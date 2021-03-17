В Верховной Раде опять обсуждают возможный вариант коалиции пропрезидентской фракции “Слуги народа” с фракцией “Батькивщины” экс-премьера Юлии Тимошенко.

Последняя на днях публично предложила СН союз (а намеки звучали и раньше).

Там ответили расплывчато, но по сути отрицательно. Одновременно Тимошенко не прекращает критиковать действия власти и фракции СН, в частности, и такая “разносторонность” удивляет и даже раздражает “слуг народа”.

Что происходит под куполом парламента, разбиралась “Страна”.

Предложение, от которого можно отказаться

О закулисных переговорах между ОП и “Батькивщиной” на тему более тесного сотрудничества в Раде “Страна” уже писала. Формально в парламенте есть коалиция, которую составляет монобольшинство СН из 245 членов ее фракции. Этого более чем достаточно для принятия законов. Но на деле фракция часто не может собрать даже 226 голосов.

Поэтому СН приходится просить помощи в сессионном зале. Совместными голосованиями с депутатской группой “Доверие” и внефрационными депутатами, ориентированными на владельца корпорации СКМ Рината Ахметова, все уже привыкли, но, бывает, помогают также часть фракции “Голоса”, депутатская группа “За будущее” и редко, но метко - “Батькивщина”.

Например, фракция Тимошенко поддержала проект бюджета на 2021 год.

Оппоненты власти во фракции “Европейской солидарности” заявили, что “Батькивщина” обменяла голоса на руководство в национальном операторе зернового рынка Украины - Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

Дело до оформления формального союза конкретно между СН и “Батькивщиной, тем не менее, не доходит. При этом сигналы сторона Тимошенко периодически заявляет (или дает красноречивые намеки), что тема якобы продолжает обсуждаться.

Так, на днях об этом заявил народный депутат от “Батькивщины” Михаил Волынец. По его словам переговоры с властью идут еще с прошлого года, Тимошенко говорила в конце декабря, что переговорщик с другой стороны - сам президент Владимир Зеленский.

“Поднимался вопрос о том, что часть депутатов из нашей команды, наиболее достойные, могли бы стать министрами для того, чтобы взять ответственность коалиции за состояние дел в стране”, - сообщил народный депутат Волынец (“Батькивщина”) в эфире телеканала “Украина 24”.

Потом Тимошенко снова открыто призвала власть создать коалицию с “Батькивщиной”. В эфире телеканала “Украина 24” она заявила, что ее предложение о союзе “остается у них (СН - Ред.) на столе”.

“Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, медицинская, социальная ситуация, насколько все это загнано в тупик, я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невозобновляемо, мы просто можем пройти точку невозврата, давайте делать сильное национальное правительство, давайте делать сильную политику, сильные решения и действовать немедленно”, - отметила лидер “Батькивщины”.

Однако председатель фракции СН Давид Арахамия дал понять, что такой вариант пока не просматривается.

“По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры, но разговоры - это же рабочий режим. Разговоры мы можем и три года вести”, - сообщил журналистам Арахамия, добавив, что диалог о сотрудничестве идет с разными игроками в парламенте.

В возможность коалиции между СН и “Батькивщиной” сейчас не верят и в других фракциях. “99%, что все останется, как было”, - спрогнозировал “Стране” источник в руководстве одной из них.

Надо сказать, идея союза именно с Тимошенко вызывает во фракции СН, по наблюдениям “Страны”, неоднозначную реакцию. Призывы к коалициаде лидер “Батькивщины” сочетает с нападками на “слуг народа”, а те к таким “пируэтам” не привыкли и удивляются (и даже раздражаются).

Так, на пленарном заседании во вторник, 16 марта, Тимошенко обрушилась на СН за продолжение земельной реформы, снова обвинив монобольшинство в “сдаче украинской земли… по самой мародерской форме”.

“Абсолютно безликая масса “невігласів” (недоумков по-русски - Ред.) - ласково упоминает Юлия Владимировна своих желанных партнеров по предстоящей коалиции”, - описал ситуацию народный депутат от СН Максим Бужанский в своем Телеграм-канале.

“Такие высказывания, такие действия, вообще такое поведение не способствуют тому, чтобы мы хотя бы серьезно обсуждали возможность коалиции с “Батькивщиной”, - считает собеседник в фракции СН.

Источник в руководстве фракции сказал "Стране", что до тех пор пока пусть и формально, но сохраняется монобольшинство никто ни о какой коалиции говорить не будет. "Более того, даже если представить вдруг гипотетическую ситуацию, что фракцию "Слуга народа" покинет 20-30 депутатов и у нас будет менее 226 человек, это также не приведет к созданию коалиции с какой-либо другой фракцией. Недостающее число депутатов может быть пополнено за счет вступления во фракцию мажоритарщиков из депутатских групп или внефракционных, либо просто парламент будет дальше работать без формального большинства, а под каждое голосование будет собираться голоса по договоренности с другими фракциями и группами. Также как сейчас по факту и происходит", - говорит источник в "Слуге народа".

"Хочет понравится умеренным избирателям"

Непонятно, зачем вообще Тимошенко со товарищи говорит постоянно о коалиции, если ее не хотят в СН. “Страна” встретила в политкругах два объяснения подобному поведению лидера “Батькивщины”.

По одной версии, Тимошенко объявляет о своей готовности по договоренности с ОП, где важно держать в тонусе монобольшинство, показывая, что на случай бунта, например, депутатов, ориентированных на бизнесмена Игоря Коломойского, заменой им будет фракция “Батькивщины”.

Согласно другой, Тимошенко хочет показать себя конструктивной силой, которая-де готова подставить плечо власти в деле реформ, а раз та отвергла помощь, то надо переходить в “жесткую оппозицию”.

Возможно оба варианты верны: на Банковой попросили о блефе, а Тимошенко, согласившись, решила заодно пропиариться.

“Тимошенко одной ногой уже в оппозиции, а другой - еще на одной платформе с властью. Демонстрируя как бы свою конструктивность и готовность повести за собой “настоящих профессионалов”, глава “Батькивщины” хочет понравиться умеренным избирателям, особенно разочаровавшимся в Петре Порошенко и Владимире Зеленском. Но чем дальше, тем больше Тимошенко будет критиковать власть, переставляя, образно говоря, и другую ногу на оппозиционную почву. Полный переход в оппозиции будет означать, что у Тимошенко - предчувствие досрочных выборов в Раду”, - комментирует политолог Анатолий Октисюк.

“Есть несколько проблемных моментов, которые мешают созданию сейчас коалиции. Во-первых, СН, как большая фракция, попадает в зависимость от малой. Так произошло в предыдущем созыве, где было пять фракций в первоначальной коалиции, и самая большая из них - БПП зависела от них. А потом в варианте на двоих ей нужно было считаться с “Народным фронтом”. Поэтому, пока сохраняется монобольшинство, СН ни в какую коалицию не пойдет. Во-вторых, в команде президента сохраняется настороженное отношение к лидеру “Батькивщины”, с которой, как мы помним, не раз возникали разногласия, спровоцировавшие столкновения. Такие воспоминания порождают недоверие и опасения. Тимошенко хочет в премьеры, но это слишком сильная и самостоятельная фигура, которая со временем может начать действовать наперекор президенту. В-третьих, для многих “слуг народа” Тимошенко чужая. Они из другой политической, идеологической тусовки, а есть еще поколенческая разница. Этим депутатам будет крайне тяжело проголосовать за нее и предложенные ею кандидатуры министров. При том что в этой Рада вообще плохо проходят кадровые вопросы”, - резюмирует политолог Фесенко.