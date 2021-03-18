В ночь на 20 марта и до 9 апреля в Киеве вводятся усиленные карантинные меры. Фактически речь идет о новом трехнедельном локдауне, только локальном.

Полный текст решения по ужесточению карантина можно посмотреть здесь.

"Страна" уже писала об основных ограничениях: будут закрыты кинотеатры и концертные залы, торговые центры и непродовольственные магазины.

Рестораны смогут работать только на вынос, салоны красоты и спортклубы - по предварительной записи (для спортклубов также отменяются групповые занятия).

Транспорт будет работать, но тоже с ограничениями - заполняемость не больше 50% посадочных мест.

Для бизнеса новый локдаун накануне выходных стал полной неожиданностью, тем более, что по официальной статистике Киев был в оранжевой, а не в красной зоне.

"Даже не знаю что сказать. Просто сил уже нет", — говорит руководитель агентства MRM Сommunications Group и пространства украинских дизайнеров Desingers Room в ТРЦ Art Mall Gидия Маркова.

Некоторые продавцы быстро сориентировались и уже объявили о распродаже "под докдаун". О скидках в 15% "только на два дня" объявила MD Group (магазины Tommy Hilfiger, Under Armour, G-star, STEM и др). То есть, рассчитывают "нагнать трафик" накануне закрытия магазинов.

Но в целом настроения в предпринимательской среде сейчас не самые лучшие. Бизнес прогнозирует очередные убытки и задается вопросом - кто их будет компенсировать. Ведь в этот раз, судя по всему, никаких выплат не будет.

"Так как локдаун не национальный, а локальный, компенсации из бюджета на государственном уровне вряд ли возможны. Ранее они проводились отдельными законами через Раду. Но не будут же писать закон под компенсации киевским или львовским предпринимателям. Не исключаю, что локальные локдауны вместо общегосударственного и вводят специально, чтобы не платить компенсаций бизнесу", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

"Мы ждем разъяснений от КГГА по поводу налогов. Единый налог относится к местным, поэтому Кличко вполне мог бы отменить его уплату для ФОПов на время локдауна. Но пока об этом никто не говорит. Подозреваю, что налоги придется платить по полной. Только вот непонятно, за что жить. Продуктовые магазины будут работать, плохо, мэр не сказал, где денег на еду взять", — говорит глава SAVEФОП Сергей Доротич.

Уже завтра предприниматели собираются на акцию протеста под КГГА с требованием не вводить жесткого карантина. А 22 марта, несмотря на карантинные ограничения в столице, предприниматели собираются с акцией протеста на Майдане, а дальше пойдут к Кабмину и на Банковую. Ожидается порядка 10 тысяч участников.

"Бизнес просто убивают, у нас одно требование - оставьте нас в покое и дайте работать", - говорит Доротич.

Кроме того, во время местного локдауна, в отличие от общенационального, люди и бизнес вообще не могут расчитывать на компенсации от правительства. Потому что последнее как бы и не при чем. Если кто и должен выплачивать компенсации - то местный бюджет, в котором на это денег нет.

"Страна" разбиралась, как новые карантинные ограничения ударят по бизнесу.

"Очередной виток падения в пропасть"

О возможности очередного локдауна в бизнес-среде говорят уже давно. Что и понятно на фоне общего ухудшения эпидемиологических показателей, как в целом по стране, так и в Киеве,: где ситуация с госпитализациями уже просто катастрофическая.

Впрочем, никто не ожидал, что локдаун в Киеве объявят так внезапно и "в один день". Да еще и не решением Кабмина, а просто распоряжением мэра города.

"Мы понимали, что все идет к усилению карантина. Но обидно, что нам сообщили об этом в четверг. У нас на выходные - полная бронь, телефон сейчас разрывается, все отменяем. Понятно, что это снова - потери ля бизнеса. Неделю- полторы мы еще как-то продержимся, но три недели - это очень долго. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация поменяется, и ограничения снимут раньше", — говорит совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

"Очередные ограничения - это очень плохо. Мы уже год работаем с убытками. Каждый месяц у нас до 7 млн гривен затрат, которые не можем сократить. Дохода в марте у нас не будет. Злит то, что опять — полумеры. Транспорт, где намного опаснее, чем в кинотеатрах, будет работать, а нас закрывают. Я не понимаю таких карантинов", — отмечает соучредитель сети "Планета кино" Дмитрий Деркач.

