», — интересуется в Фейсбуке житель Бердянска Максим Корниенко. Ему за квартиру в 34 квадрата выставили счет за отопление в 3,8 тысяч гривен, то есть, больше 100 гривен за квадрат. При этом жительница Бердянска Алла Костенко пишет, что заплатила за вдвое большую площадь (68 квадратов) даже меньше - 3,7 тысяч гривен.

"Сумма к оплате ровно в два раза больше, чем за январь. А в феврале, между прочим, отопления было на три дня меньше. Очень странно", — удивляется Лидия Центило.

Жительница Киева Ольга Сыровей пишет, что в феврале ей выставили счет за отопление на 200 гривен больше, чем за январь.

То есть, переплата у всех сильно отличается, но совпадает одно - счета за отопление в феврале выше, чем январские. Хотя прошлый месяц был самым коротким в году - всего 28 дней.

В "Киевтеплоэнерго" сообщили: в феврале на обогрев столичных многоэтажек пошло на 6% больше тепловой энергии, чем в январе. И поясняют это февральскими морозами.

"В Киеве среднемесячная температура в феврале, по сравнению с январем, снизилась на 2,2 градуса (она составила минус 4,7 градусов). Из -за этого стоимость отопления выросла в среднем на 2 гривны за квадратный метр (с 33 до 35 гривен за квадрат - Ред)", — отмечают коммунальщики.

То есть, получается, что за каждый "лишний" градус мороза киевляне заплатили по 90 копеек за квадрат сверху к стандартному тарифу. Остается только догадываться, какие бы платежки выкатили коммунальщики, если бы средняя температура в феврале опустилась еще ниже, скажем, до минус 10-15 (что для последнего месяца зимы не является чем-то экстраординарным).

Тариф на отопление по счетчику оставался неизменным — 1654,41 гривна за гигакалорию. Но за счет увеличения потребления тепла, платежки в домах со счетчиками тоже взлетели.

"Если многоквартирный дом в Голосеевском районе столицы в январе потребил 104,09 гигакалорий, то в феврале - 111,49. Соответственно, потребление тепла в квартире площадью 56,1 квадратный метр составило в январе 1,14, а в феврале - 1,22 гигакалорий. То есть, жильцы этой квартиры заплатят за февраль на 132 гривны больше (2019 против 1887 гривен)", — приводят пример в "Киевтеплоэнерго".

В "Полтаватеплоэнерго" нам рассказали, что выставили потребителям платежки за февраль на 12% выше, чем январские.

"Тарифы на отопление у нас не менялись - действуют те, что утверждены еще в 2019 году. Но среднемесячная температура в прошлом месяце была минус 5 градусов, это минимальный показатель не только за эту зиму, но и вообще за последние два года. Самый близкий по температурному показателю был позапрошлогодний январь, тогда средняя температура по месяцу составила минус 5,4 градуса", - отметили в компании. И успокоили: в марте точно насчитают меньше, так как уже потеплело.

Впрочем, даже с учетом февральских морозов формулы коммунальщиков и реальные платежки украинцев как-то не сходятся. Ведь прибавка температурных коэффициентов - 100-300 гривен за квартире (в зависимости от площади), но никак не двукратное повышение платежек.

Платежки со странностями

Жители многоэтажек отмечают сразу несколько "странностей" с февральскими платежками.

Первая - температура в квартирах. К примеру, киевляне массово жалуются, что было очень жарко - люди буквально жили с открытыми балконами и "отапливали улицу". Что, понятное дело, не могло не отразится в платежках.

"Ребята, вы в конце февраля, когда уже был плюс даже ночью, кочегарили как ненормальные - с открытым балконом нужно было жить. А теперь вы говорите о снижении температуры. Если делаете бизнес на том, что чем больше продашь отопления, тем больше получишь денег, то просто так уже и говорите, зачем эти детские отмазки. Как минимум неделю можно было прикрутить краны и немного снизить стоимость платежек. Но зачем это, если можно деньги с киевлян сдирать", - негодует Денис Гонтарь.

Жители многоэтажек говорят, что температура в квартирах была под 26-27 градусов, хотя вполне хватило бы и 22-23 градусов.

"У нас даже на первом этаже и в подвалах - Ташкент. Уже весь дом поднялся - по 5-7 тысяч за февраль поприходило", - жалуется на Фейсбук-странице "Киевтеплоэнерго" житель столицы Юрий Процюк.

В других городах люди, наоборот, жалуются, что в квартирах очень холодно - ниже 18-20 градусов. И при этом платежки все равно - космические.

Коммунальщики же говорят, что температура теплоносителя подается по нормативу, а если в квартирах жарко или холодно, то, по всей вероятности, разбалланчированы внутридомовые сети. А это - уже не к ним, а в ЖЭКи или ОСМД. То есть, крайнего в этой ситуации - не найти. Плюс , как говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, не ведется контроль качества: теплоноситель какой температуры подается в квартиры и насколько он соответствует нормативам.

За счет этого коммунальщики могут как честно продавать гигакалории в избытке, чтобы больше заработать, так и списывать "лишние" объемы на бумаге, в в реальности недогревать батареи.

Вторая странность - огромные счета за так называемые площади общего пользования. Речь идет о подъездах, чердаках, подвалах, отопление которых коммунальщики также "вешают" на жильцов, распределяя сумму пропорционально жилой площади на все квартиры.

