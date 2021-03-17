Сегодня, 17 марта, в КНУ им. Т.Шевченко проходят выборы нового ректора. Избирательный процесс в ведущем вузе страны оказался в эпицентре скандала после того, как одного из претендентов на руководящую должность - экс-спикера Рады Владимира Литвина - Совет нацбезопасности (СНБО) заподозрил в государственной измене.

Также выборы не обходятся без грязных технологий и странной организации процесса голосования.



"Страна" разбиралась в интригах вокруг выборов ректора Киевского национального университета.

Что не так с выборами ректора КНУ

Сегодня – вторая попытка избрать ректора самого крупного и престижного украинского вуза.



Осенью прошлого года проходили первые выборы ректора КНУ – в два тура. Голосование состоялось 4 декабря 2020-го года. Но ректора так и не избрали.



Основная причина – низкая явка.



"Кандидат должен был набрать 50%+1 от всех избирателей. Никто не достиг такого результата. Проректор Владимир Бугров набрал 70% – но не от всех избирателей, а от тех, кто пришел на выборы. Именно поэтому был внесен законопроект, по которому теперь для победы во втором туре нужно набрать 50%+1 голос от тех, кто явился на выборы. Поэтому в этот раз точно будет избран ректор", – комментирует "Стране" эксперт по вопросам образования Андрей Черных.





По словам преподавателей КНУ им. Т.Шевченко, в условиях пандемии сложно было организовать избирательный процесс. Кроме того, выборы проходили не совсем "чисто".



"Низкая явка была по ключевой причине ковида. Часть людей боялись заболеть, часть технически не смогла быть в Киеве. У нас дистанционка с марта 2020, многие преподаватели не в Киеве. Плюс было много технических кандидатов, в результате чего голоса размазались. В общем, все, как в политике", – говорит "Стране" один из преподавателей вуза.



На данный момент университетом руководит Леонид Губерский, который являлся ректором вуза с 2008 по 2020-й год, а сейчас, после несостоявшихся выборов, имеет статус и.о. ректора.



Новый конкурс на должность ректора начался 29 декабря, а сами выборы назначили на 17 марта. В голосовании примут участие 4139 избирателей.



80% избирателей составляют преподаватели (3311 человек), 15% – представители студентов и курсантов, 5% - другие штатные сотрудники вуза. Студенты недовольны таким распределением квоты, считая, что учащиеся должны больше влиять на результат голосования.





Само голосование проходит так же, как любые другие выборы – избиратели бросают заполненный бюллетень в урну. Стартовали выборы сегодня в 9 утра и продлились до 15.00. Результаты должны объявить уже сегодня вечером.



Для победы кандидату нужно набрать 50% +1 голос.

Однако есть информация о том, что в ходе составления списка избирателей происходили нарушения.

Об этом в интервью "Стране" заявил один из кандидатов на должность ректора, экс-глава Верховной Рады, доктор исторических наук и профессор Владимир Литвин.



"Центризбирком университета отказался проводить выборы до устранения части нарушений, связанных с формированием списка избирателей. Есть письмо из Министерства образования, в котором, в частности, обращают внимание на то, что от выборов отсекли студентов двух колледжей. Студенты должны избрать своих представителей – делегатов. Но их избрание произошло удивительно: всего было напечатано 2 тысячи 400 бюллетеней вместо 25 тысяч, а потом на собрании 300 человек избрали себя и друзей – всего почти 600 делегатов. То есть один человек голосовал за себя и другого. ЦИК университета предложила устранить этот пробел, иначе вопрос о ректоре будет решаться в судах. Теперь на ЦИК осуществляется колоссальное давление. Начальство требует от членов ЦИК закрыть на все глаза. Доходит до угроз. Моральная атмосфера удручающая", - заявил "Стране" Литвин.

Впрочем, в личных беседах со "Страной" преподаватели говорят, что не слышали о прямом давлении.

Но отдельные решения центризбиркома вуза и правда вызывают вопросы даже у самих сотрудников КНУ им.Т.Шевченко.

Студенты одного факультета должны голосовать на другом

Списки студентов для голосования ЦИК университета по какой-то причине сформировала не по факультетам, а по фамилиям в алфавитном порядке.



Так, студенты, чьи фамилии начинаются на:



А-И - голосуют в Институте международных отношений



К-Л - голосуют на экономическом факультете



М-П - голосуют на физическом факультете



Р-Ф - голосуют на факультете кибернетики



Х-Я - голосуют в Красном корпусе.



Такой ход может негативно отразиться на избирательной явке: не все студенты и сотрудники смогут доехать до пункта голосования и принять участие в выборах.





Такое решение избиркома удивляет даже сотрудников вуза.



"Выборы ректора Университета окутаны туманом неопределенности и неуверенности, удастся ли достойно их провести. Отдельные решения ЦИК Университета вызывают откровенное недоумение", - написал на своей странице в Фейсбук завкафедры новейшей истории Украины, доцент Андрей Пыжик.



Он критикует решение распределить представителей студентов (курсантов) в соответствии с алфавитным списком между избирательными участками.

"Научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники Университета, а также представители категории "Другие", должны голосовать на участках в соответствии с распределением структурных подразделений. В свою очередь студенты из этих структурных подразделений разбросаны между различными избирательными участками в соответствии с алфавитом. Таким образом, студентам, например, Института филологии придется голосовать на разных участках, но только не на том участке, который располагается собственно в корпусе Института филологии… Логика такого решения ЦИК остается непонятной и остается открытым вопрос, для чего это сделано", - написал Андрей Пыжик.