Транспортники тоже жалуются, хоть им и разрешили работать.

"Для частных перевозчиков работа с загрузкой маршруток в 50 посадочных мест - это гарантированные убытки. В общественном транспорте есть два показателя - посадочные места и все пассажирские места, включая стоячие. Скажем, в автобусе может быть 30 посадочных мест, но 100 пассажирских. Ограничения на уровне 50% посадочных мест - это практически "убийство" перевозок. К примеру, в среднестатистической маршрутке можно будет перевозить всего по 10 человек. Какой должна быть экономика такого маршрута? Коммунальный общественный транспорт получит щедрые дотации из бюджета, а вот что будет с частными перевозчиками - вопрос открытый. К тому же работа с ограничениями - это лишний повод для полиции покошмарить перевозчиков", — рассказал нам глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

"Ситуация для бизнеса крайне сложная. Для сферы культуры - это очередной виток падения в пропасть. Мы уже и так лежим на лопатках, При этом перестроили форматы работы и соблюдаем все карантинные меры. Может решение об ужесточении карантина нужное и важное с точки зрения здоровья людей, но при этом город и государство должны были найти компромисс и возможность помощи бизнесу. Иначе будет происходить то самое "карантинное диссидентство" и работа "за шторкой", — считает совладелец Stereo Plaza, член набсовета Украинской ресторанной ассоциации Максим Шульженко.

"Ждем компенсаций"

Главный вопрос, который сейчас волнует бизнес - как выжить в течение следующих трех недель и будут ли хоть какие-то компенсации.

"Получается, что мораторий на проверки отменили, налоги платить тоже нужно, а работать нельзя. Как же жить, и с чего платить зарплаты людям", - удивляется Сергей Доротич.

Некоторые арендодатели уже отреагировали. И заявили, что готовы идти на уступки по платежам.

"По локдауну. Мы, я и партнеры Дрима (ТЦ Дрим Таун - Ред) полностью поддерживаем ведение строжайшего локдауна, как осознанный бизнес. И, как и в прошлые локдауны, арендная плата в Дриме равна нулю", - написал на своей странице в Фейсбуке совладелец ТРЦ "Дрим Таун" Гарик Корогодский.

Впрочем, в данном случае отмена аренды или разного рода скидки по платежам - дело сугубо добровольное. Одни владельцы площадей могут их дать, а другие - нет.

Ведь никаких распоряжений на уровне Кабмина или городских врастей по этому поводу нет.

"Ждем от Кличко дополнительных разъяснений по единому налогу. Это местный налог, и Киев вполне мог бы его отменить на время локдауна", - говорит Доротич.

"Мы никого не сокращаем, все зарплаты будем платить. Люди- самое важное. Но и государство должно так же относится", — добавил Максим Шульженко.

"Сомневаюсь, что будут компенсации. Пока об этом ничего не слышал. Для нас лучшая компенсация - дать работать", - говорит Дмитрий Деркач.

В прошлый раз бизнесу выплачивали компенсацию по 8 тысяч гривен - на них, и персонал. Выплаты проводились отдельным законом.

"Это была одноразовая акция - за компенсацией нужно было обратиться до 31 декабря 2020 года. Кроме того, в порядке выплаты компенсации указано, что она выдается в случае внедрения противоэпидемиологических мероприятий на территории Украины. То есть, на "локальные локдауны" эти компенсации все равно не распространялись бы", — поясняют юристы ЮК "Радзиевский и партнеры".

Ростислав Кравец говорит, что в случае национального жесткого карантина, вполне возможно, снова поднимался бы вопрос компенсаций. Но локдауна по всей стране власти не вводят и все отдали на усмотрение местных властей.

