Народный депутат Александр Дубинский следом за исключением из фракции "Слуги народа" лишился должности главы Киевской областной партийной организации и вообще партбилета.

Парламентарий в ответ заявил о попытке рейдерского захвата партячейки и поставил ультиматум по этому поводу самому президенту Владимиру Зеленскому.

Параллельно вновь активизируется борьба за контроль над Киевской областью между разными группами влияния внутри "слуг". Также вопрос как в этой ситуации будет вести себя олигарх Игорь Коломойский и его группа во фракции "Слуга народа".

Подробности - в статье "Страны".

Гонки конференций

“Страна” писала, что Дубинского исключили из фракции вскоре после того, как он попал под американские санкции. Однако он остался руководителем важной Киевской областной парторганизации. И это было поводом для прозападных сил подозревать Офис президента в желании сохранить Дубинского в партийной иерархии, а значит, подыграть совладельцу группы “Приват” Коломойскому.

Во время съезда СН 13 марта произошел конфуз: Дубинский как глава областной партячейки автоматически вошел в состав нового высшего внутрипартийного органа - Национального совета общин, что вызвало новую волну негодования прозападного лобби, прежде всего - оппонентов самого депутата внутри его бывшей фракции.

Как говорят наши источники в партии президента это и стало спусковым крючком для того, чтоб снять Дубинского с его партийной должности.

Буквально на следующий день в СН заявили, что по распоряжению лидера Александра Корниенко состоялась внеочередная конференция Киевской областной парторганизации, на которой Дубинского лишили должности председателя. Новым главой ячейки назвали члена парламентской фракции Андрея Мотовиловца. По фотографии на партийном сайте видно, что мероприятие проходило в выставочном центре “Парковый”.

В свою очередь Дубинский назвал это заседание провокацией против себя неких сил в ОП. Настоящая, по его мнению, внеочередная конференция областной ячейки прошла под его председательством в тот же день.

А тех, кто проводил исключившего его конференцию он назвал "аферистами и мошенниками, которые захватывают партию и подобными действиями дискредитируют как партию, так и президента”.

Кроме того, Дубинский обратился к президенту со следующим вопросом: “Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии “Слуга народа” от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?”

“Я от имени тех, кто задавал этот вопрос, даю президенту 24 часа на ответ. Думай-Те, Владимир Александрович”, - добавил Дубинский.

Еще до конца срока этого ультиматума в СН объявили, что депутата исключили из партии как раз за проведение своего заседания с иезуитским советом оспорить на следующем съезде партии.

Выждав 24 часа и так и не получив ответа, Дубинский написал в своем Телеграм-канале, что в Украине установилась “президентская монархия” и к Зеленскому нужно обращаться “его президентское величество”.

"Ваше президентское величество, Владимир Александрович Зеленский, поздравляю Вас с фактическим установлением в Украине монархического строя! Строя, где Конституция, законы, а теперь уже и мнение людей, которые за Вас, Владимир Александрович, проголосовали - ничего не значат, потому что вся абсолютная власть принадлежит одному человеку. Ибо на всё воля монарха, который по своему усмотрению вершит судьбы страны", - написал Дубинский.

Павлюк там и здесь

Депутат от СН, избранный в одном из округов Киевской области, утверждает, что конференция, на которой избрали Мотовиловца, прошла строго по новой редакции устава, утвержденной накануне партсъездом.

“Из 25 членов областной ячейки на заседании присутствовали 15 человек, из которых 13-ть проголосовали за снятие Дубинского и 15-ть - за назначение Мотовиловца”, - рассказал народный избранник.

На заседании присутствовали лидер партии, первый замглавы ее парламентской фракции Александр Корниенко, а также народные депутаты от СН Александр Горобец, Сергей Бунин, которые прошли по округам Киевской области, их коллеги-“списочники” Ольга Коваль и Александр Мережко.

Как объяснил “Стране” собеседник в руководстве СН, выбор пал на Мотовиловца по следующим причинам.

“Он общается с ОП и на хорошем счету во фракции. Он сам вызвался заменить Дубинского в парторганизации, хотя это все равно, что сесть на раскаленную сковородку, учитывая, какой может “ответка” Саши”, - объясняет источник.

В комментарии “Стране” депутат Мотовиловец сообщил, что своей первой задачей в парторганизации видит проверку документации, а дальше будет следовать указаниям партийного руководства.

