Накануне выходных СНБО ввела очередные санкции против физлиц и компаний.

"Страна" уже писала, кто именно попал под санкции, и что это значит.

Разберем более подробно "корпоративный" список. Большинство перечисленных в нем компаний имеют отношение к недрам. Что примечательно. Ведь в своем недавнем видеобращении Зеленский заявлял, что в Украине будет проведен аудит недр - насколько законно их передавали в разработку частным пользователям.

Получается, уже через неделю есть первые результаты такого аудита. Подобные турбо-режим вызывает большие вопросы - вряд ли можно было так быстро тщательно разобраться в вопросе с лицензиями на недропользование, причем, сразу почти по двум десяткам компаний. Вся эта история больше похожа на передел недр, чем на их аудит.

Но в "черном" списке - не только компании, связанные с разработкой недр, есть и другие "интересные" фирмы.

"Страна" разбиралась, на чей бизнес СНБО наложила санкции.

Наследство Ставицкого

Всего в санкционном списке 19 компаний. Приводим их полный перечень:

"Геоконнект" "Глобал Геоинвест" "Транссетгео" "Геопост" "Геовертикаль" "Геотаргет" "Надрапрайд" "Геофорс" "Геостенс" "Надравестгруп" "Бэст ойл компании" "Надрапростир" "Инфогеотренд" "Эйджин марка" "Экогазальянс" "Эпивал энерджи" "Юнолит Ойл" "Профиннафт" "Бэстгеотек"

Большинство фирм в этом списке имеют разрешение на геологическое изучение нефтегазоносных площадок (основная масса сосредоточена в Полтавской области)

Так, "Гео Коннект" располагает лицензией на Ново-Диканьскую, "Эджейн Макро" - на Попасняно-Самарскую, "Глобал Гео Инвест" — Северно- Перещепинскую, "Эпивал Энерджи" - на Южно-Зиньковскую, "Гео Пост" - на Бирковско- Юхновскую, "Гео Стенс" - на Зуевскую и т.д.

Интересны сами компании. Все они ранее входили в компанию "Голден Деррик", подконтрольную экс-министру энергетики времен Януковича Эдуарду Ставицкому.

Так как "Голден Диррик" на треть была государственной (часть акций принадлежала НАК "Надра Украины"), в 2012-2013 годах она вне конкурса получила основную массу лицензий на разведку и добычу нефти и газа.

А после смены власти в 2014 году эти лицензии у компании Ставицкого попытались изъять, но она успешно отбила большинство разрешений через суды. А вскоре и сменила название, став "Ист Юроуп Петролеум". Но вплоть до 2018 года треть акций оставалось за "Надрами Украины", пока государственная компания не продала их за 12 млн гривен, и что показательно, тоже без конкурса - их выкупил держатель основного пакета (то есть "Ист Юроуп петролеум").

В 2019 году Государственное бюро расследований возбудило дело против должностных лиц "Надр Украины" по злоупотреблению служебным положением и незаконному отчуждению доли в пользу "Ист Юроуп петролеум" и "Авант Трейд Лимитед" (по всей видимости, последней достались также лицензии на недра).

В 2020 году ГБР попыталось наложить арест на лицензии, но собственникам удалось отбить их через суды.

При этом некоторые компании даже попытались увеличить свои наделы. Скажем, "Профи Нафт" расширила Руновщинскую площадку, и добилась через суд ускорения рассмотрения своего запроса в Госгеонедра через Окружной админсуд Киева.

По данным YouControl, с 2014 года этой компанией руководит Виталий Лупето. А среди учредителей фигурируют кипрская "Хертлог Лимитед" (67%) и киевская "Авант Трейд Лимитед" (33%).

Также у "Ист Юроуп Петролеум" есть филиал в Полтаве.

На сегодняшний день компания имеет налоговый долг и несколько судебных дел.

Как видно, в санкционном списке "Ист Юроуп Петролеум" нет. Тем не менее, ее связь со многими санкционными компаниями очевидна.

Она идет через упомянутого выше Виталия Лупето (который одновременно является учредителем "Авант Трейд Лимитед). Причем он, судя по всему, лицо подставное. За которым могли несколько раз поменяться реальные бенефициары.

"Авант Трейд лимитед" фигурирует (или фигурировало до недавнего времени) в качестве учредителя по многим компаниям из санкционного списке. В частности, "Глобал Гео Инвест", "Профи Нафт", "Надрапростир", "Юнолит Ойл".

По некоторым компаниям, к примеру, "Юнолит Ойл" и "Надрапростир" в 2018 году владельцы поменялись. Теперь у фирм явно офшорные корни - ими владеют кипрская компания "Корпорекс Лтд" и Деррикот Кристофер из Великобритании.

А на Виталии Лупето и "Авант Трейд лимитед" числится компания "НДК Инвест", которая в санкционный список как раз не попала. На этих собственниках также остались "Профи Нафт", "Надрапрайд" и др.

Интересно, что перерегистрация отдельных компаний на новых собственников произошла в 2018 году. То есть в тот год, когда по хитрой схеме госкомпания "Надран Украина" не продала свой пакет акций в "Ист Юроуп петролеум".

По данным источников "Страны" к тому времени Ставицкий к данным активам уже отношения не имел. И они все были перепроданы.

Вопрос - кому?