И если те объявляют ужесточения, то они позиционируются как локальные. Следовательно, никаких компенсаций нет. А если бы они и были, то тоже на местном уровне, и - из местных бюджетов.

Понятно, что местные власти такая перспектива не вдохновляет, тем более, что во многих городах платить особо не из чего - бюджеты и так "дырявые".

По этому поводу у бизнеса возник и еще один вопрос - насколько введение локдаунов в конкретно взятом городе (тем более, находящемся, как Киев, в оранжевой зоне) вообще законно? И, если за жесткий карантин местные власти не собираются платить, то имели ли они право вообще его вводить?

Законен ли "локдаун Кличко"

"У нас есть несколько вопросов.

Премьер заявил на пресс-конференции, что Кабмин дал местной власти дополнительные полномочия - прессуха не документ, дайте официальный документ.

Что с метро? С работающим метро можно закрывать все раз в два месяца, без толку.

Дрим с арендаторами = по обновленным подсчетам - больше 11 тысяч рабочих мест. То, что мы делаем, устанавливая нулевую плату, мы делаем для своего выживания в том числе, чтобы сохранить бизнес. Эти 11 тфсяч рабочих мест, плюс члены семей, нужны не только нам и им самим. Они нужны вам, дорогое руководство страны.. Поэтому просьба - Денис Шмыгаль - поговорите с нами, как минимум, уберите проценты по кредиту, если их нельзя анулировать, разрешите это сделать банкам.

Дайте нам распиаренные президентом 5/7/9 для малого и среднего бизнеса, мы попадаем абсолютно под все критерии. Хотя во всем мире сейчас дотируют бизнес. Мы понимаем, что наша страна небогата. Пока небогата. Мы долго молчали. Поговорите с нами", - написал Корогодский в "Фейсбуке".

Стоит отметить, что 17 февраля Кабмин внес изменения в свое прошлое постановление по карантину.

В новом распоряжении №104 откорректированы ограничения для разных эпидемиологических зон. Также указано, что сами уровни (зеленый, желтый, оранжевый, красный) устанавливаются руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня по результатам ежедневной оценки эпидемиологической опасности. Информация размещается на сайте Минздрава и портале Кабмина. Ни о каких чрезвычайных полномочиях местных властей там не говорится.

Вместе с тем, на недавнем Кабмине премьер призвал местные власти не бояться брать ответственность на себя и в случае необходимости ужесточать карантин.

Но это - на словах.

"Правительство пока не отнесло Киев к красной зоне. Мы находимся в оранжевой", - отметил мэр Киева Виталий Кличко и напомнил, что они обращались в Кабмин с предложением расширить перечень ограничений, действующих в оранжевой зоне. Поскольку с 17 февраля это в компетенции правительства.

"К сожалению, нас не услышали. Кабмин умыл руки и оставил местную власть сам на сам. И поскольку премьер Денис Шмыгаль вчера заявил, что власти на места, якобы, не мешают принимать определенные решения, мы расцениваем это как прав оперативно реагировать на ситуацию", - заявил Кличко.

На самом деле есть всего один документ, который как бы позволяет главе КГГА вводить дополнительные ограничения.

23 февраля на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение ссылаясь на постановление Кабмина №104. В нем, в частности, есть такие пункты.

Областным, киевской городской администрации:

Обеспечить усиленный контроль за соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий В случае ухудшение ситуации обеспечить усиление противоэпидемиологических мероприятий.

По словам Ростислава Кравца, исходя из этого "локальные локдауны" можно считать законными, но со многими оговорками. Например, очень спорно право запрещать работать тем или иным предприятиям и отраслям.

"Так как, к примеру, местная власть не может запрещать бизнесу работать, а может только регулировать время работы", - говорит он.

Не последнюю роль тут играет и неоднозначность в законодательстве - чтобы найти юридические основания для локального локдауна нужно хорошо постараться.

"Также возникает вопрос - что делают местные власти со своей стороны, чтобы противостоять эпидемии. Выборочно выключают бизнес, оставляя работать транспорт? Не удивительно, что у предпринимателей по этому поводу возникает недовольство", — подытожил Кравец.