Но в феврале эти суммы почему-то оказались намного больше, чем за прошлые месяцы.

"Получила платежку - 2 гигакалории мои по счетчику, а 0,9 поставили за места общего пользования. С каких пор почти 50% за места общего пользования. Посмотрела за январь, тоже холодный месяц - 0,18. Вот вам и лишняя тысяча в платежке, нарисовали", — возмущается киевлянка Елена Литвинова.

У жителя столицы Александра Станжура счет за отопление мест общего пользования за февраль составил почти 70% от квитанции за отопление его квартиры. При этом батарея к общем коридоре отключена, то есть, никакого отопления мест общего пользования вообще нет.

"Это еще ничего. Есть случаи, когда людям приходят платежки за отопление подъездов, в которых батареи вообще не установлены. Некоторым начисляют за отопление мест общего пользования больше, чем за квартиры", - говорит Скубченко.

Но формально коммунальщики могут выставлять буквально любые счета - им позволяет это делать методика начисления платежей, выписанная специально под монополистов. Они фиксируют показатели домового счетчика, отнимают квартирную площадь, а остальное просто распределяют на всех. Дошло ли это тепло до потребителей - никого не волнует, — добавил Скубченко.

Ситуация усугубляется тем, что точные площади мест общего пользования, особенно в старых домах, никому не известны, и коммунальщики рисуют их в буквальном смысле "с потолка".

"Только в 25% жилого фонда есть техническая документация. В основном, в новых домах. В старых ставят любые цифры, при этом они время от времени меняются", - добавил Скубченко.

В новостройках - свои проблемы. Зачастую в части квартир там установлены индивидуальные счетчики на отопление, а у других их нет. Если кто -то из соседей "забывает" передать показания, то ему вообще ничего не начисляют, а общедомовой платеж делят на тех, у кого счетчиков нет. Платеж за стандартную двушку при этом может составлять до 7 тысяч гривен и больше.

Как говорит Скубченко, коммунальщики делают все, чтобы "посчитать" потребителям как можно больше гигакалорий. А получали ли они их на самом деле - вопрос десятый. "Если сравнить, сколько коммунальное предприятие производит тепла, и сколько его продает, то последний показатель почему-то получается больше, хотя должно быть наоборот, ведь есть еще потери. Но почему -то уголовные дела за такие "эксперименты с теплом" на руководство КП не открывают", - добавил Скубченко.

"Покупаем газ по 10 вместо 6,99"

"Страна" пообщалась с представителями региональных теплокоммунэнерго. И они на условиях анонимности рассказали нам, как на самом деле сейчас обстоят дела с начислениями за тепло.

"Помните меморандум, под которым подписались представители нескольких городов, пообещав не повышать в этом отопительном сезоне тарифы для населения? Он работает. Но вот почему-то в одну сторону. Потому что "Нафтогаз" нам газ продает не по 6,99 гривен за куб, как для населения, и даже не по 8,5 гривен, как заложено в тарифах на отопление, а почти по 10 гривен с доставкой выходит. При этом платить за газ прямо сейчас мы должны, исходя из цены 6,99. Все, что сверху - можно в рассрочку до октября, штрафы насчитывать не будут. Обещают затем эту разницу покрыть из бюджета. Но в рамках страны там огромная сумма - 6,5 млрд гривен за сезон. В масштабах среднего коммунального предприятия это десятки или сотни миллионов. Когда нам их вернут, и что будет, если власти вдруг не успеют напечатать эти 6,5 млрд? Чем рассчитаться осенью с НАКом, и как получить номинацию на газ на следующий отопительный сезон. Ведь, если будут долги, газа нам уже не дадут, а своих денег, чтобы купить, тоже нет. Так что при таком раскладе следующего отопительного сезона во многих городах вообще может не быть. Я уже не говорю о том, что нарастает вал других проблем - долги по коммуналке рекордные, оборотных средств у предприятий нет от слова совсем. За что сети ремонтировать и платить людям зарплаты- непонятно. Мы попросту катимся в коммунальную бездну", — рассказали нам в одном из коммунальных теплоэнерго.

Их коллеги из другого регионального КП отметили, что в такой ситуации они, бывают случаи, что и насчитывают людям по максимуму, в надежде хоть как-то залатать дыры в своих бюджетах.

"На 1 февраля долги населения по коммуналке достигли рекордных 81 млрд гривен. Только за январь они выросли на 10%. Фактически это уже невозвратная сумма. Если раньше долги росли в основном в отопительный период, а весной и летом люди их погашали, хотя бы частично, то сейчас многим попросту нечем платить, Уже до 1 марта долги населения за коммуналку вырастут до 84-85 млрд", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

При этом в Раде есть законопроект №3613, который уже окрестили "законом о выбивании долгов", так как он предусматривает огромные штрафы и отъем имущества у должников по коммуналке.

"То есть, как выбивать долги, власти уже придумали, осталось только дождаться принятия этого закона, чтобы коммунальный маховик заработал на полную. А вот что делать, чтобы эти долги не накапливались, а тарифы были подъемными для людей, до сих пор так и не решили. Более того, у Зеленского на подписи уже несколько месяцев лежит закон о ЖКХ, который разблокирует дальнейшее повышение тарифов, введет абонплату за пользование сетями и пр. То есть, в следующий отопительный сезон мы, по всей видимости, войдет с еще более высокими тарифами", — подытожил Скубченко.