“Я с большим уважением отношусь к результатам работы Александра Дубинского в Киевской области. Наше основное задание — все сохранить и двигаться дальше”, - сообщил Мотовиловец.

Примечательный факт: в число его помощников на общественных началах входит известный лоббист интересов игорного бизнеса Борис Баум, который считается близким к замглаве ОП Кириллу Тимошенко (курирует на Банковой региональную политику).

Имена других участников конференции тоже показательны.

Мажоритарщиков Горобца и Бунина во фракции относят к группе влияния бизнесмена с большими связями на таможне Ильи Павлюка.

Сам Дубинский в свое время написал на своей странице в Фейсбуке, что экс-коллеги зашли в парламент по “таможенной” квоте - Павлюка и бывшего крупного налоговика, народного депутата двух созывов Виктора Тимошенко.

Второй вместе с бывшим чиновником Киевской облгосадминистрации Владимиром Ковалем были одними из кураторов избирательной кампании СН в Киевской области. Формальным руководителем областного штаба была дочь Коваля Ольга, которая попала в избирательный список на высокое 58 место.

Эта группа влияния ведет скрытую борьбу с группой, к которой относят Дубинского, за Киевскую область. Во время прошлого обострения осенью 2019 года первая не удержала кресло главы областной госадминистрации: Михаила Бно-Айрияна сменил Алексей Чернышов. Теперь искушенные собеседники ждут новую серию.

“Будет попытка поменять какие-то расклады в области. Дубинский и его люди активно участвовали в распределении областного бюджета, подготовке сессий облсовета. Их попросят “подвинуться”, но они уступать не хотят. Слышал, что Дубинский обрабатывает сейчас фракцию в облсовете. И он продолжит атаковать информационно”, - говорит один из мажоритарщиков Киевской области.

Собственно, попытка Дубинского сохранить влияние на фракцию в облсовете - основная проблема для партии (вероятность того, что суды станут на сторону опального нардепа и восстановят его в должности, мягко говоря, не большая).

Что сделает Коломойский

Отдельный вопрос: как повлияет новый поворот в истории с Дубинским на отношения Коломойского с ОП.

Народный депутат от СН, которого относят к орбите олигарха, утверждает, что тот сохраняет спокойствие и готов продолжать игру с ОП.

“Мы же по-прежнему никуда не выходим [из фракции]” - заверил народный избранник.

Тем не менее, по информации “Страны”, депутатов из так называемой “группы Коломойского” во фракции по указанию ОП лишили доплат в конвертах. Теперь им нужно показать готовность работать вместе пропрезидентской частью фракции за нужные законы.

Параллельно в ПАО “Центрэнерго”, которым ранее "рулили" люди Коломойского, начата проверка финотчетов, из которых выплывает убыточность компании. И это может быть повод начать следствие и попытаться выйти на Коломойского и близкого к нему народного депутата нескольких созывов Евгения Геллера.

Также сегодня генпрокуратура и НАБУ объявила о подозрениях стазу трем бывших топ-менеджерам "Приватбанка" включая экс-предправления Дубилета.

Впрочем, источник во фракции "Слуги народа" говорит, что большой войны между Коломойским и Зеленским нет.

"Зеленский с одной стороны показывает американцам, что занимается Коломойским - показательные лишения регалий Дубинского, уголовные дела и прочие. С другой стороны, использует ситуацию, чтоб показать Коломойскому, что он теперь еще больше зависит от президента, а потому и он, и его группа в Раде должны идти в фарватере Банковой. И у олигарха в общем-то пока нет другого выхода, кроме как следовать по этом пути. Хотя сильную обиду, наверняка, он на Зеленского затаил", - говорит источник.

“Коломойский стал объектом торгов между Офисом президента и Вашингтоном, которые первый ведет как умеет. Киев показывает, что слышит американских партнеров - действиями в отношении того же Дубинского или бизнес-империи Коломойского. Но одновременно Зе-команда показывает, что не хочет, например, сохранения на должностях Сытника и Коболева (директора НАБУ Артема Сытника и главы НАК “Нефтегаз” Андрея Коболева), сдачи судейской системы американцам. И Коломойского тоже “не догоняют”. Могут ли попытаться его сдать в конце концов? Могут. Он заложник этого диалога, но с учетом его информированности о процессах во власти, срока отношений с Зеленским его положение небезнадежно”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.