Во фракции “Слуги народа” инициируют расторжение так называемых Харьковских соглашений, которыми был продлен срок пребывания Черноморского флота России на территории Украины в обмен на скидку на газ.

По мнению авторов законопроекта, этот международный договор, вопреки заверениям тогдашней украинской власти, не принес выгод экономике страны и помог Кремлю совершить аннексию Крыма. И в связи с начатым расследованием обстоятельств заключения и ратификации документа пора его денонсировать.

Почему предыдущие попытки сделать это не увенчались успехом и пройдет ли в этот раз, разбиралась “Страна”.

История вопроса

Харьковские соглашения были ратифицированы Верховной Радой и российской Государственной Думой 27 апреля 2010 года. Документ был подписан президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым 21 апреля в Харькове, и в силу этого он получил свое неофициальное название.

Договор предусматривает 30%-ю скидку на газ, но не более 100 дол за тысячу кубометров в обмен на продление аренды Черноморским флотом РФ базы в Севастополе сроком на 25 лет с 2017 года, т. е. до 2042-го. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия этого договора, он автоматически продлевается еще на 5 лет.

Рассмотрение документа в украинском парламенте сопровождалось невиданной до этого и после дракой народных депутатов из противоборствующих лагерей. Но ратификацию она не остановила, за проголосовали 236 народных избранников. Спустя почти 11 лет в свете случившейся в 2014 году аннексии Крыма парламентариев проверяют на предмет госизмены.

При этом Харьковские соглашения до сих пор не были денонсированы Верховной Радой. При том, что Госдума сделала это 31 марта 2014 года, заявив, что после присоединения Крыма к России договоренности потеряли смысл.

Аргументы для денонсации

Законопроект о денонсации в Верховной Раде зарегистрировали народные депутаты от СН Олег Дунда и Александр Алексейчук. В объяснительной записке к проекту все сводится к двум аргументам за расторжение соглашений.

Во-первых, договор подписали под предлогом получения Украиной скидки на газ.

“Однако на практике скидки предоставлено не было. Напротив, Российская Федерация сначала искусственно создавала и копила долг Украины перед ней за поставку природного газа, а потом за счет его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически бесплатно размещала на территории Украины свой флот”, - утверждают авторы законопроекты.

На самом деле это не так. Скидка была предоставлена, благодаря чему Украина смогла достаточно быстро выйти из кризиса, который был вызван обвалом мировых рынков в 2008 году. Другое дело, что затем цена на газ, исходя из норм договора, заключенного еще Тимошенко и Путиным в 2009 году, начала вновь расти. Но это самого факта предоставления скидки не отменяет.

Во-вторых, документ якобы облегчил захват Крыма в 2014-м, ведь на полуострове уже находились российские военные, к которым прислали подкрепление.

“В 2014 году военнослужащие Черноморского флота РФ во взаимодействии с другими российскими подразделениями осуществили военную оккупацию и последующую аннексию Автономной республики Крым”, - говорится в записке.

Отметим, что и это не так. Российские войска находились на полуострове согласно договору между двумя странами 1997 года. И его срок (если б его не продлили) истекал лишь в 2017 году. То есть на ход аннексии Крыма Харьковские соглашения никак не повлияли.

Так или иначе, но депутаты исходят из того, что Совет национальной безопасности и обороны под руководством президента Владимира Зеленского 11 марта 2021 года дал указание искать госизмену в этой истории, значит, пора денонсировать соглашения как “противоречащие национальным интересам Украины”.

Не первая попытка

Вообще-то идея денонсировать соглашения не нова.

19 июня 2013 года Рада провалила похожий законопроект народного депутата от “Батькивщины” Владимира Яворивского, который собрал только 152 голоса представителей тогдашней оппозиции.

Яворивский не сдался и зарегистрировал новый вариант в марте 2014-го после смены власти в Украине, впрочем, отозвав его в ноябре.