Как пишут в Телеграмм-канале "Червоний губер", где освещается теневая сторона выборов ректора, это сделано специально, чтобы уменьшить явку и сорвать выборы. А сами выборы называют "пародией на избирательный процесс". "ЦИК Университета должна уйти в отставку за такие решения", – утверждают там.



"В прошлый раз на выборах были вопросы с курсантами, которые не выдвинули представителей для участия в голосовании. И на этом фоне хотели отменить участие всех студентов, а потом как следствие отменить и выборы. Но студенты настояли, что они выбрали своих представителей и они должны принимать участие в выборах. Потому что не участовоало бы около 500 человек из общего количества более 4000 избирателей. А это уже вопрос легитимности выборов – если в выборах ректора не участвовали студенты. Поэтому решили придумать такую штуку: список студентовсформировали не по факультетам, как было осенью, а по алфавиту. Чтоб, например, студенты КИМО ехали голосовать на ВДНХ, а студенты ВДНХ – в КИМО", – комментирует Андрей Черных.



Другой собеседник "Страны" из числа преподавателей вуза также недоумевает, почему студентов решили "разбросать" по разным корпусам для голосования.



"Мотивацию никому не озвучили, просто поставили перед фактом. Как вариант – перераспределение потоков людей. Есть факультеты, где сотрудники более старшего возраста и их нельзя стыковать со студентами. На первой попытке в ЦИК была большая заболеваемость", – комментирует он "Стране".

Фавориты гонки

На должность ректора КНУ им. Тараса Шевченко претендует 6 кандидатов:



- Болтивец Сергей Иванович, доктор психологических наук, профессор

- Бугров Владимир Анатольевич, кандидат философских наук, профессор

- Выжва Сергей Андреевич, доктор геологических наук, профессор

- Литвин, доктор исторических наук, профессор

- Рожко Александр Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор

- Чудовская Ирина Анатольевна, доктор социологических наук, доцент



Главным претендентом на победу в выборах ректора КНУ собеседники "Страны" в вузе называют Владимира Бугрова. Осенью на выборах Бугров занял первое место, хоть набрал и недостаточно голосов для победы. Второе место занял Сергей Выжва.





Что касается самого медийного кандидата - Владимира Литвина, то его планы возглавить университет публично осудили в СНБО.



Как раз накануне голосования за ректора СНБО поручил СБУ проверить, не являлось ли госизменой голосование за Харьковские соглашения в 2010 году. Тогда главой парламента был Владимир Литвин. Он же как спикер ставил подпись под ратифицированным документом.



Комментируя это решение СНБО, секретарь Совбеза Алексей Данилов отдельно выделил роль в принятии Харьковских соглашений Владимира Литвина. И упомянул о том, что Литвин претендует на должность ректора КНУ им. Т.Шевченко. "Я извиняюсь, но мне было бы стыдно смотреть в глаза тем людям, тем студентам, чтобы сейчас идти в ректоры и при этом голосовать за те позорные вещи", – заявил Данилов.



Сам Литвин расценивает заявление секретаря СНБО как вмешательство в избирательный процесс. И добавил, что ему "изначально активно не советовали принимать участие в выборах". "А теперь за несколько дней до голосования 17 марта пытаются "сбить" усилиями секретаря СНБО", - уточнил Литвин.

Он убежден, что вопрос о государственной измене был поднят для того, чтобы "выбить" его из борьбы за руководящую должность в вузе.



"Сделана ставка на других людей, которые будут послушными. Знаю, кто это сделал. Они уже донесли свое желание "служить", - заявил Литвин "Стране".

Он также сообщил о том, что на людей, которые претендуют занять должность ректора университета Шевченко, возбуждены уголовные дела.

"Согласно Киотскому протоколу, университет получил деньги на реконструкцию и утепление корпусов — часть денег разворовали, суммы большие. Кто к этому причастен - известно. Еще одно уголовное дело связано с так называемым обучением студентов-иностранцев, которые даже на территорию Украины не въезжали, но успешно сдавали сессии и получали дипломы. Под соответствующими приказами стоят подписи людей, которые теперь предлагают свои услуги университету в качестве руководителя", – рассказал "Стране" Владимир Литвин.

Само проведение выборов, по его мнению, является саботажем по вине руководства вуза.

"То, как это (выборы ректора - Ред.) проводится — это саботаж по вине руководства. Очень хочется остаться с людьми, с которыми многое связывает. В том числе — уголовные дела, о которых частично сказал. Нужно, чтобы во главе встал удобный человек. Я в этом плане неудобный", – отметил Владимир Литвин.

"Страна" связалась с Владимиром Бугровым, главным претендентом на победу в выборах ректора, однако он отказался комментировать как завления Владимира Литвина, так и сам избирательный процесс.

На данный момент голосование за ректора КНУ им. Т.Шевченко завершено, идет подсчет голосов. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать 2071 голос.

По официальной информации КНУ, явка на выборах чуть выше, чем была при первой попытке избрать ректора - 71%. Уже сегодня у КНУ может появиться не временный, а постоянный новый ректор.

Но сохраняется риск, что сомнительная организация избирательного процесса в будущем может грозить отменой этого решения.

"Проблемы с формированием списка избирателей – это мина, которая может взорваться в судах", – считает Владимир Литвин.