В СМИ и на нефтегазовом рынке уже несколько лет гуляет слух, что эти компании теперь связаны с бизнесменом Павлом Фуксом.

Но сам он опроверг "Стране", что имеет отношение к фирмам из санкционного списка, как и к "Ист Юроуп Петролеум", из которой они все "родом".

Ранее он уже опровергал свою причастность к "наследству Ставицкого", но подтверждал, что когда-то рассматривал возможность его покупки.

"Я эту компанию ("Ист Юроуп Петролеум") не покупал никогда, ни в каком году. Это вранье и сплетни. Я интересовался этой компанией, до сих пор смотрю на ее активы, изучаю ее лицензии, но никогда не покупал", — заявлял Фукс в интервью "Экономической правде".

А буквально недавно, в январе 2021 года, Фукс рассказал в интервью "Радио НВ", что уже передумал и даже не рассматривает покупку этих активов.

"Долго проверяли их, смотрели. Очень рискованно. Там пустая земля. Нужны очень дешевые деньги, чтобы рисковать. У меня есть, где размещать деньги более выгодно", — заявил Фукс.

Тем не менее, как говорит наш источник на нефтегазовом рынке, некоторые (но не все) компании из санкционного списка и сейчас связывают с Фуксом.

Но не только с ним. Часть месторождений якобы имеют отношение к соратнику Порошенко Игорю Кононенко, а некоторые - к ряду действующих нардепов из оппозиционных фракций Рады.

Отобрать и поделить

Еще один нюанс - на каком основании компании внесли в санкционный список и с какой целью

Помимо, якобы, незаконной передачи лицензий (которую по хорошему еще нужно доказать в суде, так как компании уже отстаивали право на разрешения в судебном порядке), еще одной зацепкой СНБО может быть так называемая "схема спящих лицензий". Мы уже писали, что именно по такой схеме у компаний, которые просто "застолбили" за собой площадки, получив лицензии на 10-20 лет, но не проводя никакой разведки или добычи, могут отбирать лицензии.

И, похоже, сейчас как раз такую схему обкатывают на практике. Так как большинство лицензий у санкционных фирм именно "спящие". Хотя видимость хоть какой-то деятельности некоторые компании создают.

Так, в 2019 году "Юнолит Ойл", "Глобал гео Инвест", "Надра Простир" и "Профи Нафт" объявили о геологической разведке по изучению недр на предмет наличия там углеводородов и их объемов.

На нефтегазовом рынке подозревают, что готовится банальный передел недр.

"По недрам стоит задача "вернуть их народу", а потом "честно продать", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Кроме того, источники "Страны" на нефтегазовом рынке называют еще один мотив.

"По ходу назревает новый проект для окружения президента - "Большая добыча". "Большая стройка" уже есть, там осваивается миллиарды. Но добыче можно поднять еще больше. Обратите внимание - отобрали лицензии, которые, условно говоря, "плохо лежали" - по ним были уголовные дела, мутная структура собственности, а реальные бенефициары не из первого эшелона олигархов, а то и вообще в оппозиции к власти. Точно также делала в свое время Семья Януковича - отжимая для себя активы у предпринимателей второго эшелона. И сейчас через решение СНБО просто отбирают месторождения, выставляют на новый конкурс, который распределяют между своими людьми. Другой вопрос, что схема по всем понятиям беспредельная и стоит посмотреть какая будет ответка от собственников отжатых активов", - говорит источник.

Крымская энергия Юлии Тимошенко

Но в санкционном списке - не только добытчики.

Там затерялась малоизвестная широкой общественности компания "Геофорс", не имеющая никакого отношения к недрам.

Собственно, на сегодняшний день даже фирмы такой - "Геофорс" - уже нет. В августе 2020 года она полностью переродилась. Сменила название (на ООО "Атлантик Инвестменс", адрес (офис переехал с улицы Шумского в Киеве на улицу Ильенко), руководителя (Екатерина Поник, сменившая на этом посту Ольгу Шевченко), вид деятельности (было производство электроэнергии, сейчас — консультации по вопросам коммерческой деятельности и руководства).

Также сменился бенефициар - новым собственником стала Екатерина Поник, а прежним была Людмила Николаевна Телегина, мать известного политика Юлии Тимошенко.

Также из списка собственников компании "Геофорс" в прошлом году выбили другие представители семейства Юлии Тимошенко - дочь Евгения Карр и муж Александр Тимошенко. Об этих изменениях свидетельствуют данные "Опендата".

Компания "Геофорс" в свое время занималась производством электроэнергии на базе геотермальных источников в Крыму. Также фирма- тезка "Геофорса" есть в России, причем, в СМИ ее связывают с Александром Вершининым - адвокатом и членом совета директоров "Генбанка", совладельцем которого ранее был зять Юлии Тимошенко Артур Чечеткин.

То есть, компания - явно не лучший репутационный актив для Юлии Тимошенко.

Нынешняя владелица "Геофорса" - Екатерина Поник - имеет еще несколько компаний, в том числе, харьковский "Ирвис Трейд" (торговля топливом), одесский "Кофф" (обслуживание, поставки напитков), Картс ЮА, "Фуд Склад" и др.

По странному стечению обстоятельств наложение санкций в аккурат совпало с голосованием по земельному закону в Раде, который резко критикует Юлия Тимошенко, и который засыпали более чем тремя тысячами поправок, в том числе, часть их обеспечила "Батькивщина".