Очередной денонсационный проект внесла группа депутатов от Радикальной партии во главе с ее лидером Олегом Ляшко 25 мая 2015 года, но до рассмотрения дело тоже не дошло.

Еще к этому проекту Главное научно-экспертное управление Рады привело свои резоны против его принятия. Там сделали акцент, прежде всего, на том, что денонсация договора именно Украиной лишит ее возможности требовать возмещения недополученной платы за использование Черноморским флотом РФ земли и мощностей в Крыму.

Кроме того, по дипломатическим правилам нужно уведомлять противоположную сторону о намерении разорвать договор не менее чем за год. А этого не сделали ни тогда, ни сейчас.

Эксперты также назвали юридически некорректным фактически присутствующие в законопроекте поручение Верховной Рады Министерству иностранных дел поставить в известность Россию.

“Обращаем внимание, что Конституция Украины, исходя из принципа распределения государственной власти (статья 6), не наделяет Верховную Раду Украины полномочиями относительно непосредственного предоставления поручений министерства, другим центральным органам исполнительной власти”, - сказано в экспертной записке. А в законопроекте Дунды и Алексейчука содержится аналогичное поручение.

В своей аналитической записке Министерство финансов, в свою очередь, предостерегало, что в случае расторжения Киевом договора Москва может попробовать добиться через суд возмещения средств, составлявших скидку на газ.

Эти аргументы возымели действие. И предыдущий президент Петр Порошенко, взяв курс на разрыв аннулирование всей договорной базы в отношениях с Россией и в рамках СНГ, обошел стороной Харьковские соглашения.

Хватит ли голосов

И вот теперь интересно, решится ли на денонсацию пропрезидентская “Слуга народа”.

Соавтор Олег Дунда на вопрос “Страны”, примут ли его проект, ответил: “Да”.

А вот член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Мария Ионова в этом сомневается. “К сожалению, провластная фракция сейчас больше работает декларативно, чем результативно. Пока что я вижу здесь только анонс, лозунг”, - прокомментировала она “Стране”.

Член фракции СН Александр Качура затруднился дать прогноз “Стране” о судьбе законопроекта: дескать, еще не было обсуждения на заседании фракции. “Это была отдельная инициатива коллег. Но я считаю, что вопрос денонсации актуален и справедлив. Россия аннексировала наши территории. Поэтому договор нужно нивелировать в правовом поле”, - говорит народный депутат Качура (СН) “Стране”.

А вот спикер Дмитрий Разумков полагает, что голосов за денонсацию хватит.

"Думаю, что сегодня он абсолютно спокойно может быть рассмотрен в стенах Верховной Рады… Мне кажется, что именно по состоянию на сегодня есть большая вероятность того, что необходимое количество голосов (минимум 226 – Ред.) за принятие этого законопроекта будет набрано", – сказал Разумков.

Политолог Руслан Бортник полагает, что СН все же попробует принять проект Дунды и Алексейчука, который он считает не личной инициативой, а частью информационно-политической стратегии Офиса президента.

“Юридической цели в этой затее нет. А есть желание использовать ее для разогрева информкампании, во-первых, против “нужных” лиц. Порошенко не стал денонсировать, а мы сделали. Подводятся под удар целый ряд людей вроде экс-спикера Владимира Литвина или бывший владелец телеканала Порошенко “Прямой” Владимир Макеенко из “регионалов”. Во-вторых, проект помогает удерживать общественное внимание на теме Крыма и раскручивая будущий саммит “Крымская платформа”. Но власть рискует столкнуться с неудобными для себя вопросами. Почему одних голосовавших делают виноватыми, а другие типа Сергея Гриневецкого, назначенного Зеленским губернатором Одесской области, как бы ни при чем. И почему не спрашивают за базирование российского флота у тех людей, кто заключал договора о нем раньше 2010 года - экс-президенты Леонид Кравчук и Леонид Кучма”, - говорит эксперт Бортник.